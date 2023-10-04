Великие кинообразы: 8 культовых персонажей, повлиявших на мировое кино

Создать на экране яркого и запоминающегося персонажа — важная для любого актера задача. Так, например, Джонни Депп теперь прочно ассоциируется у зрителей с Джеком Воробьем, а Бенедикт Камбербэтч — с Шерлоком Холмсом. Иногда же случается так, что герои становятся культовыми сами по себе, без привязки к конкретному исполнителю роли. Однако в обоих случаях речь идет о знаковых образах, вошедших в историю кинематографа — и искусства в целом.

Джеймс Бонд

Секретного агента «007» создал британский писатель Ян Флеминг. Серия книг о Джеймсе Бонде насчитывает более сорока романов и сборников рассказов: первый из них — «Казино «Рояль» — был опубликован в 1953 году. Уже в 1961-м кинопродюсеры приобрели права на экранизацию, и с тех пор на экраны вышло 27 фильмов об известном шпионе (два из которых не являются официальными частями бондианы, но все же эксплуатируют культовый образ).

Фото Кадр из фильма «Бриллианты навсегда»

Первым актером, сыгравшим Бонда, стал шотландец Шон Коннери. Впоследствии роль переходила к австралийцу Джорджу Лэзэнби, британцам Дэвиду Нивену, Роджеру Муру и Тимоти Далтону, ирландцу Пирсу Броснану. На сегодняшний день последним агентом MI-6 стал англичанин Дэниел Крэйг: вышедшая в 2021 году лента «Не время умирать» стала для него пятой и финальной частью.

Фото Кадр из фильма «Не время умирать»

Сейчас в интернете активно распространяется слух о том, что новый фильм бондианы может снять Кристофер Нолан. Пользователи социальных сетей уже шутят, что в таком случае главного злодея наверняка сыграет любимчик кинематографиста Киллиан Мерфи. А вот кандидат на место самого агента «007» до сих пор остается загадкой: среди фаворитов — Аарон Тейлор-Джонсон, который, кстати, уже работал с Ноланом над фильмом «Довод».

Ранее также писали, что режиссерское кресло может отойти Мэттью Вону, поставившему блокбастер «Люди Икс: Первый класс» и франшизу Kingsman.

Эллен Рипли

«Чужой» Ридли Скотта вышел на экраны в 1979 году и получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, а также две премии BAFTA и три «Сатурна» (в том числе в категории «Лучший научно-фантастический фильм»). Кроме того, картина подарила миру первую экшен-героиню — Эллен Рипли, уорент-офицера космического корабля «Ностромо».

Фото Кадр из фильма «Чужой»

Образ Рипли стал не только актерским прорывом для Сигурни Уивер, но и доказал зрителям, что героями научно-фантастических (да и любых других) боевиков могут быть не только мужчины. Стоит отметить, что Скотт всегда отличался интересом к женским персонажам в центре сюжета: так, в девяностых он выпустил «Тельму и Луизу» и «Солдата Джейн», а пару лет назад — «Последнюю дуэль» и «Дом Gucci».

Дарт Вейдер

Главный антагонист саги «Звездные войны» — это как раз тот случай, когда персонаж стал знаковым сам по себе, а не благодаря конкретному актеру, ведь лицо бывшего рыцаря-джедая скрыто под маской. В 2003 году Американский институт киноискусства опубликовал рейтинг 100 величайших кинематографических злодеев: Дарт Вейдер занял в нем почетное третье место.

Фото Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар»

Запоминающийся образ стал героем десятков мемов и до сих пор неизменно оказывается в списке популярных костюмов на Хеллоуин. И, конечно, нельзя не отметить количество появлений Дарта Вейдера во франшизе, в том числе и в своем первоначальном облике Энакина Скайуокера: речь идет не только об оригинальной трилогии, но и о приквелах, сиквелах, спин-оффах, а также анимационных и сериальных проектах.

Индиана Джонс

Самым известным киноархеологом можно с уверенностью назвать Индиану Джонса, который в свое время стал новым типом экшен-героев: персонаж Харрисона Форда является образованным человеком, занимающим должность профессора в университете, но при этом он не засиживается в кабинете, а колесит по миру в поисках артефактов, попутно сражаясь с нацистами и представителями кровавых культов.

Фото Кадр из фильма «Индиана Джонс и Храм судьбы»

По аналогии с рейтингом величайших злодеев Американский институт киноискусства составил список лучших героев: Индиана Джонс занял в нем вторую строчку, уступив лишь Аттикусу Финчу из экранизации романа «Убить пересмешника», но оставив позади Джеймса Бонда, Эллен Рипли, Робина Гуда, Супермена, Бэтмена и Хана Соло.

Фото Кадр из фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы»

Как и в случае с Дартом Вейдером, Индиана Джонс стал центральной фигурой не только основной кинофраншизы, которая на данный момент насчитывает пять фильмов, но и нескольких телесериалов. Правда, сам Форд уже попрощался со знаковой ролью, заявив, что «Колесо судьбы» было его последним появлением на экране в этом образе.

Харли Квинн

Среди женских персонажей комиксов и их экранизаций особенно выделяется доктор Харлин Ф. Квинзель, более известная под псевдонимом Харли Квинн. Несмотря на позицию антогонистки, она неизменно привлекает зрителей: Харли умна, красива и всегда добивается своего. Кроме того, девушка дерется с противниками наравне с мужчинами.

Фото Кадр из фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Самой знаменитой исполнительницей роли суперзлодейки вселенной DC является австралийская актриса Марго Робби, однако в анимационных проектах ее озвучивали звезды «Теории большого взрыва» Мелисса Рауш и Кейли Куоко.

В грядущем сиквеле «Джокера» роль Харли Квинн досталась Леди Гаге. Поп-звезда выступит в дуэте с Хоакином Фениксом в необычном для адаптации комиксов жанре: сообщается, что продолжение истории, получившее название «Безумие на двоих», будет мюзиклом.

Тони Старк

Вышедший в 2008 году «Железный человек» не только перезапустил карьеру Роберта Дауни-младшего, но и положил начало киновселенной Marvel, которая на данный момент насчитывает более 30 полнометражных фильмов и несколько телесериалов.

Фото Кадр из фильма «Железный человек»

Фраза из «Мстителей», брошенная Стивом Роджерсом в адрес Тони Старка, стала культовой и прекрасно подходит для краткого описания персонажа: «гений, миллиардер, плейбой, филантроп». В основу знакового образа легла личность предпринимателя Говарда Хьюза (того самого, которого в ленте «Авиатор» сыграл Леонардо Ди Каприо), а вот Дауни-младший при подготовке к съемкам ориентировался на фигуру Илона Маска.

Граф Дракула

Культовый вампир — это, пожалуй, древнейший образ в сегодняшней подборке. В качестве литературного персонажа граф Дракула появился в романе ирландского писателя Брэма Стокера в 1897 году, однако как архетип мелькал в различных произведениях задолго до этого. Прототип персонажа — румынский князь Влад Цепеш — и вовсе жил в XV веке.

Фото Кадр из фильма «Дракула»

Одним из первых появлений Дракулы на экране стала вольная экранизация Стокера «Носферату, симфония ужаса», только в ней главного героя переименовали в Орлока (поговаривают, что из-за авторских прав). Позже вампира-аристократа играли Бела Лугоши, Кристофер Ли, Удо Кир, Фрэнк Ланджелла и, конечно же, Гари Олдман.

Фото Кадр из фильма «Ренфилд»

Самую свежую интерпретацию знакового образа представил Николас Кейдж в комедийном хорроре «Ренфилд». По сюжету верный слуга Дракулы по имени Ренфилд попадает в группу психологической помощи пострадавшим от токсичных отношений, где понимает, что стал жертвой нарцисса, эксплуатирующего его в своих целях. Тогда молодой человек решает избавиться от власти вампира.

Ганнибал Лектер

Еще один литературный герой, который обрел популярность благодаря кинематографическим и сериальным воплощениям, — это Ганнибал Лектер. Его создал американский писатель Томас Харрис: первым романом в серии о гениальном психиатре и серийном убийце стал «Красный дракон», вышедший в свет в 1981 году.

Фото Кадр из фильма «Красный дракон»

Среди актеров, примерявших на себя образ Лектера, были Энтони Хопкинс (роль в «Молчании ягнят» принесла британцу первый «Оскар»), звезда «Наследников» Брайан Кокс и ныне покойный Гаспар Ульель. Главным же телевизионным Ганнибалом для многих стал Мадс Миккельсен.

Фото Кадр из сериала «Ганнибал»

В уже упомянутом выше рейтинге 100 лучших кинозлодеев Ганнибал Лектер занял первую строчку, обойдя не только Дарта Вейдера, но и Нормана Бейтса, медсестру Рэтчед, Фредди Крюгера и других.

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