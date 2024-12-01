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Кто мог сыграть эту роль в советском кино: тест где могли быть другие актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

1 мин.

Кто мог сыграть эту роль в советском кино? Тест от «Стиля жизни»

Богдан Ларин
Автор
кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай / Киностудия «Мосфильм», Экспериментальное творческое объединение
Фото кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай / Киностудия «Мосфильм», Экспериментальное творческое объединение
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Многие шедевры советского кинематографа могли выглядеть совершенно иначе: роли, которые все привыкли ассоциировать с определенными актерами, изначально предлагались другим артистам. Кто-то отказался сам от роли, кого-то забраковал режиссер или художественный совет, а некоторые упустили свой шанс из-за собственных пагубных пристрастий.

Представьте любимые картины Гайдая, Рязанова, Калатозова с другими главными героями. «Стиль жизни» подготовил тест на интуицию: попробуете угадать, какие актеры изначально претендовали на культовые роли?

Только те, кто вырос в&nbsp;СССР, ответят правильно на&nbsp;эти 15 вопросов. Только те, кто вырос в СССР, ответят правильно на эти 15 вопросов: тест от «Стиля жизни»
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