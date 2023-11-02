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8 интересных биографических фильмов про ученых

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из фильма «Опасный элемент»
Фото Кадр из фильма «Опасный элемент»
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Одной из самых громких кинопремьер этого года стала биографическая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» об американском физике, «отце атомной бомбы». Сборы ленты уже приближаются к миллиарду, а эксперты прочат ей рекордное количество номинаций на «Оскар».

Кроме того, совсем недавно стартовал сериал «Уроки химии» о женщине, которая, будучи талантливым ученым, вынуждена вести кулинарное шоу. Рассказываем, какие еще фильмы показывают ученых из самых разных научных сфер: от математики и биологии до лингвистики и археологии.

Математика: «Игры разума»

Год: 2001.
Страна: США.
Режиссер: Рон Ховард.
В главных ролях: Рассел Кроу, Эд Харрис, Дженнифер Коннелли, Кристофер Пламмер и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5.
Рейтинг IMDb: 8,2.

Кадр из фильма «Игры разума»
Фото Кадр из фильма «Игры разума»

В картине «Игры разума» Рассел Кроу сыграл американского математика Джона Форбса Нэша, занимавшегося теорией игр и дифференциальной геометрией. В 1950-х у Нэша начали проявляться симптомы шизофрении, и несколько лет он провел в психиатрических больницах. Однако ученый не забросил работу и в 1994 году даже получил Нобелевскую премию по экономике (его теории широко используются в этой науке).

В 2002-м байопик получил «Оскар» в категории «Лучший фильм», оставив позади «Мулен Руж» и первую часть «Властелина колец». Заветную статуэтку получила и Дженнифер Коннелли, сыгравшая супругу ученого, а вот Рассел Кроу ограничился лишь номинацией. Обоих актеров также отметили «Золотым глобусом» и премией Британской киноакадемии.

Физика: «Вселенная Стивена Хокинга»

Год: 2014.
Страна: Великобритания, Япония.
Режиссер: Джеймс Марш.
В главных ролях: Эдди Редмэйн, Фелисити Джонс, Чарли Кокс, Дэвид Тьюлис и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,7.

Кадр из фильма «Вселенная Стивена Хокинга»
Фото Кадр из фильма «Вселенная Стивена Хокинга»

Если «Игры разума» повествуют о борьбе выдающегося ученого с ментальным расстройством, то «Вселенная Стивена Хокинга» — о борьбе с физическим недугом. В 1960-х у английского физика-теоретика начали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые привели к параличу. Врачи предрекали Хокингу не больше двух лет, но тот прожил до 2018-го, не забросив при этом науку.

Перед началом съемок Эдди Редмэйн лично познакомился со Стивеном Хокингом, а после премьеры ученый отметил, что в некоторых сценах ему казалось, что он смотрел на самого себя. В итоге британский актер одержал победу на «Оскаре», «Золотом глобусе» и BAFTA. Стоит отметить, что на всех премиях он обошел Бенедикта Камбербэтча, который за десять лет до этого тоже сыграл известного физика в телевизионном фильме «Хокинг».

Химия: «Опасный элемент»

Год: 2019.
Страна: Великобритания, Франция, США, Китай, Венгрия.
Режиссер: Маржан Сатрапи.
В главных ролях: Розамунд Пайк, Сэм Райли, Саймон Расселл Бил, Анайрин Барнард и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 6,3.

Кадр из фильма «Опасный элемент»
Фото Кадр из фильма «Опасный элемент»

Разумеется, кинематографисты не могли обойти вниманием личность Марии Склодовской-Кюри. Она стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию, и первым человеком, отмеченным этой премией дважды: в 1903 году вместе с Пьером Кюри и Анри Беккерелем она победила в категории «Физика», а в 1911-м, уже самостоятельно — в категории «Химия» за открытие радия и полония.

Польско-французскую ученую сыграла британка Розамунд Пайк («Гордость и предубеждение», «Исчезнувшая»), ее супруга Пьера — Сэм Райли («Контроль», «Малефисента»), а их старшую дочь Ирен, которая впоследствии тоже стала заниматься наукой и получила Нобелевскую премию по химии, — Аня Тейлор-Джой («Острые козырьки», «Ход королевы»).

Лексикография: «Игры разумов»

Год: 2018.
Страна: США, Ирландия, Франция, Исландия, Мексика, Бельгия, Великобритания, Гонконг.
Режиссер: Фарад Сафиниа.
В главных ролях: Мэл Гибсон, Шон Пенн, Эдди Марсан, Натали Дормер и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,2.

Кадр из фильма «Игры разумов»
Фото Кадр из фильма «Игры разумов»

Оригинальное название драмы — «Профессор и безумец», однако отечественные кинопрокатчики решили сделать отсылку к картине «Игры разума» с Расселом Кроу. Некоторые параллели действительно прослеживаются: Мел Гибсон здесь играет ученого — британского лексикографа, филолога и лингвиста Джеймса Мюррея, а вот психологические проблемы преследовали персонажа Шона Пенна — отставного военного хирурга Уильяма Честера Майнора.

В центре сюжета — работа над Оксфордским словарем английского языка. В конце XIX века Мюррея назначили главным редактором проекта. За несколько лет до этого страдающий от паранойи Майнор убил человека, но был признан невменяемым и отправлен в психиатрическую лечебницу. Будучи образованным и начитанным человеком, он откликнулся на призыв стать добровольцем и помочь в составлении словаря. Герой даже стал одним из самых эффективных волонтеров. Много лет спустя Мюррей узнал историю Майнора и даже навестил его в больнице.

Метеорология: «Аэронавты»

Год: 2019.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Том Харпер.
В главных ролях: Эдди Редмэйн, Фелисити Джонс, Химеш Патель, Том Кортни и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.
Рейтинг IMDb: 6,6.

Кадр из фильма «Аэронавты»
Фото Кадр из фильма «Аэронавты»

Через пять лет после «Вселенной Стивена Хокинга» Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс вновь встретились на экране. Фелисити сыграла вымышленную героиню по имени Амелия Рен, которая объединила в себе черты нескольких реально существовавших женщин. Среди них — первая профессиональная воздухоплавательница Софи Бланшар и аэронавтка Маргарет Грэм.

Редмэйн же перевоплотился в английского метеоролога Джеймса Глейшера, который использовал увлечение воздушными шарами для наблюдений за верхними слоями атмосферы. В 1862 году он совершил легендарный полет, достигнув 9 тысяч метров над уровнем моря — к таким высотам до Глейшера не подбирался никто. Правда, на съемках Редмэйн и Джонс ограничились отметкой в 8 тысяч футов (2,4 километра).

Естественные науки: «Происхождение»

Год: 2009.
Страна: Великобритания.
Режиссер: Джон Эмиел.
В главных ролях: Пол Беттани, Дженнифер Коннелли, Бенедикт Камбербэтч, Джереми Нортэм и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 6,6.

Кадр из фильма «Происхождение»
Фото Кадр из фильма «Происхождение»

Байопик «Происхождение» посвящен Чарльзу Дарвину. Английский натуралист первым обосновал идею об эволюции всех живых организмов и популяризовал термин «естественный отбор». Еще при жизни ученый удостоился нескольких важных наград, а уже после смерти в честь Дарвина назвали одну из медалей Лондонского королевского общества.

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Фильм повествует о главной научной работе натуралиста — книге «Происхождение видов», которая поставила под сомнение существование Бога. Интерес Дарвина к эволюционным идеям противопоставляется его отношениям с глубоко религиозной женой Эммой. Супружескую пару сыграли Пол Беттани и Дженнифер Коннелли, которые женаты в реальной жизни: актеры познакомились на съемках упомянутых выше «Игр разума».

Психология: «Опасный метод»

Год: 2011.
Страна: Великобритания, Германия, Канада, США.
Режиссер: Дэвид Кроненберг.
В главных ролях: Кира Найтли, Вигго Мортенсен, Майкл Фассбендер, Венсан Кассель и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.
Рейтинг IMDb: 6,4.

Кадр из фильма «Опасный метод»
Фото Кадр из фильма «Опасный метод»

Центральными персонажами ленты «Опасный метод» являются швейцарец Карл Густав Юнг и австриец Зигмунд Фрейд. Будучи соратниками, они положили начало родственным, но все же отличающимся друг от друга направлениям — аналитической психологии и психоанализу. Еще одной важной фигурой выступает Сабина Шпильрейн: уроженка Российской империи была пациенткой, а затем и любовницей Юнга. Впоследствии девушка поступила в Цюрихе на медицинский факультет и тоже стала психоаналитиком.

Роль Зигмунда Фрейда принесла Вигго Мортенсену номинацию на «Золотой глобус». Его коллегу — Карла Густава Юнга — сыграл Майкл Фассбендер. Кира Найтли в образе Сабины Шпильрейн претендовала на «Сатурн» в категории «Лучшая актриса», а сам фильм участвовал в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Археология: «Раскопки»

Год: 2021.
Страна: Великобритания.
Режиссер: Саймон Стоун.
В главных ролях: Кэри Маллиган, Рэйф Файнс, Стивен Уорролл, Дэниел Уэбб и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.
Рейтинг IMDb: 7,1.

Кадр из фильма «Раскопки»
Фото Кадр из фильма «Раскопки»

В 2021 году «Раскопки» получили пять номинаций на премию Британской киноакадемии, в том числе — в категории «Лучший британский фильм». Любопытно, что в итоге победила «Девушка, подающая надежды»: в обеих лентах главную роль исполнила Кэри Маллиган. В «Раскопках» актриса сыграла энергичную и любознательную вдову Эдит Притти, которая начинает подозревать, что на ее земле могут находиться ценные сокровища, и нанимает археолога-самоучку Бэзила Брауна.

Действие фильма разворачивается в графстве Саффолк. Именно там в 1938-1939 годах было сделано одно из самых значительных археологических открытий Великобритании. Речь идет о курганном некрополе Саттон-Ху, в котором обнаружили нетронутый погребальный корабль англосаксонского короля VI-VII веков. Картина подчеркивает реальный вклад Бэзила Брауна, чье имя изначально даже не было упомянуто в связи с находкой.

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