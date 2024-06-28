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Клинок рассекающий демонов аниме: стоит ли смотреть Истребитель демонов
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

5 мин.

4 причины посмотреть «Клинок, рассекающий демонов»

Арина Забгаева
Автор, кинолюбитель
Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»
Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»
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«Клинок, рассекающий демонов» (или «Истребитель демонов») — аниме, которое пользуется популярностью не только в родной Японии, но и далеко за ее пределами. Например, в топ-250 по версии Кинопоиска тайтл занимает 145-ю строчку.

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В российском фандоме есть свои шутки и мемы, вирусящиеся в соцсетях, а новый сезон «Клинка» ждут чуть ли не больше «Дома дракона». Рассказываем — кратко и без спойлеров! — почему стоит посмотреть «Клинок, рассекающий демонов».

Рисовка

В девяностых и нулевых, когда аниме только начинало завоевывать сердца российских зрителей, оно выделялось в том числе необычной рисовкой (что парадоксально, ведь некоторые японские аниматоры вдохновлялись еще советской мультипликацией). Большие глаза у хороших героев, узкие и острые черты лица — у злодеев. И, конечно, преувеличенные, почти театральные эмоции. Такую рисовку можно или любить, или ненавидеть — но оставаться к ней равнодушным получится едва ли.

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Сегодня же рисовка становится сдержаннее и качественнее, по некоторым аниме сразу и не догадаться, что это японская анимация (например, полнометражка «Красавица и дракон»).

«Клинок, рассекающий демонов» удивительно хорошо балансирует между традиционными аниме-атрибутами и современными трендами в рисовке. Здесь есть и гиперболизированные эмоции, и эпические батальные сцены, и красивые, почти гиперреалистичные пейзажи. А юмористические зарисовки с крокодильими слезами и дружескими потасовками удачно разбавляют серьезные сюжетные сцены.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

В свое время первый сезон «Клинка» наделал шуму. Аниматоры отрисовали сцены битв так качественно и детализировано, что проект стал образцом для всех аниме в этом жанре. Со временем студии Ufotable все же пришлось упростить графику и обратиться к 3D-анимации, чтобы облегчить работу художников. Но и сейчас аниме продолжает радовать зрителей эпичными сценами, хотя и не так часто.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Главный герой

«Клинок» можно назвать классическим сененом — это истории, рассчитанные на юношей от 7 до 18 лет. Хотя, конечно, такие проекты смотрят люди всех возрастов и любого пола. Среди других известных представителей жанра — «Наруто», «Магическая битва», «Король шаманов».

Как правило, главный герой сенена — простой парень, который по воле судьбы или случая оказывается в центре эпических событий. Обычно он должен победить злодеев и спасти мир, конечно, не без помощи верных друзей.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Такие однозначно хорошие и наивные герои могут вызывать скуку. Однако в случае с Тандзиро Камадо это лишь добавляет ему очарования. По ходу сюжета его показывают с разных сторон: вот он тренируется в поте лица, чтобы стать истребителем демонов, а вот — дурачится вместе с друзьями. В одной из серий Тандзиро переодевается в девушку, чтобы выследить демона под прикрытием. А в другой — пытается спасти сестру, даже если ради этого придется многим пожертвовать.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Сюжет и вселенная

У «Клинка» богатая вселенная, которая, впрочем, оставляет пространство для фанатских теорий, фантазий и домыслов. Чего только стоит предыстория каждой из демонических лун (так называют сильнейших демонов) и главного антогониста — Кибуцудзи Мудзана. Многие фанаты аниме наверняка не отказалась бы от спин-оффа про этого злодея.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Если говорить о сюжете, завязка у «Истребителя демонов» достаточно типичная: на семью главного героя нападает демон и, чтобы защитить выжившую сестру и простых людей, Тандзиро решает присоединиться к истребителям. Однако за счет большого количества персонажей, их предысторий и других подробностей смотреть аниме интересно. Даже несмотря на то, что некоторые серии строятся по одному шаблону.

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Русская озвучка

Ярые фанаты аниме, не спешите бросаться тапками! Конечно, каждый уважающий себя отаку (преданный поклонник аниме и манги. — Прим. ред.) смотрит аниме исключительно в оригинале, чтобы проникнуться атмосферой и все такое. Но пора признать, что русская озвучка аниме вышла на совершенно другой уровень, а мем «Хозяюшка, я все!» ничем не уступает легендарному «Татакаэ!».

Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»
Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Сегодня русская озвучка — это не одноголосые дорожки, записанные на встроенный в ноутбук микрофон, а профессиональный студийный дубляж. В соцсетях даже вирусятся видео, где зрители сравнивают японскую, русскую и другие варианты озвучки. И русская может посоперничать даже с оригиналом. Качественный перевод с вниманием к деталям и нюансам японского языка, бережная адаптация шуток и студийная запись — то, что делает просмотр «Клинка» (да и многих других аниме) еще приятнее.

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