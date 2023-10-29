Что посмотреть с друзьями: 10 фильмов для любой компании

Выбор киноленты на вечер — сложная задача, особенно если собралась целая компания людей с разными вкусами и предпочтениями. Вот несколько интересных фильмов, которые можно посмотреть с друзьями. Многие из них не ограничиваются одним жанром, а среди тем — выживание в зомби-апокалипсисе, расследование запутанных дел, путешествие через всю страну на автомобиле, прохождение квестов в виртуальной реальности и многое другое.
Год: 2016.
Страна: США, Великобритания.
Режиссер: Шейн Блэк.
В главных ролях: Райан Гослинг, Рассел Кроу, Ким Бейсингер и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,4.
Райан Гослинг прочно ассоциируется у зрителей с серьезными драматическими ролями и мрачными историями, однако после выхода «Барби» многие вспомнили о существовании комедийного ретро-детектива «Славные парни». В нем актеру досталась роль недотепы Холланда Марча — частного детектива и отца сообразительной девочки Холли.
Новое дело сводит Марча с брутальным костоломом Джексоном Хили, которого сыграл Рассел Кроу. Неожиданному дуэту предстоит найти пропавшую дочь высокопоставленной чиновницы из Министерства юстиции и разобраться, как это исчезновение связано со смертью звезды фильмов для взрослых.
Год: 2010.
Страна: США.
Режиссер: Тодд Филлипс.
В главных ролях: Роберт Дауни мл., Зак Галифианакис, Джейми Фокс и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 6,5.
Еще один отличный комедийный тандем получился у Роберта Дауни-младшего и Зака Галифианакиса. Актеры исполнили роли двух незнакомцев, которых сняли с рейса. Теперь они вынуждены добираться до Лос-Анджелеса через всю страну на арендованном автомобиле. Питер (Дауни-младший) спешит из командировки домой, где его жена должна вот-вот родить, а Итан (Галифианакис) мечтает начать актерскую карьеру в Голливуде.
В 2011 году картина «Впритык» претендовала на отечественную премию «Жорж» в категории «Лучшая зарубежная комедия», но уступила супергеройской ленте «Пипец». Не повезло и Заку Галифианакису: в номинации «Лучшая комедийная роль» на премии канала MTV звезду саги «Мальчишник» обошла Эмма Стоун («Отличница легкого поведения»).
Год: 2009.
Страна: США.
Режиссер: Рубен Фляйшер.
В главных ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 7,6.
Постапокалиптическая зомби-комедия повествует о четырех выживших: строго следующий правилам выживания Коламбус и дерзкий Таллахасси встречают сестричек Вичиту и Литтл-Рок (вместо прозвищ герои используют названия городов) — и все вместе они отправляются на Запад.
Яркая эпизодическая роль досталась Биллу Мюррею: популярный актер сыграл самого себя, однако изначально на камео кинозвезды рассматривали Марка Хэмилла, Дуэйна Джонсона, Жан-Клода Ван Дамма и Мэттью МакКонахи.
В 2019 году на экраны вышел сиквел, получивший подзаголовок «Контрольный выстрел». Каст второй части пополнила звезда сериала «Асока» Розарио Доусон.
Год: 2007.
Страна: Великобритания, Франция, США.
Режиссер: Эдгар Райт.
В главных ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Тимоти Далтон и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 7,8.
Комедийный боевик «Типа крутые легавые» переносит зрителей в тихую английскую деревушку Сэндфорд, куда «сослали» лондонского полицейского Николаса Эйнджела. Его напарником становится наивный Дэнни Баттерман — сын местного инспектора и фанат картины «На гребне волны». Николасу просто негде применить таланты, но вскоре в округе начинают происходить убийства, замаскированные под несчастные случаи.
Это — вторая часть трилогии «Кровь и мороженое». Первая — «Зомби по имени Шон» — рассказывает о нашествии живых мертвецов на Лондон, а третья — «Армагеддец» — о возвращении четырех друзей в родной город, который захватили инопланетяне. Все фильмы снял Эдгар Райт, а главные роли исполнили Саймон Пегг и Ник Фрост. Неплохой вариант для киномарафона!
Год: 2012.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Мартин Макдона.
В главных ролях: Колин Фаррелл, Сэм Рокуэлл, Кристофер Уокен и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,1.
Из всех работ ирландского кинематографиста Мартина Макдоны черная комедия «Семь психопатов» лучше других подходит для просмотра с друзьями: история здесь не такая мрачная, как в драме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», а сюжет более насыщенный, чем в «Залечь на дно в Брюгге» или «Банши Инишерина».
Любимчик режиссера Колин Фаррел сыграл непутевого писателя Марти, который никак не может закончить очередной сценарий, а Сэм Рокуэлл — его друга Билли, зарабатывающего на жизнь тем, что специально похищает собак и получает от их владельцев вознаграждение. Однако размеренная жизнь героев вскоре круто изменится, ведь Билли случайно украл ши-тцу у непредсказуемого криминального авторитета Чарли Костелло.
Год: 1991.
Страна: США, Великобритания, Франция.
Режиссер: Ридли Скотт.
В главных ролях: Сьюзен Сарандон, Джина Дэвис, Харви Кейтель и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,6.
В сегодняшней подборке нашлось место еще одной ленте в жанре роуд-муви, но на сей раз в путешествие через всю страну отправятся две подруги. Сьюзен Сарандон перевоплотилась в бойкую Луизу, а Джина Дэвис — в скромную Тельму, уставшую жить под контролем мужа. Они даже представить не могли, чем обернется простая поездка за город на выходные.
Приключенческая драма Ридли Скотта стала первым заметным проектом в карьере Брэда Питта. Стоит отметить, что роль Джея Ди мечтал получить Джордж Клуни: актер проходил пробы пять раз! А вот Луизу могла сыграть Джоди Фостер, Фрэнсис Макдорманд или Шер, тогда как Тельму — Мишель Пфайффер или Холли Хантер.
В итоге дуэт Сарандон и Дэвис был отмечен номинациями на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию канала MTV. Несколько престижных наград достались сценаристке Кэлли Кхури.
Год: 2018.
Страна: США.
Режиссеры: Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн.
В главных ролях: Джейсон Бейтман, Рэйчел Макадамс, Кайл Чандлер и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 6,9.
В центре сюжета — супруги Энни и Макс, которые каждые выходные устраивают с друзьями так называемые ночные игры. Речь идет о детективных квестах. Очередным заданием становятся поиски брата Макса, но, кажется, его похищение произошло не понарошку, и теперь за участниками охотятся настоящие бандиты.
Кстати, чтобы познакомиться и лучше вжиться в образы, перед началом съемок актеры устроили собственные ночные игры. Только вот в отличие от своих персонажей они ограничились настолками.
Год: 2019.
Страна: США.
Режиссер: Райан Джонсон.
В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Крис Эванс и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 7,9.
Любителям разгадывать запутанные головоломки стоит обратить внимание на комедийный детектив «Достать ножи». Дэниэлу Крэйгу досталась роль харизматичного частного сыщика по имени Бенуа Бланк. Новое дело привело его в особняк успешного писателя Харлана Тромби: мужчина был обнаружен мертвым на следующее утро после празднования 85-летия. К счастью, сиделка покойного физически не способна врать. Однако этот факт только осложняет расследование.
Вышедший в прошлом году сиквел получил название «Стеклянная луковица». В нем Эдвард Нортон сыграл технологического миллиардера, собравшего своих друзей на частном острове в Греции. Одно из приглашений таинственным образом досталось и Бенуа Бланку.
Год: 2021.
Страна: США, Канада.
Режиссер: Шон Леви.
В главных ролях: Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Джо Кири и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 7,1.
Центральный персонаж фантастического боевика Шона Леви — это обычный парень по имени... Парень! Он пока еще не догадывается, что живет в компьютерной игре. В реальности же разработчики Милли и Киз пытаются доказать, что CEO корпорации Soonami Studios (его сыграл оскароносный режиссер Тайка Вайтити) украл их код, а теперь собирается стереть все улики с серверов компании. Кажется, онлайн- и офлайн-миры вот-вот столкнутся.
Звездами «Главного героя» выступили Райна Рейнольдс (Парень), Джоди Комер (Милли) и Джо Кири (Киз). Кроме того, в яркой эпизодической роли появился Крис Эванс, в образе одного из аватаров отметился Ченнинг Татум, а нескольких персонажей озвучили Хью Джекман, Дуэйн Джонсон и Джон Красински. В кадре также засветились настоящие геймеры и стримеры.
Год: 2023.
Страна: США, Канада.
Режиссеры: Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн.
В главных ролях: Крис Пайн, Мишель Родригес, Хью Грант и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 7,3.
Если вам больше по душе настольные игры, то смело включайте новинку, снятую в сеттинге Dungeons & Dragons. Главные герои фэнтези-комедии «Подземелья и драконы: Честь среди воров» — бард Эдгин Дарвис и его боевая подруга Хольга, а также паладин Зенк Йендар, маг Саймон и представительница друидов Дорик. Антагонистом выступил плут по имени Фордж, которого сыграл британский актер Хью Грант.
Судя по отзывам, в восторге остались не только простые зрители, но и фанаты игры D&D. Поговаривают, что картина может обзавестись полнометражным сиквелом или спин-оффом в виде сериала.