Лучшие зарубежные комедии 2025 года — топ фильмов с высоким рейтингом

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Побег на другую планету, андроид, запрограммированный на безусловную любовь и возвращение в опасный мир шпионажа — собрали для вас 10 лучших зарубежных комедий 2025 года с высоким рейтингом.

Микки 17

Страна: США.

Режиссер: Пон Джун-хо.

В главных ролях: Роберт Паттинсон, Наоми Аки, Тони Коллетт, Стивен Ян, Марк Руффало.

Бюджет: $ 150 000 000.

Мировые сборы: $ 121,804,880.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.9.

Рейтинг на IMDb: 7.0.

Фото Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо, Warner Bros.

Главный герой фильма Пон Джун-хо — аутсайдер Микки, сбегающий от долгов и, как следствие, маячившей на горизонте расправы в космическую экспедицию. Не обладая уникальными навыками, он был готов выполнять любую работу, поэтому вызвался быть восстанавливаемым сотрудником.

«Хоть «Микки 17» и не находится в той же лиге, что и «Паразиты», он очень веселый», — считает критик The Guardian Венди Айд.

Компаньон

Страна: США.

Режиссер: Дрю Хэнкок.

В главных ролях: Софи Тэтчер, Джек Куэйд, Лукас Гейдж, Меган Сури, Харви Гильен.

Бюджет: $ 10 000 000.

Мировые сборы: $ 36,709,101.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.4.

Рейтинг на IMDb: 7.0.

Фото Кадр из фильма «Компаньон», реж. Дрю Хэнкок / New Line Cinema, Vertigo Entertainment, BoulderLight Pictures

Проект Дрю Хэнкока рассказывает о секс-кукле, не знающей, что она — андроид. Айрис запрограммирована на безусловную любовь к своему пользователю. Когда правда ее происхождения становится известна, главная героиня решает бороться за свою независимость.

«Начинающий режиссер блестяще справился со своей задачей, представив остроумный, держащий в напряжении динамичный хоррор-триллер с щедрой порцией колкого юмора», написал Фрэнк Шек для The Hollywood Reporter.

Смерть единорога

Страна: США, Венгрия.

Режиссер: Алекс Шарфман.

В главных ролях: Пол Радд, Дженна Ортега, Дэвид Паскуэзи, Энтони Кэрриган, Ричард Э. Грант.

Бюджет: $ 15 000 000.

Мировые сборы: $ 5,787,425.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.4.

Рейтинг на IMDb: 6.4.

Фото Кадр из фильма «Смерть единорога», реж. Алекс Шарфман, A24, Ley Line Entertainment, Square Peg

По сюжету комедийного фильма ужасов Алекса Шарфмана отец и дочь случайно сбивают на машине единорога, и это запускает цепь событий, в которой фигурируют ученые, алчные бизнесмены и свирепые единороги, пришедшие мстить.

В обзоре для The Playlist Чейз Хатчинсон написал, что «Смерть единорога» — веселый и радостный проект, «обладающий реальным потенциалом стать современной классикой фильмов о монстрах».

Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки

Страна: Великобритания, Франция, США.

Режиссер: Майкл Моррис.

В главных ролях: Рене Зеллвегер, Лео Вудалл, Чиветель Эджиофор, Хью Грант, Эмма Томпсон.

Бюджет: —.

Мировые сборы: $ 129 634 987.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.3.

Рейтинг на IMDb: 6.7.

Фото Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки», реж. Майкл Моррис, Peacock

После смерти мужа Бриджит пытается построить свою жизнь заново. Постоянно сталкиваясь с давлением общества, она переживает, что не может быть идеальной матерью, вернуться к работе после долгого перерыва и вступить в новые отношения. Однако в какой-то момент Бриджит Джонс все же решается на перемены. Главная героиня получает работу телевизионного продюсера и возвращается в мир романтических знакомств.

«Без ума от мальчишки» — это просто невероятно весело», — считает критик The i Paper Сара Карсон.

Любовь — боль

Страна: США, Япония.

Режиссер: Джонатан Эйсебио.

В главных ролях: Ке Хюи Куан, Ариана Дебоуз, Мустафа Шакир, Лио Типтон, Дэниэл У.

Бюджет: $ 18 000 000.

Мировые сборы: $ 17 445 439.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.4.

Рейтинг на IMDb: 5.2.

Фото Кадр из фильма «Любовь — боль», реж. Джонатан Эйсебио, Universal Pictures, 87North

В центре сюжета комедийного боевика Джонатана Эйсебио — успешный риелтор Марвин Гейбл, скрывающий свое криминальное прошлое. Поддерживать безупречный образ Марвину удается до тех пор, пока человек из «другой» жизни не напоминает ему о себе.

«Это сокрушительный фильм о боевых искусствах, в котором присутствует ирония, как в комедийных боевиках Джеки Чана 1980-х и 90-х годов», — написал Г. Аллен Джонсон для San Francisco Chronicle.

Снова в деле

Страна: США.

Режиссер: Сет Гордон.

В главных ролях: Джейми Фокс, Кэмерон Диас, Маккенна Робертс, Райлэн Джексон и Кайл Чендлер.

Бюджет: —.

Мировые сборы: —.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.2.

Рейтинг на IMDb: 5.9.

Фото Кадр из фильма «Снова в деле», реж. Сет Гордон, Netflix

По сюжету давно отошедшие от дел агенты ЦРУ вынуждены взяться за старое, погрузившись в опасный мир шпионажа. Триумфальное возвращение на экраны одной из главных комедийных звезд нулевых.

«Добротная экшн-комедия, которая доказывает, как сильно мы скучали по Кэмерон Диас», — написал Бен Трэвис для Empire.

Влюбленные глаза

Страна: США, Новая Зеландия.

Режиссер: Джош Рубен.

В главных ролях: Оливия Холт, Мэйсон Гудинг, Джордана Брюстер, Девон Сава, Джиджи Зумбадо.

Бюджет: $ 18 000 000.

Мировые сборы: $ 32 945 296.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.8.

Рейтинг на IMDb: 6.1.

Фото Кадр из фильма «Влюбленные глаза», реж. Джош Рубен, Screen Gems, Divide/Conquer, Spyglass Media Group

Романтико-комедийный слэшер Джоша Рубена рассказывает о маньяке, который в День святого Валентина надевает маску с глазами в форме сердечек и отправляется убивать влюбленные пары. Поймать его не удается никому уже несколько лет. Новые потенциальные жертвы маньяка — рекламщица Элли и гений маркетинга Джей, чей деловой ужин преступник принимает за свидание.

«Эта безумная смесь гипернасилия и односложных реплик — настоящее произведение черной комедии», — написала Элисон Форман для IndieWire.

Minecraft в кино

Страна: Швеция, США, Новая Зеландия, Канада.

Режиссер: Джаред Хесс.

В главных ролях: Джек Блэк, Джейсон Момоа, Себастьян Юджин Хансен, Эмма Майерс, Даниэль Брукс.

Бюджет: $ 150 000 000.

Мировые сборы: $ 720 827 000.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.2.

Рейтинг на IMDb: 5.9.

Фото Кадр из фильма «Minecraft в кино», реж. Джаред Хесс, Warner Bros. Pictures

Фэнтезийный комедийно-приключенческий фильм по мотивам одноименной компьютерной игры рассказывает о группе аутсайдеров, которая через таинственный портал попала в кубическую страну чудес.

«То, что фильм получился таким смешным, живым и легким, кажется маленьким чудом», — считает критик New York Magazine (Vulture) Бильге Эбири.

Тот самый день

Страна: США.

Режиссер: Лоуренс Ламонт.

В главных ролях: Кеке Палмер, SZA, Ванесса Белл Кэллоуэй, Лил Рел Ховери, Кэтт Уильямс.

Бюджет: $ 14 000 000.

Мировые сборы: $ 51 846 711.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.1.

Рейтинг на IMDb: 6.6.

Фото Кадр из фильма «Тот самый день», реж. Лоуренс Ламонт, MACRO, Hoorae, Sony Pictures

Подруги Дрю и Алисса сталкиваются со сложностями, когда парень последней, вместе с которым девушки снимали квартиру, исчез, прихватив с собой деньги за аренду. До вечера Дрю и Алиссе нужно найти 1500 долларов, чтобы избежать выселения.

«Тот самый день» — доказательство того, что хорошую комедию в духе старой школы все еще возможно снять», — написала Мередит Г. Уайт для Arizona Republic.

Милая вилла

Страна: США.

Режиссер: Марк Уотерс.

В главных ролях: Скотт Фоули, Виоланте Плачидо, Майя Рефикко, Томмазо Базили, Нунциа Скьяно.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.2.

Рейтинг на IMDb: 6.0.

Фото Кадр из фильма «Милая вилла», реж. Марк Уотерс, DAE Light Media, Front Row Films

Путешествуя по Италии, в какой-то момент Оливия решила приобрести полуразрушенную виллу, истратив свое наследство на ремонт. Однако отец не разделяет энтузиазма дочери.

«Чем дольше я смотрела «Милую виллу», тем больше думала, что именно в бессмысленности картины и есть ее очарование. Она не стремится к реализму даже, возможно, характерному прошлому поколению романтических комедий», — написала Алисса Уилкинсон для The New York Times.