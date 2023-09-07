10 лучших голливудских фильмов по версии зрителей

«Фабрика грез» подарила миру тысячи кинолент на любой вкус. Существует множество различных рейтингов и списков лучших из лучших, составленных по жанровому, тематическому или временному принципу. Сегодня расскажем о главных голливудских картинах по версии пользователей сайта IMDb: в первую десятку попали классические черно-белые фильмы, экранизации комиксов и многое другое.

Побег из Шоушенка

Год: 1994.

Режиссер: Фрэнк Дарабонт.

В главных ролях: Тим Роббинс, Морган Фриман, Боб Гантон и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 9.1 (2-е место в топ-250).

Рейтинг IMDb: 9.3.

Экранизация повести Стивена Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка» провалилась в прокате, а на церемонии «Оскар» не смогла победить ни в одной категории, хотя была заявлена сразу в семи, среди которых «Лучший фильм» и «Лучшая мужская роль».

Фото Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»

Однако впоследствии картина приобрела статус культовой, что подтверждают не только запредельные зрительские рейтинги, но и отзывы критиков. Так, например, издание The Hollywood Reporter поставило «Побег из Шоушенка» на четвертое место в списке «100 любимых фильмов Голливуда», который был составлен по результатам опроса представителей киноиндустрии. Выше оказались только «Гражданин Кейн», «Волшебник страны Оз» и «Крестный отец».

Крестный отец

Год: 1972.

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола.

В главных ролях: Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.7 (81-е место в топ-250).

Рейтинг IMDb: 9.2.

Масштабная криминальная сага по одноименному роману Марио Пьюзо была отмечена тремя «Оскарами», пятью «Золотыми глобусами» и премией Британской киноакадемии. В 1990 году «Крестный отец» был внесен в Национальный реестр фильмов, а в 2008-м Американский институт киноискусства назвал его лучшей гангстерской картиной.

Фото Кадр из фильма «Крестный отец»

Не отстает и сиквел: в рейтинге 250 лучших фильмов по версии IMDb «Крестный отец 2» занимает четвертую строчку. В его копилке также значатся шесть «Оскаров». Любопытно, что «Крестный отец» — это единственная кинофраншиза, победившая в номинации «Лучший фильм» дважды.

Темный рыцарь

Год: 2008.

Режиссер: Кристофер Нолан.

В главных ролях: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Аарон Экхарт, Гари Олдман и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.5 (30-е место в топ-250).

Рейтинг IMDb: 9.0.

«Темный рыцарь» — тот редкий случай, когда сиквел оказался лучше оригинала: дебютная часть нолановской трилогии не вошла даже в первую сотню лучших фильмов IMDb, а на Кинопоиске и вовсе не попала в топ-250. Участие в проекте Хита Леджера принесло картине «Оскар», «Золотой глобус», «Сатурн», премию Гильдии актеров и премию Британской академии, однако все награды австралийский актер получил уже посмертно.

Фото Кадр из фильма «Темный рыцарь»

В 2014 году читатели авторитетного журнала Empire поставили «Темного рыцаря» на третье место в рейтинге лучших фильмов всех времен (абсолютными фаворитами стали «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» и все тот же «Крестный отец»).

12 разгневанных мужчин

Год: 1956.

Режиссер: Сидни Люмет.

В главных ролях: Генри Фонда, Мартин Болсам, Ли Дж. Кобб и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.5 (109-е место в топ-250).

Рейтинг IMDb: 9.0.

Классический образец старого Голливуда повествует о присяжных, которые должны решить виновен ли юноша в убийстве своего отца. В активе картины главный приз Берлинского кинофестиваля и три номинации на «Оскар», а в рейтинге лучших судебных драм по версии Американского института киноискусства «12 разгневанных мужчин» занимают почетное второе место, уступая лишь экранизации Харпер Ли «Убить пересмешника» с Грегори Пеком в главной роли.

Фото Кадр из фильма «12 разгневанных мужчин»

Впоследствии было снято несколько ремейков: в 1997 году — одноименный американский, а в 2007-м — российская лента Никиты Михалкова «12».

Список Шиндлера

Год: 1993.

Режиссер: Стивен Спилберг.

В главных ролях: Лиам Нисон, Бен Кингсли, Рэйф Файнс и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.8 (4-е место в топ-250).

Рейтинг IMDb: 9.0.

Военная драма о немецком бизнесмене Оскаре Шиндлере, который во время Второй мировой войны спас от гибели больше тысячи евреев, получила семь «Оскаров», три «Золотых глобуса», «Грэмми» и семь премий Британской киноакадемии.

Фото Кадр из фильма «Список Шиндлера»

Американский институт кино включил «Список Шиндлера» в список самых воодушевляющих фильмов, а Стивен Спилберг отказался от гонорара за съемки, потратив деньги на создание «Фонда Шоа», который занимается сохранением документов и интервью жертв геноцида. Кстати, одним из кандидатов на режиссерское кресло изначально был Роман Полански, но он отказался: мама и бабушка Полански погибли в Освенциме, а дядя — в Бухенвальде.

Властелин Колец: Возвращение короля

Год: 2003.

Режиссер: Питер Джексон.

В главных ролях: Элайджа Вуд, Вигго Мортенсен, Иэн Маккеллен, Орландо Блум и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.7 (6-е место в топ-250).

Рейтинг IMDb: 9.0.

Заключительная часть масштабной фэнтези-трилогии обошла как оригинальный фильм, так и сиквел: в списке главных голливудских фильмов «Братство кольца» занимает девятую строчку, а «Две крепости» — двенадцатую. «Возвращение короля» стало одним из рекордсменов «Оскара»: лента получила одиннадцать номинаций и во всех одержала победу. Кроме того, в ее активе — четыре «Золотых глобуса», пять премий Британской академии, две премии канала MTV и целый ряд других престижных наград.

Фото Кадр из фильма «Властелин Колец: Возвращение короля»

Любопытно, что до 2023 года финал саги «Властелин колец» был самой награждаемой картиной за всю историю, но теперь это звание принадлежит фантастической комедии «Все везде и сразу».

Криминальное чтиво

Год: 1994.

Режиссер: Квентин Тарантино.

В главных ролях: Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.6 (11-е место в топ-250).

Рейтинг IMDb: 8.9.

Культовая черная комедия Квентина Тарантино до сих пор занимает верхние строчки самых разных кинорейтингов. Так, например, издания Empire и The Hollywood Reporter поставили «Криминальное чтиво» на пятое место в своих списках лучших, а Entertainment Weekly и вовсе назвал его главным фильмом среди всех, что были сняты с 1983-го.

Фото Кадр из фильма «Криминальное чтиво»

В копилке картины «Оскар», «Золотой глобус» и «BAFTA» за лучший сценарий, а также Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля, фаворитами которого тогда считались «Три цвета: Красный» Кшиштофа Кесьлевского и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова.

Форрест Гамп

Год: 1994.

Режиссер: Роберт Земекис.

В главных ролях: Том Хэнкс, Робин Райт, Салли Филд и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.9 (3-е место в топ-250).

Рейтинг IMDb: 8.8.

Трогательная драма Роберта Земекиса принесла Тому Хэнксу второй «Оскар» (первый он получил годом ранее за ленту «Филадельфия»). Всего же картина заработала шесть заветных статуэток, а также три «Золотых глобуса», премию Британской киноакадемии, премию Гильдии актеров и два «Сатурна».

Фото Кадр из фильма «Форрест Гамп»

Любопытно, что отечественные зрители оценили «Форреста Гампа» чуть лучше: в рейтинге 250 лучших фильмов по версии пользователей Кинопоиска он занимает не десятое место, а третье (выше — две другие работы Тома Хэнкса: «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля»).

Бойцовский клуб

Год: 1999.

Режиссер: Дэвид Финчер.

В главных ролях: Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонем Картер и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.7 (9-е место в топ-250).

Рейтинг IMDb: 8.8.

В отличие от большинства перечисленных выше фильмов экранизация одноименного романа Чака Паланика не может похвастаться ни одной престижной наградой: в ее активе лишь номинация на «Оскар» за лучший монтаж звука. Кроме того, история Тайлера Дердена была неоднозначно воспринята критиками, да и в прокате показала себя весьма слабо (сборы в США составили лишь 37 миллионов при бюджете в 63 миллиона). И все же впоследствии зрители оценили «Бойцовский клуб», который теперь считается знаковой картиной, а среди его поклонников значится даже Квентин Тарантино.

Фото Кадр из фильма «Бойцовский клуб»

Начало

Год: 2010.

Режиссер: Кристофер Нолан.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Джозеф Гордон-Левитт, Том Харди и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.7 (34-е место в топ-250).

Рейтинг IMDb: 8.8.

Еще одна работа Кристофера Нолана в списке — научно-фантастический триллер, в основу которого легла концепция осознанных сновидений. На церемонии «Оскар» его отметили в четырех технических категориях, а отечественная премия «Жорж» досталась фильму в категории «Лучший зарубежный экшн».

Фото Кадр из фильма «Начало»

Любопытно, что до недавнего времени «Начало» было третьим самым кассовым фильмом в карьере режиссера, уступая лишь второй и третьей частям «Бэтмена», однако в этом году его обошел «Оппенгеймер».

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