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Сегодня, 22:30

9 лучших режиссерских работ Никиты Михалкова. Некоторые были номинированы на «Оскар»

Марина Аглиуллина
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Анастасия Кравченко
Георгий Цеплаков
Кинокритик
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А некоторые вызывают противоречивые чувства, но все равно впечатляют.

Хотя молодежь в большинстве своем знает Никиту Михалкова как ведущего небезызвестной передачи по федеральному каналу, старшее поколение знакомо с ним как с талантливым режиссером, тонко чувствующим настроение эпохи. В творческой биографии Никиты Сергеевича есть и всенародная слава, и откровенно неудачные работы, и даже «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Вместе с культурологом Георгием Цеплаковым и кинокритиком Мариной Аглиуллиной мы расскажем о лучших работах Никиты Михалкова, обязательных к просмотру.

«Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974)

Кадр из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Советский вариант спагетти-вестерна с соответствующей музыкой. 1920-е годы, маленький город на юге России. Гражданская война закончилась, но до полной победы большевиков еще далеко. Группа бандитов из бывших белых офицеров грабит поезд с золотом, на которое нужно было купить хлеб для голодающих. Пятеро друзей — бывших красных бойцов — вступают с ними в смертельную схватку. Но одного из команды подозревают в предательстве, и, сбежав от товарищей, он должен вернуть золото, чтобы доказать свою невиновность.

Полнометражный режиссерский дебют Михалкова, в любви к которому признаются даже критики позднего творчества режиссера. Причин крепкой любви несколько: приключенческий жанр, яркая идейная борьба, блестящая команда настоящих мужчин, прекрасная музыка Эдуарда Артемьева, «Песня о корабле» в исполнении Александра Градского.
Георгий Цеплаков
Кинокритик

«Сибирский цирюльник» (1998)

Кадр из фильма "Сибирский цирюльник".

Годы правления Александра III. «Сибирский цирюльник» — паровая самоходная лесопилка, заказ на производство которой пытается получить в российских государственных органах американский авантюрист Маккрэкен. Для поддержки он вызывает в Москву Джейн, чья задача — обворожить генерала Радлова и уговорить его дать согласие на разработку машины. По пути Джейн знакомится с юнкером Андреем Толстым.

Честно говоря, фильм вызывает противоречивые чувства, но драматичная история любви как ядро сюжета и фон в виде императорской России способны влегкую завоевывать сердца. Это сумбурная историческая фантазия, но такая красивая, что можно смотреть без звука, если не устраивает сюжет. При этом в ней есть по-настоящему остроумные моменты и завораживающая музыка композитора Эдуарда Артемьева.
Марина Аглиуллина
Кинокритик, исследовательница поп-культуры

«Раба любви» (1975)

Кадр из фильма «Раба любви».

Из занятой большевиками Москвы в Крым на съемки уезжает звезда немого кино Ольга Вознесенская. Она остро переживает крушение старого мира, стоит перед мучительным выбором: принять перемены или бежать от них. Быть может, спасением для знаменитой актрисы окажется любовь?

Прототипом Ольги Вознесенской была знаменитая актриса Вера Холодная. Как всегда, у Михалкова тонко передана противоречивая атмосфера Серебряного века и Гражданской войны. Вера Холодная покинула страну. Поразительно, что и многие соавторы фильма — оба сценариста, оба исполнителя главных ролей (Елена Соловей и Родион Нахапетов) позднее эмигрировали. Уехал и Рустам Хамдамов, первый режиссер ленты о Вере Холодной, который отказался заканчивать картину, из-за чего Никите Сергеевичу пришлось переписывать сценарий.
Георгий Цеплаков
Кинокритик

«Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977)

Кадр из фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино».

Мишель Платонов в юности был умен, смел, подавал большие надежды и был влюблен в прелестную Софи. И вот спустя семь лет в гостях у генеральши, где собирается весь уездный «бомонд», они встречаются снова — простой деревенский учитель Платонов и Софья — солидная, одержимая «идеями» замужняя дама.

Фильм представляет собой переработку самой первой из сохранившихся пьес А.П. Чехова — «Безотцовщина». Сократив ее вдвое, поменяв финал и скрестив сюжет с другими произведениями писателя, Александр Адабашьян и Никита Михалков умудрились снять одну из самых точных чеховских интерпретаций. И да, у Чехова в пьесе нет механического пианино, а главный герой погибает. Главную роль Платонова сыграл Александр Калягин, который специально для роли постройнел на 20 кг.
Георгий Цеплаков
Кинокритик

«Утомленные солнцем» (1994)

Кадр из фильма «Утомленные солнцем».

Солнечный летний день 1936 года. Молодая страна, полная энтузиазма, празднует 4-ю годовщину сталинского дирижаблестроения. Легендарный комдив Котов и его большая шумная семья отдыхают на даче. В старом доме собралась тьма народу: жена-красавица, непоседа-дочь, тесть — известный русский дирижер, родственники и друзья, домработницы и соседи. Веселье льется через край, и мысль, что что-то в жизни может измениться, покажется всем абсурдом. И никто, даже мудрый Котов, не хочет верить в неизбежное. В то, что этот солнечный день кончится и не повторится уже никогда.

Для меня это лучший фильм Михалкова. Он хорош всем — от операторской работы и ритма до актерской игры и саундтрека. Каждая сцена дышит жизнью, герои постоянно в действии, и вокруг них тоже все время что-то происходит, деталей на кадр приходится больше, чем можно заметить за раз. Монтаж ловко соединяет все это так, чтобы иронично подчеркнуть нелепость происходящего в тоталитарном государстве, где сегодня человек может быть где-то на верхушке пищевой цепочки, а завтра оказаться съеденным системой. Олег Меньшиков, Ингеборга Дапкунайте и сам Михалков играют просто феноменально ? тонко, выверенно, с массой нюансов в смене выражений лиц, интонациях голоса и движениях.
Марина Аглиуллина
Кинокритик, исследовательница поп-культуры
Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Москва слезам не&nbsp;верит&raquo;. 6 российских фильмов, в свое время получивших «Оскар»

«Пять вечеров» (1978)

Кадр из фильма «Пять вечеров».

Они познакомились двадцать лет назад и полюбили друг друга, но война разлучила их. Теперь Ильин и Тамара Васильевна встретились вновь, и любовь вспыхнула с новой силой.

Киноверсия пьесы о любви А. Володина с детальным воссозданием атмосферы поздних 50-х гг. Замечательный дуэт Людмилы Гурченко и Станислава Любшина и в целом актерский ансамбль. Отдельных восторгов заслуживает труд художников-постановщиков ленты Александра Адабашьяна и Александра Самулекина, а также «народная» песня Юлия Кима «Губы окаянные», которую с тех пор поет вся страна.
Георгий Цеплаков
Кинокритик

«Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979)

Кадр из фильма «Несколько дней из жизни И. И. Обломова».

Илья Ильич Обломов, владелец небольшого имения, вечно проводит время в праздности, преимущественно предаваясь сну и безделью. Изменить стиль его жизни периодически пытается друг — Андрей Иванович Штольц. В один из своих визитов Штольц представляет товарища своим знакомым — семейству Ильинских. Между Обломовым и Ольгой Ильинской возникает чувство, но заставит ли оно главного героя пробудиться к жизни?

В основе фильма — русская классика, роман И.А. Гончарова «Обломов». Сценаристы Адабашьян и Михалков, как обычно, вольно подошли к литературному источнику — выбрали одну линию сюжета, по-своему расставили акценты. Изменения диктовал киноязык, и результат не разочаровал: до сих пор образы Обломова и Штольца у многих современных читателей ассоциируются с сыгравшими их у Михалкова Олегом Табаковым и Юрием Богатыревым.
Георгий Цеплаков
Кинокритик

«Родня» (1981)

Кадр из фильма «Родня».

Фильм в иронической манере повествует о сложных взаимоотношениях близких друг другу людей. Простодушная мама пытается «склеить» распавшуюся семью любимой дочери. Действуя из самых добрых побуждений, она не в состоянии понять, почему ее вмешательство вызывает столь бурный протест.

Самый гротескный и неровный из фильмов Михалкова советского периода. Впервые режиссер обращается к современным конфликтам и снимает трагикомедию о деревенской женщине (Нонна Мордюкова) в большом городе. Несмотря на то что многие персонажи выведены в сатирическом ключе, финал фильма получился пронзительным и горьким. Интересный факт — внучку главной героини в фильме сыграл девятилетний Федор Стуков.
Георгий Цеплаков
Кинокритик

«12» (2007)

Кадр из фильма «12».

История о 12 присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний юноша, обвиняемый в убийстве своего отчима — офицера Российской армии, воевавшего в Чечне. Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и одиннадцать из двенадцати человек, собравшихся в школьном спортзале, готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что все не так однозначно, как кажется на первый взгляд, и предлагает коллегам более вдумчиво рассмотреть дело.

В конце 1980-х Никита Михалков становится известен за рубежом. Постепенно он начинает снимать не только для российского, но и для зарубежного зрителя. И хотя это приносит ему престижные награды, по мнению многих зрителей, поздние фильмы Михалкова становятся более назидательными и предсказуемыми. В этой череде ремейк итальянского фильма, события которого перенесены в современную Россию, выглядит наиболее органичным. Двенадцать «разгневанных мужчин» Михалкова — представители всех социальных слоев нулевых. Тщательная, подробная работа с актерами перекрывает недостатки сценария, который нужно было, с одной стороны, адаптировать для русского зрителя, а с другой — делать понятным в Европе и США.
Георгий Цеплаков
Кинокритик
Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Моя пиратская свадьба&raquo;. Что смотреть в феврале? Кино и сериальные новинки, на которые стоит обратить внимание

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