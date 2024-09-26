Всесоюзный успех: обзор четвертой серии сериала «Комбинация»

В онлайн-кинотеатре Wink вышла четвертая серия музыкального байопика «Комбинация» об одноименной музыкальной группе. Рассказываем, чем закончился предыдущий эпизод, что произошло в новом и чего стоит ждать от проекта в будущем.

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Что было в третьей серии «Комбинации»

После того как «Комбинация» звучит на местной радиостанции, о группе узнают жители Саратова. Окрыленные первым локальным успехом Шишинин и Окороков быстро собирают полный состав участниц: к группе присоединяются клавишница, барабанщица, гитаристка и новая вокалистка.

Узнаваемость «Комбинации» продюсер закрепляет бесплатной раздачей кассет в городе. Однако это приводит к конфликту с бандитами. В конце серии Шишинин и Окороков организуют первый бесплатный концерт группы на набережной города. Несмотря на слабую подготовку и сильное беспокойство, девушки успешно выступают без фонограммы.

Сюжет четвертой серии «Комбинации»

Александр Шишинин просит Алибасова познакомить его с известным музыкантом и радиоведущим Сергеем Минаевым, чьи «дискотеки вся страна слушает». Бари не желает помогать напористому продюсеру, но советует ему для начала добиться народной любви хотя бы в своем регионе. Шишинин решает провести первый музыкальный тур группы по деревням и селам Саратовской области.

Он находит водителя грузовика и договаривается с ним о помощи. Вместе они разукрашивают полуразваленный военный транспорт и отправляются в «чес» (тур с большим количеством выступлений в короткое время. — Прим.ред.) по области. Непритязательной деревенской публике девчачий музыкальный коллектив приходится по душе. Но не обходится и без происшествий — во время одного из концертов в Доме культуры отключают свет. Шишинин оперативно находит выход: Виталик вживую играет на фортепиано, а зал освещается фарами грузовика.

Фото Кадр из сериала «Комбинация»

После удачного выступления Виталик всерьез задумывается — туда ли он идет, этого ли он хочет? За советом он обращается к своему преподавателю в консерватории. Тот ему предлагает место штатного педагога в вузе, а «Комбинацией» заниматься в свободное время и по выходным, потому что «танцульками этими на жизнь не заработаешь».

Шишинин тем временем не может написать хитовую песню. За помощью он обращается к поэту Юрию Дружкову, который объясняет, что текстам продюсера не хватает истории. Когда Шишинин временно подменяет Дружкова в «Союзпечати», он подслушивает разговор двух девушек, которые обсуждают, как одна из них познакомилась с иностранцем на дискотеке в посольстве. Эта беседа вдохновляет героя на первые строчки будущего хита.

После съемок клипа на песню «Белый вечер» о коллективе узнает Сергей Минаев, который приглашает герлз-бэнд на всесоюзный фестиваль в Волгограде. Но прямо перед выходом на сцену Минаев объявляет, что выступление отменяется. Здесь Шишинин включает свое упорство на максимум и, вопреки запрету, выпускает девушек на сцену. Выступление оказывается мегауспешным, и «Комбинация» становится популярной на всю страну. У группы начинаются концерты по городам России. Музыкальный продюсер Базыкин (Даниил Воробьев) платит первые гастрольные деньги Шишинину. Это успех.

Фото Кадр из сериала «Комбинация»

После тура по СССР «Комбинация» возвращается в родной Саратов. Девушки осознают, что они изменились, а дома все осталось прежним, и решают уехать. У всех участников группы начинаются проблемы в личной жизни — Шишинин из-за плотного графика отдаляется от жены и ребенка, Апина ругается с матерью и уходит из дома, а Иванова отказывает Шубе на предложение выйти за него замуж. В то же время Окороков разрывается из-за внутреннего конфликта. Композитор отказывается ехать на фестиваль с группой. Под давлением преподавателя он начинает видеть себя только как классического композитора.

В конце серии все, кроме Виталика, начинают осознавать себя звездами. Особенно ярко это проявляется в разговоре Шишинина и Алибасова. Продюсер «Комбинации» отказывается помочь старому знакомому, чья группа «Интеграл» теряет популярность. Шишинин припоминает Алибасову, как он отвернулся от них в начале пути, и отвечает ему тем же.

Какой получилась четвертая серия «Комбинации»

В день выхода четвертой серии онлайн-кинотеатр Wink в своих соцсетях показал новый постер сериала. На нем Шишинин, Апина и Иванова предстают в новых образах всесоюзных звезд отечественной музыки. У них меняется стиль одежды. Александр, как модный музыкальный продюсер, меняет спортивный костюм и видеокамеру на черный пиджак и мобильный телефон. А простенький внешний вид вокалисток сменяется дорогими платьями и модными прическами. В целом вся четвертая серия плавно подводит зрителя к тому, что с первой половиной сериала улетучится и вся атмосфера беззаботности и веселья.

В первой половине серии вроде все так же авантюрно и забавно. Шишинин молниеносно организует девушкам тур по области. Приключения «Комбинации» по глубинке показываются уже привычным зрителям бобслеем (клиповый монтаж под музыку. — Прим.ред.). Любопытно, что всесоюзный успех создатели по-большей части оставляют за кадром. Зрителям не показывают концерты. Авторы больше сосредотачиваются на том, как слава меняет поведение участников группы.

Все говорит о том, что Шишинин, Апина и Иванова начинают осознавать себя звездами, которым Саратов уже тесен. Налицо — звездная болезнь. Продюсер и вокалистки становятся наглее и высокомернее, в своих жизнях они все меньше и меньше отводят времени родным и близким. Этим и заканчивается четвертая серия, проводя жирную линию между первой и второй половинами сериала.

Когда выйдет пятая серия «Комбинации»

Премьера нового, пятого, эпизода музыкального байопика «Комбинация» состоится 3 октября на платформе Wink.