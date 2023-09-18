Выбор редакции: 8 фильмов о любви

Сегодняшняя подборка основана не на зрительских рейтингах и не на мнении критиков или киноакадемиков. Мы попросили авторов и редакторов «Стиля жизни» рассказать о тех картинах о любви, которые нравятся лично им. Получился отличный список романтических комедий и пронзительных драм со всего мира.
Рекомендует Арина Забгаева, заместитель шеф-редактора раздела «Стиль жизни».
Год: 1994.
Страна: Гонконг.
Режиссер: Вонг Кар-Вай.
В главных ролях: Бриджит Линь, Тони Люн Чу Вай, Фэй Вон, Такеши Канеширо и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7,8.
Рейтинг IMDb: 8.0
«Чунгкингский экспресс» состоит из двух историй, главными героями которых являются полицейские. Полицейский № 223, страдающий от разбитого сердца, встречает загадочную женщину, но выясняется, что та занимается контрабандой. Полицейского № 663 тоже бросила девушка, поэтому он совсем не замечает, что в него влюблена работница закусочной, в которую он заглядывает каждый день. Лента принимала участие в нескольких международных кинофестивалях и была отмечена Гонконгской кинопремией.
Этот фильм не только о любви, но и о ней тоже: странной, непонятной, такой разной. В нем вы не найдете Судьбы в диснеевском понимании и Того Самого (или Ту Самую), но завораживает картина не меньше (а, может, даже больше), чем классические красивые сказки о любви. И, конечно, легендарную California Dreamin' вы точно будете напевать как минимум еще пару дней после просмотра.
Год: 2006.
Страна: США.
Режиссер: Нэнси Майерс.
В главных ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7,8.
Рейтинг IMDb: 6,9.
Кейт Уинслет и Кэмерон Диаз для меня супернеочевидный дуэт, который, однако, блестяще сработал в «Отпуске по обмену». Две молодые женщины, ведущие кардинально разную жизнь, разочаровываются в любви и решают обменяться всем — от домов до машин — накануне Рождества. Обе героини пытаются сбежать от реальности и самих себя, но в итоге находят себя настоящих и, конечно же, ту самую искреннюю любовь.
Один из самых популярных рождественских фильмов сняла Нэнси Майерс, которая знает толк в романтических комедиях: в качестве режиссера и автора сценария она работала над такими картинами, как «Ловушка для родителей», «Чего хотят женщины», «Любовь по правилам и без» и «Простые сложности».
Также стоит отметить, что музыку к «Отпуску по обмену» написал знаменитый композитор Ханс Циммер, который обычно отдает предпочтение эпическим картинам: среди его работ «Гладиатор», «Последний самурай», «Дюна», франшиза «Пираты Карибского моря» и трилогия Кристофера Нолана о Бэтмене.
Рекомендую смотреть ближе к Новому году, потому что атмосфера фильма более чем располагает к новому началу. Но и в другие сезоны картина так же хороша.
Год: 1979.
Страна: СССР.
Режиссер: Владимир Меньшов.
В главных ролях: Вера Алентова, Ирина Муравьева, Алексей Баталов, Раиса Рязанова и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 8,4.
Рейтинг IMDb: 8,1.
Я очень, правда, очень долго откладывала просмотр этого представителя классики. И ни выигранный «Оскар», ни увещевания бабушки и мамы не могли склонить меня к просмотру двух с половиной часов под режиссурой Владимира Меньшова. Пока одним осенним вечером это не случилось само собой.
В 1981-м картина «Москва слезам не верит» действительно получила заветную статуэтку в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», обойдя работы таких признанных мастеров кинематографа, как Акира Куросава и Франсуа Трюффо. Однако годом ранее она также принимала участие в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля.
И даже в XXI веке лента продолжает собирать награды! Так, например, в 2009-м она была отмечена кинонаградой «MTV-Россия» в категории «Лучший советский фильм». Тогда конкурентами были «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Любовь и голуби» и «Девчата».
В фильм я влюбилась так же, как когда-то в саму Москву: окончательно и бесповоротно. Говорить о нем ничего не буду — он и сам прекрасно справляется с этой задачей. Скажу только, что за последние пару лет пересматривала картину больше пяти раз точно: и после каждого просмотра «Москва» оставляет послевкусие светлой печали и какой-то фаталистической веры в будущее.
Рекомендует Алиса Бондаренко, автор рубрики «Смотреть».
Три фильма про любовь, но не совсем: первый — про способность слышать друг друга и отпускать прошлое, второй — про становление личности героя на фоне любовной одержимости, третий — про сексуальное влечение, которого недостаточно для любви.
Год: 2021.
Страна: Япония.
Режиссер: Рюсукэ Хамагути.
В главных ролях: Хидэтоси Нисидзима, Токо Миура, Масаки Окада, Рэйка Кирисима и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,6.
Неспешная разговорная драма о театральном режиссере, который приезжает в Хиросиму ставить «Дядю Ваню». Жена главного героя изменяла ему, и он об этом знал — но не признавался, чтобы не потерять ее. А затем внезапно жена умерла. В Хиросиме режиссеру назначают водителя, молодую девушку Мисаки, прошлое которой тоже скрывает трагедию. Во время поездок на репетиции и обратно главные герои разговаривают о прошлом, строят доверительные отношения и в итоге открывают свои секреты.
В активе ленты целая россыпь престижных наград: несколько призов Каннского кинофестиваля, в том числе за лучший сценарий, а также «Оскар, «Золотой глобус» и BAFTA в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Год: 2010.
Страна: США, Великобритания, Канада, Япония.
Режиссер: Эдгар Райт.
В главных ролях: Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстэд, Киран Калкин, Анна Кендрик, Крис Эванс и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,5.
Главный герой Скотт Пилигрим не работает, живет с другом, горюет по бывшей, встречается со школьницей. А затем влюбляется в эксцентричную Рамону — курьера на роликах, которая меняет цвет волос каждые две недели. Но чтобы быть вместе с Рамоной, ему нужно победить в бою семь ее злых бывших (и расстаться со школьницей).
В основу романтического экшен-фильма легла серия комиксов «Скотт Пилигрим» канадского автора Брайана Ли О'Мэлли. В свое время работа Эдгара Райта боролась за премию «Сатурн» в категории «Лучший фэнтези-фильм», однако уступила «Алисе в стране чудес», а недавно актерский состав ленты вернулся к своим ролям для озвучки аниме-версии, получившей название «Скотт Пилигрим жмет на газ».
Год: 1992.
Страна: Франция, Великобритания.
Режиссер: Роман Полански.
В главных ролях: Питер Койот, Эммануэль Сенье, Хью Грант, Кристин Скотт Томас и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,2.
Болезненный фильм про горькую страсть, которая развивается из, казалось бы, волшебной случайной встречи. Начинающий американский писатель приезжает в Париж, чтобы заняться творчеством, и знакомится в автобусе с красавицей Мими. Теперь их будни занимает только страстная любовь, которая в итоге приводит к саморазрушению.
Картина выбивает землю из-под ног и показывает, на что способна женщина, которую ранили и лишили любви.
Литературной основой «Горькой луны» стал одноименный роман французского писателя Паскаля Брюкнера, а музыку к ленте написал греческий композитор Вангелис, известный саундтреками к «Бегущему по лезвию» Ридли Скотта и «Александру» Оливера Стоуна.
Рекомендует Татьяна Беленкова, автор рубрики «Смотреть».
Год: 1942.
Страна: США.
Режиссер: Майкл Кертиц.
В главных ролях: Хамфри Богарт, Ингрид Бергман, Пол Хенрейд, Клод Рейнс и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 8,0.
Рейтинг IMDb: 8,5.
Голливудская классика, в активе которой имеется сразу три «Оскара» (в том числе в категории «Лучший фильм»), переносит зрителей в Марокко времен Второй мировой войны: тогда страну наводнили нацисты и французские коллаборационисты, а также беженцы из самых разных стран. Главный герой — американец Рик Блейн — владеет модным клубом и придерживается на его территории нейтралитета. Однако все меняется, когда порог заведения переступает бывшая возлюбленная Рика, чей муж — видный участник антифашистского сопротивления.
Мне нравится, что в «Касабланке» нет хеппи-энда в его традиционном понимании: влюбленные не всегда остаются вместе, но фильм и не делает из этого трагедию. Напротив, история на такую сложную тему пестрит шутками, которые даже спустя десятилетия вызывают улыбку.
Год: 1995.
Страна: США, Австрия.
Режиссер: Ричард Линклейтер.
В главных ролях: Итан Хоук, Жюли Дельпи, Андреа Экерт, Ханно Пешль и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 8,0.
Рейтинг IMDb: 8,1.
Разговорная картина о случайной (и, как водится, судьбоносной) встрече была отмечена «Серебряным медведем» Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссуру. По сюжету молодой американец Джесси знакомится в поезде с француженкой Селин: непринужденный разговор перерастает во взаимную симпатию, и девушка соглашается сойти в Вене, откуда Джесси должен улететь домой. У молодых людей в запасе лишь одна ночь, которая заканчивается обещанием встретиться на том же вокзале через полгода.
Очень люблю истории, в которых на первое место выходят диалоги. Да, закрученные сюжеты и впечатляющие спецэффекты всегда удерживают внимание, но прописать разговор длинною в целый фильм, который не усыпит зрителя, — это высший пилотаж.
В 2004 году на экраны вышла вторая часть трилогии — «Перед закатом»: прошло девять лет, и судьба вновь сталкивает Джесси и Селин, на сей раз в Париже. Главных героев по-прежнему непреодолимо тянет друг к другу, однако Джесси женат, а у Селин есть парень. К тому же им еще предстоит выяснить, почему они так и не встретились вновь в Вене, как договаривались.
Стоит отметить, что исполнители главных ролей — Итан Хоук и Жюли Дельпи — выступили соавторами сценария. В итоге лента номинировалась на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий».
Финал трилогии — «Перед полуночью» — разворачивается в Греции: Джесси и Селин все-таки вместе, у них двое детей, и они проводят время в гостях у давних друзей. Но счастливы ли они?
Сам Итан Хоук однажды описал историю так: первый фильм показывает, что могло бы быть, второй — что должно было быть, а третий — то, что есть на самом деле.
Я думаю, это отличный пример того, как герои взрослеют и меняются вместе со зрителями, а режиссер показывает на самых разных этапах развития не только любовь, но и всю сложную палитру человеческих чувств и эмоций, а также взглядов на те или иные темы. Каждый раз, пересматривая трилогию «Перед...», я нахожу в ней что-то новое и, кажется, никогда не устану от истории Джесси и Селин.
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