10 лучших биографических фильмов 2023 года

Пожалуй, главным байопиком этого года уже с уверенностью можно назвать «Оппенгеймер». Картина Кристофера Нолана о создателе ядерной бомбы установила несколько рекордов в прокате и теперь считается одним из фаворитов грядущей оскаровской гонки. Однако это далеко не единственный биографический фильм, вышедший в 2023-м. Собрали несколько ярких представителей жанра, среди которых — вдохновляющие истории астронавтов, путешественников и даже создателей кроссовок Air Jordan.

Air: Большой прыжок

Страна: США.

Режиссер: Бен Аффлек.

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Джейсон Бейтман, Бен Аффлек, Крис Мессина, Виола Дэвис и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Air: Большой прыжок»

В качестве актера у Бена Аффлека случались как взлеты, так и падения, зато его режиссерские работы неизменно собирают неплохие отзывы и престижные кинонаграды. На сей раз он обратился к истории создания бренда Air Jordan.

Мэтт Дэймон сыграл маркетингового скаута из баскетбольного отдела Nike Сонни Ваккаро, а сам Аффлек — одного из основателей компании Фила Найта. В середине 80-х они решили подписать контракт с восходящей звездой НБА Майклом Джорданом и сделали ему уникальное предложение в виде именной линии кроссовок.

Известно, что легендарный баскетболист консультировал Аффлека во время работы над проектом. Кроме того, Майкл Джордан лично попросил, чтобы в роли его матери на экране предстала оскароносная Виола Дэвис.

Кто убил BlackBerry

Страна: Канада.

Режиссер: Мэтт Джонсон.

В главных ролях: Джей Барушель, Гленн Хауэртон, Мэтт Джонсон, Рич Соммер и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Кто убил BlackBerry»

Фильм, который в этом году претендовал на главный приз Берлинского кинофестиваля, повествует о разработке смартфона BlackBerry. Действие разворачивается в конце 90-х в Канаде: именно тогда основатели компании Research In Motion искали финансирование для своей идеи — соединить в одном устройстве пейджер, компьютер и телефон.

Стоит отметить, что динамичный байопик о разработчиках, чье изобретение принесло им миллиарды, удерживает запредельно высокий рейтинг на сайте Rotten Tomatoes: 98% от критиков и 95% от зрителей.

Реалити

Страна: США.

Режиссер: Тина Саттер.

В главных ролях: Сидни Суини, Джош Хэмилтон, Маршант Дэвис, Бенни Элледж и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Реалити»

Еще одна картина, премьера которой состоялась в рамках Берлинского кинофестиваля, — биографическая драма о бывшем агенте американской разведки Реалити Уиннер. В 2017 году она была арестована за раскрытие секретной правительственной информации и впоследствии получила самый длительный срок среди всех подобных дел.

Главную героиню, слившую данные о вмешательстве в выборы президента США, сыграла звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини. В основу ленты легла аудиозапись обыска и первичного допроса Реалити Уиннер.

Тетрис

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Джон С. Бейрд.

В главных ролях: Тэрон Эджертон, Никита Ефремов, Софья Лебедева, Энтони Бойл и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Тетрис»

В центре сюжета — борьба за права на распространение игры «Тетрис», созданной советским программистом Алексеем Пажитновым. В проекте стримингового сервиса Apple TV+ эту роль исполнил российский актер Никита Ефремов.

Главным героем фильма стал американский геймдизайнер и предприниматель Хэнк Роджерс (его сыграл британец Тэрон Эджертон), решивший во что бы то ни стало лицензировать популярную игру, даже если ради этого придется отправиться в Москву в разгар холодной войны.

Кстати, реальному Пажитнову «Тетрис» понравился, а вот Роджерс еще на этапе ознакомления со сценарием назвал его слишком приукрашенным.

Миллион миль от Земли

Страна: Мексика, США.

Режиссер: Алехандра Маркес Абелла.

В главных ролях: Майкл Пенья, Роза Салазар, Хулио Седильо, Вероника Фалькон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Миллион миль от Земли»

Центральным персонажем вдохновляющего байопика стал астронавт NASA Хосе Морено Эрнандес, совершивший в 2009 году полет на шаттле «Дискавери». Хосе родился в семье мексиканских мигрантов и все детство проработал с ними на фермах Калифорнии. Однако его главной страстью был космос.

Главная роль в картине досталась Майклу Пенья, чьи родители тоже переехали в США из Мексики. Сам Эрнандес отметился на экране в небольшом эпизоде.

Сила мечты

Страна: Австралия, США.

Режиссер: Сара Спиллейн.

В главных ролях: Алила Браун, Тиган Крофт, Клифф Кертис, Джош Лоусон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Сила мечты»

Приключенческая драма «Сила мечты» основана на одноименных мемуарах Джессики Уотсон, которая в 2010 году стала самой молодой яхтсменкой, совершившей непрерывное одиночное кругосветное путешествие. Оно длилось с октября 2009-го по май 2010-го.

Путешественницу сыграла молодая австралийка Тиган Крофт, а ее мать — канадка Анна Пэкуин, которая в свое время стала второй самой младшей актрисой, получившей премию «Оскар» (в 1994 году ей было всего 11 лет).

Повелитель ветра

Страна: Россия.

Режиссер: Игорь Волошин.

В главных ролях: Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский и другие.

Премьера в России: 5 октября.

Фото Кадр из фильма «Повелитель ветра»

Предстоящая отечественная драма тоже будет посвящена кругосветному путешествию: в июле 2016 года Федор Конюхов в полном одиночестве совершил полет вокруг Земли на воздушном шаре. Маршрут, занявший одиннадцать дней, пролегал над Австралией, Новой Зеландией, Южной Америкой и Африкой.

Изначально исполнитель главной роли — Федор Бондарчук — сам планировал занять режиссерское кресло, однако в итоге руководство проектом перешло к Игорю Волошину, принимавшему участие в съемках таких сериалов, как «Физрук» и «Ольга».

Дурные деньги

Страна: США.

Режиссер: Крэйг Гиллеспи.

В главных ролях: Сет Роген, Пол Дано, Себастиан Стэн, Пит Дэвидсон, Шейлин Вудли и другие.

Премьера в России: 5 октября.

Фото Кадр из фильма «Дурные деньги»

Комедийный байопик от автора таких фильмов, как «Тоня против всех» и «Круэлла», основан на книге Бена Мезрича «Антисоциальная сеть: шорт-сквиз GameStop и группа трейдеров-любителей Ragtag, которые поставили Уолл-стрит на колени». Речь в ней идет о резком скачке цен на акции компании по продаже видеоигр, инициированном пользователями форума Reddit.

Зачинщиком массовой скупки акций, «сломавшей» Уолл-стрит, стал дипломированный финансовый аналитик Кит Гилл, роль которого сыграл неоднократный номинант на престижные кинопремии Пол Дано.

Наполеон

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Ридли Скотт.

В главных ролях: Хоакин Феникс, Ванесса Кирби, Бен Майлз, Людивин Санье и другие.

Премьера в мире: 20 ноября.

Фото Кадр из фильма «Наполеон»

Одним из самых ожидаемых биографических фильмов этой осени по праву можно назвать новую работу Ридли Скотта. Масштабная драма расскажет о восхождении Наполеона к славе и власти, а также о его отношениях с Жозефиной.

Уже известно, что хронометраж ленты составит 2 часа 38 минут, но сам режиссер имеет в запасе расширенную версию длиной 4,5 часа. Также сообщается, что в картине будет как минимум шесть батальных сцен.

Феррари

Страна: США, Великобритания, Италия, Китай.

Режиссер: Майкл Манн.

В главных ролях: Адам Драйвер, Шейлин Вудли, Сара Гадон, Пенелопа Крус и другие.

Премьера в России: 21 декабря.

Фото Кадр из фильма «Феррари»

Байопик, который был представлен в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, сосредоточится на жизни экс-гонщика Энцо Феррари. Фильм перенесет зрителей в 1957 год, когда тот решил принять участие в грандиозной гонке на выносливость Mille Miglia.

Стоит отметить, что это не первый проект Майкла Манна, связанный с гонками: в 2019 году он выступил в качестве исполнительного продюсера картины «Ford против Ferrari», которая, судя по оценкам, пришлась по вкусу как критикам, так и зрителям.

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