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Крис Пратт: лучшие фильмы и фильмография, где снялся — день рождения
Фильмы и сериалы

Сегодня, 07:00

6 мин.

Крису Пратту — 45: подборка фильмов со звездой киновселенной Marvel

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Стражи Галактики»
Фото Кадр из фильма «Стражи Галактики»
Кадр из фильма «Великолепная семерка»
Фото Кадр из фильма «Великолепная семерка»
Кадр из фильма «Мир Юрского периода»
Фото Кадр из фильма «Мир Юрского периода»
Кадр из мультфильма «Братья Супер Марио в кино»:
Фото Кадр из мультфильма «Братья Супер Марио в кино»:
Кадр из фильма «Пассажиры»
Фото Кадр из фильма «Пассажиры»
Кадр из фильма «Она»
Фото Кадр из фильма «Она»
Кадр из фильма «Человек, который изменил все»
Фото Кадр из фильма «Человек, который изменил все»
Кадр из фильма «Стражи Галактики»
Фото Кадр из фильма «Стражи Галактики»
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Сегодня, 21 июня, день рождения отмечает американский актер Крис Пратт. Его прорывом стала роль Энди Дуайера в ситкоме «Парки и зоны отдыха». Изначально бойфренд одной из главных героинь задумывался как временный персонаж первого сезона, но Энди настолько понравился зрителям, что его оставили в сериале на постоянной основе. Ну а в 2014 году Пратт впервые примерил на себя образ Звездного Лорда в супергеройской картине «Стражи Галактики», после чего появился еще в нескольких кинопроектах Marvel. По случаю 45-летия актера вспоминаем его знаковые роли.

Лучшие фильмы про супергероев: список и&nbsp;рейтинг. 10 лучших фильмов про супергероев

Человек, который изменил все

Год: 2011.
Страна: США.
Режиссер: Беннетт Миллер.
В главных ролях: Брэд Питт, Джона Хилл, Филип Сеймур Хоффман, Крис Пратт, Робин Райт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,6.

Кадр из фильма «Человек, который изменил все»
Фото Кадр из фильма «Человек, который изменил все»

Первым серьезным проектом Пратта, до этого игравшего в основном в комедиях, стала спортивная драма «Человек, который изменил все». Актер исполнил роль травмированного бейсболиста Скотта Хэттерберга из клуба Oakland Athletics.

Сюжет фильма разворачивается вокруг менеджера команды Билли Бина (Брэд Питт): после очередного проигрыша он знакомится с молодым экономистом Питером Брэндом (Джона Хилл), который предлагает внедрить инновационную схему оценки полезности игроков, основанную на математических расчетах.

Она

Год: 2013.
Страна: США.
Режиссер: Спайк Джонс.
В главных ролях: Хоакин Феникс, Скарлетт Йоханссон, Эми Адамс, Руни Мара, Крис Пратт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 8,0.

Кадр из фильма «Она»
Фото Кадр из фильма «Она»

В 2013 году Пратт засветился в небольшой роли в фантастической мелодраме «Она», впоследствии отмеченной «Оскаром» и «Золотым глобусом» в категории «Лучший сценарий». Актер сыграл Пола — коллегу главного героя Теодора: оба занимаются тем, что пишут письма от лица других людей.

Напомним, что действие картины разворачивается в недалеком будущем, а в центре истории оказываются необычные отношения Теодора (Хоакин Феникс) и новой операционной системы, в которую встроен искусственный интеллект по имени Саманта (Скарлетт Йоханссон).

Пассажиры

Год: 2016.
Страна: США, Австралия.
Режиссер: Мортен Тильдум.
В главных ролях: Крис Пратт, Дженнифер Лоуренс, Майкл Шин, Лоуренс Фишберн, Энди Гарсиа.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Кадр из фильма «Пассажиры»
Фото Кадр из фильма «Пассажиры»

«Пассажиры» — еще одна фантастическая мелодрама в фильмографии Криса Пратта, но на сей раз ему досталась ведущая роль. Его персонаж — инженер-механик Джим Престон — находится на борту космического корабля, который летит на планету «Обитель II».

По сюжету капсула гибернации Джима дает сбой — и он просыпается за 90 лет до прибытия в точку назначения. Его единственным другом становится бармен-андроид Артур (Майкл Шин), но в итоге мужчина все же решает разбудить пассажирку по имени Аврора (Дженнифер Лоуренс).

Братья Супер-Марио в кино

Год: 2023.
Страна: США, Япония.
Режиссеры: Аарон Хорват, Михаэль Еленик и другие.
Роли озвучивали: Крис Пратт, Чарли Дэй, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк, Сет Роген.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Кадр из фильма «Братья Супер Марио в кино»:
Фото Кадр из мультфильма «Братья Супер Марио в кино»:

В 2023-м именно мультфильм «Братья Супер-Марио в кино» стал первым проектом года, перешагнувшим отметку в один миллиард. В итоге по сумме сборов его обогнала «Барби», но экранизации популярной видеоигры все-таки удалось закрепиться на втором месте.

Конечно, самого Криса Пратта в мультфильме нет, но зато есть его голос. Актер озвучил водопроводчика по имени Марио. Вместе с братом Луиджи (Чарли Дэй) он открывает собственный бизнес в Бруклине, но затем попадает в Грибное королевство. И теперь герою предстоит спасти не только Луиджи, оказавшегося в Темных землях, но и принцессу Пич (Аня Тейлор-Джой).

Мир Юрского периода

Год: 2015.
Страна: США, Канада.
Режиссер: Колин Треворроу.
В главных ролях: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Ник Робинсон, Тай Симпкинс, Винсент Д'Онофрио.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.
Рейтинг IMDb: 6,9.

Кадр из фильма «Мир Юрского периода»
Фото Кадр из фильма «Мир Юрского периода»

Одна из крупных франшиз в карьере Криса Пратта — это «Мир Юрского периода». Действие первой части разворачивается спустя 22 года после событий «Парка Юрского периода» Стивена Спилберга. Кроме того, на экраны вернулся Б.Д. Вонг, сыгравший в 1993-м генетика Генри Ву.

По сюжету парк переходит в руки амбициозного миллиардера Саймона Масрани (Ирфан Кхан). Чтобы привлечь посетителей, он принимает решение вывести новый вид динозавров, но, разумеется, все идет не по плану, а на помощь приходит персонаж Пратта — бывший морской пехотинец, который теперь дрессирует велоцирапторов.

Великолепная семерка

Год: 2016.
Страна: США, Австралия.
Режиссер: Антуан Фукуа.
В главных ролях: Дензел Вашингтон, Крис Пратт, Итан Хоук, Винсент Д'Онофрио, Ли Бен-хон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8
Рейтинг IMDb: 6,9.

Кадр из фильма «Великолепная семерка»
Фото Кадр из фильма «Великолепная семерка»

В 2016 году Антуан Фукуа выпустил ремейк классического вестерна Джона Стерджеса «Великолепная семерка», в котором в 1960-м сыграли Стив МакКуин и Юл Бриннер. Действие обеих картин разворачивается на Диком Западе в конце XIX века.

Новая версия рассказывает историю городка Роуз-Крик, который терроризируют бандиты. Маршал соседнего округа Сэм Чизем (Дензел Вашингтон) соглашается помочь и собирает отряд смельчаков. Одного из них — картежника и меткого стрелка Джошуа Фарадея — и сыграл Крис Пратт.

Стражи Галактики

Год: 2014.
Страна: США.
Режиссер: Джеймс Ганн.
В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Вин Дизель.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 8,0.

Кадр из фильма «Стражи Галактики»
Фото Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Самый громкий проект Пратта — франшиза «Стражи Галактики». Известно, что он не был основным претендентом на роль Питера Квилла по прозвищу Звездный Лорд: кастинг также проходили Дженсен Эклс («Сверхъестественное»), Джоэл Эдгертон («Воин»), Ли Пейс («Запределье»), Джозеф Гордон-Левитт («Начало»), Джон Красински («Офис») и многие другие. В итоге лидера команды «Стражи Галактики» сыграл именно Пратт, которому ради участия в проекте пришлось похудеть на 27 килограммов.

Впоследствии актер получил за роль Звездного Лорда премию «Сатурн» и, конечно же, появился в двух следующих фильмах трилогии. Кроме того, он вернулся к этому образу в лентах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», в сольнике Тора «Любовь и гром», а также в рождественской короткометражке «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск».

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