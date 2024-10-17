Сказке конец: обзор 7-й серии сериала «Комбинация»

Сегодня, 17 октября, в онлайн-кинотеатре Wink вышла седьмая серия музыкального байопика «Комбинация» о знаменитой поп-группе. Рассказываем, чем закончился предыдущий эпизод и что произошло в новом.

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Что было в 6-й серии «Комбинации»

Пока группа «Комбинация» переживает творческий взлет и активно гастролирует по стране, участники группы сталкиваются с серьезными жизненными испытаниями. Личная жизнь членов группы все больше влияет на их работу.

Алена Апина ухаживает за больной матерью, которая потеряла работу и нуждается в финансовой поддержке. Певица вдохновляется этой ситуацией и пишет песню «Бухгалтер». В то же время у нее завязываются романтические отношения с продюсером Александром Иратовым (Павел Прилучный), на что Александр Шишинин закрывает глаза. Другим девчонкам продюсер таких вольностей не позволяет. Он контролирует жизнь каждой участницы группы, а романтические связи внутри коллектива считает тем, что мешает творчеству. Однако сердцу не прикажешь.

Фото Кадр из сериала «Комбинация», реж. Никита Власов, Wink

Татьяна Иванова отправляется на свидание и попадает в опасную ситуацию с богатым ухажером. Поклонник творчества девушки приглашает ее на свою яхту, где пытается изнасиловать. Иванова дает физический отпор, но получает психологическую травму.

Остальные участницы устраивают вечеринку под песню «Зоопарк» группы «Гражданская оборона». Продюсер недоволен безответственным поведением коллектива и требует более серьезного отношения к работе. В то же время барабанщица влюбляется в звукорежиссера группы. Шишинин против их отношений.

Композитор Виталий Окороков просит авторские отчисления у Шишинина, но не получает их. Тогда он начинает свой собственный проект, что также нарушает гармонию в коллективе.

Несмотря на внутренние проблемы, группа продолжает гастрольную деятельность и даже снимает клип на песню «Бухгалтер», что становится важным этапом в их карьере. Однако планы Шишинина по турне в США терпят крах. У продюсера случается нервный срыв — он напивается на дне рождения Бари Алибасова. Напряжение в коллективе растет. Личные и профессиональные неудачи толкают Шишинина на измену жене, что еще больше усугубляет его внутренний кризис.

Сюжет 7-й серии «Комбинации»

Шишинин понимает, что в жестоком мире шоу-бизнеса у него совсем нет друзей. Пока участницы коллектива пытаются уйти из-под его гиперопеки, создатель «Комбинации» пытается вырваться из лап воротил музыкального бизнеса, которым юридически принадлежит группа.

Продюсер Базыкин соглашается отдать права Шишинину за миллион долларов. Герой обращается за помощью к своему другу-афганцу и достает необходимую сумму. Но воспользоваться ей не успевает — неразбериха в личной жизни (от него уходит жена), проблемы в коллективе (из группы уходит Апина) усугубляют моральное разложение Шишинина. Продюсер пускается во все тяжкие, руша свою жизнь. Его сожительница Анжела уходит от него и крадет все деньги. Это доводит продюсера до крайнего состояния — он решает покончить собой.

Фото Кадр из сериала «Комбинация», реж. Никита Власов, Wink

После ухода из группы Алена Апина оказывается в «золотой клетке» — замужем за Иратовым. Мужчина любит певицу и даже сначала отговаривает ее от свадьбы, чтобы не мешать ее музыкальной карьере. Когда состояние матери Апиной снова ухудшается и она попадает в больницу, то Алена окончательно убеждается в том, что она хочет создать свою семью. Так Апина становится домохозяйкой и начинает выпивать. Видя это, Иратов предлагает ей сделку: если она записывает хит, то он разрешает ей заниматься сольной карьерой. При этом сотрудничать с Окороковым нельзя. А если у нее ничего не получится, то Апина должна забыть о музыке.

Какой получилась 7-я серия «Комбинации»

Мрачной и тяжелой. Большая часть серии посвящена трудностям, которые переживают Шишинин и Апина.

В новом эпизоде от светлой и авантюрной истории рождения герлз-бэнда не осталось ни следа. Как в известном сюжете, карета превращается в тыкву. История Шишинина стремительно подходит к концу. Он больше не контролирует ситуацию, каждый его шаг ухудшает положение. Апина делает сложный выбор и покидает группу в надежде взять под контроль свою жизнь, начать строить свою семью. Однако быстро становится понятно, что она попросту остается одна.

Фото Кадр из сериала «Комбинация», реж. Никита Власов, Wink

Степень отчаяния Шишинина хорошо видна во время репетиции перед концертом, когда Наталья понимает, что он ей изменяет. Здесь не обходится без Виталика, который, очевидно, не простил подлости друга, который увел у него Анжелу. Окороков поступает мстительно и жестоко, но Шишинин как будто бы этого не замечает. Между продюсером и композитором нет больше ни дружбы, ни даже вражды.

Шишинин осознает, что уничтожил свою семью и начинает потихоньку сходить с ума. Апогеем его неадекватного поведения становится вечеринка среди незнакомых парней и девиц, которые смотрят его видеопослания дочке. Шишинин выгоняет всех, стреляя из пистолета в потолок. Продюсер понимает, что остался совсем один, а единственных родных ему людей — жену и дочку — он сам от себя отвернул. Все попытки вернуть Наталью проваливаются, ему остается только рыдать и выкрикивать ее имя в одиночестве. Он становится озлобленным, неуравновешенным и дерганым — ссорится с Апиной и Иратовым, идет против влиятельного продюсера Базыкина, отдаляет от себя девчонок.

В группе тем временем тоже неполадки. После запрета на отношения со звукорежиссером бас-гитаристка Ольга Ахунова пытается покончить жизнь самоубийством. Шишинин обнаруживает девушку без сознания и в последний момент ее спасает. Моральный дух в коллективе и так на самой низкой ноте, и ситуация с суицидом «Комбинацию» точно не сплочает.

Фото Кадр из сериала «Комбинация», реж. Никита Власов, Wink

Вдобавок ко всему своей дорогой решает идти Апина. Она выходит замуж за Иратова и решает посвятить себя семье. Шишинин не может простить девушке ее предательство и посылает ее на три буквы. Попутно он оскорбляет Иратова, который, на удивление, довольно сдержан по отношению к Шишинину.

Несмотря на полный хаос и сумбур, творящийся в личной жизни Шишинина и самой «Комбинации», продюсер не оставляет надежды отправиться в тур по США. Он даже заявляет об этом по телевидению. Правда, кажется, остается все меньше людей, которые верят в затею создателя группы. Гастроли по Америке превращаются для Шишинина в навязчивую идею, ради которой он связывается с криминальными структурами. Гвоздь в крышку гроба добивает тот факт, что деньги, которые он взял у бандитов, он сразу же теряет.

Иногда сериал вспоминает, что он музыкальный байопик, и в нем играют песни. Правда, уже как-то невесело. Так, Апина, уйдя из группы, скучает по музыкальной карьере и включает дома песни «Комбинации». Вот только вместо микрофона у нее бутылка вина.

Когда выйдет 8-я серия «Комбинации»

Премьера финального, восьмого, эпизода музыкального байопика «Комбинация» состоится 24 октября на платформе Wink.