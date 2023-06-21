Что известно о втором сезоне «Игры в кальмара»

Стриминг-гигант Netflix в очередной раз провел мероприятие Tudum, в рамках которого по традиции поделился подробностями грядущих премьер и показал несколько свежих трейлеров. Не обошли вниманием и сериал «Игра в кальмара».

Разбираемся, чего ждать от второго сезона южнокорейского суперхита.

Феномен «Игры в кальмара»

Премьерный показ «Игры в кальмара» состоялся два года назад. Остросюжетный триллер стал первым южнокорейским сериалом, возглавившим международный рейтинг Netflix, а также самым популярным сериалом в истории стримингового сервиса: менее чем за месяц его посмотрели более 110 миллионов человек. Предыдущий рекорд в 82 миллиона зрителей принадлежал (относительно) исторической мелодраме «Бриджертоны».

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Критики тоже остались в восторге от «Игры в кальмара». В копилке сериала — «Золотой глобус», три «Эмми», три премии Гильдии актеров и еще множество престижных наград.

Разумеется, с такими показателями продолжение было лишь вопросом времени. В прошлом году представители Netflix даже заговорили о целой вселенной по «Игре в кальмара». Так, например, в ноябре ожидается премьера реалити-шоу, в котором 456 участников будут бороться за рекордный приз в 4,56 миллиона долларов.

Когда выйдет второй сезон «Игры в кальмара»

Дата релиза второго сезона пока не объявлена. Ранее сообщалось, что съемки пройдут этим летом, то есть новые эпизоды выйдут не раньше следующего года. Однако на мероприятии Tudum зрителям уже показали небольшой ролик, из которого стало известно, что к своим ролям вернутся Ли Джон-джэ (№ 456), Ли Бен-хон (ведущий игры), Ви Ха-джун (офицер полиции Хван Чун Хо) и Гон Ю (вербовщик).

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Новых героев сыграют Им Щи-ван («Незнакомцы из ада»), Кан Ха-ныль («Инсайдер», «Алое сердце»), Пак Сон-хун («Триумф», «Дневник психопата») и Ян Дон-гын («Зов ада»). В социальных сетях создателей «Игры в кальмара» почти сразу же раскритиковали за отсутствие женских персонажей, однако те попросили фанатов набраться терпения, заявив, что скоро появятся дополнительные анонсы.

Кроме того, заранее можно надеяться и на третий сезон. После выхода «Игры в кальмара» в 2021 году режиссер Хван Дон-хек признался, что ведет переговоры сразу о нескольких сезонах.

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