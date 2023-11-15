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На Disney+ закончился второй сезон «Локи». Рассказываем, каким получилось завершение проекта.
Осторожно! Спойлеры.
После освобождения Мультивселенной бог обмана пытается спасти TVA от уничтожения. В этом ему помогают аналитик Мобиус, охотница B-15, Уроборос, Сильвия и Виктор Таймли — лояльный Вариант Канга Завоевателя.
Великую цель персонажей не разделяют судья Равонна Рейнслейер и Мисс Минутка, у которых свои планы на Управление временными изменениями.
На данный момент это один из лучших сериалов Marvel. Правда, в свете последних релизов студии это сложно считать полноценным комплиментом.
Несмотря на то что «Локи» — сериал о боге хитрости, у проекта максимально нехитрый (а зачастую и очень растянутый) сюжет, построенный на переоценке ценностей.
Второй сезон проекта получился гораздо лучше предыдущего: при его просмотре можно подумать, что не зря все это время в MCU Локи был лишь второстепенным персонажем. Первый сезон получил лестные отзывы зрителей и критиков, но кроме как магией вне TVA это объяснить сложно. В проекте была очень слабая режиссура и операторская работа, неровный сценарий и актерская игра.
Особенно разница в уровне мастерства съемочной команды заметна в конце второго сезона, когда персонажей вернули в обстоятельства первого.
Поначалу «Локи» выглядит сериалом, полным упущенных возможностей. Могущественный колдун проходит все круги бюрократического ада. Он лишен магии, у него отняли великую цель и отбросили на второй план, выпустив на авансцену альтернативный вариант — Сильвию.
Это урок смирения: никто не велик и не уникален. У Marvel была возможность с блеском представить женскую версию Локи, равноценную главному герою, но в итоге в проекте появилось невнятное объединение Леди Локи и Чаровницы, в котором не узнается ни та, ни другая. Во втором сезоне Сильвия идеально вписывается в сеттинг провинциального «Макдоналдса», но должно ли так быть? Ведь она богиня, во всем превосходящая Варианта.
Сценаристы наделили героиню сознанием бунтующего подростка (Локи с позиции ответственного взрослого постоянно объясняет, в чем она не права). В течение двух сезонов Сильвия не получила развития. Что будет с ней в MCU дальше — неизвестно. В финальной серии героиню в буквальном смысле поставили на паузу, чтобы не путалась под ногами. Перспективного персонажа низвели до функции вдохновения главного героя на подвиг.
TVA дегуманизирует Вариантов. С точки зрения Управления они не имеют права на существование. Это место идеально подходит для арки искупления. Оно освобождает, делая прошлый опыт кого бы то ни было незначительным. Управление временными изменениями — организация, в которой даже Камни Бесконечности пылятся без дела на столе рядового клерка.
Правда, путь от злодея к герою вышел чересчур узнаваемым. Локи как Доктор без ТАРДИС, Стрэндж без Камня времени. В финале персонаж изменится, но до этого бог обмана сломленный, метающийся, страдающий — а мы не в шекспировской пьесе.
Триумф Локи тоже не так уж далек от вторичности. Мифическая сущность, которая с помощью условных нитей связана с другим миром, очень напоминает Векну из четвертого сезона «Очень странных дел».
Финал проекта вызывает странные чувства. Локи два сезона культивировал в себе страх остаться без новообретенной семьи, а в итоге пришел к самому одинокому способу существования из возможных.
С другой стороны, трон, которого достиг персонаж, выглядит компенсацией за былые унижения и неудачи, которых в сериале Вариант повидал немало. Может, и не зря. Локи слишком долго осознает, что власть — это бремя, которое не с кем разделить.
Сосредоточимся на сильных сторонах проекта (помимо запредельного уровня заимствования режиссерского стиля Уэса Андерсона). По большей части в «Локи» хороший каст. В сериале отлично проявили себя Оуэн Уилсон, Ке Хюи Куан, Джонатан Мэйджерс, Рафаэль Касаль и Кейт Дики. У последних были небольшие, но запоминающиеся роли. Что касается первых, то, если верить инсайдерам, Мобиус может появиться в «Дэдпуле 3», а вот будущее Канга в MCU пока не определено (студия планировала заменить его на другого злодея).
Еще одним безусловным плюсом сериала можно назвать музыку. Композитор сериала «Локи» Натали Холт была, как всегда, на высоте.
В конце второго сезона Локи произносит: «Ради нас всех», как в финале «Тора» перед падением в бездну. На этот раз самопожертвование персонажа оценили, хотя его мотивы по-прежнему эгоистичны. Игнорируя то, что на кону, Локи выбирает не убивать альтернативную версию себя.
Но это уже детали. Так или иначе, из бога обмана Локи превратился в бога историй. Последовательное развитие, ведь ложь — не более чем история, которую можно рассказать.