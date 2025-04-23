Побег на другую планету, андроид, запрограммированный на безусловную любовь и возвращение в опасный мир шпионажа — собрали для вас 10 лучших зарубежных комедий 2025 года с высоким рейтингом.
Страна: США.
Режиссер: Пон Джун-хо.
В главных ролях: Роберт Паттинсон, Наоми Аки, Тони Коллетт, Стивен Ян, Марк Руффало.
Бюджет: $ 150 000 000.
Мировые сборы: $ 121,804,880.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.9.
Рейтинг на IMDb: 7.0.
Главный герой фильма Пон Джун-хо — аутсайдер Микки, сбегающий от долгов и, как следствие, маячившей на горизонте расправы в космическую экспедицию. Не обладая уникальными навыками, он был готов выполнять любую работу, поэтому вызвался быть восстанавливаемым сотрудником.
«Хоть «Микки 17» и не находится в той же лиге, что и «Паразиты», он очень веселый», — считает критик The Guardian Венди Айд.
Страна: США.
Режиссер: Дрю Хэнкок.
В главных ролях: Софи Тэтчер, Джек Куэйд, Лукас Гейдж, Меган Сури, Харви Гильен.
Бюджет: $ 10 000 000.
Мировые сборы: $ 36,709,101.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.4.
Рейтинг на IMDb: 7.0.
Проект Дрю Хэнкока рассказывает о секс-кукле, не знающей, что она — андроид. Айрис запрограммирована на безусловную любовь к своему пользователю. Когда правда ее происхождения становится известна, главная героиня решает бороться за свою независимость.
«Начинающий режиссер блестяще справился со своей задачей, представив остроумный, держащий в напряжении динамичный хоррор-триллер с щедрой порцией колкого юмора», написал Фрэнк Шек для The Hollywood Reporter.
Страна: США, Венгрия.
Режиссер: Алекс Шарфман.
В главных ролях: Пол Радд, Дженна Ортега, Дэвид Паскуэзи, Энтони Кэрриган, Ричард Э. Грант.
Бюджет: $ 15 000 000.
Мировые сборы: $ 5,787,425.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.4.
Рейтинг на IMDb: 6.4.
По сюжету комедийного фильма ужасов Алекса Шарфмана отец и дочь случайно сбивают на машине единорога, и это запускает цепь событий, в которой фигурируют ученые, алчные бизнесмены и свирепые единороги, пришедшие мстить.
В обзоре для The Playlist Чейз Хатчинсон написал, что «Смерть единорога» — веселый и радостный проект, «обладающий реальным потенциалом стать современной классикой фильмов о монстрах».
Страна: Великобритания, Франция, США.
Режиссер: Майкл Моррис.
В главных ролях: Рене Зеллвегер, Лео Вудалл, Чиветель Эджиофор, Хью Грант, Эмма Томпсон.
Бюджет: —.
Мировые сборы: $ 129 634 987.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.3.
Рейтинг на IMDb: 6.7.
После смерти мужа Бриджит пытается построить свою жизнь заново. Постоянно сталкиваясь с давлением общества, она переживает, что не может быть идеальной матерью, вернуться к работе после долгого перерыва и вступить в новые отношения. Однако в какой-то момент Бриджит Джонс все же решается на перемены. Главная героиня получает работу телевизионного продюсера и возвращается в мир романтических знакомств.
«Без ума от мальчишки» — это просто невероятно весело», — считает критик The i Paper Сара Карсон.
Страна: США, Япония.
Режиссер: Джонатан Эйсебио.
В главных ролях: Ке Хюи Куан, Ариана Дебоуз, Мустафа Шакир, Лио Типтон, Дэниэл У.
Бюджет: $ 18 000 000.
Мировые сборы: $ 17 445 439.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.4.
Рейтинг на IMDb: 5.2.
В центре сюжета комедийного боевика Джонатана Эйсебио — успешный риелтор Марвин Гейбл, скрывающий свое криминальное прошлое. Поддерживать безупречный образ Марвину удается до тех пор, пока человек из «другой» жизни не напоминает ему о себе.
«Это сокрушительный фильм о боевых искусствах, в котором присутствует ирония, как в комедийных боевиках Джеки Чана 1980-х и 90-х годов», — написал Г. Аллен Джонсон для San Francisco Chronicle.
Страна: США.
Режиссер: Сет Гордон.
В главных ролях: Джейми Фокс, Кэмерон Диас, Маккенна Робертс, Райлэн Джексон и Кайл Чендлер.
Бюджет: —.
Мировые сборы: —.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.2.
Рейтинг на IMDb: 5.9.
По сюжету давно отошедшие от дел агенты ЦРУ вынуждены взяться за старое, погрузившись в опасный мир шпионажа. Триумфальное возвращение на экраны одной из главных комедийных звезд нулевых.
«Добротная экшн-комедия, которая доказывает, как сильно мы скучали по Кэмерон Диас», — написал Бен Трэвис для Empire.
Страна: США, Новая Зеландия.
Режиссер: Джош Рубен.
В главных ролях: Оливия Холт, Мэйсон Гудинг, Джордана Брюстер, Девон Сава, Джиджи Зумбадо.
Бюджет: $ 18 000 000.
Мировые сборы: $ 32 945 296.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.8.
Рейтинг на IMDb: 6.1.
Романтико-комедийный слэшер Джоша Рубена рассказывает о маньяке, который в День святого Валентина надевает маску с глазами в форме сердечек и отправляется убивать влюбленные пары. Поймать его не удается никому уже несколько лет. Новые потенциальные жертвы маньяка — рекламщица Элли и гений маркетинга Джей, чей деловой ужин преступник принимает за свидание.
«Эта безумная смесь гипернасилия и односложных реплик — настоящее произведение черной комедии», — написала Элисон Форман для IndieWire.
Страна: Швеция, США, Новая Зеландия, Канада.
Режиссер: Джаред Хесс.
В главных ролях: Джек Блэк, Джейсон Момоа, Себастьян Юджин Хансен, Эмма Майерс, Даниэль Брукс.
Бюджет: $ 150 000 000.
Мировые сборы: $ 720 827 000.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.2.
Рейтинг на IMDb: 5.9.
Фэнтезийный комедийно-приключенческий фильм по мотивам одноименной компьютерной игры рассказывает о группе аутсайдеров, которая через таинственный портал попала в кубическую страну чудес.
«То, что фильм получился таким смешным, живым и легким, кажется маленьким чудом», — считает критик New York Magazine (Vulture) Бильге Эбири.
Страна: США.
Режиссер: Лоуренс Ламонт.
В главных ролях: Кеке Палмер, SZA, Ванесса Белл Кэллоуэй, Лил Рел Ховери, Кэтт Уильямс.
Бюджет: $ 14 000 000.
Мировые сборы: $ 51 846 711.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.1.
Рейтинг на IMDb: 6.6.
Подруги Дрю и Алисса сталкиваются со сложностями, когда парень последней, вместе с которым девушки снимали квартиру, исчез, прихватив с собой деньги за аренду. До вечера Дрю и Алиссе нужно найти 1500 долларов, чтобы избежать выселения.
«Тот самый день» — доказательство того, что хорошую комедию в духе старой школы все еще возможно снять», — написала Мередит Г. Уайт для Arizona Republic.
Страна: США.
Режиссер: Марк Уотерс.
В главных ролях: Скотт Фоули, Виоланте Плачидо, Майя Рефикко, Томмазо Базили, Нунциа Скьяно.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.2.
Рейтинг на IMDb: 6.0.
Путешествуя по Италии, в какой-то момент Оливия решила приобрести полуразрушенную виллу, истратив свое наследство на ремонт. Однако отец не разделяет энтузиазма дочери.
«Чем дольше я смотрела «Милую виллу», тем больше думала, что именно в бессмысленности картины и есть ее очарование. Она не стремится к реализму даже, возможно, характерному прошлому поколению романтических комедий», — написала Алисса Уилкинсон для The New York Times.