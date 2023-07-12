«Чудотворцы»: чего ждать от четвертого сезона фэнтези-комедии

На этой неделе в эфир возвращается ситком-антология с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли. Новый сезон «Чудотворцев» перенесет зрителей в постапокалиптическое будущее. Рассказываем об одном из самых недооцененных сериалов последних лет, на который стоит обратить внимание.

График выхода эпизодов четвертого сезона «Чудотворцев»

Первая и вторая серии — Welcome to Boomtown и H.O.A. — вышли вечером 10 июля, но в России они появились на «Кинопоиске» на день позже, 11 июля. Чуть позже в отечественном онлайн-кинотеатре будет доступен весь новый сезон.

Даты выхода следующих серий:

эпизод 3 — 17 июля (в России — 18 июля);

эпизод 4 — 17 июля (в России — 18 июля);

эпизод 5 — 24 июля (в России — 25 июля);

эпизод 6 — 31 июля (в России — 1 августа);

эпизод 7 — 7 августа (в России — 8 августа);

эпизод 8 — 14 августа (в России — 15 августа);

эпизод 9 — 21 августа (в России — 22 августа);

эпизод 10 — 28 августа (в России — 29 августа).

О чем сериал «Чудотворцы»?

«Чудотворцев» позиционируют как антологию, а это значит, что в каждом сезоне разворачивается отдельная история, не связанная с предыдущей. Сюжет дебютной части вращался вокруг ангела низшего звена Крейга и его новой напарницы Элизы, работающих в Heaven Inc. («Корпорация «Небеса»): у главных героев было всего две недели, чтобы спасти Землю, которую Бог решил уничтожить.

Фото Кадр из сериала «Чудотворцы»

Второй сезон, вышедший под заголовком «Темные времена», перенес зрителей в маленький европейский городок во времена Средневековья. На этот раз центральными персонажами стали наследный принц Чонсли и дочь очистителя выгребных ям Александра, которые решили противостоять ожиданиям общественности.

Фото Кадр из сериала «Чудотворцы»

Третья часть получила название «Дикий Запад». Ее действие развернулось в Америке в середине XIX века: в центре сюжета — путешествие преподобного Иезекииля Брауна и его людей по Орегонской тропе в поисках лучшей жизни, которое по просьбе священника возглавил преступник Бенни Молокосос.

Фото Кадр из сериала «Чудотворцы»

Кто работает над проектом

Ведущие роли во всех историях исполняют одни и те же актеры. Так, например, звезда франшизы о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф сначала появился в образе ангела Крейга, а затем сыграл принца Чонсли и преподобного Иезекииля Брауна. Постоянной напарницей Рэдклиффа стала Джеральдин Вишванатан (Элиза/Александра/Пруденс, возлюбленная Иезекииля).

Бога сыграл Стив Бушеми. Он же впоследствии перевоплотился в отца Александры и бандита Бенни Молокососа (а также срежиссировал три эпизода). Кроме того, во всех сезонах засветились Каран Сони и Джон Басс.

Фото Кадр из сериала «Чудотворцы»

Каким получился новый сезон «Чудотворцев»

Подзаголовок четвертой части «Чудотворцев», которая развернется в постапокалиптическом будущем, — «Конец времен». На сей раз Рэдклифф исполнил роль странствующего воина Сида, которому вместе со своей женой, безжалостной военачальницей Фрейей (Джеральдин Вишванатан), предстоит выживать в пригороде, кишащем радиоактивными мутантами и роботами-убийцами, но их главной заботой все-таки окажется оплата счетов.

Фото Кадр из сериала «Чудотворцы»

Локации и костюмы персонажей нового сезона напомнили первым зрителям франшизу «Безумный Макс», а некоторые издания также добавляют к ассоциациям такие кинохиты, как «Дюна», «Терминатор» и «Матрица». Однако сюжетно авторы «Чудотворцев» скорее обыгрывают различные клише о жизни в пригороде, а не выдают очередную фантазию на тему постапокалипсиса.

У предыдущих частей шоу был довольно высокий рейтинг, причем как от критиков, так и от зрителей. На сайте Rotten Tomatoes он составляет 76% и 80% соответственно, на IMDb — 7,1 балла, а на «Кинопоиске» — 7,7. Однако у «Чудотворцев» до сих пор нет заметных наград, и он по-прежнему остается недооцененным сериалом. Но кто знает: может, свежий сезон изменит ситуацию.

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