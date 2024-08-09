«Комбинация»: что известно о байопике про культовую поп-группу 90-х

Приближается премьера сериала «Комбинация» об одноименной культовой советской и российской поп-группе. Рассказываем обо всем, что известно о грядущем байопике.

Сюжет сериала «Комбинация»

Действие сериала разворачивается в 1988 году. После рождения дочери Александр Шишинин решает полностью изменить свою жизнь и создает музыкальную группу.

«Комбинация» расскажет о пути к славе, взлетах и падениях, а также личных историях солисток коллектива Алены Апиной и Татьяны Ивановой.

Фото Пресс-служба Wink

Создатели сериала «Комбинация»

Режиссером сериала о группе «Комбинация» выступил Никита Власов, известный по работе над такими проектами, как «Лада Голд» и «Мажор в сочи». За сценарий проекта отвечает он же вместе с Егором Чичкановым («И снова здравствуйте!).

«В нашем сериале все изложено очень близко к событиям, которые произошли в реальности. Конечно, поскольку это художественное кино, в нем большое количество допущений. Но мы снимали в тесном контакте с непосредственными участниками группы — встречались с ним, разговаривали. Они читали сценарий, дали на него свое добро, некоторые снялись в нашем сериале. Просто невероятно, что люди открылись нам, рассказали что-то сокровенное. А мы можем через призму кино донести это до зрителя», — рассказал постановщик.

В числе продюсеров проекта — Федор Бондарчук, Дмитрий Тобарчук и Жора Крыжовников.

Фото Пресс-служба Wink

Актеры и роли в сериале «Комбинация»

В сериале «Комбинация» сильный актерский состав:

Никита Кологривый — Александр Шишинин;

Елизавета Базыкина — Татьяна Иванова ;

Павел Прилучный — Александр Иратов ;

Анастасия Уколова — Алена Апина ;

Дарья Руденок — Ольга Ахунова ;

Владимир Канухин — Виталий Окороков ;

Полина Гухман — Юлия Козюлькова ;

Татьяна Струженкова — Светлана Костыко ;

Софья Володчинская — Нюра Ковалева ;

Ульяна Кравец — Наталья Шишинина ;

Игорь Царегородцев — Шуба.

Фото Пресс-служба Wink

Интерес к музыке и в целом периоду 90-х Никита Кологривый объясняет стремлением людей к переменам: «Сейчас набирают популярность музыка 1990-х и сериалы об этом времени. Мне кажется, дело в том, что мы тоже находимся на каком-то энергетическом рубеже, у нас есть потребность что-то поменять».

Елизавета Базыкина, сыгравшая в сериале «Комбинация» Татьяну Иванову предполагает, что истории про 1990-е могут охватить большую аудиторию: «С этой эпохой знакомы наши родители, бабушки и дедушки. Кому-то из них будет приятно вспомнить это время, возможно, узнать в героях себя. И поскольку времена ушли от нас не очень далеко, даже те, кто их не застал, тоже что-то знают о них».

Фото Пресс-служба Wink

Камео в сериале «Комбинация»

Трейлер сериала «Комбинация» тизерит камео Алены Апиной. Певица все же появится в кадре, хотя ранее сетовала на то, что возможности стать частью проекта у нее не было.

«Печально, что не сложилось сняться в этом чудесном кино. Ни камео, ни эпизодик... Все откладывали и откладывали на потом, да так и не срослось», — писала Алена Апина в своих соцсетях.

Подробнее о роли Алены Апиной в сериале рассказала Анастасия Уколова.

«Она играет преподавателя в консерватории, а я Алену Апину, которая уже стала солисткой группы «Комбинация», но все еще пытается совместить консерваторию и участие в группе», — объяснила актриса.

Анастасия Уколова уверена, что при подготовке к роли Алены Апиной ей очень помогло общение с певицей: «В сериале все основано на реальных событиях. Нам предоставили архивные записи группы, мы посмотрели все их интервью. Я познакомилась с Аленой Апиной и могла задать ей вопросы, которые меня интересовали. Например, в сценарии есть важные, переломные моменты, про которые тебе никто не может рассказать лучше, чем она сама».

Фото Пресс-служба Wink

Когда выйдет сериал «Комбинация»

Сериал о группе «Комбинация» выйдет осенью этого года. Точная дата релиза будет анонсирована позже.

Трейлер сериала «Комбинация»

Где смотреть сериал «Комбинация»

Все эпизоды сериала «Комбинация» будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре Wink.