«Ловушка»: все, что известно о новом запутанном триллере М. Найта Шьямалана

Мастер неожиданных сюжетных поворотов М. Найт Шьямалан снова в центре внимания со своим грядущим напряженным триллером под простым названием «Ловушка». Сценарист и режиссер «Шестого чувства» в последнее время переживает настоящий подъем. За последние несколько лет он снял довольно успешные фильмы «Время» и «Стук в хижине». Зрители по-прежнему находят в работах американского постановщика с индийскими корнями что-то таинственное и интригующее: и «Сплит», и «Стекло» стали неожиданными хитами, а Джеймс Макэвой превратился в многоликого человека-мема — высшая степень зрительской любви в нынешнее время.
Завязка «Ловушки» максимально проста: отец (Джош Хартнетт) ведет свою дочь (Ариэль Донохью) на концерт ее любимой поп-звезды Lady Raven. Умилительная история про родителя и ребенка быстро принимает неожиданный поворот, когда десятки полицейских окружают концертную площадку, узнав, что среди посетителей концерта может находиться безжалостный серийный убийца, известный как Мясник.
Судя по трейлеру, отец и есть тот самый маньяк. Но стал бы Шьямалан раскрывать все карты и выдавать такой жирнющий спойлер в двухминутном трейлере? Очевидно, аудиторию ждет что-то максимально тревожное и неожиданное. Автор, вот уже четверть века радующий зрителей напряженными и непредсказуемыми картинами, наверняка приготовил сюрпризы и в этот раз. Так что связанный незнакомец на видео в запароленном телефоне героя Джоша Хартнетта может оказаться той самой пресловутой «ловушкой» для аудитории.
Главную роль в «Ловушке» исполняет Джош Хартнетт. Он одновременно предстает в образе любящего отца и потенциального серийного убийцы. Карьера актера, известного по ролям в «Одержимости» и «Черном ястребе», взлетела как никогда после его участия в биографическом блокбастере Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Чуть раньше он выдал отличный перформанс в шестом сезоне «Черного зеркала». Эпизод под названием «За морем» — одна из лучших ролей актера.
Вместе с Хартнеттом в фильме также сыграли Ариэль Донохью, в чьей фильмографии пока нет особо заметных работ; Элисон Пилл («Харви Милк», «Звездный путь: Пикар»), именитая британская актриса Хейли Миллз, чья карьера началась еще в конце 50-х; Марни Макфейл, которую совсем недавно зрители могли видеть в сюрреалистической комедии «Герой наших снов».
Также известный семьянин Шьямалан не мог не снять в ленте одну из своих дочерей — для Салеки эта роль станет дебютной в кино. А еще девушка записала несколько песен в стиле R'n'B — ее композиции прозвучат в фильме, именно она исполняет роль поп-дивы.
«Ловушка» написана, поставлена и спродюсирована ветераном жанра триллер М. Найтом Шьямаланом. Режиссер известен уникальным сценарным и режиссерским стилем. Имя Шьямалана стало на слуху после выхода его ранних картин: «Шестое чувство» (шесть номинаций «Оскара»), «Несломленный» и «Знаки». Первые две картины в том числе открыли Брюса Уиллиса как великолепного драматического актера. Режиссер впоследствии много раз с трепетом отзывался об Уиллисе, который в свое время доверился начинающему постановщику и помог ему на старте.
Следующие несколько фильмов в фильмографии Шьямалана были не так хорошо приняты зрителями и критиками: «Таинственный лес», «Девушка из воды», «Явление» получили противоречивые отзывы. Хотя, например, автор этих строк считает первую из этих трех картин одной из лучших в карьере режиссера.
В последнее десятилетие Шьямалан реабилитировался чередой громких работ, среди которых особняком, конечно, стоит «Сплит». Лента с Джеймсом Макэвоем стала для режиссера и актера грандиозным успехом.
Оператором картины выступил Сайомбху Мукдипром, который снял недавнюю громкую картину с Зендеей «Претенденты». Помимо самого Шьямалана, в продюсерском составе Марк Бьенсток («Сплит») и Ашвин Раджан («Дом с прислугой»).
«Фильм очень, очень увлекательный. Это триллер. Он необычный и непохожий на то, что я делал до этого. Меня очень волнует эта история, и я с нетерпением жду, когда смогу рассказать ее», — сказал в одном из интервью режиссер.
Также постановщик отметил, что в «Ловушке» будет много черного юмора. «Это странно... Ты должен быть в ужасе, но в это же время ты смеешься», — подчеркнул Шьямалан.
А сама история ведется с точки зрения маньяка, что позволит посмотреть на нее с неожиданной стороны. «Именно ракурс этой истории делает ее такой захватывающей. Возможно, похожие истории вы уже видели раньше, но в ней есть кое-что по-настоящему уникальное — это точка зрения», — сказал режиссер.
В Сети уже существует несколько оригинальных теорий насчет «убийственного» сюжетного поворота, который подготовил для зрителей М. Найт Шьямалан в «Ловушке».
Так, например, кто-то считает, что новая картина может быть даже связана через некоторых персонажей с «Шестым чувством» режиссера. Среди более простых версий:
Мужчина на видеозаписи и есть тот самый Мясник.
Отец убивает ради своей дочери.
ФБР на самом деле приехало за другим маньяком, а герой Джоша Хартнетта оказался не в том месте не в то время.
Собственная дочь сама донесла на отца.
Серийным убийцей может оказаться кто-то из семьи главных героев.
Главную ловушку для ФБР подстроил сам герой Джоша Хартнетта.
Новый фильм М. Найта Шьямалана «Ловушка» выйдет в прокат летом 2024 года. Первыми новую работу режиссера увидят жители Великобритании — там фильм выйдет в прокат 2 августа 2024 года. В других странах прокат стартует на неделю позже — с 9 августа.
На данный момент нет официальных анонсов, что картина М. Найта Шьямалана «Ловушка» выйдет в российский прокат. За производство и дистрибуцию ленты отвечает компания Warner Bros. Pictures, которая больше не работает в России.