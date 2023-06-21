Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 06:30

Что известно о втором сезоне «Игры в кальмара»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Кадр из трейлера второго сезона «Игры в кальмара»
Фото Кадр из трейлера второго сезона «Игры в кальмара»
Telegram Дзен

Стриминг-гигант Netflix в очередной раз провел мероприятие Tudum, в рамках которого по традиции поделился подробностями грядущих премьер и показал несколько свежих трейлеров. Не обошли вниманием и сериал «Игра в кальмара».

Разбираемся, чего ждать от второго сезона южнокорейского суперхита.

Феномен «Игры в кальмара»

Премьерный показ «Игры в кальмара» состоялся два года назад. Остросюжетный триллер стал первым южнокорейским сериалом, возглавившим международный рейтинг Netflix, а также самым популярным сериалом в истории стримингового сервиса: менее чем за месяц его посмотрели более 110 миллионов человек. Предыдущий рекорд в 82 миллиона зрителей принадлежал (относительно) исторической мелодраме «Бриджертоны».

Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Критики тоже остались в восторге от «Игры в кальмара». В копилке сериала — «Золотой глобус», три «Эмми», три премии Гильдии актеров и еще множество престижных наград.

Разумеется, с такими показателями продолжение было лишь вопросом времени. В прошлом году представители Netflix даже заговорили о целой вселенной по «Игре в кальмара». Так, например, в ноябре ожидается премьера реалити-шоу, в котором 456 участников будут бороться за рекордный приз в 4,56 миллиона долларов.

Кадр из&nbsp;сериала &laquo;Царица Клеопатра&raquo;. «Худший сериал в истории». За что критикуют новую документалку про Клеопатру от Netflix

Когда выйдет второй сезон «Игры в кальмара»

Дата релиза второго сезона пока не объявлена. Ранее сообщалось, что съемки пройдут этим летом, то есть новые эпизоды выйдут не раньше следующего года. Однако на мероприятии Tudum зрителям уже показали небольшой ролик, из которого стало известно, что к своим ролям вернутся Ли Джон-джэ (№ 456), Ли Бен-хон (ведущий игры), Ви Ха-джун (офицер полиции Хван Чун Хо) и Гон Ю (вербовщик).

Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Новых героев сыграют Им Щи-ван («Незнакомцы из ада»), Кан Ха-ныль («Инсайдер», «Алое сердце»), Пак Сон-хун («Триумф», «Дневник психопата») и Ян Дон-гын («Зов ада»). В социальных сетях создателей «Игры в кальмара» почти сразу же раскритиковали за отсутствие женских персонажей, однако те попросили фанатов набраться терпения, заявив, что скоро появятся дополнительные анонсы.

Кроме того, заранее можно надеяться и на третий сезон. После выхода «Игры в кальмара» в 2021 году режиссер Хван Дон-хек признался, что ведет переговоры сразу о нескольких сезонах.

Кадр из&nbsp;дорамы &laquo;Демон&raquo;. 5 популярных корейских дорам для тех, кому надоели обычные сериалы

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Сериалы
0
Читайте также
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

5 новых артхаусных мультфильмов, которые стоит посмотреть