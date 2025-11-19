Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Статьи
Культовые автомобили из фильмов: самые знаменитые машины в истории кино
Фильмы и сериалы

19 ноя 20:00

17 мин.

Культовые автомобили из фильмов и сериалов: легенды, о которых помнят зрители

Кадр из сериала «Сверхъестественное», реж. Роберт Сингер, Филип Сгриккиа, Джон Шоуолтер и др., Warner Bros. Television, Wonderland Sound and Vision, Kripke Enterprises
Фото Кадр из сериала «Сверхъестественное», реж. Роберт Сингер, Филип Сгриккиа, Джон Шоуолтер и др., Warner Bros. Television, Wonderland Sound and Vision, Kripke Enterprises

В мире кинематографа герои — не всегда актеры. Порой на первый план выходит автомобиль. Он становится не просто центральным элементом сюжета, а символом эпохи, стиля и целого поколения. От ретромоделей до футуристических концептов, от реальных машин до фантастических изобретений — культовые авто из фильмов навсегда вошли в историю кино и поп-культуру. Собрали для вас самые запоминающиеся автомобили, которые не просто ездили по экрану, а стали полноценными персонажами.

Вечность, фильм, Элизабет Олсен.«Вечность»: что известно о романтической комедии с Элизабет Олсен

Что делает автомобиль в кино культовым

Не каждая машина, появившаяся в кадре, обретает статус культовой. Чтобы автомобиль запомнился зрителям, ему нужно:

  • играть важную роль в сюжете — быть «другом» героя, оружием или символом свободы;
  • участвовать в знаковых сценах вроде погонь или драматичных моментов;
  • оказать влияние на реальный мир — поднять продажи модели, вдохновить дизайнеров или стать предметом коллекционирования;
  • обладать интересным дизайном.

Такие авто не просто перевозят героев — они становятся частью культурного кода.

Топ-20 культовых авто из фильмов

1. DeLorean DMC-12 — «Назад в будущее» (1985)

Кадр из фильма «Назад в будущее», реж. Роберт Земекис, Universal Pictures, Amblin Entertainment, U-Drive Productions
Фото Кадр из фильма «Назад в будущее», реж. Роберт Земекис, Universal Pictures, Amblin Entertainment, U-Drive Productions

DeLorean DMC-12 — пожалуй, самый узнаваемый автомобиль в истории кино. В фильме «Назад в будущее» он превратился в машину времени благодаря гениальному Доку Брауну. С дверями-крыльями, нержавеющим кузовом и светодиодной табличкой OUTATIME — эта машина стала символом научной фантастики и беззаботных 80-х. Хотя в реальности DeLorean был коммерческим провалом, после фильма он стал объектом поклонения.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Искусственный разум&raquo;.10 интересных фильмов про будущее

2. Dodge Charger R/T — «Форсаж» (2001)

Кадр из фильма «Форсаж», реж. Роб Коэн, Universal Pictures, Original Film, Ardustry Entertainment
Фото Кадр из фильма «Форсаж», реж. Роб Коэн, Universal Pictures, Original Film, Ardustry Entertainment

Черный Dodge Charger 1970 года из «Форсажа» — культовый маслкар (небольшая машина с мощным мотором) Доминика Торетто, символ силы, уличная легенда. С огромным нагнетателем, торчащим из капота, трубчатым каркасом и усиленной трансмиссией, он воплощает грубую механику и прямолинейную мощь «старой школы».

По сюжету машина досталась Дому от отца и долгое время простояла в гараже из-за его страха перед ее «дикой» мощностью. Но в решающем заезде она становится продолжением характера героя — стремительного, упрямого и без компромиссов. Кульминационная сцена с ездой на задних колесах и драматической развязкой закрепила за этим Charger статус иконы франшизы и одного из самых узнаваемых автомобилей в кинематографе.

Это последний заезд: хронология всех фильмов &laquo;Форсаж&raquo;.Хронология «Форсаж»: в каком порядке смотреть все фильмы франшизы

3. Aston Martin DB5 — фильмы о Джеймсе Бонде

Кадр из фильма «Не время умирать», реж. Кэри Дзедзи Фукунага, Universal Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), United Artists
Фото Кадр из фильма «Не время умирать», реж. Кэри Дзедзи Фукунага, Universal Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), United Artists

Aston Martin DB5 — один из самых узнаваемых автомобилей в истории кино и неизменный спутник Джеймса Бонда. Элегантный британский гран-турер (класс скоростных автомобилей, предназначенных для дальних поездок) с классическими линиями кузова и хромированными акцентами впервые появился в фильме «Голдфингер» (1964) и с тех пор регулярно возвращается как дань традиции и стилю агента 007.

За внешней сдержанностью скрывается легендарный арсенал: выдвижные номера, шипы и масло для преследователей, откидной бампер-таран, радар, пуленепробиваемое стекло и, конечно, пассажирское катапультируемое сиденье. DB5 ассоциируется с безупречной манерой вождения и хладнокровной находчивостью Бонда. Автомобиль стал визуальным кодом франшизы: где он появляется, там всегда ожидаешь утонченного риска, технологических сюрпризов и фирменного британского шарма.

Бондиана от&nbsp;А&nbsp;до Я: в&nbsp;каком порядке смотреть фильмы о&nbsp;Джеймсе Бонде.Бондиана от А до Я: в каком порядке смотреть фильмы о Джеймсе Бонде

4. Chevrolet Impala 1967 — «Сверхъестественное» (2005-2020)

Кадр из сериала «Сверхъестественное», реж. Роберт Сингер, Филип Сгриккиа, Джон Шоуолтер и др., Warner Bros. Television, Wonderland Sound and Vision, Kripke Enterprises
Фото Кадр из сериала «Сверхъестественное», реж. Роберт Сингер, Филип Сгриккиа, Джон Шоуолтер и др., Warner Bros. Television, Wonderland Sound and Vision, Kripke Enterprises

Chevrolet Impala 1967 года из сериала «Сверхъестественное» — больше чем машина: это семейная реликвия и подвижная крепость Винчестеров. Черный четырехдверный автомобиль с хромом и «правильной» посадкой выглядит как классический маслкар, но запомнился не мощностью V8, а характером — скрипом дверей, щелчком замков, багажником, набитым охотничьим арсеналом. В кадре Impala связывает сезоны и судьбы, вбирая в себя потери, примирения и редкие минуты покоя под классический рок. Это культ на колесах: звук, силуэт и дорога, которая всегда зовет дальше.

Для съемок использовалось сразу несколько автомобилей этой модели. После финала сериала по одному экземпляру забрали Дженсен Эклс и Джаред Падалеки — как память о роли и многолетней «партнерше» по кадру.

5. Batmobile — франшиза «Бэтмен»

Кадр из фильма «Бэтмен», реж. Тим Бертон, Warner Bros., Polygram Filmed Entertainment, The Guber-Peters Company
Фото Кадр из фильма «Бэтмен», реж. Тим Бертон, Warner Bros., Polygram Filmed Entertainment, The Guber-Peters Company

Batmobile менялся с каждым поколением Бэтмена — от готического монстра Тима Бертона до минималистичного Tumbler из трилогии Нолана. Но во всех версиях он оставался воплощением силы, технологий и мрачного стиля Темного рыцаря. Особенно выделяется версия 1966 года с Адамом Уэстом — яркая, почти комиксовая, но невероятно харизматичная.

Бэтмен навсегда, 1995, фильм.«Я — Бэтмен!»: все актеры, игравшие Брюса Уэйна с 1943 по 2025 год

6. General Lee — «Дюки из Хаззарда» (1979-1985)

Кадр из сериала «Дюки из Хаззарда», реж. Пол Бэксли, Дон МакДугалл, Холлингсворт Морс и др., Warner Bros. Television, Lou Step Productions, Piggy Productions
Фото Кадр из сериала «Дюки из Хаззарда», реж. Пол Бэксли, Дон МакДугалл, Холлингсворт Морс и др., Warner Bros. Television, Lou Step Productions, Piggy Productions

General Lee из сериала «Дюки из Хаззарда» (1979-1985) — ярко-оранжевый Dodge Charger 1969 года, ставший иконой трюковых погонь американского телевидения. Его визитки: громкий двигатель V8, бесконечные прыжки через овраги и заборы, скользящие развороты на гравии и дверные проемы, в которые герои запрыгивали через окна.

Свист клаксона и массивная надпись «01» на бортах закрепили образ машины как символа дерзкой деревенской смекалки, а каждая серия превращала дороги вымышленного округа Хаззард в площадку для зрелищных автотрюков. За съемки уничтожили более 300 экземпляров!

7. Chevrolet Camaro (Bumblebee) — «Трансформеры» (2007
н. в.)

Кадр из фильма «Трансформеры», реж. Майкл Бэй, Paramount Pictures, Hasbro, DreamWorks Pictures
Фото Кадр из фильма «Трансформеры», реж. Майкл Бэй, Paramount Pictures, Hasbro, DreamWorks Pictures

Желтый Chevrolet Camaro с черными полосами стал одним из самых обаятельных «персонажей» в блокбастерах Майкла Бэя. Особенно в образе Bumblebee — верного, храброго и немного наивного автобота.

Первоначально в фильме использовался Camaro 1977 года, но с четвертой части франшизы на экраны вышел современный Camaro SS (2009-2016), а затем и рестайлинговая версия. После выхода «Трансформеров» продажи Camaro выросли на 20%, а желтый цвет с черными полосами стал неофициальным «боевым раскрасом» для фанатов серии.

Трансформеры хронология: в&nbsp;каком порядке смотреть все фильмы и&nbsp;мультфильмы.Хронология «Трансформеров»: в каком порядке смотреть все фильмы и мультфильмы

8. Ford Shelby Mustang GT500 «Элеонора» — «Угнать за 60 секунд» (2000)

Кадр из фильма «Угнать за 60 секунд», реж. Доминик Сена, Touchstone Pictures, Jerry Bruckheimer Films
Фото Кадр из фильма «Угнать за 60 секунд», реж. Доминик Сена, Touchstone Pictures, Jerry Bruckheimer Films

В фильме «Угнать за 60 секунд» главная звезда — последняя машина в списке под кодовым именем «Элеонора». Это не просто Mustang — это Ford Shelby GT500 1967 года, переработанный в агрессивный, мощный и элегантный маслкар.

Хотя в фильме использовалось несколько реплик (и ни один оригинальный Shelby не пострадал), именно этот образ стал иконой американского автоспорта. «Элеонора» с ее глубоким ревом двигателя, стремительными поворотами и драматичной финальной погоней по мосту — это гимн скорости, риску и страсти к машинам.

После выхода фильма спрос на рестайлинговые версии «Элеоноры» взлетел: десятки компаний по всему миру начали выпускать авторизованные и неофициальные реплики. Сам Николас Кейдж настолько влюбился в машину, что позже приобрел одну из них для личной коллекции.

9. BMW 750iL (E38) — «Бумер» (2003)

Кадр из фильма «Бумер», реж. Петр Буслов, Кинокомпания СТВ, Пигмалион Продакшн
Фото Кадр из фильма «Бумер», реж. Петр Буслов, Кинокомпания СТВ, Пигмалион Продакшн

В культовом российском фильме «Бумер» черный BMW 750iL стал символом свободы, риска и трагедии целого поколения. Машина, украденная героями, олицетворяет их мечту о другой жизни — но в итоге становится причиной их гибели.

Фраза «Бумер — не ржавый «жигуль» вошла в народный фольклор. После премьеры спрос на подержанные BMW E38 в России резко вырос, несмотря на ироничный и трагический подтекст фильма.

10. Subaru Impreza WRX — «Малыш на драйве» (2017)

Кадр из фильма «Малыш на драйве», реж. Эдгар Райт, Media Rights Capital (MRC), Big Talk Productions, Working Title Films
Фото Кадр из фильма «Малыш на драйве», реж. Эдгар Райт, Media Rights Capital (MRC), Big Talk Productions, Working Title Films

Ярко-красная Subaru Impreza WRX в фильме «Малыш на драйве» задает ритм открывающему его ограблению: полный привод, турбонаддув и цепкая управляемость превращают компактный седан в идеальный инструмент побега.

Контраст между неброским внешним видом и дерзкой динамикой подчеркивает стиль героя, а точная хореография дрифтов под музыку делает WRX не просто машиной, а воплощением скорости и синхрона.

11. Spinner — «Бегущий по лезвию» (1982)

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию», реж. Ридли Скотт, Warner Bros., Shaw Brothers, The Ladd Company
Фото Кадр из фильма «Бегущий по лезвию», реж. Ридли Скотт, Warner Bros., Shaw Brothers, The Ladd Company

Spinner из «Бегущего по лезвию» (1982) — полицейский аэромобиль, способный ездить по земле и взмывать в небо вертикальным взлетом. Его клиновидный кузов, светящиеся панели, поворотные турбины и густая неоновая подсветка задали эталон киберпанк-эстетики транспорта.

Spinner стал визуальным мостом между привычным автомобилем и летательным аппаратом, воплотив идею плотного многоуровневого города, где движение переходит из улиц в воздушные коридоры.

Трон Арес, фильм, Джаред Лето.29 минут: каким получился фильм «Трон: Арес» с Джаредом Лето и Гретой Ли

12. Ford Gran Torino — «Гран Торино» (2008)

Кадр из фильма «Гран Торино», реж. Клинт Иствуд, Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Malpaso Productions
Фото Кадр из фильма «Гран Торино», реж. Клинт Иствуд, Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Malpaso Productions

Ford Gran Torino в фильме «Гран Торино» (2008) — не просто классический маслкар 1972 года, а символ прошлого героя Уолта Ковальски. Длинный капот, хром и глубокий зеленый цвет с безупречным блеском контрастируют с окружающей серой реальностью, отражая ностальгию по давно ушей эпохе Детройта.

Машина становится эмоциональным якорем и моральной мерой поступков, а финальная развязка превращает Gran Torino в наследие, переданное следующему поколению вместе с уроками достоинства и ответственности.

13. Peugeot 406 — «Такси» (1998-2007)

Кадр из фильма «Такси 2», реж. Жерар Кравчик, Canal+, TF1 Films Production, ARP Selection
Фото Кадр из фильма «Такси 2», реж. Жерар Кравчик, Canal+, TF1 Films Production, ARP Selection

Белый Peugeot 406 — не просто седан, а настоящий болид на улицах Марселя. Благодаря тюнингу (спойлер: заниженная подвеска, мощный двигатель) и безумным трюкам — от прыжков через рынок до погонь по набережной — эта машина перевернула представление о том, на что способен французский автопром.

После выхода «Такси» продажи Peugeot 406 в Европе выросли, а сам автомобиль стал национальным символом Франции в кинематографе. Интересно: в фильме использовалось более 20 экземпляров, и практически все были уничтожены во время съемок.

14. СМЗ С-3А — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965)

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, Мосфильм
Фото Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, Мосфильм

В культовом советском фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» герои в исполнении Вицина, Моргунова и Никулина колесили на милой открытой машинке — это была мотоколяска СМЗ С-3А.

Выпущенная в 1960 году на Серпуховском мотоциклетном заводе, она обладала мощностью в восемь лошадиных сил, а предельная скорость составляла 60 км/ч. В народе благодаря фильму транспорт получил прозвище «моргуновка».

Любовь и&nbsp;голуби.Лучшие советские фильмы: 15 кинематографических шедевров эпохи

15. Ford Anglia 105E — «Гарри Поттер и тайная комната» (2002)

Кадр из фильма «Гарри Поттер и тайная комната», реж. Крис Коламбус, Warner Bros., Heyday Films, 1492 Pictures
Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и тайная комната», реж. Крис Коламбус, Warner Bros., Heyday Films, 1492 Pictures

Голубой Ford Anglia 105E из «Гарри Поттера и тайной комнаты» — причудливый семейный седан, превратившийся в полноценного персонажа. Зачарованная Артуром Уизли машина умеет летать, скрываться от взглядов и обижаться не хуже людей. Угловатый ретродизайн с хромом контрастирует с магическим поведением, создавая комично-сказочный образ.

Пикируя к Хогвартсу и застревая в Визжащей иве, Anglia становится символом дерзкого спасения и подростковой самостоятельности, а финальный побег в Запретный лес демонстрирует упрямую волю машины. Этот эпизод подарил модели статус культовой: скромное британское авто 1960-х навсегда вошло в поп-культуру как один из самых запоминающихся магических видов транспорта.

Хронология Гарри Поттера: в&nbsp;каком порядке смотреть все фильмы волшебной саги.Хронология Гарри Поттера: в каком порядке смотреть все фильмы волшебной саги

16. KITT — «Рыцарь дорог» (1982-1986)

Кадр из сериала «Рыцарь дорог», реж. Уинрих Кольбе, Георг Фенади, Сидни Хайерс и др., Universal Television, Glen A. Larson Productions
Фото Кадр из сериала «Рыцарь дорог», реж. Уинрих Кольбе, Георг Фенади, Сидни Хайерс и др., Universal Television, Glen A. Larson Productions

В сериале «Рыцарь дорог» KITT — это высокотехнологичный транспорт с искусственным интеллектом, саркастичным голосом и арсеналом возможностей: турбобустом для прыжков, автопилотом, неуязвимым корпусом из молекулярной брони и продвинутыми сенсорами.

Он не просто машина-напарник Майкла Найта, а самостоятельный персонаж с юмором и принципами, превращающий каждую погоню в демонстрацию будущего на колесах и задающий стандарт образу умного автомобиля в поп-культуре.

17. Cadillac Miller-Meteor (Ecto-1) — «Охотники за привидениями» (1984)

Кадр из фильма «Охотники за привидениями», реж. Айвен Райтман, Columbia Pictures, Delphi Films, Black Rhino Productions
Фото Кадр из фильма «Охотники за привидениями», реж. Айвен Райтман, Columbia Pictures, Delphi Films, Black Rhino Productions

На базе настоящего Cadillac Miller-Meteor 1959 года был создан Ecto-1 — мобильная лаборатория охотников за привидениями. Ярко-белый, с мигалками и странной надписью Ghostbusters, он стал не менее культовым, чем сами герои. Машина настолько полюбилась фанатам, что появлялась во всех ремейках и даже в парках развлечений.

Зефирный человек, Лизун и&nbsp;Билл Мюррей: хронология &laquo;Охотников за&nbsp;привидениями&raquo; .Зефирный человек, Лизун и Билл Мюррей: хронология «Охотников за привидениями»

18. Ford Explorer — «Парк юрского периода» (1993)

Кадр из фильма «Парк юрского периода», реж. Стивен Спилберг, Universal Pictures, Amblin Entertainment
Фото Кадр из фильма «Парк юрского периода», реж. Стивен Спилберг, Universal Pictures, Amblin Entertainment

Туристические внедорожники Ford Explorer, в которых герои отправляются на экскурсию по острову с динозаврами, стали символом наивного доверия к технологиям. Когда рептилии атакуют, машины обесточиваются — и превращаются из средства передвижения в ловушки. Именно этот момент стал поворотным в фильме и поднял узнаваемость Explorer.

Хронология Парка Юрского периода: в&nbsp;каком порядке смотреть все фильмы.В каком порядке смотреть все проекты франшизы «Парк Юрского периода»

19. Herbie — «Малыш» / «Забавный Фольксваген» (1968-2005)

Кадр из фильма «Фольксваген-жук», реж. Роберт Стивенсон, Walt Disney Productions
Фото Кадр из фильма «Фольксваген-жук», реж. Роберт Стивенсон, Walt Disney Productions

«Малыш» (Herbie) — культовый Volkswagen Beetle с гоночным номером 53 и полосками в цветах американского флага, герой серии фильмов Disney 1968-2005 годов. Белый, слегка антропоморфный «Жук» проявляет собственный характер: ревнует, упрямится, шутит и всегда приходит на помощь владельцу, превращая гонки и дорожные приключения в теплые комедийные истории.

За транспортом сначала закрепился образ маленького аутсайдера, побеждающего за счет смекалки, дружбы и капли волшебства, а впоследствии он стал символом оптимизма и ностальгии по классическому автокино. Узнаваемые детали — дуга-«спинка» на капоте, округлые фары-«глаза», хромированные бамперы, пронзительный звук мотора и фирменная «личность» превратили скромный Beetle в один из самых обожаемых экранных автомобилей.

20. Ford Econoline E150 — «Тупой и еще тупее» (1994)

Кадр из фильма «Тупой и еще тупее», реж. Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли, New Line Cinema, Motion Picture Corporation of America (MPCA)
Фото Кадр из фильма «Тупой и еще тупее», реж. Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли, New Line Cinema, Motion Picture Corporation of America (MPCA)

Фургон Ford Econoline E-150 в фильме «Тупой и еще тупее» запомнился как очаровательный «собакомобиль», полностью обшитый искусственным мехом. Это машина с ушами, хвостом и мордой пса на капоте. Комично переоформленный E-150 служит главным средством передвижения героев Ллойда и Гарри, подчеркивая их детскую непосредственность и абсурдный юмор роуд-муви.

Под меховой оболочкой скрывается типичный для линейки Econoline прочный заднеприводный фургон, популярный в США за практичность и неприхотливость. В картине этот транспорт — полноценный персонаж: смешной, нелогичный и незабываемый, как и приключения его владельцев.

Как съемки фильмов повлияли на продажи этих авто

Кино — мощный маркетинговый инструмент. Например:

  • После выхода «Джеймса Бонда» Aston Martin DB5 стал одним из самых желанных старинных автомобилей.
  • После фильма Клинта Иствуда «Гран Торино» одноименная машина стала настолько популярной, что Ford даже рассматривал возобновление производства.
  • DeLorean DMC-12, несмотря на провал в свое время, сегодня стоит от 50 тысяч до 100 тысяч долларов — в основном благодаря фанатам «Назад в будущее».
  • Dodge Charger после «Форсажа» стал на 40% дороже на вторичном рынке.

Многие бренды сознательно сотрудничают с киностудиями, понимая, что появление в блокбастере может окупить любые инвестиции.

Где сейчас эти культовые машины

Некоторые из этих автомобилей хранятся в музеях:

  • Оригинальный Batmobile из сериала 1966 года находится в музее Петерсена (Лос-Анджелес).
  • Ecto-1 выставлен в музее «Охотников за привидениями» в Нью-Йорке.
  • Несколько экземпляров DeLorean из «Назад в будущее» используются в тематических парках Universal.
  • СМЗ С-3А из «Операции «Ы» — в Музее кино в Москве и у энтузиастов ретротехники.

Другие — в частных коллекциях или регулярно появляются на аукционах. Например, в 2012 году KITT продали за 300 тысяч долларов, а Batmobile Тима Бертона — за рекордные 4,2 миллиона долларов.

Интересные факты и мифы

  • DeLorean при покупке в 1981 году стоил около 25 тысяч долларов. Сегодня цена на исправные экземпляры начинается от 50 тысяч долларов.
  • В «Бумере» использовалось несколько одинаковых BMW, потому что первая машина была сильно повреждена при съемке погони.
  • В «Форсаже» Вин Дизель сам участвовал в трюках на Charger, несмотря на опасность.
  • СМЗ С-3А выпускали для инвалидов — но в кино он стал «машиной бандитов», что вызвало неоднозначную реакцию в СССР.

    Популярные вопросы

    Какой автомобиль из фильмов самый дорогой?

    На 2025 год — Batmobile из фильма «Бэтмен» (1989) режиссера Тима Бертона. Его продали за 4,2 миллиона долларов.

    Какие авто из кино можно купить сегодня?

    Многие. Например, Aston Martin DB5 (в репликах), DeLorean DMC-12, Mini Cooper, Ford Gran Torino, Bumblebee Edition Camaro с фирменной раскраской. Даже Herbie — подобные VW Beetle регулярно продаются на аукционах.

    Какие машины чаще всего появляются в фильмах?

    По статистике — Ford Mustang, Chevrolet Impala, Dodge Charger и, конечно, такси (в основном Ford Crown Victoria).
Однажды в... Голливуде, фильм, 2019.Кризис среднего возраста и ссора с другом без причин: 7 фильмов с отличными диалогами

2
ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Фильмы
Новости холдинга
Путин принял участие в конференции по развитию ИИ. Главное
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Axios раскрыл причину отмены встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции
В ООН приняли резолюцию об «олимпийском перемирии» на период Игр в Италии
Читайте далее
Не пойман — не вор: 10 лучших фильмов об ограблениях

  • igogohruhru

    так много чего можно было купить в 1981 за 25 что сейчас даже и не близко к 50. 25 была цена на бюджетный дом...таунхаус

    19.11.2025

  • Хрюн Моpжов

    Без Пятерки гены Букина любой рейтинг - не рейтинг:rage:

    19.11.2025