9 лучших режиссерских работ Никиты Михалкова. Некоторые были номинированы на «Оскар»

Хотя молодежь в большинстве своем знает Никиту Михалкова как ведущего небезызвестной передачи по федеральному каналу, старшее поколение знакомо с ним как с талантливым режиссером, тонко чувствующим настроение эпохи. В творческой биографии Никиты Сергеевича есть и всенародная слава, и откровенно неудачные работы, и даже «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Вместе с культурологом Георгием Цеплаковым и кинокритиком Мариной Аглиуллиной мы расскажем о лучших работах Никиты Михалкова, обязательных к просмотру.
Советский вариант спагетти-вестерна с соответствующей музыкой. 1920-е годы, маленький город на юге России. Гражданская война закончилась, но до полной победы большевиков еще далеко. Группа бандитов из бывших белых офицеров грабит поезд с золотом, на которое нужно было купить хлеб для голодающих. Пятеро друзей — бывших красных бойцов — вступают с ними в смертельную схватку. Но одного из команды подозревают в предательстве, и, сбежав от товарищей, он должен вернуть золото, чтобы доказать свою невиновность.
Годы правления Александра III. «Сибирский цирюльник» — паровая самоходная лесопилка, заказ на производство которой пытается получить в российских государственных органах американский авантюрист Маккрэкен. Для поддержки он вызывает в Москву Джейн, чья задача — обворожить генерала Радлова и уговорить его дать согласие на разработку машины. По пути Джейн знакомится с юнкером Андреем Толстым.
Честно говоря, фильм вызывает противоречивые чувства, но драматичная история любви как ядро сюжета и фон в виде императорской России способны влегкую завоевывать сердца. Это сумбурная историческая фантазия, но такая красивая, что можно смотреть без звука, если не устраивает сюжет. При этом в ней есть по-настоящему остроумные моменты и завораживающая музыка композитора Эдуарда Артемьева.
Из занятой большевиками Москвы в Крым на съемки уезжает звезда немого кино Ольга Вознесенская. Она остро переживает крушение старого мира, стоит перед мучительным выбором: принять перемены или бежать от них. Быть может, спасением для знаменитой актрисы окажется любовь?
Прототипом Ольги Вознесенской была знаменитая актриса Вера Холодная. Как всегда, у Михалкова тонко передана противоречивая атмосфера Серебряного века и Гражданской войны. Вера Холодная покинула страну. Поразительно, что и многие соавторы фильма — оба сценариста, оба исполнителя главных ролей (Елена Соловей и Родион Нахапетов) позднее эмигрировали. Уехал и Рустам Хамдамов, первый режиссер ленты о Вере Холодной, который отказался заканчивать картину, из-за чего Никите Сергеевичу пришлось переписывать сценарий.
Мишель Платонов в юности был умен, смел, подавал большие надежды и был влюблен в прелестную Софи. И вот спустя семь лет в гостях у генеральши, где собирается весь уездный «бомонд», они встречаются снова — простой деревенский учитель Платонов и Софья — солидная, одержимая «идеями» замужняя дама.
Фильм представляет собой переработку самой первой из сохранившихся пьес А.П. Чехова — «Безотцовщина». Сократив ее вдвое, поменяв финал и скрестив сюжет с другими произведениями писателя, Александр Адабашьян и Никита Михалков умудрились снять одну из самых точных чеховских интерпретаций. И да, у Чехова в пьесе нет механического пианино, а главный герой погибает. Главную роль Платонова сыграл Александр Калягин, который специально для роли постройнел на 20 кг.
Солнечный летний день 1936 года. Молодая страна, полная энтузиазма, празднует 4-ю годовщину сталинского дирижаблестроения. Легендарный комдив Котов и его большая шумная семья отдыхают на даче. В старом доме собралась тьма народу: жена-красавица, непоседа-дочь, тесть — известный русский дирижер, родственники и друзья, домработницы и соседи. Веселье льется через край, и мысль, что что-то в жизни может измениться, покажется всем абсурдом. И никто, даже мудрый Котов, не хочет верить в неизбежное. В то, что этот солнечный день кончится и не повторится уже никогда.
Для меня это лучший фильм Михалкова. Он хорош всем — от операторской работы и ритма до актерской игры и саундтрека. Каждая сцена дышит жизнью, герои постоянно в действии, и вокруг них тоже все время что-то происходит, деталей на кадр приходится больше, чем можно заметить за раз. Монтаж ловко соединяет все это так, чтобы иронично подчеркнуть нелепость происходящего в тоталитарном государстве, где сегодня человек может быть где-то на верхушке пищевой цепочки, а завтра оказаться съеденным системой. Олег Меньшиков, Ингеборга Дапкунайте и сам Михалков играют просто феноменально ? тонко, выверенно, с массой нюансов в смене выражений лиц, интонациях голоса и движениях.
Они познакомились двадцать лет назад и полюбили друг друга, но война разлучила их. Теперь Ильин и Тамара Васильевна встретились вновь, и любовь вспыхнула с новой силой.
Киноверсия пьесы о любви А. Володина с детальным воссозданием атмосферы поздних 50-х гг. Замечательный дуэт Людмилы Гурченко и Станислава Любшина и в целом актерский ансамбль. Отдельных восторгов заслуживает труд художников-постановщиков ленты Александра Адабашьяна и Александра Самулекина, а также «народная» песня Юлия Кима «Губы окаянные», которую с тех пор поет вся страна.
Илья Ильич Обломов, владелец небольшого имения, вечно проводит время в праздности, преимущественно предаваясь сну и безделью. Изменить стиль его жизни периодически пытается друг — Андрей Иванович Штольц. В один из своих визитов Штольц представляет товарища своим знакомым — семейству Ильинских. Между Обломовым и Ольгой Ильинской возникает чувство, но заставит ли оно главного героя пробудиться к жизни?
В основе фильма — русская классика, роман И.А. Гончарова «Обломов». Сценаристы Адабашьян и Михалков, как обычно, вольно подошли к литературному источнику — выбрали одну линию сюжета, по-своему расставили акценты. Изменения диктовал киноязык, и результат не разочаровал: до сих пор образы Обломова и Штольца у многих современных читателей ассоциируются с сыгравшими их у Михалкова Олегом Табаковым и Юрием Богатыревым.
Фильм в иронической манере повествует о сложных взаимоотношениях близких друг другу людей. Простодушная мама пытается «склеить» распавшуюся семью любимой дочери. Действуя из самых добрых побуждений, она не в состоянии понять, почему ее вмешательство вызывает столь бурный протест.
Самый гротескный и неровный из фильмов Михалкова советского периода. Впервые режиссер обращается к современным конфликтам и снимает трагикомедию о деревенской женщине (Нонна Мордюкова) в большом городе. Несмотря на то что многие персонажи выведены в сатирическом ключе, финал фильма получился пронзительным и горьким. Интересный факт — внучку главной героини в фильме сыграл девятилетний Федор Стуков.
История о 12 присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний юноша, обвиняемый в убийстве своего отчима — офицера Российской армии, воевавшего в Чечне. Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и одиннадцать из двенадцати человек, собравшихся в школьном спортзале, готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что все не так однозначно, как кажется на первый взгляд, и предлагает коллегам более вдумчиво рассмотреть дело.
В конце 1980-х Никита Михалков становится известен за рубежом. Постепенно он начинает снимать не только для российского, но и для зарубежного зрителя. И хотя это приносит ему престижные награды, по мнению многих зрителей, поздние фильмы Михалкова становятся более назидательными и предсказуемыми. В этой череде ремейк итальянского фильма, события которого перенесены в современную Россию, выглядит наиболее органичным. Двенадцать «разгневанных мужчин» Михалкова — представители всех социальных слоев нулевых. Тщательная, подробная работа с актерами перекрывает недостатки сценария, который нужно было, с одной стороны, адаптировать для русского зрителя, а с другой — делать понятным в Европе и США.