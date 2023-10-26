Почему концертный фильм Тейлор Свифт собрал больше $ 95 миллионов только в прокате США

13 октября на экраны кинотеатров вышел фильм-концерт всемирно известной певицы Тейлор Свифт — и за первые же выходные стал феноменом проката. «The Eras Tour» стал одним из самых финансово успешных дебютов октябрьского кинопроката США и самым кассовым концертным фильмом в мире. По подсчетам аналитиков, сборы ленты в первый уик-энд составили более 95 миллионов долларов (для сравнения: «Джокер» 2019 года, также стартовавший в октябре, собрал в первые выходные 96,2 миллиона долларов).

Разобрали, как трехчасовое концертное шоу стало настолько успешным, что в теории может войти в десятку самых успешных картин 2023 года — по результатам второго уик-энда оно уже обогнало фильм студии Marvel «Синий жук» по мировым сборам. Если прогнозы окажутся верными, Свифт перегонит по общим сборам летние блокбастеры этого года: «Индиана Джонс» и «Миссия невыполнима».

Кто такая Тейлор Свифт

Стоит начать с того, что Тейлор Свифт можно назвать главной поп-звездой мира на данный момент: ее состояние оценивается в 740 миллионов долларов, и, похоже, эта сумма еще вырастет в ближайшее время. При этом нельзя не отметить, что шоу, устраиваемые певицей во время концертов, по-настоящему поражают масштабом. Кроме Тейлор подобным размахом отличается разве что Бейонсе, которая тоже скоро выпустит фильм-концерт по мотивам своего тура «Ренессанс». Длительность концертных шоу певицы из Пенсильвании составляет более трех часов, что редкость даже для крупных исполнителей. Обычно концерты не превышают двух часов.

Тейлор также заслуживает признания и как автор, и как исполнитель. Девушка, заключившая первый контракт с звукозаписывающей студией в 15 лет, за все время карьеры (а сейчас певице 33 года) получила двенадцать статуэток «Грэмми», а о лирике ее песен и голосе написана не одна статья и наверняка не одна научная работа.

Не стоит забывать и о фанатах певицы, которых нередко называют «свифтис». Поклонники пристально следят за творчеством артистки, ищут разнообразные отсылки и взаимосвязь между песнями и релизами. Близость Свифт к фанатам — одна из основ ее имиджа. Менеджеры певицы с удивительным умением жонглируют фактами из жизни Тейлор, тем самым создавая образ близкой подруги, и скрывают то, что может разрушить имидж.

Фото Global Look Press

В чем феномен Тейлор Свифт

Концертный кинорелиз певицы — визуализация тура Тейлор под названием The Eras Tour, который стартовал в марте этого года. Концептуально каждый концерт тура, как и сам фильм, представляет дискографию Свифт в 10 актах (точнее, «эрах», как видно из названия).

И тут стоит еще раз восхититься маркетинговым подходом певицы и ее команды. Ведь благодаря использованию новых трендов социальных сетей и совмещению их с, казалось бы, устоявшимися в индустрии формулами артистка может тиражировать творчество до бесконечности, а фанаты будут рады искать отсылки во всем: от тканей костюмов Тейлор Свифт до цветовых паттернов. Например, снимки на полароид относятся к эре «1989», платья с блестящей бахромой — к эре Fearless, а темная помада, черные боди и змеиные мотивы — к альбому Reputation.

По оценкам экспертов, тур певицы может собрать больше миллиарда долларов, что позволит американке обойти другую суперзвезду — Элтона Джона, чей прощальный тур собрал 939 миллионов долларов.

Хотя концертные фильмы — дело не новое (вспомнить хотя бы проекты корейских суперзвезд BTS и Blackpink, Джастина Бибера и даже Metallica), лента Свифт уже стала одним из самых прибыльных релизов подобного рода.

The Eras Tour

В основу фильма лег концерт на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе, которым завершилась первая фаза мирового турне артистки. Свифт исполнила более 30 песен из 10 альбомов перед аудиторией в 70 000 человек.

Taylor Swift: The Eras Tour демонстрируется в 100 странах мира, а общее количество кинотеатров, прокатывающих ленту,— 8500. Создатели концертного фильма напрямую заключили соглашение о дистрибьюции с сетями AMC и Cinemapark, обойдя стандартную схему с посредничеством голливудских студий. По словам еженедельника Variety, подобный подход позволит певице заработать почти 60% от общих сборов фильма. С учетом того, что уже сейчас мировые сборы ленты составили более 120 миллионов, а прогнозы обещают более 250 миллионов по итогам проката, Тейлор не останется в убытке. Фильм будет идти с четверга по воскресенье по вечерам, а билет в разных странах стоит на 50-100% дороже, чем другие сеансы.

Обход студий также позволил Свифт не подстраиваться под график кинопремьер дистрибьютора. Это привело к тому, что, боясь конкуренции с The Eras Tour, премьеры перенесли несколько кинолент, среди которых — «Дурные деньги», «Изгоняющий дьявола: Верующий», «Обыкновенные ангелы».

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Прямая связь с сетями кинотеатров вызвала недовольство руководителей студий, а некоторые из источников внутри индустрии заявили, что Свифт, хоть и советовалась с голливудскими прокатчиками, на самом деле никогда не была заинтересована в сотрудничестве. Примеру Тейлор последовала и Бейонсе: она также готовит к выходу концертный фильм и тоже не планирует сотрудничать с крупными дистрибьюторами.

Тейлор Свифт — главный феномен поп-музыки XXI века, и было ожидаемо, что фильм «самой популярной певицы» станет коммерчески успешным, хотя и не в таких масштабах. Тем не менее нельзя исключать из уравнения и простой сегодняшнего проката. Изначально в даты проката The Eras Tour на широкие экраны должен был выйти сиквел «Дюны», чья премьера была передвинута на следующий год из-за голливудских забастовок. Можно предположить, что не только популярность певицы, но и отсутствие крупных релизов в прокате помогли фильму Тейлор Свифт собрать рекордную кассу в первые дни. А вот каким будет дальнейший ход сборов — увидим. Впрочем, вспоминая фан-базу артистки и ее влияние на поклонников, легко представить, что во второй уик-энд эти миллионы людей посетят сеансы повторно.