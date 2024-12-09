«Лихие. Глава 2»: что известно о продолжении криминального сериала Юрия Быкова

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В день премьеры финального эпизода сериала «Лихие» было объявлено о том, что криминальный проект Юрия Быкова продлен на второй сезон. Рассказываем обо всем, что известно о новой главе истории о разрушении семьи на фоне 1990-х.
Действие сериала Юрия Быкова «Лихие» разворачивается в 90-е годы и в наши дни. По сюжету в современности, столкнувшись с похищением ребенка, мать малыша Лиза (Полина Максимова) пытается искать помощи у правоохранительных органов. Представители закона бездействовали, и женщина не знала, что делать дальше. Но именно в этот момент к ней пришел следователь Игорь Кармазов (Гела Месхи), готовый бросить все силы на поиски преступника, с которым у него не закрыты личные счеты.
Похититель маленького Паши (Вадим Филипченков) — недавно вышедший из тюрьмы Евгений Лиховцев (Евгений Ткачук). Он биологический отец ребенка и хочет забрать его себе.
Параллельно в «Лихих» показана история детства и юности Евгения Лиховцева, которая пришлась на 90-е годы. Его отец Павел Лиховцев (Артем Быстров) был егерем, пчеловодом и охотником на медведей. Но после того, как его дело перестало приносить прибыль, мужчина решил пойти по стопам своего друга Юры (Александр Голубев), чей уровень жизни был значительно выше. Позже Лиховцев-старший узнал, какой ценой тому дается все, что он имеет. Тем не менее Павел решил тоже стать частью криминального мира. Со временем это привело к расколу его семьи.
Режиссером сериала «Лихие» выступил Юрий Быков, известный по работе над такими проектами, как «Метод», «Завод» и «Спящие».
«Мне важно было снять историю о разрушении семьи на фоне 1990-х. В «Лихих» семья из таежной деревни переезжает в город в конце 1980-х — начале 1990-х из-за нищеты. Мед становится дешевле сахара. Работы нет, техника стоит, поля зарастают. Ну, это все было как везде в России. И отец, глава семьи, понимая, что он хороший охотник и серьезный следопыт, нанимается убийцей и в помощь берет своего юного сына. И в этом его главная если не ошибка, то по крайней мере предпосылка к разрушению собственной семьи», — объяснил постановщик.
Сценарий «Лихих» написал Олег Маловичко («Трасса», «Лед 3»). Он же стал продюсером многосерийной криминальной драмы вместе с Иваном Самохваловым, Александром Цекало, Мухарам Кабуловой, Сергеем Шишкиным, Эльвирой Дмитриевской, Гавриилом Гордеевым, Эдуардом Илояном и Георгием Шабановым.
«Для проекта я общался с представителями двух противостоящих друг другу лагерей — с тогдашним оперативником УБОП и, собственно, с прототипом главного героя. 1990-е они оценивают по-разному, что неудивительно. Ведь то, что один воспринимал как хаос и беспредел, для другого было временем свободы и возможностей. Я же пытался создать историю, избегая оптики что одной, что другой стороны, чтобы представить каждую точку зрения, но не высказываться чрезмерно в пользу любой из них. А главным материалом стала живая речь участников тех событий», — рассказал Олег Маловичко.
Ведущим продюсером «Лихих» стал Данила Ипполитов, креативным — Максим Иванов, а Николай Иванов и Артем Мазур — исполнительными.
Егор Кенжаметов — Женя в юности
Савелий Кудряшов — Женя в детстве
Евгений Ткачук — повзрослевший Женя
Елена Николаева — Лена, жена Павла Лиховцева
Максим Карушев — Вася
Глеб Кулаков — Вася в детстве
Анна Завтур — Лиза
Александра Бабаскина — Лиза в детстве
Полина Максимова — Лиза в наши дни
Филипп Янковский — Тунгус
Гела Месхи — Игорь Кармазов
Александр Голубев — Юра Краб
Евгений Харитонов — Зозуляк
Вадим Филипченков — Паша, сын Лизы и Жени
Юрий Быков — Арнольд
Кирилл Полухин — Слон
Дмитрий Куличков — Кислый
Артур Иванов — Джем
Александр Обласов — Кусок
Сергей Уманов — Лисицын
Аскар Ильясов — Ильяс
Марина Васильева — Шапиро
Анна Котова — Ольга Шаболтас
Иван Добронравов — Кефир
Что известно о 2-м сезоне сериала «Лихие»
Второй сезон сериала «Лихие», получивший название «Лихие. Глава 2», выйдет в 2025 году. Предположительно в продолжении криминального проекта, как и в первом сезоне, будет восемь эпизодов.
Так как «Лихие» получили открытый финал, вторая глава, вероятно, завершит историю похищения ребенка Евгением Лиховцевым и покажет, как его сын справился с испытанием, с которым столкнулся в конце первого сезона.
Кроме того, «Лихие. Глава 2» покажет, получится ли у следователя Игоря Кармазова отомстить, а Лизе — вступить в новый этап своей жизни.
Все вышедшие эпизоды сериала «Лихие» доступны для просмотра на платформах Okko и START.
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