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«Крид 3»: каким получился первый фильм франшизы без Сильвестра Сталлоне

Георгий Амиян
Киножурналист
Кадр из фильма «Крид 3»
Фото Кадр из фильма «Крид 3»
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«Крид» — определенно главная спортивная франшиза современности. Как минимум потому, что у нее нет прямых конкурентов:

  • Среди картин про бокс и единоборства за последние 10 лет однозначно удачным был только «Левша» с Джейком Джилленхолом — фильм, у которого не было ни потенциала, ни амбиций долгоиграющей франшизы;

  • «Король Ричард», который принес «Оскар» Уиллу Смиту, — фильм в последнюю очередь про спорт и мотивацию им заниматься. Скорее, про отношения отцов, детей и сурового мира вокруг;

  • А успешный проект Netflix про «Формулу-1» «Драйв выживания» все же остается документальным сериалом, а не громкой кинотеатральной серией.

«Криду», конечно, помогает наследие: как раз из-за этого первый фильм 2015 года в России получил подзаголовок «наследие Рокки» — чтобы зрители точно увидели связь с величайшей боксерской серией. Сам Рокки (Сильвестр Сталлоне) к тому моменту почти 10 лет как завершил карьеру, перебив своих демонов в десяти последних раундах из «Рокки Бальбоа». Потому во франшизе появился новый главный герой — Адонис Крид (Майкл Б. Джордан), прежде неизвестный сын погибшего Аполло (Карл Уэзерс). В начале картины Адонис бросает офисную работу, чтобы стать профессиональным боксером, приезжает в Филадельфию, просит «итальянского жеребца» стать своим тренером, после чего повторяет его историю.

Кадр из фильма «Крид 3».
Кадр из фильма «Крид 3».

Как изменился «Крид» 8 лет спустя

Фильм уже просто не мог быть таким, как прежде. На это есть ряд причин.

  • После красивого прощания во втором фильме и творческих разногласий при работе над третьим франшизу покинул Сталлоне;

  • Постановщиком триквела стал сам Майкл Б. Джордан, у которого прежде не было режиссерского опыта;

  • Третий фильм по завязке и промокампании казался чем-то принципиально отличающимся от предыдущих: как по общему настроению, так и по стилистике.


Адонис уже не перспективный боксер с громкой фамилией, а успешный чемпион, который в последний раз защищает титул — против антагониста первого фильма «Красавчика» Рики Конлана (Тони Белью) — и уходит на пенсию. Он воспитывает маленькую дочь, следит за больной мамой, управляет старым залом в Лос-Анджелесе и строит карьеру промоутера — организует чемпионский бой между перспективным учеником своего клуба Феликсом Чавесом (Хосе Бенавидез) и теперь другом Виктором Драго (Флориан Мунтяну). Спокойный ход жизни нарушает появившийся на пороге Дамиан Андерсон (Джонатан Мэйджерс) — приютский друг Адониса, который отсидел почти 18 лет и вернулся в бокс с целью стать чемпионом мира.

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Более мрачная история

Сталлоне в интервью говорил, что ему не понравилось то, какой мрачной сделали историю третьего «Крида»: «Я даю своим героям пропускать удары, но не хочу погружать их во тьму — ее зрителям хватает и в жизни».

Есть чувство, что Сталлоне лукавит, — хотя триквел «Крида» говорит о насилии, одиночестве, тюрьме и борьбе со скелетами в шкафу, лента не только не уходит в откровенную «чернуху», но и глобально не делает ничего, чего прежде не было в фильмах про Адониса и Рокки. Адонис чувствует себя виноватым перед Дамой — Рокки грыз себя за то, что не выбросил полотенце, когда Аполло дрался с Драго. Адонис сталкивается со смертью близких — Рокки уже в третьем фильме потерял тренера, а после — жену, друзей и почти всех, кто был ему дорог. Дама хочет отомстить всему миру и конкретно Адонису — сам Адонис в предыдущем фильме пытался вернуть Драго «должок» за погибшего отца.

Кадр из фильма «Крид 3».
Кадр из фильма «Крид 3».

Мрачность ленты ощущается скорее не в темах и событиях, а в подавляющей атмосфере безнадеги и отстраненности главного героя, которой пропитана первая половина триквела. Если у Рокки до «Крида» всегда был наставник или хотя бы кто-то, с кем он мог поделиться переживаниями, то Адонис без Бальбоа остается наедине со своими чувствами — потому что ни маме, ни жене он про них не рассказывает. Герой тут не «теряет все и карабкается на вершину», как Билли Хоуп в «Левше», а скорее пробует разобраться в себе, оставаясь в окружении роскоши и шелковых простыней, с которых, как гласит спортивная мудрость, тяжело подняться на пробежку.

Новая стилистика

Изменилась и стилистика ленты. Майкл Б. Джордан, как и многие режиссеры-дебютанты, иногда злоупотребляет сценами со «взрывами» персонажей (они кидают вещи и бьют стены), но зато привносит во франшизу что-то новое. На визуальное повествование здесь играют многочисленные детали и крупные планы, которые перемешиваются с оборванными воспоминаниями и сильнее сближают зрителя с Адонисом и Дамой.

Кадр из фильма «Крид 3».
Кадр из фильма «Крид 3».

Плюс иначе выглядят бои. В третьем «Криде» и сами поединки, и выходы атлетов выбиваются из общего стиля и кажутся самостоятельными клипами внутри фильма — клиповая режиссура с пролетами, крупными планами и выкрученным контрастом периодически вызывает ассоциации с «Эйфорией» HBO. Бокс в «Криде» тоже принципиально отличается от бокса в «Рокки»: если Жеребец показывал зрелищные бои за счет полного игнорирования защиты, то Адонис хотя бы пытается уклоняться от ударов и блокировать их. К третьему фильму «Криду» нужна была фишка, цепляющая аудиторию, и поэтому в нем бои осовременили за счет эффектов и съемки: последний поединок тут на 80% происходит не на забитом стадионе, что зрителям, которые не следят за боксом в повседневной жизни и не задаются вопросами о том, почему бойцы сами надевают капы, наверняка, будет интереснее просто достоверного сражения чемпионов.

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Почему франшиза получит продолжение

Несмотря на разногласия со Сталлоне, потенциальную потерю зрительского интереса и дебютанта в режиссерском кресле, «Крид 3» показал лучший старт в серии и косвенно подтвердил слухи о том, что серию превратят в мультиплатформенную франшизу. Первым проектом вселенной, вероятно, станет спин-офф о дочери Адониса, который сделают в аниме-стилистике — именно японской анимацией Б. Джордан вдохновлялся при работе над «Крид 3».

Логично, что в фильме, выходящем перед такими масштабными расширениями, Адонис должен стать полностью самостоятельным, обрести собственную мифологию и статус легенды. Картина отчаянно пытается сделать все это, но, стоит признать, удается ей лишь с оговорками — сам Б. Джордан согласился с тем, что наследие «Рокки» остается важной частью истории Адониса, но речь идет не только о настроении и истории:

  • Адонис поднимается на Голливудские холмы, но все, что ты видишь, — попытка найти свою «лестницу Рокки»;

  • В саундтреке преобладает рэп, но в кульминационные моменты все же играет ремикс Fighting Stronger;

  • Последний бой показывает битву Адониса со своими страхами и демонами, но и это уже было в «Рокки Бальбоа».

Кадр из фильма «Крид 3».
Кадр из фильма «Крид 3».

Вот и получается, что «Крид 3» — картина с кучей новых ходов, которые освежают франшизу, но все равно не спасают ее от вторичности. Тем не менее с целью осовременить историю Рокки лента справляется идеально: вместо 90-килограммового итальянского танка с защитой Коди Гарбрандта мы получаем современного парня, который останавливает удары не только лицом, но и руками; вместо героев бокса прошлого века и «нулевых», которых массовая аудитория сейчас может и не вспомнить, — звезд современности: от Андре Уорда и Тони Белью до Канело Альвареса и противоречивого ведущего Стивена А. Смита.

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