Что посмотреть с друзьями: 10 фильмов для любой компании

Выбор киноленты на вечер — сложная задача, особенно если собралась целая компания людей с разными вкусами и предпочтениями. Вот несколько интересных фильмов, которые можно посмотреть с друзьями. Многие из них не ограничиваются одним жанром, а среди тем — выживание в зомби-апокалипсисе, расследование запутанных дел, путешествие через всю страну на автомобиле, прохождение квестов в виртуальной реальности и многое другое.

Славные парни

Год: 2016.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Шейн Блэк.

В главных ролях: Райан Гослинг, Рассел Кроу, Ким Бейсингер и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Славные парни»

Райан Гослинг прочно ассоциируется у зрителей с серьезными драматическими ролями и мрачными историями, однако после выхода «Барби» многие вспомнили о существовании комедийного ретро-детектива «Славные парни». В нем актеру досталась роль недотепы Холланда Марча — частного детектива и отца сообразительной девочки Холли.

Новое дело сводит Марча с брутальным костоломом Джексоном Хили, которого сыграл Рассел Кроу. Неожиданному дуэту предстоит найти пропавшую дочь высокопоставленной чиновницы из Министерства юстиции и разобраться, как это исчезновение связано со смертью звезды фильмов для взрослых.

Впритык

Год: 2010.

Страна: США.

Режиссер: Тодд Филлипс.

В главных ролях: Роберт Дауни мл., Зак Галифианакис, Джейми Фокс и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Впритык»

Еще один отличный комедийный тандем получился у Роберта Дауни-младшего и Зака Галифианакиса. Актеры исполнили роли двух незнакомцев, которых сняли с рейса. Теперь они вынуждены добираться до Лос-Анджелеса через всю страну на арендованном автомобиле. Питер (Дауни-младший) спешит из командировки домой, где его жена должна вот-вот родить, а Итан (Галифианакис) мечтает начать актерскую карьеру в Голливуде.

В 2011 году картина «Впритык» претендовала на отечественную премию «Жорж» в категории «Лучшая зарубежная комедия», но уступила супергеройской ленте «Пипец». Не повезло и Заку Галифианакису: в номинации «Лучшая комедийная роль» на премии канала MTV звезду саги «Мальчишник» обошла Эмма Стоун («Отличница легкого поведения»).

Добро пожаловать в Zомбилэнд

Год: 2009.

Страна: США.

Режиссер: Рубен Фляйшер.

В главных ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд»

Постапокалиптическая зомби-комедия повествует о четырех выживших: строго следующий правилам выживания Коламбус и дерзкий Таллахасси встречают сестричек Вичиту и Литтл-Рок (вместо прозвищ герои используют названия городов) — и все вместе они отправляются на Запад.

Яркая эпизодическая роль досталась Биллу Мюррею: популярный актер сыграл самого себя, однако изначально на камео кинозвезды рассматривали Марка Хэмилла, Дуэйна Джонсона, Жан-Клода Ван Дамма и Мэттью МакКонахи.

В 2019 году на экраны вышел сиквел, получивший подзаголовок «Контрольный выстрел». Каст второй части пополнила звезда сериала «Асока» Розарио Доусон.

Типа крутые легавые

Год: 2007.

Страна: Великобритания, Франция, США.

Режиссер: Эдгар Райт.

В главных ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Тимоти Далтон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Типа крутые легавые»

Комедийный боевик «Типа крутые легавые» переносит зрителей в тихую английскую деревушку Сэндфорд, куда «сослали» лондонского полицейского Николаса Эйнджела. Его напарником становится наивный Дэнни Баттерман — сын местного инспектора и фанат картины «На гребне волны». Николасу просто негде применить таланты, но вскоре в округе начинают происходить убийства, замаскированные под несчастные случаи.

Это — вторая часть трилогии «Кровь и мороженое». Первая — «Зомби по имени Шон» — рассказывает о нашествии живых мертвецов на Лондон, а третья — «Армагеддец» — о возвращении четырех друзей в родной город, который захватили инопланетяне. Все фильмы снял Эдгар Райт, а главные роли исполнили Саймон Пегг и Ник Фрост. Неплохой вариант для киномарафона!

Семь психопатов

Год: 2012.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Мартин Макдона.

В главных ролях: Колин Фаррелл, Сэм Рокуэлл, Кристофер Уокен и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Семь психопатов»

Из всех работ ирландского кинематографиста Мартина Макдоны черная комедия «Семь психопатов» лучше других подходит для просмотра с друзьями: история здесь не такая мрачная, как в драме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», а сюжет более насыщенный, чем в «Залечь на дно в Брюгге» или «Банши Инишерина».

Любимчик режиссера Колин Фаррел сыграл непутевого писателя Марти, который никак не может закончить очередной сценарий, а Сэм Рокуэлл — его друга Билли, зарабатывающего на жизнь тем, что специально похищает собак и получает от их владельцев вознаграждение. Однако размеренная жизнь героев вскоре круто изменится, ведь Билли случайно украл ши-тцу у непредсказуемого криминального авторитета Чарли Костелло.

Тельма и Луиза

Год: 1991.

Страна: США, Великобритания, Франция.

Режиссер: Ридли Скотт.

В главных ролях: Сьюзен Сарандон, Джина Дэвис, Харви Кейтель и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Тельма и Луиза»

В сегодняшней подборке нашлось место еще одной ленте в жанре роуд-муви, но на сей раз в путешествие через всю страну отправятся две подруги. Сьюзен Сарандон перевоплотилась в бойкую Луизу, а Джина Дэвис — в скромную Тельму, уставшую жить под контролем мужа. Они даже представить не могли, чем обернется простая поездка за город на выходные.

Приключенческая драма Ридли Скотта стала первым заметным проектом в карьере Брэда Питта. Стоит отметить, что роль Джея Ди мечтал получить Джордж Клуни: актер проходил пробы пять раз! А вот Луизу могла сыграть Джоди Фостер, Фрэнсис Макдорманд или Шер, тогда как Тельму — Мишель Пфайффер или Холли Хантер.

В итоге дуэт Сарандон и Дэвис был отмечен номинациями на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию канала MTV. Несколько престижных наград достались сценаристке Кэлли Кхури.

Ночные игры

Год: 2018.

Страна: США.

Режиссеры: Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн.

В главных ролях: Джейсон Бейтман, Рэйчел Макадамс, Кайл Чандлер и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Ночные игры»

В центре сюжета — супруги Энни и Макс, которые каждые выходные устраивают с друзьями так называемые ночные игры. Речь идет о детективных квестах. Очередным заданием становятся поиски брата Макса, но, кажется, его похищение произошло не понарошку, и теперь за участниками охотятся настоящие бандиты.

Кстати, чтобы познакомиться и лучше вжиться в образы, перед началом съемок актеры устроили собственные ночные игры. Только вот в отличие от своих персонажей они ограничились настолками.

Достать ножи

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссер: Райан Джонсон.

В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Крис Эванс и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Достать ножи»

Любителям разгадывать запутанные головоломки стоит обратить внимание на комедийный детектив «Достать ножи». Дэниэлу Крэйгу досталась роль харизматичного частного сыщика по имени Бенуа Бланк. Новое дело привело его в особняк успешного писателя Харлана Тромби: мужчина был обнаружен мертвым на следующее утро после празднования 85-летия. К счастью, сиделка покойного физически не способна врать. Однако этот факт только осложняет расследование.

Вышедший в прошлом году сиквел получил название «Стеклянная луковица». В нем Эдвард Нортон сыграл технологического миллиардера, собравшего своих друзей на частном острове в Греции. Одно из приглашений таинственным образом досталось и Бенуа Бланку.

Главный герой

Год: 2021.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Шон Леви.

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Джо Кири и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Главный герой»

Центральный персонаж фантастического боевика Шона Леви — это обычный парень по имени... Парень! Он пока еще не догадывается, что живет в компьютерной игре. В реальности же разработчики Милли и Киз пытаются доказать, что CEO корпорации Soonami Studios (его сыграл оскароносный режиссер Тайка Вайтити) украл их код, а теперь собирается стереть все улики с серверов компании. Кажется, онлайн- и офлайн-миры вот-вот столкнутся.

Звездами «Главного героя» выступили Райна Рейнольдс (Парень), Джоди Комер (Милли) и Джо Кири (Киз). Кроме того, в яркой эпизодической роли появился Крис Эванс, в образе одного из аватаров отметился Ченнинг Татум, а нескольких персонажей озвучили Хью Джекман, Дуэйн Джонсон и Джон Красински. В кадре также засветились настоящие геймеры и стримеры.

Подземелья и драконы: Честь среди воров

Год: 2023.

Страна: США, Канада.

Режиссеры: Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн.

В главных ролях: Крис Пайн, Мишель Родригес, Хью Грант и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

Если вам больше по душе настольные игры, то смело включайте новинку, снятую в сеттинге Dungeons & Dragons. Главные герои фэнтези-комедии «Подземелья и драконы: Честь среди воров» — бард Эдгин Дарвис и его боевая подруга Хольга, а также паладин Зенк Йендар, маг Саймон и представительница друидов Дорик. Антагонистом выступил плут по имени Фордж, которого сыграл британский актер Хью Грант.

Судя по отзывам, в восторге остались не только простые зрители, но и фанаты игры D&D. Поговаривают, что картина может обзавестись полнометражным сиквелом или спин-оффом в виде сериала.