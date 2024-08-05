Триллер про маньяка с отсылкой к Тейлор Свифт: каким получился фильм «Ловушка»

В прокат вышла новая лента режиссера мистических триллеров и любителя неожиданных сюжетных поворотов М. Найта Шьямалана. В фильме американский постановщик индийского происхождения решил показать охоту на маньяка глазами самого убийцы. При этом режиссер в очередной раз обманул зрителя, возможно, сам того не подозревая. Главная «Ловушка» — это совсем не план ФБР по поимке злодея, ведь настоящая операция происходит за пределами киноэкрана. Рассказываем, каким получился фильм и стоит ли вам его смотреть.

Сюжет фильма «Ловушка»

По сюжету отец (Джош Хартнетт) ведет свою дочь (Ариэль Донохью) на концерт ее любимой поп-звезды Lady Raven. Неожиданно площадку оцепляют полицейские. Выясняется, что среди посетителей концерта может находиться безжалостный серийный убийца, прозванный Мясником. И, как показали еще в трейлере, этим преступником оказывается отец девочки.

Осторжно: дальше в этой главе могут быть спойлеры. Если вы еще не смотрели фильм, то можете сразу перейти к следующей части.

Главного героя зовут Купер Адамс. И весь концерт Lady Raven — часть полицейской операции по его поимке. В плане спецслужб участвуют все работники, включая даже саму певицу. При этом внешность злодея остается неизвестной для стражей порядка, так что под подозрение автоматически попадают все пришедшие на концерт мужчины.

Не дожидаясь поимки, Купер начинает действовать. Сначала он знакомится с продавцом мерча и незаметно крадет у него пропуск в подсобные помещения. Потом ворует рацию, почему-то оставленную без присмотра, и отвлекает внимание подстроенным на кухне несчастным случаем. В конце концов он все-таки выбирается из зала, втеревшись в доверие не абы к кому, а к команде выступающей поп-звезды.

Фото Кадр из фильма «Ловушка»

Почти все эти моменты были продемонстрированы в трейлере и происходят в первой части фильма. Во второй половине действие выходит за пределы стадиона и сосредотачивается на попытке бесстрашной Lady Raven освободить заложника и поймать маньяка.

Каким получился фильм «Ловушка»

Если вы из тех людей, кто не смотрит трейлеры из-за боязни узнать даже самый маленький спойлер, то, пожалуй, вам не стоило ознакамливаться с промоматериалами «Ловушки» перед просмотром. Почти все важные для сюжета события, происходящие в пределах концертной площадки, любезно были продемонстрированы заранее. Оттого обиднее, что именно эта часть ленты оказывается хоть и глупой, но наиболее логично выстроенной повествовательно.

Да, неуловимость героя и отсутствие подозрений у всех столкнувшихся с ним оперативников поражают. А момент, когда герой Хартнетта во время брифинга просто проталкивается через толпу людей в полном обмундировании, кажется какой-то насмешкой над здравым смыслом. Но в целом можно закрыть глаза на несостыковки. Все-таки зрителям объясняют, что на концерт пришло больше двадцати тысяч человек, а целых три тысячи из них являются мужчинами, хоть как-то попадающими под подозрение. Наверняка нелегко уследить за такой толпой людей. Тем более что во время самого перформанса Lady Raven (при создании образа которой вдохновлялись Тейлор Свифт) никто никого проверять не собирается.

Фото Кадр из фильма «Ловушка»

После того как герой фактически берет в заложники певицу и выбирается из расставленных на него силков, «Ловушка», кажется, сама в себе запутывается. Все герои порой действуют нелогично настолько, что зритель может потерять последние остатки заинтересованности в происходящем.

Актеры и персонажи фильма «Ловушка»

Главную скрипку в «Ловушке» Шьямалана играет Джош Хартнетт. Актер хоть и не переставал сниматься, но после условного пика своей карьеры (в виде фильмов «Перл Харбор» и «Черный ястреб») ушел на второй план и нечасто сверкал в крупных релизах. Но в последние годы звезда 2000-х вновь стала заметным лицом. Хотелось бы порадоваться за Хартнетта, но увы. Будто бы вторя сценарию, он выглядит на экране настолько нереалистично, что от напряженного триллера веет комедией. И моменты эти совсем не те, в которых было бы логично посмеяться или улыбнуться.

Фото Кадр из фильма «Ловушка»

Если в первой части «Ловушка» сконцентрирована на действиях героя Хартнетта и его передвижениях, то во второй значительная часть экранного времени будет уделена выдуманной поп-звезде Lady Raven в исполнении дочери режиссера Салеки Шьямалан. Да и сам постановщик мелькнет на экране в качестве одного из помощников певицы и ее дяди.

При этом убедительнее всех на экране смотрится дочь главного героя в исполнении четырнадцатилетней Ариэль Донохью, в искреннюю любовь которой к Lady Raven можно поверить. Правда, этот аспект персонажа порой почти пропадает в нужные сюжету моменты.

Стоит ли смотреть фильм «Ловушка»

Этим летом зритель уже видел фамилию Шьямалан на постерах кинотеатральных релизов. В июне в прокат вышел полнометражный дебют одной из дочерей режиссера, Ишаны, под названием «Смотрители». И, судя по новой ленте М. Найта, сложно сказать, кто же из семьи все-таки справился лучше. Несмотря на разные жанры и направленности ленты, они обе отчаянно борются за внимание зрителя, но, кажется, проигрывают сражение более качественным релизам.

Фото Кадр из фильма «Ловушка»

В случае фильма М. Найта Шьямалана название оказывается на удивление говорящим. Только вот в ловушку попадает не маньяк Джоша Хартнетта, а зритель, пришедший в кинотеатр. Благо режиссер милостив, а капкан, в который попадает посетитель зала, будет сжиматься меньше двух часов. А после себя не оставит никаких следов, включая и положительные, и отрицательные эмоции.