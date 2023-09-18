Выбор редакции: 8 фильмов о любви

Сегодняшняя подборка основана не на зрительских рейтингах и не на мнении критиков или киноакадемиков. Мы попросили авторов и редакторов «Стиля жизни» рассказать о тех картинах о любви, которые нравятся лично им. Получился отличный список романтических комедий и пронзительных драм со всего мира.

«Чунгкингский экспресс», «Отпуск по обмену», «Москва слезам не верит»

Рекомендует Арина Забгаева, заместитель шеф-редактора раздела «Стиль жизни».

Чунгкингский экспресс

Год: 1994.

Страна: Гонконг.

Режиссер: Вонг Кар-Вай.

В главных ролях: Бриджит Линь, Тони Люн Чу Вай, Фэй Вон, Такеши Канеширо и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8.0

«Чунгкингский экспресс» состоит из двух историй, главными героями которых являются полицейские. Полицейский № 223, страдающий от разбитого сердца, встречает загадочную женщину, но выясняется, что та занимается контрабандой. Полицейского № 663 тоже бросила девушка, поэтому он совсем не замечает, что в него влюблена работница закусочной, в которую он заглядывает каждый день. Лента принимала участие в нескольких международных кинофестивалях и была отмечена Гонконгской кинопремией.

Фото Кадр из фильма «Чунгкингский экспресс»

Отпуск по обмену

Год: 2006.

Страна: США.

Режиссер: Нэнси Майерс.

В главных ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7,8.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Один из самых популярных рождественских фильмов сняла Нэнси Майерс, которая знает толк в романтических комедиях: в качестве режиссера и автора сценария она работала над такими картинами, как «Ловушка для родителей», «Чего хотят женщины», «Любовь по правилам и без» и «Простые сложности».

Фото Кадр из фильма «Отпуск по обмену»

Также стоит отметить, что музыку к «Отпуску по обмену» написал знаменитый композитор Ханс Циммер, который обычно отдает предпочтение эпическим картинам: среди его работ «Гладиатор», «Последний самурай», «Дюна», франшиза «Пираты Карибского моря» и трилогия Кристофера Нолана о Бэтмене.

Москва слезам не верит

Год: 1979.

Страна: СССР.

Режиссер: Владимир Меньшов.

В главных ролях: Вера Алентова, Ирина Муравьева, Алексей Баталов, Раиса Рязанова и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,1.

В 1981-м картина «Москва слезам не верит» действительно получила заветную статуэтку в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», обойдя работы таких признанных мастеров кинематографа, как Акира Куросава и Франсуа Трюффо. Однако годом ранее она также принимала участие в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля.

Фото Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

И даже в XXI веке лента продолжает собирать награды! Так, например, в 2009-м она была отмечена кинонаградой «MTV-Россия» в категории «Лучший советский фильм». Тогда конкурентами были «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Любовь и голуби» и «Девчата».

«Сядь за руль моей машины», «Скотт Пилигрим против всех» и «Горькая луна»

Рекомендует Алиса Бондаренко, автор рубрики «Смотреть».

Сядь за руль моей машины

Год: 2021.

Страна: Япония.

Режиссер: Рюсукэ Хамагути.

В главных ролях: Хидэтоси Нисидзима, Токо Миура, Масаки Окада, Рэйка Кирисима и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Неспешная разговорная драма о театральном режиссере, который приезжает в Хиросиму ставить «Дядю Ваню». Жена главного героя изменяла ему, и он об этом знал — но не признавался, чтобы не потерять ее. А затем внезапно жена умерла. В Хиросиме режиссеру назначают водителя, молодую девушку Мисаки, прошлое которой тоже скрывает трагедию. Во время поездок на репетиции и обратно главные герои разговаривают о прошлом, строят доверительные отношения и в итоге открывают свои секреты.

Фото Кадр из фильма «Сядь за руль моей машины»

В активе ленты целая россыпь престижных наград: несколько призов Каннского кинофестиваля, в том числе за лучший сценарий, а также «Оскар, «Золотой глобус» и BAFTA в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Скотт Пилигрим против всех

Год: 2010.

Страна: США, Великобритания, Канада, Япония.

Режиссер: Эдгар Райт.

В главных ролях: Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстэд, Киран Калкин, Анна Кендрик, Крис Эванс и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Главный герой Скотт Пилигрим не работает, живет с другом, горюет по бывшей, встречается со школьницей. А затем влюбляется в эксцентричную Рамону — курьера на роликах, которая меняет цвет волос каждые две недели. Но чтобы быть вместе с Рамоной, ему нужно победить в бою семь ее злых бывших (и расстаться со школьницей).

Фото Кадр из фильма «Скотт Пилигрим против всех»

В основу романтического экшен-фильма легла серия комиксов «Скотт Пилигрим» канадского автора Брайана Ли О'Мэлли. В свое время работа Эдгара Райта боролась за премию «Сатурн» в категории «Лучший фэнтези-фильм», однако уступила «Алисе в стране чудес», а недавно актерский состав ленты вернулся к своим ролям для озвучки аниме-версии, получившей название «Скотт Пилигрим жмет на газ».

Горькая луна

Год: 1992.

Страна: Франция, Великобритания.

Режиссер: Роман Полански.

В главных ролях: Питер Койот, Эммануэль Сенье, Хью Грант, Кристин Скотт Томас и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Болезненный фильм про горькую страсть, которая развивается из, казалось бы, волшебной случайной встречи. Начинающий американский писатель приезжает в Париж, чтобы заняться творчеством, и знакомится в автобусе с красавицей Мими. Теперь их будни занимает только страстная любовь, которая в итоге приводит к саморазрушению.

Литературной основой «Горькой луны» стал одноименный роман французского писателя Паскаля Брюкнера, а музыку к ленте написал греческий композитор Вангелис, известный саундтреками к «Бегущему по лезвию» Ридли Скотта и «Александру» Оливера Стоуна.

Фото Кадр из фильма «Горькая луна»

«Касабланка» и трилогия «Перед...»

Рекомендует Татьяна Беленкова, автор рубрики «Смотреть».

Касабланка

Год: 1942.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Кертиц.

В главных ролях: Хамфри Богарт, Ингрид Бергман, Пол Хенрейд, Клод Рейнс и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Голливудская классика, в активе которой имеется сразу три «Оскара» (в том числе в категории «Лучший фильм»), переносит зрителей в Марокко времен Второй мировой войны: тогда страну наводнили нацисты и французские коллаборационисты, а также беженцы из самых разных стран. Главный герой — американец Рик Блейн — владеет модным клубом и придерживается на его территории нейтралитета. Однако все меняется, когда порог заведения переступает бывшая возлюбленная Рика, чей муж — видный участник антифашистского сопротивления.

Фото Кадр из фильма «Касабланка»

Перед рассветом

Год: 1995.

Страна: США, Австрия.

Режиссер: Ричард Линклейтер.

В главных ролях: Итан Хоук, Жюли Дельпи, Андреа Экерт, Ханно Пешль и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Разговорная картина о случайной (и, как водится, судьбоносной) встрече была отмечена «Серебряным медведем» Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссуру. По сюжету молодой американец Джесси знакомится в поезде с француженкой Селин: непринужденный разговор перерастает во взаимную симпатию, и девушка соглашается сойти в Вене, откуда Джесси должен улететь домой. У молодых людей в запасе лишь одна ночь, которая заканчивается обещанием встретиться на том же вокзале через полгода.

Фото Кадр из фильма «Перед рассветом»

В 2004 году на экраны вышла вторая часть трилогии — «Перед закатом»: прошло девять лет, и судьба вновь сталкивает Джесси и Селин, на сей раз в Париже. Главных героев по-прежнему непреодолимо тянет друг к другу, однако Джесси женат, а у Селин есть парень. К тому же им еще предстоит выяснить, почему они так и не встретились вновь в Вене, как договаривались.

Фото Кадр из фильма «Перед закатом»

Стоит отметить, что исполнители главных ролей — Итан Хоук и Жюли Дельпи — выступили соавторами сценария. В итоге лента номинировалась на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий».

Финал трилогии — «Перед полуночью» — разворачивается в Греции: Джесси и Селин все-таки вместе, у них двое детей, и они проводят время в гостях у давних друзей. Но счастливы ли они?

Фото Кадр из фильма «Перед полуночью»

Сам Итан Хоук однажды описал историю так: первый фильм показывает, что могло бы быть, второй — что должно было быть, а третий — то, что есть на самом деле.

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