8 короткометражных фильмов для любителей «Черного зеркала»

В бесконечном потоке кинокартин и телесериалов короткометражки зачастую отходят на второй план. Однако небольшие ролики, длительность которых обычно колеблется от десяти до сорока минут, рассказывают зрителям не менее захватывающие истории.

Подобные ленты есть в фильмографиях Мартина Скорсезе, Кристофера Нолана, Педро Альмодовара, Мартина Макдоны, Тайки Вайтити и других именитых режиссеров, а Уэс Андерсон на днях и вовсе выпустил сразу четыре короткометражных проекта, в которых засветились Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Дев Патель и Бен Кингсли.

Рассказываем, что можно посмотреть поклонникам сериала «Черное зеркало» и всем, кто интересуется научной-фантастикой, в частности — ролью технологий в современном мире.

Я здесь

Год: 2010.

Страна: США.

Режиссер: Спайк Джонс.

В главных ролях: Эндрю Гарфилд, Лайл Кэйнаус, Нэнси Муноз, Сиенна Гиллори и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,7.

В 2013 году американский режиссер Спайк Джонс выпустил полнометражный фильм, который идеально вписывается в концепцию «Черного зеркала». Речь идет об оскароносной драме «Она»: по сюжету персонаж Хоакина Феникса — одинокий писатель Теодор — влюбляется в операционную систему.

Фото Кадр из фильма «Я здесь»

И все же это не первая научно-фантастическая работа Джонса: в 2010-м он снял трогательную короткометражку «Я здесь». Ее действие разворачивается в Лос-Анджелесе, где сосуществуют люди и роботы. Однажды робот Шелдон видит за рулем Франческу, хотя андроидам вообще-то запрещено водить. Эта встреча навсегда изменит жизнь Шелдона, которому придется познать на себе, что такое любовь и самопожертвование.

Адам: Зеркало

Год: 2017.

Страна: Канада.

Режиссер: Нил Бломкамп.

В главных ролях: Джейсон Коуп, Кен Лосон, Элисон Уолкер, Вив Ликок и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 6,8.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Проект «Адам» можно назвать короткометражной трилогией. В 2016-м вышла одноименная первая часть, которая перенесла зрителей в мир будущего, где иметь тело — это привилегия. Год спустя появились продолжения — «Зеркало» и «Эпизод 3». Оба разработал южноафриканский режиссер Нил Бломкамп, снявший такие фантастические фильмы, как «Район №9», «Элизиум: Рай не на Земле» и «Робот по имени Чаппи».

Фото Кадр из фильма «Адам: Зеркало»

Во вселенной короткометражки «Адам: Зеркало» преступникам стирают память, а их мозг помещают в кибернетический аватар. Однажды киборг Адам получает возможность узнать, кем он был до вынесения приговора и за что был осужден.

Господин Иллюминатор

Год: 2013.

Страна: Люксембург, Франция.

Режиссеры: Лорен Уитц, Александр Эспигарес.

Рейтинг Кинопоиска: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,2.

В активе «Господина Иллюминатора» — премия «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» и приз кинофестиваля в Керри за лучшую анимацию, а в центре сюжета — отношения в постиндустриальном механизированном мире, где природа давно исчезла, зато люди могут летать по воздуху.

Фото Кадр из фильма «Господин Иллюминатор»

Главный герой — Господин Иллюминатор — тихо живет в своей квартире, пока однажды не замечает на улице механического щенка в картонной коробке. Когда рядом с ним останавливается мусоровоз, мужчина решает, что должен во что бы то ни стало спасти четвероногого робота.

Мир будущего

Год: 2015.

Страна: США.

Режиссер: Дон Херцфельд.

Рейтинг Кинопоиска: 6,9.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Минималистичный мультфильм «Мир будущего» был создан Доном Херцфельдом, который в одиночку выступил режиссером, сценаристом, продюсером, оператором и художником проекта. Усилия кинематографиста не остались незамеченными: лента получила гран-при фестиваля «Сандэнс» как лучший короткометражный фильм и была номинирована на «Оскар».

Фото Кадр из фильма «Мир будущего»

Картина повествует о маленькой девочке Эмили, которая, бесцельно нажимая кнопки, вызывает своего собственного клона из будущего, и та решает показать Эмили, что ждет человечество: ему действительно открылись безграничные возможности, однако пропасть между социальными классами продолжила расширяться, а чувства и эмоции и вовсе исчезли.

Просыпайся

Год: 2020.

Страна: США.

Режиссер: Оливия Уайлд.

В главных ролях: Маргарет Куэлли, Джонни Пиркис, Чарльз Мэсси, Сэм Стиллман и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Американская актриса Оливия Уайлд («Доктор Хаус») сняла 11-минутный ролик «Просыпайся» для компании Hewlett-Packard, но он выглядит как полноценный короткометражный фильм. Ведущая роль досталась Маргарет Куэлли, знакомой зрителям по сериалу «Уборщица. История матери-одиночки» и фильмам «Славные парни», «Однажды в... Голливуде» и «Стоп-слово».

Фото Кадр из фильма «Просыпайся»

По сюжету девушка, недавно пришедшая в себя, сбегает из больницы и заново открывает большой город, но вскоре замечает, что люди вокруг полностью поглощены гаджетами. Может быть, в трагедии, которая произошла с ней, тоже виноват телефон?

Ностальгист

Год: 2014.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Джакомо Чимини.

В главных ролях: Ламбер Вильсон, Сэмюэл Джослин, Даррелл Д'Силва, Стивен Томпсон и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Ностальгист»

В своей короткометражке «Ностальгист» итальянец Джакомо Чимини обращается к актуальной сейчас теме искусственного интеллекта. Действие разворачивается в идеальном (разумеется, лишь на первый взгляд) ретрофутуристическом городе, жизнедеятельность которого поддерживается как раз искусственным разумом. Однако даже машины могут дать сбой — и теперь жителям предстоит столкнуться с мрачной действительностью, которая скрывалась за красивым фасадом.

Лучший друг

Год: 2018.

Страна: Франция.

Режиссеры: Джулиана де Лукка, Варун Нэйр и другие.

В главных ролях: Колин Блэйз, Матильда Лубе, Стефани Отеро.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Лучший друг»

Анимационная драма «Лучший друг» — еще одна весьма актуальная короткометражка о зависимости от гаджетов и виртуальной реальности. Одинокий парень в центре истории пристрастился к приложению, которое буквально создает друзей: людей, идеально подходящих владельцу аккаунта, видит только он сам. И все же однажды молодому человеку выпадет шанс вернуться в настоящий мир.

Одноминутная машина времени

Год: 2014.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Девон Эйвери.

В главных ролях: Брайан Дитцен, Эринн Хэйс.

Рейтинг Кинопоиска: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Одноминутная машина времени»

Парень встречает в парке очаровательную девушку и решает с ней познакомиться, но та отвергает ухаживания. Банальный, казалось бы, сюжет этой короткометражный ленты отличает тот факт, что у главного героя есть специальное приспособление, которое позволяет ему возвращаться во времени ровно на одну минуту. Почему бы не попытать удачу снова? А, может быть, и не раз? Однако по закону жанра у подобных манипуляций со временем всегда есть непоправимые последствия.

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