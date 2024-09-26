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Комбинация 2024: обзор 4 серии — дата выхода 5 серии Комбинации
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:00

6 мин.

Всесоюзный успех: обзор четвертой серии сериала «Комбинация»

Богдан Ларин
Автор
Кадр из сериала «Комбинация»
Фото Кадр из сериала «Комбинация»
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В онлайн-кинотеатре Wink вышла четвертая серия музыкального байопика «Комбинация» об одноименной музыкальной группе. Рассказываем, чем закончился предыдущий эпизод, что произошло в новом и чего стоит ждать от проекта в будущем.

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Что было в третьей серии «Комбинации»

После того как «Комбинация» звучит на местной радиостанции, о группе узнают жители Саратова. Окрыленные первым локальным успехом Шишинин и Окороков быстро собирают полный состав участниц: к группе присоединяются клавишница, барабанщица, гитаристка и новая вокалистка.

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Узнаваемость «Комбинации» продюсер закрепляет бесплатной раздачей кассет в городе. Однако это приводит к конфликту с бандитами. В конце серии Шишинин и Окороков организуют первый бесплатный концерт группы на набережной города. Несмотря на слабую подготовку и сильное беспокойство, девушки успешно выступают без фонограммы.

Сюжет четвертой серии «Комбинации»

Александр Шишинин просит Алибасова познакомить его с известным музыкантом и радиоведущим Сергеем Минаевым, чьи «дискотеки вся страна слушает». Бари не желает помогать напористому продюсеру, но советует ему для начала добиться народной любви хотя бы в своем регионе. Шишинин решает провести первый музыкальный тур группы по деревням и селам Саратовской области.

Он находит водителя грузовика и договаривается с ним о помощи. Вместе они разукрашивают полуразваленный военный транспорт и отправляются в «чес» (тур с большим количеством выступлений в короткое время. — Прим.ред.) по области. Непритязательной деревенской публике девчачий музыкальный коллектив приходится по душе. Но не обходится и без происшествий — во время одного из концертов в Доме культуры отключают свет. Шишинин оперативно находит выход: Виталик вживую играет на фортепиано, а зал освещается фарами грузовика.

Кадр из сериала «Комбинация»
Фото Кадр из сериала «Комбинация»

После удачного выступления Виталик всерьез задумывается — туда ли он идет, этого ли он хочет? За советом он обращается к своему преподавателю в консерватории. Тот ему предлагает место штатного педагога в вузе, а «Комбинацией» заниматься в свободное время и по выходным, потому что «танцульками этими на жизнь не заработаешь».

Шишинин тем временем не может написать хитовую песню. За помощью он обращается к поэту Юрию Дружкову, который объясняет, что текстам продюсера не хватает истории. Когда Шишинин временно подменяет Дружкова в «Союзпечати», он подслушивает разговор двух девушек, которые обсуждают, как одна из них познакомилась с иностранцем на дискотеке в посольстве. Эта беседа вдохновляет героя на первые строчки будущего хита.

После съемок клипа на песню «Белый вечер» о коллективе узнает Сергей Минаев, который приглашает герлз-бэнд на всесоюзный фестиваль в Волгограде. Но прямо перед выходом на сцену Минаев объявляет, что выступление отменяется. Здесь Шишинин включает свое упорство на максимум и, вопреки запрету, выпускает девушек на сцену. Выступление оказывается мегауспешным, и «Комбинация» становится популярной на всю страну. У группы начинаются концерты по городам России. Музыкальный продюсер Базыкин (Даниил Воробьев) платит первые гастрольные деньги Шишинину. Это успех.

Кадр из сериала «Комбинация»
Фото Кадр из сериала «Комбинация»

После тура по СССР «Комбинация» возвращается в родной Саратов. Девушки осознают, что они изменились, а дома все осталось прежним, и решают уехать. У всех участников группы начинаются проблемы в личной жизни — Шишинин из-за плотного графика отдаляется от жены и ребенка, Апина ругается с матерью и уходит из дома, а Иванова отказывает Шубе на предложение выйти за него замуж. В то же время Окороков разрывается из-за внутреннего конфликта. Композитор отказывается ехать на фестиваль с группой. Под давлением преподавателя он начинает видеть себя только как классического композитора.

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В конце серии все, кроме Виталика, начинают осознавать себя звездами. Особенно ярко это проявляется в разговоре Шишинина и Алибасова. Продюсер «Комбинации» отказывается помочь старому знакомому, чья группа «Интеграл» теряет популярность. Шишинин припоминает Алибасову, как он отвернулся от них в начале пути, и отвечает ему тем же.

Какой получилась четвертая серия «Комбинации»

В день выхода четвертой серии онлайн-кинотеатр Wink в своих соцсетях показал новый постер сериала. На нем Шишинин, Апина и Иванова предстают в новых образах всесоюзных звезд отечественной музыки. У них меняется стиль одежды. Александр, как модный музыкальный продюсер, меняет спортивный костюм и видеокамеру на черный пиджак и мобильный телефон. А простенький внешний вид вокалисток сменяется дорогими платьями и модными прическами. В целом вся четвертая серия плавно подводит зрителя к тому, что с первой половиной сериала улетучится и вся атмосфера беззаботности и веселья.

В первой половине серии вроде все так же авантюрно и забавно. Шишинин молниеносно организует девушкам тур по области. Приключения «Комбинации» по глубинке показываются уже привычным зрителям бобслеем (клиповый монтаж под музыку. — Прим.ред.). Любопытно, что всесоюзный успех создатели по-большей части оставляют за кадром. Зрителям не показывают концерты. Авторы больше сосредотачиваются на том, как слава меняет поведение участников группы.

Все говорит о том, что Шишинин, Апина и Иванова начинают осознавать себя звездами, которым Саратов уже тесен. Налицо — звездная болезнь. Продюсер и вокалистки становятся наглее и высокомернее, в своих жизнях они все меньше и меньше отводят времени родным и близким. Этим и заканчивается четвертая серия, проводя жирную линию между первой и второй половинами сериала.

Когда выйдет пятая серия «Комбинации»

Премьера нового, пятого, эпизода музыкального байопика «Комбинация» состоится 3 октября на платформе Wink.

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