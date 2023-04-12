«Крид 3»: каким получился первый фильм франшизы без Сильвестра Сталлоне

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«Крид» — определенно главная спортивная франшиза современности. Как минимум потому, что у нее нет прямых конкурентов:
Среди картин про бокс и единоборства за последние 10 лет однозначно удачным был только «Левша» с Джейком Джилленхолом — фильм, у которого не было ни потенциала, ни амбиций долгоиграющей франшизы;
«Король Ричард», который принес «Оскар» Уиллу Смиту, — фильм в последнюю очередь про спорт и мотивацию им заниматься. Скорее, про отношения отцов, детей и сурового мира вокруг;
А успешный проект Netflix про «Формулу-1» «Драйв выживания» все же остается документальным сериалом, а не громкой кинотеатральной серией.
«Криду», конечно, помогает наследие: как раз из-за этого первый фильм 2015 года в России получил подзаголовок «наследие Рокки» — чтобы зрители точно увидели связь с величайшей боксерской серией. Сам Рокки (Сильвестр Сталлоне) к тому моменту почти 10 лет как завершил карьеру, перебив своих демонов в десяти последних раундах из «Рокки Бальбоа». Потому во франшизе появился новый главный герой — Адонис Крид (Майкл Б. Джордан), прежде неизвестный сын погибшего Аполло (Карл Уэзерс). В начале картины Адонис бросает офисную работу, чтобы стать профессиональным боксером, приезжает в Филадельфию, просит «итальянского жеребца» стать своим тренером, после чего повторяет его историю.
Фильм уже просто не мог быть таким, как прежде. На это есть ряд причин.
После красивого прощания во втором фильме и творческих разногласий при работе над третьим франшизу покинул Сталлоне;
Постановщиком триквела стал сам Майкл Б. Джордан, у которого прежде не было режиссерского опыта;
Третий фильм по завязке и промокампании казался чем-то принципиально отличающимся от предыдущих: как по общему настроению, так и по стилистике.
Адонис уже не перспективный боксер с громкой фамилией, а успешный чемпион, который в последний раз защищает титул — против антагониста первого фильма «Красавчика» Рики Конлана (Тони Белью) — и уходит на пенсию. Он воспитывает маленькую дочь, следит за больной мамой, управляет старым залом в Лос-Анджелесе и строит карьеру промоутера — организует чемпионский бой между перспективным учеником своего клуба Феликсом Чавесом (Хосе Бенавидез) и теперь другом Виктором Драго (Флориан Мунтяну). Спокойный ход жизни нарушает появившийся на пороге Дамиан Андерсон (Джонатан Мэйджерс) — приютский друг Адониса, который отсидел почти 18 лет и вернулся в бокс с целью стать чемпионом мира.
Сталлоне в интервью говорил, что ему не понравилось то, какой мрачной сделали историю третьего «Крида»: «Я даю своим героям пропускать удары, но не хочу погружать их во тьму — ее зрителям хватает и в жизни».
Есть чувство, что Сталлоне лукавит, — хотя триквел «Крида» говорит о насилии, одиночестве, тюрьме и борьбе со скелетами в шкафу, лента не только не уходит в откровенную «чернуху», но и глобально не делает ничего, чего прежде не было в фильмах про Адониса и Рокки. Адонис чувствует себя виноватым перед Дамой — Рокки грыз себя за то, что не выбросил полотенце, когда Аполло дрался с Драго. Адонис сталкивается со смертью близких — Рокки уже в третьем фильме потерял тренера, а после — жену, друзей и почти всех, кто был ему дорог. Дама хочет отомстить всему миру и конкретно Адонису — сам Адонис в предыдущем фильме пытался вернуть Драго «должок» за погибшего отца.
Мрачность ленты ощущается скорее не в темах и событиях, а в подавляющей атмосфере безнадеги и отстраненности главного героя, которой пропитана первая половина триквела. Если у Рокки до «Крида» всегда был наставник или хотя бы кто-то, с кем он мог поделиться переживаниями, то Адонис без Бальбоа остается наедине со своими чувствами — потому что ни маме, ни жене он про них не рассказывает. Герой тут не «теряет все и карабкается на вершину», как Билли Хоуп в «Левше», а скорее пробует разобраться в себе, оставаясь в окружении роскоши и шелковых простыней, с которых, как гласит спортивная мудрость, тяжело подняться на пробежку.
Изменилась и стилистика ленты. Майкл Б. Джордан, как и многие режиссеры-дебютанты, иногда злоупотребляет сценами со «взрывами» персонажей (они кидают вещи и бьют стены), но зато привносит во франшизу что-то новое. На визуальное повествование здесь играют многочисленные детали и крупные планы, которые перемешиваются с оборванными воспоминаниями и сильнее сближают зрителя с Адонисом и Дамой.
Плюс иначе выглядят бои. В третьем «Криде» и сами поединки, и выходы атлетов выбиваются из общего стиля и кажутся самостоятельными клипами внутри фильма — клиповая режиссура с пролетами, крупными планами и выкрученным контрастом периодически вызывает ассоциации с «Эйфорией» HBO. Бокс в «Криде» тоже принципиально отличается от бокса в «Рокки»: если Жеребец показывал зрелищные бои за счет полного игнорирования защиты, то Адонис хотя бы пытается уклоняться от ударов и блокировать их. К третьему фильму «Криду» нужна была фишка, цепляющая аудиторию, и поэтому в нем бои осовременили за счет эффектов и съемки: последний поединок тут на 80% происходит не на забитом стадионе, что зрителям, которые не следят за боксом в повседневной жизни и не задаются вопросами о том, почему бойцы сами надевают капы, наверняка, будет интереснее просто достоверного сражения чемпионов.
Несмотря на разногласия со Сталлоне, потенциальную потерю зрительского интереса и дебютанта в режиссерском кресле, «Крид 3» показал лучший старт в серии и косвенно подтвердил слухи о том, что серию превратят в мультиплатформенную франшизу. Первым проектом вселенной, вероятно, станет спин-офф о дочери Адониса, который сделают в аниме-стилистике — именно японской анимацией Б. Джордан вдохновлялся при работе над «Крид 3».
Логично, что в фильме, выходящем перед такими масштабными расширениями, Адонис должен стать полностью самостоятельным, обрести собственную мифологию и статус легенды. Картина отчаянно пытается сделать все это, но, стоит признать, удается ей лишь с оговорками — сам Б. Джордан согласился с тем, что наследие «Рокки» остается важной частью истории Адониса, но речь идет не только о настроении и истории:
Адонис поднимается на Голливудские холмы, но все, что ты видишь, — попытка найти свою «лестницу Рокки»;
В саундтреке преобладает рэп, но в кульминационные моменты все же играет ремикс Fighting Stronger;
Последний бой показывает битву Адониса со своими страхами и демонами, но и это уже было в «Рокки Бальбоа».
Вот и получается, что «Крид 3» — картина с кучей новых ходов, которые освежают франшизу, но все равно не спасают ее от вторичности. Тем не менее с целью осовременить историю Рокки лента справляется идеально: вместо 90-килограммового итальянского танка с защитой Коди Гарбрандта мы получаем современного парня, который останавливает удары не только лицом, но и руками; вместо героев бокса прошлого века и «нулевых», которых массовая аудитория сейчас может и не вспомнить, — звезд современности: от Андре Уорда и Тони Белью до Канело Альвареса и противоречивого ведущего Стивена А. Смита.