Первый хит: обзор второй серии музыкального байопика «Комбинация»

На платформе Wink вышла вторая серия проекта «Комбинация» об одноименной музыкальной группе. Рассказываем, чем закончился предыдущий эпизод и что произошло в новом.

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Что было в первой серии «Комбинации»

Сотрудник ОБХСС Александр Шишинин (Никита Кологривый) знакомится с продюсером музыкальной группы «Мираж» Бари Алибасовым, который вдохновляет его бросить работу в органах и посвятить себя творчеству.

Вдохновленный идеей, Шишинин убеждает начинающего композитора Виталия Окорокова создать женский музыкальный коллектив. Вместе они находят двух талантливых вокалисток: дерзкую школьницу Татьяну Иванову и прилежную студентку консерватории Алену Апину. Девушки записывают свою первую песню «Белый вечер».

Фото Кадр из сериала «Комбинация»

Сюжет второй серии «Комбинации»

Таня пытается наладить отношения с Аленой. Но та не хочет общаться и заявляет, что больше не будет записывать песни. В автобусе к девушкам пристает гоп-компания во главе с Шубой — парнем Тани. Неожиданно за напарницу заступается Алена. Она рассказывает Шубе о музыкальных планах Тани и Шишинина.

Шуба устраивает разборки с Шишининым, подозревая того в романтических отношениях с Таней. Александр пытается убедить его, что между ними ничего нет, а его единственная цель — создать группу. Однако убедить лысых парней в спортивках оказывается сложнее, чем записать хит: Шуба избивает Шишинина и запрещает ему видеться с Таней.

Тем временем Виталик тщетно пытается уговорить Алену записать новую песню. Он понимает, что черновик «Белого вечера» не годится, и вместе с Шишининым решает записаться на студии у своих знакомых. Однако на месте всплывает пикантная деталь — Виталик когда-то переспал с сестрой товарища по группе. В итоге их выгоняют из студии. А Виталика чуть не избивают.

Фото Кадр из сериала «Комбинация»

Тем временем отношения между двумя участницами группы налаживаются. Таня убеждает Алену продолжить петь в группе.

После череды неудачных переговоров Шишинину удается убедить Шубу, что Таня действительно талантливая певица. Парень наконец дает добро на ее участие в группе.

Через старого знакомого Шишинин организовывает первое выступление группы. Аудитория — афганские ветераны. На удивление Виталика, у Тани и Алены получается зажечь суровую публику. Все заканчивается мордобоем, но Шишинин в очередной раз убеждается, что они на правильном пути — девушкам подпевали.

Виталик мирится с бывшими товарищами по группе, а Шишинин показывает чистовую версию «Белого вечера» Алибасову. Но продюсера песня не впечатляет. Тогда Шишинин и Виталик идут на радио. Используя удостоверение сотрудника ОБХСС, Александр проникает в студию, где в прямом эфире презентует новый женский коллектив. На ходу придумывая название — «Комбинация», он включает песню «Хэй, мама», пока Виталик сдерживает милиционеров.

Фото Кадр из сериала «Комбинация»

Какой получилось вторая серия «Комбинации»

Во втором эпизоде авторы чуть больше времени уделяют взаимоотношениям внутри начинающей группы, показывая, как участники постепенно притираются друг к другу.

Экзальтированный Шишинин, как и в первой серии, ведет себя настойчиво и решительно, тянет на себе всю инициативу и подталкивает нерешительного Виталика к смелым поступкам. Это заметно в эпизоде со студией. Несмотря на сомнения Виталика и его желание поискать другие варианты, они все же идут туда, где их ждет неприятный инцидент. Подобная схема повторяется с радиостанцией — чтобы поставить свою песню, они захватывают ее буквально штурмом, игнорируя все запреты и преграды.

Параллельно развиваются отношения между Таней и Аленой. Последняя явно не горит желанием не только петь в группе, но и вообще общаться с напарницей. Она высокомерна, презирает «простую девчонку», с которой ее судьба свела в одном музыкальном проекте. Таня, несмотря на свое более простое происхождение, оказывается тонким дипломатом и психологом. Ее речь не отличается изысканностью, но красное словцо из ее уст звучит порой весьма убедительно. Таня ненадолго зажигает в Алене мечту о концертах и славе. Но эта победа оказывается временной — культурная и социальная пропасти между девушками остаются, и Алена продолжает подчеркивать свое превосходство.

Фото Кадр из сериала «Комбинация»

Особенно это проявляется после выступления перед ветеранами Афгана. Алена забирает заработанные деньги и ссорится с ребятами, называя их «гопотой». Шишинин в конфликт не вступает, но задевает чувства Алены — он говорит, что не видит в ней «звезды», и отправляет восвояси.

Вторая серия стилистически продолжает первую. Авторы продолжают играть на двух фронтах: с одной стороны, они пытаются погрузить зрителя в атмосферу конца 80-х. Однако бедность и разрушения того времени показаны лишь поверхностно, без сильного акцента на безысходности. В финале эпизода даже включена хроника тех лет, вызывающая у старшего поколения ностальгию по беззаботным временам.

Сюжет второй серии строится вокруг вполне привычных для музыкальной группы задач: найти студию, записать песню, прорваться на радио. Все это пока идет гладко, успехи приходят один за другим, хотя и не без препятствий. Первым антагонистом для Шишинина становится Шуба, который в конце серии уступает и перестает вставлять палки в колеса. Тем не менее его возвращение в следующих сериях почти гарантировано — он и его «бригада» наверняка проявят себя.

Фото Кадр из сериала «Комбинация»

Вторая серия «Комбинации» чуть очерчивает арки героев. Шишинин продолжает свое романтическое путешествие в мир творчества, который еще не стал жестоким шоу-бизнесом. Виталик пытается бороться со своей робостью и учится брать ответственность за свои поступки. Тане и Алене предстоить позврослеть: каждой — по-своему.

В финале Шишинин ставит песню на радио. Очевидно, это разделит историю группы на «до» и «после». Теперь они — не просто талантливые девушки, а группа «Комбинация» с городским хитом «Хэй, мама».

Когда выйдет третья серия «Комбинации»

Премьера нового, третьего, эпизода музыкального байопика «Комбинация» состоится 19 сентября на платформе Wink.