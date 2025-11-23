Высокооктановая драма: как стартовал второй сезон сериала «Лэндмен»

«Лэндмен» вернулся на экраны с новым сезоном, в котором ожидается еще больше ковбойских шляп и пыльных дорог. Проект о современной нефтяной индустрии в Техасе создан Тейлором Шериданом (автором «Йеллоустоуна», «Мэра Кингстауна», «1883») в духе его фирменного стиля — с маскулинными американцами и пафосной драмой на фоне больших денег. Рассказываем, как стартовал второй сезон «Лэндмена» и чего ожидать от продолжения нефтяной саги.

О чем сериал «Лэндмен»

В центре истории Томми Норрис, бывший буровой рабочий, который становится влиятельной фигурой и своеобразным «решалой» в нефтяной компании M-Tex Oil. Сериал показывает, как он лавирует между корпорациями, рабочими, политиками, экологами и своей собственной семьей. И каждый из них хочет откусить кусок от нефтяного пирога.

Фото Кадр из сериала «Лэндмен», создатель Тейлор Шеридан, MTV Entertainment Studios, Paramount+

Сериал основан на подкасте Boomtown журналиста Кристиана Уоллеса — документальном исследовании о нефтяном буме в Пермском бассейне Западного Техаса и судьбах обычных людей, оказавшихся в эпицентре этого безумия.

Сюжет первой серии сериала «Лэндмен»

Осторожно: в этой главе есть спойлеры

Основное действие разворачивается в Форт-Уэрте, где проходит званый обед с участием нефтяников. На смену покойному магнату Монти Миллеру теперь пришла его вдова Кэми, и она не намерена уступать позиции в преимущественно мужской индустрии.

Фото Кадр из сериала «Лэндмен», создатель Тейлор Шеридан, MTV Entertainment Studios, Paramount+

Томми и героиня Деми Мур пытаются убедить акционеров и банкиров в стабильности M-Tex после смерти Монти. Кэми предстоит доказать, что она не просто владелица компании, а полноправный лидер. «Единственное отличие между мной и Монти в том, что я злее», — говорит она, и получает аплодисменты богатых белых мужчин в ковбойских шляпах.

Главное пополнение сезона — Ти-Эл Норрис, отец Томми. Он появляется в конце эпизода в доме престарелых: сидя в инвалидной коляске, старик смотрит на закат и философски рассуждает о смерти и времени.

Тем временем сын Томми Купер отправляется проверить свою гипотезу по поводу новой скважины. И она срабатывает. Скважина дает нефть, и теперь его семья может рассчитывать на доход в десятки тысяч долларов в день. Он делится новостью с Арианой, и, хотя она радуется, видно, что не до конца понимает масштаб изменений. Купер, окрыленный успехом, говорит, что сделал все ради них.

Фото Кадр из сериала «Лэндмен», создатель Тейлор Шеридан, MTV Entertainment Studios, Paramount+

Айнсли, дочка Томми, поступает в Техасский христианский университет благодаря участию в команде чирлидеров. Интервью проходит комично и неловко, но все заканчивается хорошо: она принята. Вечером в их доме устраивают семейный ужин. Мама Анджела готовит пасту с белым трюфелем за 2800 долларов, что становится поводом для очередной ссоры с Томми. Он невовремя шутит про ее гормоны, и та устраивает истерику с разбиванием посуды об стену.

После эмоциональной разрядки супруги, как обычно, мирятся, но момент романтики прерывает звонок. Томми выходит во двор, чтобы ответить на звонок. Ему сообщают о смерти матери.

Актеры второго сезона сериала «Лэндмен»

Центрального героя всего сериала Томми Норриса, как и в первом сезоне, сыграл Билли Боб Торнтон. Деми Мур пришла на смену Джону Хэмму в роли владелицы нефтедобывающей компании. Она вернулась к образу Кэми — жены умершего в первом сезоне Монти Миллера, но на этот раз ее персонаж явно получит больше внимания.

Фото Кадр из сериала «Лэндмен», создатель Тейлор Шеридан, MTV Entertainment Studios, Paramount+

Роли членов семьи Томми достались Эли Лартер, Мишель Рэндольф и Джекобу Лофденду. Троица воплотила на экране образы жены, дочери и сына героя Билли Боба Торнтона. Отцом же поднявшегося по служебной лестнице Томми стал Сэм Эллиотт.

Фото Кадр из сериала «Лэндмен», создатель Тейлор Шеридан, MTV Entertainment Studios, Paramount+

Не обошлось и без соседей Норриса по съемному дому в исполнении Джеймса Джордана и Колма Фиора. Оба героя уже появились в сцене семейного ужина и продолжили свою комичную линию из первого сезона.

Стоит ли смотреть второй сезон сериала «Лэндмен»

Всех тех, кому понравился предыдущий сезон проекта Тейлора Шеридана, первый эпизод новой главы не оставит в расстроенных чувствах. Шоу стоит на тех же рельсах и в достаточно спокойном темпе продолжает истории главных героев, плавно вводя в сюжет новых персонажей.

Конечно, можно предположить, что в какой-то момент создатели могут оступиться, ведь даже на старой дороге появляются новые выбоины. Впрочем, Шеридан и команда, похоже, знают, когда именно надо латать полотно.

График выхода второго сезона сериала «Лэндмен»

1 серия 16 ноября 2025 2 серия 23 ноября 2025 3 серия 30 ноября 2025 4 серия 7 декабря 2025 5 серия 14 декабря 2025 6 серия 21 декабря 2025 7 серия 28 декабря 2025 8 серия 4 января 2026 9 серия 11 января 2026 10 серия 18 января 2026