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Лучшие эпизоды Эндрю Скотта в роли Мориарти

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Фото Кадр из сериала «Шерлок».
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21 октября день рождения отмечает Эндрю Скотт. Ему исполняется 47 лет. Блестящий актер театра и кино стал известен широкой аудитории после выхода сериала «Шерлок». Вспоминаем пять лучших эпизодов главного Мориарти современного телевидения.

«Приведите Шерлока»

Фото Кадр из сериала «Шерлок».

Эпизод из третьей серии второго сезона «Рейхенбахский водопад». Банк Англии, тюрьма в Пентовиле и системы безопасности Лондонского Тауэра были взломаны одновременно. Мориарти решил привлечь внимание Шерлока с размахом — гений криминального мира разбил стеклянную витрину вокруг драгоценностей Короны, надел их и стал ждать ареста.

«Я твой должник»

Фото Кадр из сериала «Шерлок».

Мориарти пришел к Холмсу на Бейкер-стрит, чтобы запутать следователя ложной подсказкой, сказать, что не бывает сказки без старого доброго злодея, падение сродни полету, а они с Шерлоком не такие уж разные. На все это Холмс сказал: «Никогда не любил загадки». Мориарти ответил: «Научись». И, уходя, добавил: «Я твой должник».

«Я дал тебе свой номер. Думал, ты позвонишь»

Фото Кадр из сериала «Шерлок».

Легендарная сцена в бассейне из финала первого сезона. «Я произвел такое слабое впечатление? Ну и пусть, я того, может быть, и добивался». Сначала Мориарти представился Шерлоку неловким и слегка сомнительным бойфрендом Молли Хупер. По словам Эндрю Скотта, больше всего в своем персонаже он ценит неожиданность. Никогда не знаешь, что предпримет Мориарти в следующий момент. Актер создал максимально нестандартный образ, значительно отходящий от канона, и блестяще воплотил его на экране.

«Боль — это хорошо»

Фото Кадр из сериала «Шерлок».

Фрагмент третьего эпизода третьего сезона («Его прощальный обет») показывает Мориарти в чертогах разума Шерлока в одиночном заключении и в смирительной рубашке. Холмс пытается вернуть контроль: «Почему ты не чувствовал боли?» — спрашивает он у Мориарти. «Боль чувствуешь всегда, — отвечает он. ­— Но ее не нужно бояться». В этом эпизоде представлена перспектива видения злодея. Как Мориарти воспринимает боль, потери и смерть.

Джим Мориарти — актер?

Фото Кадр из сериала «Шерлок».

Чтобы дискредитировать все, чего достиг Шерлок, Мориарти придумывает легенду — он актер Ричард Брук, которого Холмс нанял для того, чтобы сделать себе имя гениального сыщика. Все вокруг начинают верить в эту версию событий. Ватсону предстоит сделать выбор: встать на сторону друга или примкнуть ко всем остальным? Шерлоку же предстоит долгий путь по восстановлению репутации.

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