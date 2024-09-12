7 лучших фильмов о компьютерных гениях

Сегодня, 12 сентября, в России отмечается День программиста. По такому случаю собрали несколько кинолент об айтишниках, среди которых не только законопослушные специалисты, но также дерзкие хакеры и другие компьютерные гении. Некоторые истории и вовсе основаны на реальных событиях.

Социальная сеть

Год: 2010.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Финчер.

В главных ролях: Джесси Айзенберг, Эндрю Гарфилд, Джастин Тимберлейк, Арми Хаммер,

Макс Мингелла.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Социальная сеть»

В 2010 году Дэвид Финчер выпустил байопик «Социальная сеть», который рассказал зрителям историю создания Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена. — Прим.ред.). В центре сюжета, конечно же, оказался Марк Цукерберг: в октябре 2003-го именно он, будучи тогда студентом Гарварда, запустил сайт, впоследствии трансформировавшийся в популярную соцсеть.

В копилке картины — три «Оскара» (в главной категории «Лучший фильм» ее обошла историческая драма «Король говорит!») и четыре «Золотых глобуса», а также три премии Британской киноакадемии, французский «Сезар» в номинации «Лучший фильм года на иностранном языке» и другие престижные награды.

Из машины

Год: 2014.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Алекс Гарленд.

В главных ролях: Донал Глисон, Алисия Викандер, Оскар Айзек, Соноя Мидзуно, Кори Джонсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Из машины»

Научно-фантастический триллер «Из машины» повествует о программисте Калебе Смите. Он принимает приглашение своего босса принять участие в необычном эксперименте: молодому человеку предстоит провести неделю в изоляции, тестируя женщину-робота с искусственным интеллектом.

Дебютный фильм Алекса Гарленда, который до этого занимался лишь написанием сценариев, был отмечен «Оскаром» в категории «Лучшие визуальные эффекты» (позади остались «Марсианин» и «Безумный Макс: Дорога ярости»), а также номинациями на «Золотой глобус», BAFTA и другие награды. Среди актеров особого признания добилась Алисия Викандер, сыгравшая женщину-робота Аву.

Хакеры

Год: 1995.

Страна: США.

Режиссер: Иэн Софтли.

В главных ролях: Джонни Ли Миллер, Анджелина Джоли, Джесси Брэдфорд, Мэттью Лиллард, Лоуренс Мейсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Хакеры»

В середине девяностых на экраны вышел криминальный триллер «Хакеры». Его главный герой — Дейд Мерфи — на «ты» с компьютерным технологиями с самого детства. Впоследствии молодой человек перебирается в Нью-Йорк, где знакомится с другими хакерами. Один из них, чтобы доказать свое мастерство, взламывает сеть нефтяной корпорации.

Известно, что исполнители главных ролей несколько недель целенаправленно готовились к съемкам, обучаясь быстро печатать и разбираться в компьютерах. Джонни Ли Миллер, сыгравший Дейда, и вовсе посетил съезд хакеров, чтобы лучше вжиться в образ. Кстати, именно на съемках «Хакеров» он познакомился со своей будущей женой Анджелиной Джоли.

Сеть

Год: 1995.

Страна: США.

Режиссер: Ирвин Уинклер.

В главных ролях: Сандра Буллок, Джереми Нортэм, Деннис Миллер, Дайан Бэйкер, Венди Газелль.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,0.

Фото Кадр из фильма «Сеть»

В том же году состоялась премьера картины «Сеть». Центральной героиней оказалась программистка Энджела Беннетт. Получив доступ к троянской программе, которую начали использовать кибертеррористы, женщина сама стала целью не только хакеров, но и спецслужб. Ее персональные данные подверглись изменениям, и теперь Энджеле надо доказать, что она — это она.

Фильм получил смешанные отзывы критиков, однако это не помешало ему окупиться в прокате: при бюджете в 22 миллиона долларов только в США сборы превысили 50 миллионов. Ну а исполнительница главной роли Сандра Буллок получила номинацию на кинопремию канала MTV в категории «Самая желанная женщина».

Пароль «Рыба-меч»

Год: 2001.

Страна: США.

Режиссер: Доминик Сена.

В главных ролях: Джон Траволта, Хью Джекман, Холли Берри, Дон Чидл, Сэм Шепард.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Пароль «Рыба-меч»

В 2000-х режиссеры продолжили исследовать компьютерную тематику. Снявший боевик «Угнать за 60 секунд» Доминик Сена пригласил Хью Джекмана на роль хакера Стэнли Джобсона, который отсидел два года за киберпреступления. На свободе центральный персонаж сразу же ввязывается в очередную авантюру, чтобы подзаработать денег и вернуть опеку над дочерью.

В отличие от той же «Сети», фильм слабо проявил себя в домашнем прокате, а отзывы критиков оставляют желать лучшего. При этом зрители, судя по рецензиям, оценили динамичность сюжета и отличный саундтрек.

Кибер

Год: 2015.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Манн.

В главных ролях: Крис Хемсворт, Ван Лихом, Тан Вэй, Виола Дэвис, Холт Маккэллани.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,4.

Рейтинг IMDb: 5,5.

Фото Кадр из фильма «Кибер»

Оригинальное название боевика «Кибер» (Blackhat). Это термин, которым называют хакеров, нарушающих не только законы, но и этические стандарты в личных целях. Именно с такими злоумышленниками и предстоит сразиться центральному персонажу — компьютерному гению, выпущенному из тюрьмы ради предотвращения кибератаки.

Действие ленты разворачивается на нескольких континентах, в частности — в Лос-Анджелесе, Гонконге и Джакарте. Кроме того, существует режиссерская версия фильма, которую Майкл Манн представил через год после официального релиза.

Сноуден

Год: 2016.

Страна: США, Германия, Франция.

Режиссер: Оливер Стоун.

В главных ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Шейлин Вудли, Мелисса Лео, Закари Куинто, Том Уилкинсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Сноуден»

Байопик Оливера Стоуна сосредоточен на истории Эдварда Сноудена. Бывший системный администратор АНБ и сотрудник отдела информационной безопасности ЦРУ известен тем, что обнародовал секретные данные о тотальной слежке американских спецслужб за гражданами не только США, но и других государств.

Ведущая роль в «Сноудене» досталась Джозефу Гордону-Левитту, знакомому зрителям по ромкому «500 дней лета» и финальной части трилогии Кристофера Нолана о Темном рыцаре. При этом его коллега Николас Кейдж получил номинацию на антипремию «Золотая малина» в категории «Худшая мужская роль второго плана».