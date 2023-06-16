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Сегодня, 21:00

Кто играл Женщину-кошку в разных фильмах? 8 актрис, примеривших на себя эту роль

Отдел фото «СЭ»
Мишель Пфайффер в роли Женщины-кошки
Фото кадр из фильма «Бэтмен возвращается»
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Селина Кайл, более известная как Женщина-кошка, — персонаж, который был придуман Биллом Фингером и Бобом Кейном в далеком 1940 году для комиксов DC о Бэтмене. С тех пор прошло уже 83 года, а девушка в обтягивающем латексном костюме с ушками и хлыстом в руках все еще является неотъемлемой частью вселенной. Там, где есть Бэтмен, обязательно будет и Женщина-кошка.

За десятки лет выходило множество фильмов и сериалов о супергерое. Рассказываем, кто же сыграл роковую красотку в каждом из них.

Джули Ньюмар (сериал «Бэтмен», 1966-1968)

Первой Кошкой (именно так она называлась в те времена) в истории стала актриса Джули Ньюмар, которая как раз специализировалась на сериалах. Спустя много лет сложно воспринимать показанное серьезно, слишком уже карикатурно и дешево смотрятся сюжеты и персонажи. Однако в середине XX века длинноногая Джули наверняка взволновала немало мужчин.

Джули Ньюмар в роли Женщины-кошки
Фото кадр из сериала «Бэтмен»

Сама актриса была очень довольна своей работой. По ее словам, костюм Женщины-кошки позволил ей рассказать историю через свое тело.

Ли Мэриуезер («Бэтмен», 1966)

В 1966 году DC Comics выпустила первую полнометражную адаптацию Бэтмена, которая была основана на сериале 1960-х годов. Хотя Ньюмар сыграла Женщину-кошку в сериале, для фильма на эту роль взяли актрису Ли Мэриуезер. До актерской карьеры Ли успела побывать мисс Америка-1955, поэтому в ее внешнем соответствии сомнений не было.

Ли Мэриуезер в роли Женщины-кошки
Фото кадр из фильма «Бэтмен»

«Мне повезло больше всех Женщин-кошек, потому что я работала с Сезаром Ромеро, Фрэнком Горшиным и Берджессом Мередит, тремя абсолютными гениями», — рассказывала Ли о своей роли.

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Эрта Китт (сериал «Бэтмен», 1968)

В третьем сезоне все того же сериала в роли Женщины-кошки снова оказалась новая актриса. Эрта Китт тоже стала в какой-то степени первой — первой темнокожей Кошкой. Да, Холли Берри в фильме 2004 года вовсе не была первопроходцем.

Эрта Китт в роли Женщины-кошки
Фото кадр из сериала «Бэтмен»

Спустя много лет Китт с теплотой отзывалась о роли: «Этот персонаж был для меня очень забавным. В то время я остро нуждалась в помощи и, как голодная кошка, должна была найти способ выжить. Это была одна из самых замечательных костей, которые мне когда-либо бросали».

Мишель Пфайффер («Бэтмен возвращается», 1992)

У фильма с Майклом Китоном было много претенденток. Изначально на роль Женщины-кошки планировалась Аннетт Бенинг, но ей пришлось отказаться из-за беременности. Также авторы фильма размышляли о том, чтобы попробовать поп-звезду — Шер или Мадонну. В конце концов роль досталась Мишель Пфайффер, и это был грандиозный успех. Фильм стал хитом, а Кошка в исполнении Мишель покорила зрителей своей дерзостью и грубой сексуальностью. Да она была даже круче самого Бэтмена.

Мишель Пфайффер в роли Женщины-кошки
Фото кадр из фильма «Бэтмен возвращается»

Ходили разговоры о спин-оффе про Женщину-кошку, но времена были другие, и продюсеры не решились на такой шаг, даже имея в распоряжении идеальную актрису. Пфайффер признавалась, что была расстроена таким решением, но пусть ее сердце греет вот какая мысль: многие фанаты до сих пор считают ее лучшей Женщиной-кошкой в истории.

Холли Берри («Женщина-кошка», 2004)

Спустя 12 лет все-таки вышел сольный фильм о Женщине-кошке. На главную роль взяли Холли Берри, и на тот момент это выглядело революционно: первый супергеройский фильм с женским персонажем в главной роли, которую к тому же играет темнокожая актриса. Фильм имел кассовый успех, но был разгромлен критиками и частью зрителей. С одной стороны, у зрителей не было каких-то серьезных претензий к игре Холли Берри или простенькому сюжету. С другой — четыре «Золотые малины»: худший фильм, худший режиссер, худшая актриса и худший сценарий. И это спустя два года после оскароносного для Берри «Бала монстров».

Холли Берри в роли Женщины-кошки
Фото кадр из фильма «Женщина-кошка»

Хотя Холли была не в восторге от результата, она пыталась защищаться: «Я была просто наемным актером. Я не была режиссером. Я мало что могла сказать по этому поводу».

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Кстати, ходили слухи, что сценарий этого фильма пылился в течение десятка лет на полках киностудии. Возможно, он был написан еще для несостоявшегося спин-оффа с Мишель Пфайффер.

Энн Хэтэуэй («Темный рыцарь: Возрождение легенды», 2012)

В трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене Женщина-кошка появилась только в последней части. Ее роль исполнила Энн Хэтэуэй, которая, правда или нет, на пробах была уверена, что играет Харли Квинн.

Энн Хэтэуэй в роли Женщины-кошки
Фото кадр из фильма «Темный Рыцарь: Возрождение легенды»

«Ну, я уверен, что мне не нужно вам это говорить, но это Женщина-кошка», — сказал ей Нолан спустя час прослушиваний, и тогда Хэтэуэй осенило. К счастью, она смогла быстро переключиться на нового персонажа. А позже изучала боевые искусства и моделировала свою речь по образу Хеди Ламарр — актрисы, с которой писался образ Женщины-кошки для комиксов. В общем, Энн ответственно подошла к работе, и персонаж у нее вышел вполне достойный.

Камрен Бикондова (сериал «Готэм», 2014-2019)

Сериал «Готэм» рассказывал не о взрослых героях, а о подростках и их приключениях еще до того, как они стали Бэтменом и Женщиной-кошкой. Актеры, естественно, должны были иметь соответствующий возраст, поэтому на роль Селины Кайл взяли 14-летнюю начинающую актрису и танцовщицу Камрен Бикондову. Ее героиня — воровка и беспризорница, и намеки на Женщину-кошку здесь можно усмотреть лишь в пластичности Камрен, которой помог танцевальный опыт.

Камрен Бикондова в роли Женщины-кошки
Фото кадр из сериала «Готэм»

Для актрисы было честью показать этого персонажа с новой стороны — даже если предыстория Женщины-кошки упоминалась в ранних творениях, она всегда начиналась с взрослого возраста.

Зои Кравиц («Бэтмен», 2022)

В последнем на данный момент фильме о Бэтмене напарницей Роберта Паттинсона стала актриса Зои Кравиц. Готовясь к роли, Зои изучала поведение диких кошек, то, как они дерутся, и шутила, что даже пила молоко из миски, как настоящая кошка. Также ей пришлось близко познакомиться с боевыми искусствами и танцем капоэйра, чтобы добавить в движения персонажа пластичности. Ее Кошка получилась элегантной, томной, одновременно слабой и опасной.

Зои Кравиц в роли Женщины-кошки
Фото кадр из фильма «Бэтмен»

Единственной проблемой стало только то, что сам фильм оказался слишком темным и оценить по достоинству усердие Кравиц зрителям удалось лишь частично.

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