«Королю Льву» — 30: 6 интересных фактов о мультфильме

В этом году юбилей отмечает диснеевский суперхит «Король Лев»: формально премьерные показы мультфильма состоялись 12 июня в Нью-Йорке и 15 июня в Лос-Анджелесе, однако в широкий кинотеатральный прокат проект вышел 24 июня 1994 года. 30 лет спустя вспоминаем интересные факты об анимационной картине.

Лучший фильм по версии «Золотого глобуса»

В копилке мультфильма — несколько побед в музыкальных номинациях: например, два «Оскара» в категориях «Лучшая песня» (Can You Feel the Love Tonight) и «Лучший оригинальный саундтрек». В аналогичных категориях «Королю Льву» повезло и на «Золотом глобусе».

Однако на том же «Золотом глобусе» анимационному проекту удалось одержать победу еще и в одной из главных номинаций. Речь идет о категории «Лучший фильм (комедия или мюзикл)». Напомним, что в драматической категории тогда выиграл «Форрест Гамп».

Фото Кадр из фильма «Король Лев»

«Король Лев» обошел такие полнометражные фильмы, как «Эд Вуд» с Джонни Деппом, «Четыре свадьбы и одни похороны» с Энди Макдауэлл и Хью Грантом, «Высокая мода» с Марчелло Мастрояни и Софи Лорен и «Приключения Присциллы, королевы пустыни» с Хьюго Уивингом и Гаем Пирсом.

Самый прибыльный релиз 1994 года

Еще одним значительным достижением «Короля Льва» стали его кассовые сборы. По итогам 1994 года мультфильм занял первую позицию: позади остались и все тот же «Форрест Гамп» с Томом Хэнксом, и «Правдивая ложь» с Арнольдом Шварценеггером, и «Скорость» с Киану Ривзом и Сандрой Буллок, и многие другие кинохиты.

При этом продюсеры не то чтобы совсем не верили в успех «Короля Льва», но изначально делали ставку совсем на другую анимационную ленту.

Соперничество с «Покахонтас»

Работа над «Королем Львом» началась почти одновременно с разработкой другого проекта студии Disney: речь идет о мультфильме «Покахонтас», на который возлагались большие надежды. По этой причине ведущие аниматоры занимались именно «Покахонтас», а команду «Короля Льва» собрали по остаточному принципу.

Фото Кадр из мультфильма «Король Лев»

Однако в итоге гораздо большего успеха добился как раз-таки «Король Лев», а вот анимационная лента об индейской принцессе хоть и получила два «Оскара» и «Золотой глобус» (все в тех же музыкальных категориях), но гораздо слабее показала себя в прокате, да и критики встретили новинку весьма сдержанно.

Голливудские звезды за кадром

В оригинале персонажей «Короля Льва» озвучили известные актеры. Так, Симба заговорил голосом Мэттью Бродерика — номинанта на «Золотой глобус» за комедию «Выходной день Ферриса Бьюллера».

Оскароносный Джереми Айронс подарил свой голос Шраму, Роуэн Эткинсон — птице-носорогу Зазу, а Вупи Голдберг — одной из гиен.

Фото Кадр из фильма «Король Лев»

Муфасу же озвучил Джеймс Эрл Джонс, чьим голосом также разговаривает Дарт Вейдер в киносаге «Звездные войны». Кстати, в 2019 году Джонс вернулся к образу Муфасы в «Короле Льве» Джона Фавро.

Говорящие имена

В мультфильме имена многих персонажей имеют четкое значение. Так, например, Симба — это «лев» на суахили, Рафики — «друг», Пумба — «простак», а Сараби — «мираж».

Фото Кадр из фильма «Король Лев»

Происхождение имени Муфаса неизвестно, однако есть версия, что так звали последнего короля народа, который населял Кению перед английской колонизацией.

Отсылки к классической литературе и мифологии

Среди очевидных источников вдохновения для «Короля Льва» нередко упоминается трагедия Уильяма Шекспира «Гамлет». Напомним, что по сюжету после кончины датского короля трон переходит его брату Клавдию. Однако вскоре сын почившего монарха принц Гамлет встречает призрака покойного отца и узнает, что тот умер не своей смертью, а был отравлен Клавдием.

Фото Кадр из фильма «Король Лев»

Еще одну параллель проводят с древнеегипетской мифологией, согласно которой бога Осириса убил его завистливый брат Сет. При этом Исида — супруга Осириса — пустила их сына Гора по водам Нила, чтобы спасти ребенка от преследования Сета. Гор вырос вдали от дома, но вернулся, чтобы отомстить за отца.