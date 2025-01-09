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Ледниковый период: хронология — в каком порядке смотреть мультфильмы
Фильмы и сериалы

Сегодня, 07:00

10 мин.

Хронология «Ледникового периода»: в каком порядке смотреть все мультфильмы франшизы

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Ледниковый период 2: Глобальное потепление», реж. Карлос Салдана / Blue Sky Studios
Фото Кадр из мультфильма «Ледниковый период 2: Глобальное потепление», реж. Карлос Салдана / Blue Sky Studios
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В 2002 году Blue Sky Studios выпустила «Ледниковый период» — мультфильм, положивший начало целой франшизе, помимо полнометражных анимационных проектов включающей в себя короткометражки, мини-сериал и комиксы.

Сюжет первой части «Ледникового периода» строился вокруг приключений мамонта Манфреда (Мэнни), ленивца Сида и саблезубого тигра Диего на фоне стихийно меняющегося мира. В сиквелах истории к необычной стае примыкали новые герои. Вместе персонажи сталкивались с глобальным потеплением, динозаврами и коварными пиратами.

Параллельно основному сюжету «Ледниковый период» показывал одержимый путь саблезубой белки Скрата, стремившейся сохранить желудь любой ценой.

В 2024 году стало известно, что в разработке находится «Ледниковый период 6», премьера которого запланирована на 2026 год.

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Рассказываем, что происходило в мультфильмах, в каком порядке их смотреть и что известно о продолжении «Ледникового периода».

Полнометражные мультфильмы франшизы «Ледниковый период»

Ледниковый период

Год выхода: 2002.
Страна: США, Франция, Канада.
Жанр: мультфильм, комедия, приключения, семейный.
Режиссер: Крис Уэдж, Карлос Салдана.
В главных ролях: Рэй Романо, Джон Легуизамо, Дэнис Лири, Горан Вишнич, Джек Блэк.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.
Рейтинг IMDb: 7.5.

Кадр из мультфильма «Ледниковый период», реж. Крис Уэдж, Карлос Салдана / Blue Sky Studios
Фото Кадр из мультфильма «Ледниковый период», реж. Крис Уэдж, Карлос Салдана / Blue Sky Studios

Сначала «Ледниковый период» знакомит зрителей с саблезубой белкой Скратом, которая преследуя свои нехитрые цели (сохранение желудя), запускает в мире глобальные изменения (ледниковый период). В мультфильме этот персонаж выполняет комик-релиф функцию, практически не пересекаясь с главными героями франшизы.

Кадр из мультфильма «Ледниковый период», реж. Крис Уэдж, Карлос Салдана / Blue Sky Studios
Фото Кадр из мультфильма «Ледниковый период», реж. Крис Уэдж, Карлос Салдана / Blue Sky Studios

В первом мультфильме мамонта Мэнни, ленивца Сида и саблезубого тигра Диего в итоге объединяет общая цель — возвращение ребенка отцу.

Будущей непобедимой стае приходится преодолевать различия на пути к взаимопониманию. Каждый из них по той или иной причине потерял свою семью и стремится обрести ее снова.

Кадр из мультфильма «Ледниковый период», реж. Крис Уэдж, Карлос Салдана / Blue Sky Studios
Фото Кадр из мультфильма «Ледниковый период», реж. Крис Уэдж, Карлос Салдана / Blue Sky Studios

Ледниковый период 2: Глобальное потепление

Год выхода: 2006.
Страна: США, Великобритания.
Жанр: мультфильм, комедия, приключения, семейный.
Режиссер: Карлос Салдана.
В главных ролях: Рэй Романо, Джон Легуизамо, Дэнис Лири, Шонн Уильям Скотт, Джош Пек.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.
Рейтинг IMDb: 6.8.

Кадр из мультфильма «Ледниковый период 2: Глобальное потепление», реж. Карлос Салдана / Blue Sky Studios
Фото Кадр из мультфильма «Ледниковый период 2: Глобальное потепление», реж. Карлос Салдана / Blue Sky Studios

Следующая часть «Ледникового периода» получила название «Глобальное потепление». В ней Мэнни, Сид и Диего направляются к спасательному кораблю, чтобы пережить грядущее наводнение, и противостоят морским ящерам.

Манфред обеспокоен тем, что он последний в своем роде до тех пор, пока не встречает Элли — мамонта, уверенную в том, что она опоссум. Мэнни пытается рассказать ей правду, но Элли к этому не готова.

Кадр из мультфильма «Ледниковый период 2: Глобальное потепление», реж. Карлос Салдана / Blue Sky Studios
Фото Кадр из мультфильма «Ледниковый период 2: Глобальное потепление», реж. Карлос Салдана / Blue Sky Studios

Сид тем временем становится объектом поклонения других ленивцев, но только потому, что им нужна жертва, которую можно бросить в лаву.

Скрат, как и прежде, в погоне за желудем оказывает важное влияние на сюжет мультфильма.

Кадр из мультфильма «Ледниковый период 2: Глобальное потепление», реж. Карлос Салдана / Blue Sky Studios
Фото Кадр из мультфильма «Ледниковый период 2: Глобальное потепление», реж. Карлос Салдана / Blue Sky Studios

Ледниковый период 3: Эра динозавров

Год выхода: 2009.
Страна: США, Великобритания, Канада.
Жанр: мультфильм, комедия, приключения, семейный.
Режиссер: Карлос Салдана, Майк Термайер.
В главных ролях: Рэй Романо, Джон Легуизамо, Саймон Пегг, Куин Латифа, Шонн Уильям Скотт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.
Рейтинг IMDb: 6.9.

Кадр из мультфильма «Ледниковый период 3: Эра динозавров», реж. Карлос Салдана, Майк Термайер / Blue Sky Studios
Фото Кадр из мультфильма «Ледниковый период 3: Эра динозавров», реж. Карлос Салдана, Майк Термайер / Blue Sky Studios

В «Эре динозавров» Мэнни и Элли готовятся к появлению малыша, Диего переживает кризис среднего возраста (саблезубый тигр беспокоится о том, что размяк и потерял былую хватку, а его окружение ему не подходит), а Сид, желая обрести свою семью, крадет несколько яиц динозавра.

Кадр из мультфильма «Ледниковый период 3: Эра динозавров», реж. Карлос Салдана, Майк Термайер / Blue Sky Studios
Фото Кадр из мультфильма «Ледниковый период 3: Эра динозавров», реж. Карлос Салдана, Майк Термайер / Blue Sky Studios

Скрат, как и в предыдущих частях «Ледникового периода», в погоне за желудем становится причиной глобальных климатических изменений, однако в «Эре динозавров» у него появляется конкурентка — белка-летяга по имени Скратти.

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Ледниковый период 4: Континентальный дрейф

Год выхода: 2012.
Страна: США, Великобритания, Канада.
Жанр: мультфильм, комедия, приключения, семейный.
Режиссер: Стив Мартино, Майк Термайер.
В главных ролях: Рэй Романо, Джон Легуизамо, Куин Латифа, Дэнис Лири, Джош Пек.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9.
Рейтинг IMDb: 6.5.

Кадр из мультфильма «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф», реж. Стив Мартино, Майк Термайер / Blue Sky Studios
Фото Кадр из мультфильма «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф», реж. Стив Мартино, Майк Термайер / Blue Sky Studios

В четвертой части «Ледникового периода» произошел дрейф континентов. Главные герои мультфильма использовали в качестве плота айсберг, пересекли океан и открыли для себя новый мир, где существуют не только экзотические животные, но и коварные пираты.

Кадр из мультфильма «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф», реж. Стив Мартино, Майк Термайер / Blue Sky Studios
Фото Кадр из мультфильма «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф», реж. Стив Мартино, Майк Термайер / Blue Sky Studios

В своем одержимом стремлении заполучить желудь Скрат тоже открывает для себя новые земли. В этой части миссия саблезубой белки усложняется: она находит карту, которая приводит в место ее более возвышенных и просветленных сородичей, однако Скрат не готов отринуть свои низменные порывы ради гармоничной жизни, и все портит.

Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно

Год выхода: 2016.
Страна: США, Великобритания.
Жанр: мультфильм, фантастика, комедия, приключения, семейный.
Режиссер: Майк Термайер, Гален Т. Чу.
В главных ролях: Рэй Романо, Джон Легуизамо, Дэнис Лири, Куин Латифа, Шонн Уильям Скотт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5.8.
Рейтинг IMDb: 5.7.

Кадр из мультфильма «Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно», реж. Майк Термайер, Гален Т. Чу / Blue Sky Studios
Фото Кадр из мультфильма «Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно», реж. Майк Термайер, Гален Т. Чу / Blue Sky Studios

На этом этапе развития франшизы «Ледниковый период» начал скатываться в самоповторы. Карлос Салдана покинул режиссерское кресло еще на этапе работы над предыдущей частью. Несмотря на внушительные кассовые сборы и высокий кредит доверия мультфильмам этой серии в целом, кинокритики уже осторожно намекали на сюжетную вторичность, однако создатели «Столкновения неизбежно» не прислушались к ним, представив историю, повторяющую сюжетную канву предыдущих частей: в погоне за желудем Скрат запустил цепь событий, влияющих на главных героев мультфильма.

Успев испортить на Земле все, что только можно, саблезубая белка отправляется в космос на летающей тарелке (отсылка к первой части), чтобы проявить себя еще масштабнее.

Кадр из мультфильма «Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно», реж. Майк Термайер, Гален Т. Чу / Blue Sky Studios
Фото Кадр из мультфильма «Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно», реж. Майк Термайер, Гален Т. Чу / Blue Sky Studios

Пятая часть «Ледникового периода» собрала вдвое меньше предыдущей, всего $ 408 579 038 (вышедший на четыре года раньше «Континентальный дрейф» заработал $ 877 244 782).

Ледниковый период: Приключения Бака

Год выхода: 2022.
Страна: США, Канада.
Жанр: мультфильм, комедия, приключения, семейный.
Режиссер: Маршалл Фелс Эллиотт, Джон С. Донкин.
В главных ролях: Уткарш Амбудкар, Шон Элиас-Рейес, Джэйк Грин, Аарон Харрис, Доминик Дженнингс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 4.8.
Рейтинг IMDb: 4.3.

Кадр из мультфильма «Ледниковый период: Приключения Бака», реж. Маршалл Фелс Эллиотт, Джон С. Донкин / Bardel Entertainment
Фото Кадр из мультфильма «Ледниковый период: Приключения Бака», реж. Маршалл Фелс Эллиотт, Джон С. Донкин / Bardel Entertainment

Проект о приключениях отважной и эксцентричной ласки, живущей в подземном мире вместе с динозаврами, сначала планировался многосерийным, однако позже было принято решение сделать полнометражный фильм о Баке Уайлде.

«Приключения Бака» выводили на первый план историю одного из второстепенных персонажей «Ледникового периода», а также братьях-опоссумах Крэше и Эдди.

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В этой части мультфильма отсутствовала сюжетная линия Скрата. Но куда больше этого критиков расстроило низкое качество анимации и смена актеров озвучки. «Ледниковый период: Приключения Бака» стали самой неудачной частью франшизы.

Ледниковый период 6

Год выхода: 2026.
Страна: США.
Жанр: мультфильм, комедия, приключения, семейный.
Режиссер: —.
В главных ролях: Рэй Романо, Джон Легуизамо, Денис Лири, Саймон Пегг, Куин Латифа.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.

В 2024 году Disney подтвердил, что в разработке находится шестая часть «Ледникового периода». В новой главе истории вернутся Мэнни, Элли, Диего, Сид и Бак.

Детали сюжета проекта пока неизвестны, как и то, кто займет режиссерское кресло и напишет сценарий продолжения «Ледникового периода». Тем не менее у шестой части уже есть точная дата релиза — 18 декабря 2026 года.

В каком порядке смотреть все мультфильмы франшизы «Ледниковый период»

В мультфильмах франшизы «Ледниковый период» история персонажей развивается последовательно, а значит, внутренняя хронология проектов совпадает с фактической. Поэтому смотреть все части можно в порядке их выхода на экраны.

«Ледниковый период» делится на полнометражные и короткометражные проекты.

Полнометражные мультфильмы

  • Ледниковый период (2002)

  • Ледниковый период 2: Глобальное потепление (2006)

  • Ледниковый период 3: Эра динозавров (2009)

  • Ледниковый период 4: Континентальный дрейф (2012)

  • Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно (2016)

  • Ледниковый период: Приключения Бака (2022)

  • Ледниковый период 6 (2026)

Короткометражные мультфильмы

  • Потерянный орех (2002)

  • Не время для орехов (2006)

  • Сид, инструкция по выживанию (2008)

  • Скрат и континентальный излом (2010—2011)

  • Ледниковый период: Гигантское Рождество (2011)

  • Космическая Скратастрофа (2015)

  • Ледниковый период: Погоня за яйцами (2016)

  • Ледниковый период: Сказки Скрата (2022)

  • Конец Финал (2022)

Кадр из мультфильма «Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно», реж. Майк Термайер, Гален Т. Чу / Blue Sky Studios
Фото Кадр из мультфильма «Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно», реж. Майк Термайер, Гален Т. Чу / Blue Sky Studios

Общая внутренняя хронология мультфильмов «Ледниковый период»

  • Ледниковый период (2002)
  • Потерянный орех (2002)

  • Ледниковый период 2: Глобальное потепление (2006)

  • Не время для орехов (2006)

  • Сид, инструкция по выживанию (2008)

  • Ледниковый период 3: Эра динозавров (2009)

  • Скрат и континентальный излом (2010—2011)

  • Ледниковый период: Гигантское Рождество (2011)

  • Ледниковый период 4: Континентальный дрейф (2012)

  • Космическая Скратастрофа (2015)

  • Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно (2016)

  • Ледниковый период: Погоня за яйцами (2016)

  • Ледниковый период: Приключения Бака (2022)

  • Ледниковый период: Сказки Скрата (2022)

  • Конец Финал (2022)

  • Ледниковый период 6 (2026)

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