«Ландыши. Такая нежная любовь»: что известно о музыкальном ромкоме про мажорку в бегах

Сегодня, 21:10
На платформе Wink вышел многосерийный ромком Александра Карпиловского «Ландыши. Такая нежная любовь». Рассказываем обо всем, что известно о проекте про мажорку в бегах.
По сюжету проекта выросшая в Лондоне богатая наследница и обычный парень женятся и пытаются сохранить отношения, преодолевая различия.
«По сюжету мой герой Леха с первого взгляда влюбляется в Катю, добивается ее, спасает от бандитов. Они в один день женятся. Мой герой подходит к этим отношениям через патриархальность: я мужчина, я несу ответственность — а ты создаешь уют в доме. А Катя эту историю оформляет иначе: нет, чувак, у нас с тобой договор — ты меня защищаешь и охраняешь, а потом я тебе за это деньги плачу. Такой вот рыночный подход. (Смеется.)», — рассказал сыгравший Леху Данилина Сергей Городничий.
«Катя из супер обеспеченной семьи — личный самолет, шопинг в Дубаи, тусовки в Лондоне... У меня такое было очень давно и в сильно суженном формате. Сейчас я мать! (Смеется). И по характеру мы разные. Я внутри человечек очень хрупкий, боящийся иногда высказать свое мнение и так далее. А Катя — дерзкая, за словом в карман не полезет. Могу сказать, что после этой работы я стала более уверенной — переняла Катины повадки. Умение постоять за себя и ответить, когда надо. Это очень важное качество, которое я себе присвоила», — описала солистка группы NANSI & SIDOROV Анастасия Белявская. Она подарила свой голос главной героине сериала — исполняла ее песни.
«Когда читала сценарий, то думала: «Боже мой, они написали про мою жизнь?». Ну конечно не все так досконально, но героиня, ее характер, поведение, какие-то ее поступки. Читала и думала, что я знаю, как это сделать, просто выпустите меня на площадку!», — вспоминала исполнительница роли Кати Ника Здорик.
Как заявляют создатели, сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» доказывает, что настоящая любовь существует и находит даже тех, кто в нее не верил.
Режиссером сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» выступил Александр Карпиловский, известный по работе над такими проектами, как «Елки 11», «Модный синдикат» и «Мой папа не подарок».
Сценарий проекта написали Василий Павлов («ГДР») и Рауф Кубаев («Работа над ошибками»).
В числе продюсеров сериала — Александр Косарим, Антон Володькин, Елизавета Сапронова и Наталья Лазарева, а за музыку в проекте отвечает Владимир Юстус («Открытый брак»).
Сергей Городничий — Леха Данилин
Денис Степанов — Кирилл
Екатерина Эссен — Надежда
Владимир Тяптушкин — Демьян
Кроме того, в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь» снялись Евгений Коряковский, Владимир Стержаков, Ирина Паутова и Валерия Ланская.
Все семь эпизодов сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» доступны для просмотра на платформе Wink.
Ранее мы собрали для вас подборку самых недооцененных советских фильмов.