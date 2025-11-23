Высокооктановая драма: как стартовал второй сезон сериала «Лэндмен»

Сегодня, 20:00
«Лэндмен» вернулся на экраны с новым сезоном, в котором ожидается еще больше ковбойских шляп и пыльных дорог. Проект о современной нефтяной индустрии в Техасе создан Тейлором Шериданом (автором «Йеллоустоуна», «Мэра Кингстауна», «1883») в духе его фирменного стиля — с маскулинными американцами и пафосной драмой на фоне больших денег. Рассказываем, как стартовал второй сезон «Лэндмена» и чего ожидать от продолжения нефтяной саги.
В центре истории Томми Норрис, бывший буровой рабочий, который становится влиятельной фигурой и своеобразным «решалой» в нефтяной компании M-Tex Oil. Сериал показывает, как он лавирует между корпорациями, рабочими, политиками, экологами и своей собственной семьей. И каждый из них хочет откусить кусок от нефтяного пирога.
Сериал основан на подкасте Boomtown журналиста Кристиана Уоллеса — документальном исследовании о нефтяном буме в Пермском бассейне Западного Техаса и судьбах обычных людей, оказавшихся в эпицентре этого безумия.
Осторожно: в этой главе есть спойлеры
Основное действие разворачивается в Форт-Уэрте, где проходит званый обед с участием нефтяников. На смену покойному магнату Монти Миллеру теперь пришла его вдова Кэми, и она не намерена уступать позиции в преимущественно мужской индустрии.
Томми и героиня Деми Мур пытаются убедить акционеров и банкиров в стабильности M-Tex после смерти Монти. Кэми предстоит доказать, что она не просто владелица компании, а полноправный лидер. «Единственное отличие между мной и Монти в том, что я злее», — говорит она, и получает аплодисменты богатых белых мужчин в ковбойских шляпах.
Главное пополнение сезона — Ти-Эл Норрис, отец Томми. Он появляется в конце эпизода в доме престарелых: сидя в инвалидной коляске, старик смотрит на закат и философски рассуждает о смерти и времени.
Тем временем сын Томми Купер отправляется проверить свою гипотезу по поводу новой скважины. И она срабатывает. Скважина дает нефть, и теперь его семья может рассчитывать на доход в десятки тысяч долларов в день. Он делится новостью с Арианой, и, хотя она радуется, видно, что не до конца понимает масштаб изменений. Купер, окрыленный успехом, говорит, что сделал все ради них.
Айнсли, дочка Томми, поступает в Техасский христианский университет благодаря участию в команде чирлидеров. Интервью проходит комично и неловко, но все заканчивается хорошо: она принята. Вечером в их доме устраивают семейный ужин. Мама Анджела готовит пасту с белым трюфелем за 2800 долларов, что становится поводом для очередной ссоры с Томми. Он невовремя шутит про ее гормоны, и та устраивает истерику с разбиванием посуды об стену.
После эмоциональной разрядки супруги, как обычно, мирятся, но момент романтики прерывает звонок. Томми выходит во двор, чтобы ответить на звонок. Ему сообщают о смерти матери.
Центрального героя всего сериала Томми Норриса, как и в первом сезоне, сыграл Билли Боб Торнтон. Деми Мур пришла на смену Джону Хэмму в роли владелицы нефтедобывающей компании. Она вернулась к образу Кэми — жены умершего в первом сезоне Монти Миллера, но на этот раз ее персонаж явно получит больше внимания.
Роли членов семьи Томми достались Эли Лартер, Мишель Рэндольф и Джекобу Лофденду. Троица воплотила на экране образы жены, дочери и сына героя Билли Боба Торнтона. Отцом же поднявшегося по служебной лестнице Томми стал Сэм Эллиотт.
Не обошлось и без соседей Норриса по съемному дому в исполнении Джеймса Джордана и Колма Фиора. Оба героя уже появились в сцене семейного ужина и продолжили свою комичную линию из первого сезона.
Всех тех, кому понравился предыдущий сезон проекта Тейлора Шеридана, первый эпизод новой главы не оставит в расстроенных чувствах. Шоу стоит на тех же рельсах и в достаточно спокойном темпе продолжает истории главных героев, плавно вводя в сюжет новых персонажей.
Конечно, можно предположить, что в какой-то момент создатели могут оступиться, ведь даже на старой дороге появляются новые выбоины. Впрочем, Шеридан и команда, похоже, знают, когда именно надо латать полотно.
|1 серия
|16 ноября 2025
|2 серия
|23 ноября 2025
|3 серия
|30 ноября 2025
|4 серия
|7 декабря 2025
|5 серия
|14 декабря 2025
|6 серия
|21 декабря 2025
|7 серия
|28 декабря 2025
|8 серия
|4 января 2026
|9 серия
|11 января 2026
|10 серия
|18 января 2026