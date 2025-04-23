Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Богатырские игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Статьи
Комедии 2025 года с высоким рейтингом вышедшие недавно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

8 мин.

Лучшие зарубежные комедии 2025 года — топ фильмов с высоким рейтингом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Снова в деле», реж. Сет Гордон, Netflix
Фото Кадр из фильма «Снова в деле», реж. Сет Гордон, Netflix
Кадр из фильма «Компаньон», реж. Дрю Хэнкок / New Line Cinema, Vertigo Entertainment, BoulderLight Pictures
Фото Кадр из фильма «Компаньон», реж. Дрю Хэнкок / New Line Cinema, Vertigo Entertainment, BoulderLight Pictures
Кадр из фильма «Влюбленные глаза», реж. Джош Рубен, Screen Gems, Divide/Conquer, Spyglass Media Group
Фото Кадр из фильма «Влюбленные глаза», реж. Джош Рубен, Screen Gems, Divide/Conquer, Spyglass Media Group
Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо, Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо, Warner Bros.
Кадр из фильма «Смерть единорога», реж. Алекс Шарфман, A24, Ley Line Entertainment, Square Peg
Фото Кадр из фильма «Смерть единорога», реж. Алекс Шарфман, A24, Ley Line Entertainment, Square Peg
Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки», реж. Майкл Моррис, Peacock
Фото Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки», реж. Майкл Моррис, Peacock
Кадр из фильма «Любовь — боль», реж. Джонатан Эйсебио, Universal Pictures, 87North
Фото Кадр из фильма «Любовь — боль», реж. Джонатан Эйсебио, Universal Pictures, 87North
Кадр из фильма «Снова в деле», реж. Сет Гордон, Netflix
Фото Кадр из фильма «Снова в деле», реж. Сет Гордон, Netflix
Кадр из фильма «Minecraft в кино», реж. Джаред Хесс, Warner Bros. Pictures
Фото Кадр из фильма «Minecraft в кино», реж. Джаред Хесс, Warner Bros. Pictures
Кадр из фильма «Тот самый день», реж. Лоуренс Ламонт, MACRO, Hoorae, Sony Pictures
Фото Кадр из фильма «Тот самый день», реж. Лоуренс Ламонт, MACRO, Hoorae, Sony Pictures
Кадр из фильма «Милая вилла», реж. Марк Уотерс, DAE Light Media, Front Row Films
Фото Кадр из фильма «Милая вилла», реж. Марк Уотерс, DAE Light Media, Front Row Films
1/11
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Побег на другую планету, андроид, запрограммированный на безусловную любовь и возвращение в опасный мир шпионажа — собрали для вас 10 лучших зарубежных комедий 2025 года с высоким рейтингом.

Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и&nbsp;трейлеры.Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и трейлеры

Микки 17

Страна: США.
Режиссер: Пон Джун-хо.
В главных ролях: Роберт Паттинсон, Наоми Аки, Тони Коллетт, Стивен Ян, Марк Руффало.
Бюджет: $ 150 000 000.
Мировые сборы: $ 121,804,880.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.9.
Рейтинг на IMDb: 7.0.

Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо, Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо, Warner Bros.

Главный герой фильма Пон Джун-хо — аутсайдер Микки, сбегающий от долгов и, как следствие, маячившей на горизонте расправы в космическую экспедицию. Не обладая уникальными навыками, он был готов выполнять любую работу, поэтому вызвался быть восстанавливаемым сотрудником.

«Хоть «Микки 17» и не находится в той же лиге, что и «Паразиты», он очень веселый», — считает критик The Guardian Венди Айд.

Микки 17 фильм 2025: обзор, рецензия и&nbsp;критика&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть.Обзор фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном от режиссера оскароносных «Паразитов»

Компаньон

Страна: США.
Режиссер: Дрю Хэнкок.
В главных ролях: Софи Тэтчер, Джек Куэйд, Лукас Гейдж, Меган Сури, Харви Гильен.
Бюджет: $ 10 000 000.
Мировые сборы: $ 36,709,101.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.4.
Рейтинг на IMDb: 7.0.

Кадр из фильма «Компаньон», реж. Дрю Хэнкок / New Line Cinema, Vertigo Entertainment, BoulderLight Pictures
Фото Кадр из фильма «Компаньон», реж. Дрю Хэнкок / New Line Cinema, Vertigo Entertainment, BoulderLight Pictures

Проект Дрю Хэнкока рассказывает о секс-кукле, не знающей, что она — андроид. Айрис запрограммирована на безусловную любовь к своему пользователю. Когда правда ее происхождения становится известна, главная героиня решает бороться за свою независимость.

«Начинающий режиссер блестяще справился со своей задачей, представив остроумный, держащий в напряжении динамичный хоррор-триллер с щедрой порцией колкого юмора», написал Фрэнк Шек для The Hollywood Reporter.

Смерть единорога

Страна: США, Венгрия.
Режиссер: Алекс Шарфман.
В главных ролях: Пол Радд, Дженна Ортега, Дэвид Паскуэзи, Энтони Кэрриган, Ричард Э. Грант.
Бюджет: $ 15 000 000.
Мировые сборы: $ 5,787,425.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.4.
Рейтинг на IMDb: 6.4.

Кадр из фильма «Смерть единорога», реж. Алекс Шарфман, A24, Ley Line Entertainment, Square Peg
Фото Кадр из фильма «Смерть единорога», реж. Алекс Шарфман, A24, Ley Line Entertainment, Square Peg

По сюжету комедийного фильма ужасов Алекса Шарфмана отец и дочь случайно сбивают на машине единорога, и это запускает цепь событий, в которой фигурируют ученые, алчные бизнесмены и свирепые единороги, пришедшие мстить.

В обзоре для The Playlist Чейз Хатчинсон написал, что «Смерть единорога» — веселый и радостный проект, «обладающий реальным потенциалом стать современной классикой фильмов о монстрах».

Обзор &laquo;Смерти единорога&raquo;&nbsp;&mdash; каким получился комедийный хоррор с&nbsp;Дженной Ортегой.Обзор «Смерти единорога»: каким получился комедийный хоррор с Дженной Ортегой

Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки

Страна: Великобритания, Франция, США.
Режиссер: Майкл Моррис.
В главных ролях: Рене Зеллвегер, Лео Вудалл, Чиветель Эджиофор, Хью Грант, Эмма Томпсон.
Бюджет: —.
Мировые сборы: $ 129 634 987.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.3.
Рейтинг на IMDb: 6.7.

Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки», реж. Майкл Моррис, Peacock
Фото Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки», реж. Майкл Моррис, Peacock

После смерти мужа Бриджит пытается построить свою жизнь заново. Постоянно сталкиваясь с давлением общества, она переживает, что не может быть идеальной матерью, вернуться к работе после долгого перерыва и вступить в новые отношения. Однако в какой-то момент Бриджит Джонс все же решается на перемены. Главная героиня получает работу телевизионного продюсера и возвращается в мир романтических знакомств.

«Без ума от мальчишки» — это просто невероятно весело», — считает критик The i Paper Сара Карсон.

&laquo;Бриджит Джонс Без ума от&nbsp;мальчишки&raquo;: что известно&nbsp;&mdash; дата выхода и&nbsp;трейлер.«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»: что известно о новой части ромком-саги

Любовь — боль

Страна: США, Япония.
Режиссер: Джонатан Эйсебио.
В главных ролях: Ке Хюи Куан, Ариана Дебоуз, Мустафа Шакир, Лио Типтон, Дэниэл У.
Бюджет: $ 18 000 000.
Мировые сборы: $ 17 445 439.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.4.
Рейтинг на IMDb: 5.2.

Кадр из фильма «Любовь — боль», реж. Джонатан Эйсебио, Universal Pictures, 87North
Фото Кадр из фильма «Любовь — боль», реж. Джонатан Эйсебио, Universal Pictures, 87North

В центре сюжета комедийного боевика Джонатана Эйсебио — успешный риелтор Марвин Гейбл, скрывающий свое криминальное прошлое. Поддерживать безупречный образ Марвину удается до тех пор, пока человек из «другой» жизни не напоминает ему о себе.

«Это сокрушительный фильм о боевых искусствах, в котором присутствует ирония, как в комедийных боевиках Джеки Чана 1980-х и 90-х годов», — написал Г. Аллен Джонсон для San Francisco Chronicle.

Снова в деле

Страна: США.
Режиссер: Сет Гордон.
В главных ролях: Джейми Фокс, Кэмерон Диас, Маккенна Робертс, Райлэн Джексон и Кайл Чендлер.
Бюджет: —.
Мировые сборы: —.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.2.
Рейтинг на IMDb: 5.9.

Кадр из фильма «Снова в деле», реж. Сет Гордон, Netflix
Фото Кадр из фильма «Снова в деле», реж. Сет Гордон, Netflix

По сюжету давно отошедшие от дел агенты ЦРУ вынуждены взяться за старое, погрузившись в опасный мир шпионажа. Триумфальное возвращение на экраны одной из главных комедийных звезд нулевых.

«Добротная экшн-комедия, которая доказывает, как сильно мы скучали по Кэмерон Диас», — написал Бен Трэвис для Empire.

Влюбленные глаза

Страна: США, Новая Зеландия.
Режиссер: Джош Рубен.
В главных ролях: Оливия Холт, Мэйсон Гудинг, Джордана Брюстер, Девон Сава, Джиджи Зумбадо.
Бюджет: $ 18 000 000.
Мировые сборы: $ 32 945 296.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.8.
Рейтинг на IMDb: 6.1.

Кадр из фильма «Влюбленные глаза», реж. Джош Рубен, Screen Gems, Divide/Conquer, Spyglass Media Group
Фото Кадр из фильма «Влюбленные глаза», реж. Джош Рубен, Screen Gems, Divide/Conquer, Spyglass Media Group

Романтико-комедийный слэшер Джоша Рубена рассказывает о маньяке, который в День святого Валентина надевает маску с глазами в форме сердечек и отправляется убивать влюбленные пары. Поймать его не удается никому уже несколько лет. Новые потенциальные жертвы маньяка — рекламщица Элли и гений маркетинга Джей, чей деловой ужин преступник принимает за свидание.

«Эта безумная смесь гипернасилия и односложных реплик — настоящее произведение черной комедии», — написала Элисон Форман для IndieWire.

Minecraft в кино

Страна: Швеция, США, Новая Зеландия, Канада.
Режиссер: Джаред Хесс.
В главных ролях: Джек Блэк, Джейсон Момоа, Себастьян Юджин Хансен, Эмма Майерс, Даниэль Брукс.
Бюджет: $ 150 000 000.
Мировые сборы: $ 720 827 000.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.2.
Рейтинг на IMDb: 5.9.

Кадр из фильма «Minecraft в кино», реж. Джаред Хесс, Warner Bros. Pictures
Фото Кадр из фильма «Minecraft в кино», реж. Джаред Хесс, Warner Bros. Pictures

Фэнтезийный комедийно-приключенческий фильм по мотивам одноименной компьютерной игры рассказывает о группе аутсайдеров, которая через таинственный портал попала в кубическую страну чудес.

«То, что фильм получился таким смешным, живым и легким, кажется маленьким чудом», — считает критик New York Magazine (Vulture) Бильге Эбири.

Фанаты аплодируют стоя: каким получился &laquo;Minecraft в&nbsp;кино&raquo;.Фанаты аплодируют стоя: каким получился «Minecraft в кино»

Тот самый день

Страна: США.
Режиссер: Лоуренс Ламонт.
В главных ролях: Кеке Палмер, SZA, Ванесса Белл Кэллоуэй, Лил Рел Ховери, Кэтт Уильямс.
Бюджет: $ 14 000 000.
Мировые сборы: $ 51 846 711.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.1.
Рейтинг на IMDb: 6.6.

Кадр из фильма «Тот самый день», реж. Лоуренс Ламонт, MACRO, Hoorae, Sony Pictures
Фото Кадр из фильма «Тот самый день», реж. Лоуренс Ламонт, MACRO, Hoorae, Sony Pictures

Подруги Дрю и Алисса сталкиваются со сложностями, когда парень последней, вместе с которым девушки снимали квартиру, исчез, прихватив с собой деньги за аренду. До вечера Дрю и Алиссе нужно найти 1500 долларов, чтобы избежать выселения.

«Тот самый день» — доказательство того, что хорошую комедию в духе старой школы все еще возможно снять», — написала Мередит Г. Уайт для Arizona Republic.

Милая вилла

Страна: США.
Режиссер: Марк Уотерс.
В главных ролях: Скотт Фоули, Виоланте Плачидо, Майя Рефикко, Томмазо Базили, Нунциа Скьяно.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.2.
Рейтинг на IMDb: 6.0.

Кадр из фильма «Милая вилла», реж. Марк Уотерс, DAE Light Media, Front Row Films
Фото Кадр из фильма «Милая вилла», реж. Марк Уотерс, DAE Light Media, Front Row Films

Путешествуя по Италии, в какой-то момент Оливия решила приобрести полуразрушенную виллу, истратив свое наследство на ремонт. Однако отец не разделяет энтузиазма дочери.

«Чем дольше я смотрела «Милую виллу», тем больше думала, что именно в бессмысленности картины и есть ее очарование. Она не стремится к реализму даже, возможно, характерному прошлому поколению романтических комедий», — написала Алисса Уилкинсон для The New York Times.

Русские комедии 2025 года с&nbsp;высоким рейтингом вышедшие недавно.Лучшие русские комедии 2025 года — топ фильмов с высоким рейтингом

Фильмы
Новости холдинга
«Муж говорил: Саша перебьет рекорд Гретцки. А Сашу никто не перебьет». Интервью с Татьяной Овечкиной
Перспективы сотрудничества России и США в Арктике. Разбор
Названы самые популярные приложения и игры в 2025 году
Госдума хочет запретить рекламу астрологов и нутрициологов. Что нужно знать
Что происходит в Первой лиге за пять туров до конца сезона
«Лацио» недоволен серией А из-за переносов матчей после смерти папы римского