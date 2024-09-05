Пересечение миров: 7 лучших короткометражных фильмов про любовь

На то, чтобы исследовать такое сложное и противоречивое чувство, как любовь, порой не хватает и целой жизни, но режиссеры пытаются сократить время, рассматривая ее через призму искусства. В фильмах превозносят разные виды любви, в основном жертвенную и неразделенную, ведь сюжет без конфликтов может быть менее интересен аудитории. Даже в самых простых и доступных ромкомах персонажи проходят через испытания, пока не будут вместе.

На поле короткометражных фильмов немного иные правила игры. Такие проекты зачастую могут позволить себе отказаться от шаблонного повествования, рассказывая предельно искренние истории. Собрали для вас семь ярких короткометражек о любви.

Хроника скуки

Год выхода: 2011.

Страна: Франция.

Режиссер: Гари Кикуэн, Жереми Минуи.

В главных ролях: Нора Леэмбре, Гари Кикуэн, Эльза де Белиловский, Жюльен Джейкоб, Николь Кальфан.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.

Рейтинг IMDb: 6.6.

Фото Кадр из короткометражного фильма «Хроника скуки»

Жан Дюпюи с детства страдает синдромом хронической скуки. Что бы он ни делал, ничего не вызывает в нем эмоционального отклика до тех пор, пока герой не встречает Астрид. Жан влюбляется в девушку, и это меняет его восприятие мира.

97%

Год выхода: 2013.

Страна: Нидерланды.

Режиссер: Бен Бранд.

В главных ролях: Берт Хана, Флорис Бейерсберген, Лора Брандерхорст, Галед Хамед и Тирса ван Тиль.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.

Рейтинг IMDb: —.

Фото Кадр из короткометражного фильма «97%»

Сюжет короткометражного фильма «97%» сосредоточен на типичном жителе мегаполиса, который пытается найти свою любовь. Он спускается в метро, открывает приложение для знакомств и узнает, что его потенциальная пара находится совсем рядом. Герою осталось лишь найти ту самую девушку в толпе.

Бумажный роман

Год выхода: 2012.

Страна: США, Япония.

Режиссер: Джон Карс.

В главных ролях: Джон Карс, Кари Уолгрен, Джек Голденберг, Джефф Терли.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4.

Рейтинг IMDb: — 8.2.

Фото Кадр из короткометражного фильма «Бумажный роман»

Оскароносная короткометражка Джона Карса рассказывает о Джордже, который увидел героиню по имени Мэг на платформе станции метро, но так и не смог с ней познакомиться. В течение всего анимационного фильма персонаж ищет возможность встретить Мэг снова.

Если бы ты был там

Год выхода: 2020.

Страна: США.

Режиссер: Киран Томпсон.

В главных ролях: Кристин Келлогг Дэррин, Элестер Лэтэм.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 8.5.

Фото Кадр из короткометражного фильма «Если бы ты был там»

Том и Ингрид встречаются в художественном музее, это их первое свидание. Несмотря на то что персонажи только познакомились, довольно быстро они начинают чувствовать, будто знают друг друга очень давно.

Знаки

Год выхода: 2008.

Страна: Австралия.

Режиссер: Патрик Хьюз.

В главных ролях: Ник Расселл, Кести Морасси.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.

Рейтинг IMDb: 8.0.

Фото Кадр из короткометражного фильма «Знаки»

Главный герой короткометражного фильма «Знаки» живет скучной размеренной жизнью рядового офисного сотрудника крупной компании. Но внезапно вспыхнувший служебный роман меняет его привычную реальность.

Возрождение

Год выхода: 2020.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Томми Кларк.

В главных ролях: Эллиз Шаппелль, Порша Лесли, Белинда Стюарт-Уилсон, Фредди Уайз.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 7.7.

Фото Кадр из короткометражного фильма Reappear

По сюжету сын хочет подбодрить скорбящую мать, поэтому решает воссоздать фотографию своего покойного отца, которая всегда была ей очень дорога.

История любви на разделенном экране

Год выхода: 2011.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Джеймс Гриффитс.

В главных ролях: Лола МакДоннел, Скотт Эллис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8.

Рейтинг IMDb: 6.8.

Фото Кадр из короткометражного фильма «История любви на разделенном экране»

Персонажи этой короткометражки живут параллельными жизнями, что отражено в проекте максимально буквально: экран поделен на две части, одна из которых показывает ее жизнь, а другая ­— его. Смогут ли их миры найти точку пересечения?