Топ-10 лучших эпизодов «Доктора Кто» по версии IMDb

В субботу, 9 декабря, выходит финальный спецвыпуск «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом и Кэтрин Тейт. По такому случаю решили вспомнить лучшие серии популярного научно-фантастического шоу о приключениях Повелителя Времени.

В рейтинг, составленный на основе зрительских оценок на сайте IMDb, попало сразу несколько старых эпизодов с участием Дэвида Теннанта в образе Десятого Доктора (сейчас он играет Четырнадцатого), а также парочка выпусков с Мэттом Смитом (Одиннадцатый Доктор) и Питером Капальди (Двенадцатый Доктор). Серии с Кристофером Экклстоном (Девятый Доктор) и Джоди Уиттакер (Тринадцатый Доктор) остались за бортом первой десятки.

10 — «Конец путешествия»

Сезон: 4-й.

Эпизод: 13-й.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

В отличие от большинства эпизодов «Доктора Кто», каждый из которых представляет собой отдельную историю, «Конец путешествия» непосредственно связан с предыдущей серией: по сюжету «Украденной Земли» десятки планет (в том числе Земля) внезапно исчезают, и теперь Доктору предстоит их найти.

В «Конце путешествия» ситуацию спасает Донна Ноубл, которая получает силы Повелителя Времени. Однако они разрушительны для обычного человека, поэтому в итоге Доктор вынужден стереть женщине память. Кстати, свежие спецвыпуски завязаны именно на этом событии.

И хотя на протяжении четвертого сезона основной спутницей Доктора была Донна, в «Украденной Земле» и «Конце путешествия» также засветились Роза Тайлер, Марта Джонс, Сара Джейн Смит, Джек Харкнесс и другие старые знакомые.

9 — «Семья крови»

Сезон: 3-й.

Эпизод: 9-й.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Еще одна история, разделенная на две части, переносит зрителей в 1913 год. В серии «Человеческая природа» Доктор превращается в человека, чтобы скрыться от тех, кто охотится за его силами. Так он оказывается в школе для мальчиков под именем Джон Смит. Однако в эпизоде «Семья крови» Повелителю Времени все же предстоит столкнуться с врагами лицом к лицу.

Обе серии были номинированы на научно-фантастическую премию «Хьюго», но уступили эпизоду, который в этом рейтинге занял первое место. Стоит отметить, что шоураннер «Доктора Кто» Расселл Т. Дэвис назвал «Человеческую природу» и «Семью крови» слишком мрачными для широкой аудитории.

8 — «Судный день»

Сезон: 2-й.

Эпизод: 13-й.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Заключительный эпизод второго сезона «Доктора Кто» оставил многих фанатов с разбитым сердцем. Именно в «Судном дне» разошлись пути Повелителя Времени и Розы Тайлер: противостояние далеков (вымышленная внеземная раса) и киберлюдей закончилось тем, что девушка оказалась запертой в параллельном мире.

Завязка сюжета вновь была показана в предыдущей серии, так что, если планируете пересмотреть душераздирающую сцену прощания Доктора и Розы, сначала обязательно включите эпизод «Армия призраков».

7 — «Девушка в камине»

Сезон: 2-й.

Эпизод: 4-й.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Нередко центральными персонажами «Доктора Кто» выступают реальные исторические личности. Разворачивающиеся вокруг них события, разумеется, являются вымышленными, и все же Маркиза де Помпадур существовала на самом деле. В эпизоде «Девушка в камине» Доктор встречается с фавориткой Людовика XV через окна во времени, которые ведут к различным периодам ее жизни.

Главным антагонистом этой серии стал загадочный андроид, которому для починки звездолета нужен мозг девушки. Маркизу сыграла британская актриса София Майлс, знакомая зрителям по фильмам «Тристан и Изольда» и «Трансформеры: Эпоха истребления».

6 — «День Доктора» (специальный выпуск)

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

«День Доктора» был выпущен к 50-летнему юбилею сериала. Спецвыпуск популярного шоу даже показывали в кинотеатрах! Тогда на большом экране встретились сразу несколько Повелителей Времени: Десятый Доктор (Дэвид Теннант), Одиннадцатый Доктор (Мэтт Смит), а также Военный Доктор в исполнении Джона Херта («Человек-слон», «Чужой», «V — значит Вендетта»).

Сюжет эпизода разворачивается сразу в нескольких временных периодах, среди которых — наши дни, эпоха Елизаветы I и Война Времени, а основными противниками становятся далеки и зайгоны.

Из спутниц Повелителя Времени в «Дне Доктора» засветились Клара Освальд и Роза Тайлер (точнее, ее проекция). Кроме того, одного из персонажей сыграл Том Бейкер, исполнявший роль Четвертого Доктора в 1970-х.

5 — «Винсент и Доктор»

Сезон: 5-й.

Эпизод: 10-й.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Один из самых популярных эпизодов «Доктора Кто» знакомит зрителей с Винсентом Ван Гогом — выдающимся художником-постимпрессионистом, который при жизни прозябал в нищете, с трудом продавал свои картины и испытывал проблемы с ментальным здоровьем.

По сюжету Доктор и Эми Понд проводят время в парижском музее Орсе, но на картине «Церковь в Овере» замечают зловещую фигуру, которой там быть не должно. Чтобы разобраться в ситуации, герои отправляются в Прованс конца XIX века.

Ван Гога сыграл шотландский актер Тони Керран («Лига выдающихся джентльменов», «Другой мир 2: Эволюция»), а куратора его выставки в Орсе — Билл Найи («Реальная любовь», «Рок-волна», саги «Пираты Карибского моря» и «Гарри Поттер»).

4 — «Тишина в библиотеке»

Сезон: 4-й.

Эпизод: 8-й.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

В серии «Тишина в библиотеке» впервые появляется Алекс Кингстон в образе Ривер Сонг — одного из ключевых персонажей «Доктора Кто».

Завязкой сюжета становится странное сообщение, которое приводит Доктора и Донну в самую большую библиотеку во Вселенной. Там они встречают профессора Сонг: судя по всему, она давно знакома с Повелителем Времени, только вот он видит ее впервые в жизни. У Ривер даже есть дневник в виде ТАРДИС, в котором полностью описан таймлайн Доктора, а также звуковая отвертка.

И все же главной загадкой становится не Ривер, а микроскопические существа, пожирающие плоть и всегда скрывающиеся в тени. Их имя — Вашта Нерада.

3 — «Лес мертвецов»

Сезон: 4-й.

Эпизод: 9-й.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

«Лес мертвецов» — это прямое продолжение «Тишины в библиотеке». В этом эпизоде у Донны появляются фальшивые воспоминания: происходящее объясняется тем, что вместе со множеством других людей она заперта в виртуальной реальности на жестком диске Библиотеки.

Вашта Нерада дают Доктору день, чтобы всех спасти, только вот единственный доступный способ может убить его. Пожертвовать собой решает Ривер Сонг, но не принимайте это за спойлер: таинственная женщина еще не раз появится в жизни Повелителя Времени.

2 — «Ниспосланный с небес»

Сезон: 9-й.

Эпизод: 11-й.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

В десятой серии девятого сезона Доктор становится свидетелем гибели своей спутницы Клары Освальд. Однако времени горевать нет, ведь в эпизоде «Ниспосланный с небес» он вдруг оказывается в стеклянной камере телепорта в огромном замке. Чтобы разобраться, кто и зачем его сюда отправил, Доктор начинает исследовать коридоры, в которых скрывается жуткое создание Покров.

По сути, единственным действующим лицом «Ниспосланного с небес» становится Повелитель Времени в исполнении Питера Капальди: сольный перформанс актера удостоился высокой похвалы от критиков.

1 — «Не моргай»

Сезон: 3-й.

Эпизод: 10-й.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Лидером рейтинга стал эпизод «Не моргай», главную героиню которого — девушку по имени Салли Спэрроу — сыграла Кэри Маллиган («Драйв», «Великий Гэтсби»). Самому Доктору и его спутнице Марте Джонс достался минимум экранного времени.

По сюжету Салли гуляет по заброшенному особняку вместе с подругой, которая внезапно исчезает. Вскоре девушка узнает, что статуи плачущих ангелов, которыми заполнен дом, могут мгновенно переносить людей в прошлое, а среди DVD-дисков находит адресованное ей видеопослание от Доктора.

Выясняется, что ангелы настигли Повелителя Времени и отправили его в 60-е. Теперь судьба планеты находится в руках Салли.