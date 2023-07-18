Лучшие фильмы 2022 года: 10 картин, на которые стоит обратить внимание

Прошедший год подарил зрителям множество ярких и запоминающихся картин. Мы выбрали несколько знаковых фильмов 2022-го, которые были отмечены критиками и полюбились зрителям.

«Все везде и сразу» / США

Режиссеры: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт

В ролях: Мишель Йео, Джейми Ли Кертис, Ке Хюи Куан и другие

Рейтинг Кинопоиска: 7.2

Рейтинг IMDb: 7.8

Фото Кадр из фильма «Все везде и сразу».

Фантастическая комедия о путешествии владелицы прачечной по мультивселенной возглавила рейтинг фильмов с самыми высокими оценками в социальной сети для кинолюбителей Letterboxd. Картина, изначально написанная под Джеки Чана, получила семь «Оскаров», два «Золотых глобуса», четыре премии Гильдии актеров, три премии «Сатурн» и одну награду Британской киноакадемии. Собрав в общей сложности свыше 150 премий, «Все везде и сразу» в итоге стала самым титулованным фильмом в истории кино. Предыдущим рекордсменом была лента «Властелин колец: Возвращение короля» (101 премия).

«Бэтмен» / США

Режиссер: Мэтт Ривз

В ролях: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано и другие

Рейтинг Кинопоиска: 7.1

Рейтинг IMDb: 7.8

Фото Кадр из фильма «Бэтмен».

Очередная экранизация комиксов о приключениях Брюса Уэйна заняла первую строчку в еще одном итоговом списке Letterboxd по результатам 2022 года, в который вошли наиболее популярные у пользователей картины. Любопытно, что пробы на главную роль проходили в то время, когда Патинсон готовился к съемкам в фильме «Довод» Кристофера Нолана: актер пытался соврать о несчастном случае в семье, но режиссер культовой трилогии о Бэтмене обо всем догадался и даже поздравил его с новым проектом.

«Сядь за руль моей машины» / Япония

Режиссер: Рюсукэ Хамагути

В ролях: Хидэтоси Нисидзима, Токо Миура

Рейтинг Кинопоиска: 7.3

Рейтинг IMDb: 7.6

Фото Кадр из фильма «Сядь за руль моей машины».

Лиричная драма по мотивам рассказа Харуки Мураками расположилась на втором месте (уступив лишь «Все везде и сразу») в списке лучших картин прошлого года по версии «Кинопоиска». История взаимоотношений режиссера Юсуэке, работающего над постановкой «Дяди Вани», и молчаливой водительницы Мисаки была отмечена «Оскаром» и «Золотым глобусом» как «Лучший фильм на иностранном языке», а жюри Каннского кинофестиваля присудило победу в категории «Лучший сценарий».

«Костюм» / Великобритания, США

Режиссер: Грэм Мур

В ролях: Марк Райлэнс, Зои Дойч, Дилан О'Брайен и другие

Рейтинг Кинопоиска: 6.9

Рейтинг IMDb: 7.2

Фото Кадр из фильма «Костюм».

Криминальная драма о лондонском портном, перебравшемся в середине прошлого века в Чикаго, где его клиентами стали гангстеры, возглавила рейтинг самых недооцененных проектов 2022 года от портала IMDb. Чтобы сыграть ведущую роль, оскароносный актер Марк Райлэнс провел несколько дней в легендарном доме моды H. Huntsman & Sons, который также упоминался во франшизе Kingsman.

«Аватар: Путь воды» / США

Режиссер: Джеймс Кэмерон

В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и другие

Рейтинг Кинопоиска: 7.8

Рейтинг IMDb: 7.6

Фото Кадр из фильма «Аватар: Путь воды».

Долгожданное продолжение фантастического боевика стало лидером ушедшего года по кассовым сборам. История о противостоянии землян и жителей Пандоры собрала в мировом прокате более 1,5 млрд долларов, а на последней церемонии вручения премии «Оскар» получила заветную статуэтку в номинации «Лучшие визуальные эффекты». Тем временем график релиза трех следующих частей расписан до 2031 года.

«RRR: Рядом ревет революция» / Индия

Режиссер: С.С. Раджамули

В ролях: НТР мл., Рам Чаран Теджа и другие

Рейтинг Кинопоиска: 8.0

Рейтинг IMDb: 7.8

Фото Кадр из фильма «RRR: Рядом ревет революция».

Действие самого дорогого индийского фильма происходит в 1920 году, а в центре сюжета — два героя революции, которые противостоят британским колонизаторам. Эпический блокбастер пришелся по вкусу не только индийским зрителям, но и западной аудитории. «RRR» получил премию «Сатурн» как «Лучший иностранный фильм», а Американская киноакадемия отметила его «Оскаром» в категории «Лучшая песня».

«Треугольник печали» / Швеция, США и другие

Режиссер: Рубен Эстлунд

В ролях: Харрис Дикинсон, Шарлби Дин, Вуди Харрельсон и другие

Рейтинг Кинопоиска: 6.5

Рейтинг IMDb: 7.3

Фото Кадр из фильма «Треугольник печали».

Главная лента 2022 года по версии членов жюри Каннского кинофестиваля запомнилась зрителям за высмеивание капитализма: в центре сатирической комедии — влюбленная парочка, которая в компании богатейших людей (среди них, разумеется, нашлось место и русскому олигарху) отправилась в роскошный круиз, но крушение корабля доказало, что деньги — не главное. Помимо «Золотой пальмовой ветви» в копилке фильма четыре премии Европейской киноакадемии, а также три номинации на «Оскар».

«Топ Ган: Мэверик» / США

Режиссер: Джозеф Косински

В ролях: Том Круз, Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли и другие

Рейтинг Кинопоиска: 7.7

Рейтинг IMDb: 8.3

Фото Кадр из фильма «Топ Ган: Мэверик».

Издание Collider поставило картину о бесстрашном летчике-испытателе Пите Митчелле по прозвищу Мэверик на первое место в рейтинге главных сиквелов прошлого года. Продолжение вышло в прокат спустя 36 лет с момента премьеры оригинального фильма «Топ Ган» и стало вторым самым кассовым проектом 2022 года, а Том Круз получил премию канала MTV как лучший актер.

«Целиком и полностью» / Италия, США

Режиссер: Лука Гуаданьино

В ролях: Тимоти Шаламе, Тейлор Расселл и другие

Рейтинг Кинопоиска: 6.4

Рейтинг IMDb: 6.8

Фото Кадр из фильма «Целиком и полностью».

Лучшим хоррором 2022 года авторы журнала Variety назвали роуд-муви о парочке каннибалов, которые отправляются на поиски матери Марен. На прошедшем Венецианском кинофестивале Лука Гуаданьино получил «Серебряного льва» за лучшую режиссуру, а исполнительница главной роли Тейлор Расселл — приз Марчелло Мастрояни, который вручают самым многообещающим молодым актерам и актрисам.

«Аргентина, 1985» / Аргентина, Великобритания, США

Режиссер: Сантьяго Митре

В ролях: Рикардо Дарин, Питер Ланзани и другие

Рейтинг Кинопоиска: 7.3

Рейтинг IMDb: 7.6

Фото Кадр из фильма «Аргентина, 1985».

Одним из важнейших кинопроектов из Южной Америки стала основанная на реальных событиях картина, в центре которой — расследование преступлений военной хунты вскоре после завершения ее правления. Судебная драма, дебютировавшая в Венеции, впоследствии получила «Золотой глобус» как «Лучший фильм на иностранном языке» и испанскую премию «Гойя» как «Лучший латиноамериканский фильм». Она также претендовала на «Оскар», но уступила немецкой ленте «На Западном фронте без перемен» по одноименному роману Эриха Марии Ремарка.