Сегодня, 11 ноября, юбилей отмечает американский актер Леонардо Ди Каприо. Свой путь в большое кино он начал с рекламных роликов и сериалов, в частности — мыльной оперы «Санта Барбара». Первым полнометражным фильмом будущей звезды Голливуда стал комедийный хоррор «Зубастики 3», вышедший на экраны в 1991 году. С тех пор актер снялся в десятках картин и собрал целую россыпь престижных кинонаград. По случаю 50-летия Леонардо Ди Каприо собрали главные фильмы в его карьере.
Год: 1993.
Страна: США.
Режиссер: Майкл Кейтон-Джонс.
В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Эллен Баркин, Джона Блекмен, Элиза Душку.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,3.
Одна из первых главных ролей в карьере Ди Каприо — это подросток Тоби в драме «Жизнь этого парня». По сюжету его мать Кэролайн после развода переезжает в Сиэтл, где знакомится с Дуайтом Хансеном. Женщина уверена, что он и есть тот самый идеальный мужчина, который станет примером для Тоби. Однако на деле Дуайт оказывается деспотичным тираном.
Стоит отметить, что пробы в «Жизнь этого парня» также проходил Тоби Магуайр — лучший друг Леонардо Ди Каприо. В итоге актер все-таки засветился в картине в образе приятеля главного героя.
Год: 1993.
Страна: США.
Режиссер: Лассе Халльстрем.
В главных ролях: Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо, Джульетт Льюис, Мэри Стинберген, Дарлин Кейтс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,7.
Дебютные номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» Ди Каприо принесла драма «Что гложет Гилберта Грейпа» (обе награды тогда достались Томми Ли Джонсу за детективный триллер «Беглец»).
Экранизация одноименного романа Питера Хеджеса переносит зрителей в провинциальный городок, где живет Гилберт Грейп (Депп). Парень вынужден ухаживать за своей матерью, страдающей от ожирения, и присматривать за младшим братом Арни с нарушениями интеллектуального развития. Его-то и сыграл Ди Каприо.
Год: 1996.
Страна: США, Мексика, Австралия, Канада.
Режиссер: Баз Лурман.
В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Клэр Дэйнс, Джон Легуизамо, Хэролд Перрино, Брайан Деннехи.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 6,7.
За главную роль в мелодраме «Ромео + Джульетта» Леонардо Ди Каприо был отмечен «Серебряным медведем» Берлинского кинофестиваля, а сам фильм получил четыре премии BAFTA и номинацию на «Оскар».
Режиссер Баз Лурман перенес бессмертную трагедию Уильяма Шекспира в современность, сохранив при этом основной сюжет. В городе Верона-Бич идет борьба между двумя конкурирующими кланами, а Ромео и Джульетта встречают друг друга на шумной вечеринке. И, разумеется, молодые люди готовы пойти против своих семей.
Год: 1997.
Страна: США, Мексика.
Режиссер: Джеймс Кэмерон.
В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс, Фрэнсис Фишер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.
Рейтинг IMDb: 7,9.
Главным суперхитом в карьере Леонардо Ди Каприо по праву можно назвать «Титаник». Фильм установил несколько кассовых рекордов и сделал актера звездой мирового масштаба. Кроме того, картина получила 11 «Оскаров», и это — максимальный показатель, который «Титаник» до сих пор удерживает наряду с «Бен-Гуром» и финальной частью трилогии «Властелин колец».
Любопытно, что Ди Каприо и Уинслет могли снять вместе гораздо раньше: актриса претендовала на главную роль в ленте «Ромео + Джульетта». Зато почти десять лет спустя они вновь встретились на съемочной площадке драмы «Дорога перемен».
Год: 2002.
Страна: США, Германия, Великобритания, Нидерланды, Италия.
Режиссер: Мартин Скорсезе.
В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Дэниэл Дэй-Льюис, Кэмерон Диас, Джим Бродбент, Джон Си Райли.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,5.
2002 год ознаменовал начало плодотворного сотрудничества Леонардо Ди Каприо и Мартина Скорсезе: именно тогда актер впервые снялся у именитого режиссера. Их первым совместным проектом стала историческая драма «Банды Нью-Йорка».
В центре сюжета — противостояние двух банд: американских протестантов во главе с Мясником Биллом (Дэниел Дэй-Льюис) и ирландцев-католиков под предводительством Вэллона по прозвищу Священник (Лиам Нисон). Спустя годы повзрослевший сын Вэллона, которого и сыграл Ди Каприо, возвращается в родной район, чтобы отомстить Мяснику за убийство отца.
Год: 2004.
Страна: США.
Режиссер: Мартин Скорсезе.
В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Мэтт Росс, Джон Си Райли, Алан Алда.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 7,5.
Следующий совместный проект Ди Каприо и Скорсезе — биографическая драма «Авиатор» — принесла актеру первый «Золотой глобус», а также вторую номинацию на «Оскар» (тогда заветная статуэтка ушла Джейми Фоксу за байопик «Рэй»).
Центральным персонажем этой картины стал Говард Хьюз — американский предприниматель, пионер авиации, кинопродюсер и режиссер. Кроме того, в кадре мелькают и другие известные личности: например, четырехкратная обладательница «Оскара» Кэтрин Хепберн, актрисы Ава Гарднер и Джин Харлоу, продюсер Луис Майер, основоположник американской коммерческой авиации Хуан Трипп и другие.
Год: 2013.
Страна: США.
Режиссер: Мартин Скорсезе.
В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Джона Хилл, Марго Робби, Кайл Чендлер, Роб Райнер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 8,2.
После не менее успешных «Отступников» и «Острова проклятых» (к слову, именно первый принес Мартину Скорсезе его единственный «Оскар») актерско-режиссерский дуэт выпустил криминальную комедию «Волк с Уолл-стрит».
На этот раз Ди Каприо отметился еще и как продюсер, так что на церемонии «Оскар» он претендовал сразу на две статуэтки — в категориях «Лучшая мужская роль» и «Лучший фильм». Однако в том наградном сезоне удача улыбнулась актеру лишь на «Золотом глобусе». Напомним, что в основу «Волка с Уолл-стрит» легла история брокера Джордана Белфорта, осужденного за мошенничество на рынке ценных бумаг.
Год: 2015.
Страна: США.
Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту.
В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Том Харди, Донал Глисон, Уилл Поултер, Форрест Гудлак.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 8,0.
В 2016 году — с пятой попытки — Леонардо Ди Каприо наконец-то получил заветный «Оскар». В категории «Лучшая мужская роль» актер обошел Мэтта Дэймона, Майкла Фассбендера, Эдди Редмэйна и Брайана Крэнстона.
Работа мексиканца Алехандро Гонсалеса Иньярриту, повествующая об раненом охотнике Хью Глассе, которого товарищи бросают умирать, может похвастаться еще двумя «Оскарами» (в том числе — режиссерским), тремя «Золотыми глобусами», пятью статуэтками BAFTA, премией гильдии актеров и даже «Золотым орлом» в категории «Лучший зарубежный фильм в российском прокате».
Год: 2019.
Страна: США, Великобритания, Китай.
Режиссер: Квентин Тарантино.
В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Эмиль Хирш, Маргарет Куолли.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,6.
Последнюю на данный момент номинацию на «Оскар» Ди Каприо заработал благодаря картине «Однажды в... Голливуде». Напомним, что впервые актер поработал с Квентином Тарантино еще в 2012-м над вестерном «Джанго освобожденный».
Действие их второго совместного проекта разворачивается в 1960-х: голливудский актер Рик Далтон (Ди Каприо) и его дублер и лучший друг Клифф Бут (Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся Голливуде, а в это время вокруг Чарльза Мэнсона начинают собираться последователи. Стоит отметить, что по соседству с главным героем живет актриса Шэрон Тейт (Робби), которая в реальной жизни была убита членами секты Мэнсона.
Год: 2023.
Страна: США.
Режиссер: Мартин Скорсезе.
В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун, Джесси Племонс, Танту Кардинал.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 7,6.
В последнее время Леонардо Ди Каприо мелькает на больших экранах не так уже часто: после «Однажды в... Голливуде» актер пропал на пару лет и вернулся с комедией «Не смотрите наверх», а затем вновь взял паузу.
Еще два года спустя состоялась премьера эпической криминальной драмы «Убийцы цветочной луны», ознаменовавшая воссоединение творческого дуэта Ди Каприо и Скорсезе. История внезапно разбогатевшего благодаря залежам нефти индейского племени осейдж была отмечена десятью номинациями на «Оскар», а единственный «Золотой глобус» получила исполнительница главной женской роли Лили Гладстоун.