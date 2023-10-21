Лучшие эпизоды Эндрю Скотта в роли Мориарти

Сегодня, 13:30
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
21 октября день рождения отмечает Эндрю Скотт. Ему исполняется 47 лет. Блестящий актер театра и кино стал известен широкой аудитории после выхода сериала «Шерлок». Вспоминаем пять лучших эпизодов главного Мориарти современного телевидения.
Эпизод из третьей серии второго сезона «Рейхенбахский водопад». Банк Англии, тюрьма в Пентовиле и системы безопасности Лондонского Тауэра были взломаны одновременно. Мориарти решил привлечь внимание Шерлока с размахом — гений криминального мира разбил стеклянную витрину вокруг драгоценностей Короны, надел их и стал ждать ареста.
Мориарти пришел к Холмсу на Бейкер-стрит, чтобы запутать следователя ложной подсказкой, сказать, что не бывает сказки без старого доброго злодея, падение сродни полету, а они с Шерлоком не такие уж разные. На все это Холмс сказал: «Никогда не любил загадки». Мориарти ответил: «Научись». И, уходя, добавил: «Я твой должник».
Легендарная сцена в бассейне из финала первого сезона. «Я произвел такое слабое впечатление? Ну и пусть, я того, может быть, и добивался». Сначала Мориарти представился Шерлоку неловким и слегка сомнительным бойфрендом Молли Хупер. По словам Эндрю Скотта, больше всего в своем персонаже он ценит неожиданность. Никогда не знаешь, что предпримет Мориарти в следующий момент. Актер создал максимально нестандартный образ, значительно отходящий от канона, и блестяще воплотил его на экране.
Фрагмент третьего эпизода третьего сезона («Его прощальный обет») показывает Мориарти в чертогах разума Шерлока в одиночном заключении и в смирительной рубашке. Холмс пытается вернуть контроль: «Почему ты не чувствовал боли?» — спрашивает он у Мориарти. «Боль чувствуешь всегда, — отвечает он. — Но ее не нужно бояться». В этом эпизоде представлена перспектива видения злодея. Как Мориарти воспринимает боль, потери и смерть.
Чтобы дискредитировать все, чего достиг Шерлок, Мориарти придумывает легенду — он актер Ричард Брук, которого Холмс нанял для того, чтобы сделать себе имя гениального сыщика. Все вокруг начинают верить в эту версию событий. Ватсону предстоит сделать выбор: встать на сторону друга или примкнуть ко всем остальным? Шерлоку же предстоит долгий путь по восстановлению репутации.