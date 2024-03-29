Обзор фильма «Летучий корабль»: стоит ли смотреть адаптацию музыкального мультфильма

21 марта состоялась премьера фэнтези-фильма Ильи Учителя «Летучий корабль». Рассказываем, стоит ли смотреть очередную адаптацию музыкального мультфильма.

Сюжет фильма «Летучий корабль»

«Летучий корабль» — это адаптация советского музыкального мультфильма Гарри Бардина, который, в свою очередь, был создан по мотивам одноименной русской народной сказки.

По сюжету Царь хочет, чтобы его дочь Забава вышла замуж за сына богача Полкана, который финансирует ремонт дворца. Царевна противится воле отца: она мечтает о настоящей любви и не хочет вступать в брак по расчету.

Пытаясь сорвать готовящуюся свадьбу, Забава случайно знакомится с матросом Иваном, в которого влюбляется. Чувства царевны оказываются взаимны, и, чтобы быть вместе, герои решают сбежать из царства на летучем корабле.

Стоит ли смотреть «Летучий корабль»

В начале этого года зрители увидели премьеру «Бременских музыкантов». Музыкальная адаптация еще одного культового советского мультфильма обернулась настоящей катастрофой — в творческом смысле, разумеется. Экранизация потеряла свободный дух рок-н-ролла, присущий проекту 1969 года.

Сложно сказать, что мешает создателям подобных фильмов проявить себя с лучшей стороны. Переосмысление сказок — это безумно увлекательно. Теоретически расширенный хронометраж, мастерство актерской игры, режиссерский профессионализм, проницательность сценаристов и возможности новых технологий могут произвести фурор.

В картине «Летучий корабль» можно было исследовать право женщины на собственный выбор (в данном случае — не быть разменной монетой в руках мужчин), жажду свободы и стремление прыгнуть выше головы. Несмотря на то что проект метит в семейную, по большей части детскую аудиторию, каждую из этих тем можно было представить в доступной форме.

Фото Кадр из фильма «Летучий корабль»

В музыкальном фильме наличие сильного композитора играет ключевую роль. В изначальных планах создателей ремейка было привлечь к работе Константина Меладзе (а режиссером картины сделать Оксану Карас), но со временем от этих планов пришлось отказаться. Кастовые перестановки тоже не пошли на пользу проекту, внеся в него определенного рода смуту.

Более того, режиссер оригинального мультфильма Гарри Бардин считает хамством премьеру картины, о выходе которой его даже не предупредили.

Что сказать, закадровые конфликты совсем не к лицу релизу, который стремится создать для детей праздник.

Фото Кадр из фильма «Летучий корабль»

Впрочем, с визуальной точки зрения в адаптации «Летучего корабля» многое удалось. За художественные решения фильма отвечали Сергей Февралев («Скиф»), Тимур Шагиахмедов («Карамора») и Надежда Васильева («По щучьему велению»).

Сценарий картины порой выглядит достаточно поверхностным, даже учитывая то, что лента ориентирована на детей. Особенно неловким выглядит соперничество за сердце царевны вернувшегося из-за рубежа богатого наследника Поля и простого русского матроса Ивана. Естественно, первый коварен и стремится узурпировать трон, а второй кормит Забаву обещаниями о кругосветном путешествии, где «фрукты растут из земли, а люди ростом в несколько метров».

Разумеется, звезд с неба не хватающий Иван оказывается лучше, ведь широта его души безгранична, и одного этого хватит, чтобы преодолеть все препятствия на своем пути. Все проблемы решит волшебный лес, а корабль построится и вовсе сам по себе.

Фото Кадр из фильма «Летучий корабль»

В случае «Летучего корабля» было бы преступлением, если бы фильм испортил жемчужину мультфильма 1979 года: речь о частушках Бабок-ежек, конечно! И эта часть проекта определенно удалась. В адаптации всех Бабок-ежек сыграл Данила Козловский (но кто узнает, если имя актера не включили в титры?). Потрясающая и, вероятно, запланированная отсылка к великому Георгию Милляру — мужчине, который в свое время тоже воплотил образ Бабы-яги в фильмах-сказках Александра Роу.

Но в целом попытка актуализировать музыкальные номера оказалась не самой лучшей. Создатели будто бы работали над адаптацией не несколько лет, а десятилетия. «Хоп хэй лала лэй», к примеру, детище 1994 года — каковы шансы, что подрастающее поколение впечатлит подобный перформанс?

Впрочем, вряд ли все эти досадные моменты повлияют на кассовые сборы фильма, ведь в нынешние времена люди согласны на любой уровень сказки — даже такой, где все происходит по расчету, а не по любви.