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Конец света фильм: что известно — дата выхода в РФ и трейлер, сюжет и актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

3 мин.

«Конец света»: что известно о постапокалиптической комедии с Тильдой Суинтон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)
Фото Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)
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В феврале в российский прокат выйдет картина Джошуа Оппенхаймера «Конец света». Рассказываем обо всем, что известно о постапокалиптической комедии с Тильдой Суинтон.

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Сюжет фильма «Конец света»

Действие картины Джошуа Оппенхаймера разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором выжить удалось только очень состоятельным людям. В центре сюжета проекта — живущие в роскошном бункере бывший нефтяной магнат, его супруга и их сын. Последний никогда не видел внешнего мира и других людей, кроме своих родителей, врача и дворецкого. Все изменилось, когда в бункере появилась не иначе как чудом выжившая девушка.

Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)
Фото Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)

Создатели фильма «Конец света»

Режиссером картины «Конец света» выступил Джошуа Оппенхаймер. В 2014 году он был номинирован на «Оскар» за документальный фильм «Акт убийства». Следующей работой Оппенхаймера стала картина «Взгляд тишины» — тоже документальная — о геноциде в Индонезии в период 1965-1966 годов. Этот фильм постановщика также мог получить золотую статуэтку киноакадемии.

После десятилетнего перерыва Джошуа Оппенхаймер вернулся в режиссерское кресло, чтобы продолжать поднимать важные темы — но на этот раз не в документальной, а в художественной форме.

Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)
Фото Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)

Оппенхаймер решил преподнести «Конец света» как мюзикл, потому что, по его мнению, этот жанр — олицетворение ложной надежды.

«На самом деле это отчаяние в овечьей шкуре надежды. Идея о том, что, несмотря ни на что, завтра будет лучше или в крайнем случае что в итоге все закончится благополучно, — о чем в самом начале фильма поет семья, глядя в бездну, отчаянно пытаясь убедить себя в этом, — совершенно пассивна, — уверен режиссер. — И я думаю, эта пассивность исходит из глубокого чувства бессилия».

Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)
Фото Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)

Джошуа Оппенхаймер также работал над сценарием «Конца света» вместе с Расмусом Хейстербером («Девушка с татуировкой дракона»).

Кроме того, в создании сценария принимал участие Сюсаку Харада, для которого «Конец света» стал пробой пера.

Продюсированием «Конца света» занимается более 60 киноделов, включая режиссера проекта Джошуа Оппенхаймера и исполнительницу главной роли Тильду Суинтон.

Актеры и персонажи фильма «Конец света»

  • Тильда Суинтон — Мама;

  • Майкл Шеннон — Папа;

  • Джордж Маккэй — Сын;

  • Моусес Ингрэм — Девушка;

  • Брона Галлахер — Подруга;

  • Тим Макиннерни — Дворецкий;

  • Ленни Джеймс — Доктор.

Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)
Фото Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)

Трейлер фильма «Конец света»

Когда выйдет фильм «Конец света» и где его смотреть

Премьера постапокалиптической комедии «Конец света» состоится 27 февраля в российских кинотеатрах.

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