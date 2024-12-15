Последняя охота от Sony: каким получился фильм «Крейвен-охотник»

В прокат вышел «Крейвен-охотник» — очередной супергеройский фильм вселенной Sony, рассказывающей о врагах Человека-паука. Судя по всему, как и предполагалось ранее, лента станет заключительной в кинофраншизе. История суперзлодея и антигероя по делу была разгромлена критиками и нашла свое место среди своих товарищей по несчастью: «Морбиуса», «Мадам Паутины» и даже «Венома». Но есть в приключениях Сергея Кравинова и что-то, чего нет в других лентах вселенной Sony. И это совсем не до ужаса плохие реплики исполнителя главной роли Аарона Тейлора-Джонсона.

Сюжет фильма «Крейвен-охотник»

Стартует «Крейвен-охотник» на скованном льдом Русском Севере. Героя этапируют в отдаленную колонию для опасных, пожизненно осужденных преступников. Но не стоит думать, что перед зрителями драма о тюремных законах или остросюжетная история о побеге. Буквально через несколько минут главный герой заявляет своему соседу по камере, что пробудет в исправительном учреждении максимум три дня.

И Кравинов не врет: оказывается, внутрь охраняемой тюрьмы он проникает лишь с одной целью. Он намерен убить криминального авторитета Семена Черного (в исполнении Юрия Колокольникова) — единственного нормально говорящего по-русски актера за все два часа хронометража.

Фото Кадр из фильма «Крейвен-охотник», реж. Джей Си Чендор/ Sony Pictures Releasing

Ну а после экшен-эпизода с побегом из колонии (в котором главный герой, будто бы вышедший из мема «у нас есть Человек-паук дома», ползает по стенам и караульным вышкам) зрителя ждет предыстория.

Сергей Кравинов и его брат Дима учатся в элитном колледже в штате Нью-Йорк, когда их навещает отец Николай — русский богач и криминальный авторитет, живущий в Лондоне. Он сообщает, что их мать умерла.

Сыгранный Расселом Кроу отец везет своих отпрысков в африканскую саванну. Но там не будет похорон жены отца семейства на фоне экзотических видов. Средь живописных просторов развернется настоящее мужское развлечение — охота, на которой Николай будет учить сыновей быть сильными.

Фото Кадр из фильма «Крейвен-охотник», реж. Джей Си Чендор/ Sony Pictures Releasing

Учебная программа окажется не столь долгой и успешной, как планировалось: на главного героя нападает огромный лев и уносит того подальше от лагеря. Разодранного Сергея находит девочка по имени Калипсо и отпаивает его загадочным эликсиром, который передала ей бабушка-колдунья. Коктейль из магического отвара и львиной крови не просто спасает молодого Кравинова, но и делает быстрее, сильнее и выносливее, а также заставляет вести себя по-звериному и ползать в подходящие и не очень моменты.

Выросший Кравинов (по-другому — Крейвен) живет посреди Сибири, похожей на свой реальный прототип чуть больше, чем джунгли из игры Metal Gear Solid 3.

Тем временем его отцу бросает вызов Алексей Сицевич. Злодей, всегда носящий за спиной до смешного маленький рюкзачок, похищает брата Крейвена и требует выкуп. Но герой Рассела Кроу даже в этой ситуации не готов проявлять слабость. А вот Сергей, кажется, ради спасения брата готов показать всю свою силу. Это приведет его в настоящую ловушку.

Фото Кадр из фильма «Крейвен-охотник», реж. Джей Си Чендор/ Sony Pictures Releasing

Каким получился фильм «Крейвен-охотник»

При просмотре «Крейвена-охотника» сложно справиться со всеми странностями и парадом откровенно фриковых образов, которые появляются на экране. Но если вы отпустите вожжи серьезности и решите расслабиться, историей Сергея Кравинова можно даже насладиться.

Злодей здесь действительно непредсказуем, ведь вы правда не ожидаете, какую эмоцию он выкинет в следующий момент. Будет ли это история из прошлого или беспричинные повизгивания? От такого парня явно лучше держаться подальше, и это совсем не связано с его суперсилами.

Фото Кадр из фильма «Крейвен-охотник», реж. Джей Си Чендор/ Sony Pictures Releasing

На самом деле подобные черты можно разглядеть и в главном герое. Он то прыгает, то крадется абсолютно без причины. События, которые происходят в турецком монастыре Панагия Сумела, в какие-то моменты напоминают эпизоды из видеоигры, когда геймер выучил новый навык и решил его опробовать. Другой мотивации для Крейвена ползать в местах, где и так он мог бы ходить в полный рост и оставаться незамеченным, найти сложно. Разве что это паучьи корни киновселенной Sony, которые дают о себе знать.

При этом сюжетно «Крейвен-охотник» выглядит более стройным, чем его соседи по франшизе. Он не такой беспредметный, как «Морбиус», и не такой откровенно бессмысленный, как «Мадам Паутина». Даже финансово успешные фильмы о Веноме и те выглядят более суматошными, нежели история величайшего охотника на свете.

За плохим русским языком и странными до жути персонажами можно разглядеть не самые простые темы вроде токсичной маскулинности, поиска своего места и даже экологии. Главное — вовремя отодвинуть нелепых персонажей.

Сцены же становления Кравинова сверхчеловеком моментами настолько сильно напоминают эпизоды из серии «Сумерки», что можно принять их за осознанное цитирование подростковой классики.

Увы, раскрытие любовных тем здесь недотягивает до экранизаций романов Стефани Майер, и лев не влюбился в овечку. При всем желании вы не сможете найти даже подобия химии между Аароном Тейлором Джонсоном и Арианной Дебоуз. Последняя сыграла взрослую версию Калипсо — подружки главного героя. Дебоуз уж слишком сильно не везет с ролями в крупных проектах, ведь после своего «Оскара» актриса появлялась еще и в провальном «Аргайле».

Фото Кадр из фильма «Крейвен-охотник», реж. Джей Си Чендор/ Sony Pictures Releasing

Стоит ли смотреть фильм «Крейвен-охотник»

Если расслабиться и принять весь водопад испанского стыда, льющийся с экрана на протяжении двух часов, то история величайшего охотника сможет доставить вам странное, немного извращенное удовольствие.

Ну а финальная сцена (в которой главный герой, кажется, решает, что пора искать себя в профессии стриптизера) может заставить вспомнить другую франшизу. Скорее всего, эта охота станет завершающей для Sony, но после нее Аарон Тейлор-Джонсон может не переодеваясь перейти на съемочную площадку серии «Супер Майк», если та еще получит продолжение.