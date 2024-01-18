7 документальных фильмов о великих режиссерах

О мировоззрении режиссера можно многое понять, посмотрев его произведения. Однако гораздо более полную картину получится сформировать, если познакомиться поближе с биографией кинематографиста. А для этого стоит обратиться к документальным фильмам. Рассказываем о проектах, посвященных жизни и творчеству известных режиссеров.
Год: 2019.
Страна: США.
Режиссер: Тара Вуд.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 7,3.
В мае 2019 года состоялась мировая премьера девятой ленты Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде», а уже осенью мир увидел масштабную документалку о самом режиссере под названием «Однажды... Тарантино». В ней засветились Сэмюэл Л. Джексон, Люси Лью, Дайан Крюгер, Майкл Мэдсен, Тим Рот и другие звезды его картин.
Повествование охватывает восемь предыдущих работ Тарантино — от «Бешеных псов» до «Омерзительной восьмерки». Создатели фильма рассказывают о том, как режиссер пишет сценарии и какие правила устанавливает на съемочной площадке.
Год: 2019.
Страна: Франция.
Режиссеры: Дидье Роже, Аньес Варда.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 7,8.
В фильмографии француженки Аньес Варда значится более 50 режиссерских проектов, которые за долгие годы карьеры принесли ей несколько наград трех главных европейских кинофестивалей (Канны, Венеция, Берлин), а также почетный «Оскар» и другие престижные премии.
В документальной картине «Варда глазами Аньес» кинематографист сама рассказывает о жизни и творчестве. Стоит отметить, что своеобразный мастер-класс стал последней работой режиссера. Мировая премьера ленты состоялась в рамках Берлинского киносмотра в феврале 2019-го, а уже в конце марта Аньес скончалась в возрасте 90 лет.
Год: 2022.
Страна: Великобритания.
Режиссер: Марк Казинс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 6,5.
Главным героем документального проекта «Меня зовут Альфред Хичкок» стал мастер триллера и саспенса, неоднократно номинировавшийся на «Оскар», но получивший лишь почетную награду имени Ирвинга Тальберга.
Исследовать творчество Хичкока взялся ирландец Марк Казинс, в фильмографии которого имеются и другие документалки о мире кино: «Глаза Орсона Уэллса», «Женщины, создающие кино», «История кино: Одиссея» и «История кино: Новое поколение».
В ленте «Меня зовут Альфред Хичкок» присутствуют комментарии самого режиссера, в которых он рассуждает о своей работе не только с профессиональной точки зрения.
Год: 2022.
Страна: США.
Режиссер: Александр О. Филипп.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 6,9.
Пожалуй, главный документальный фильм об авторе таких хитов, как «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв», — это вышедшая в 2016 году биография «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве». Однако в 2022-м появилось свежее исследование творчества режиссера под названием «Личн/Оз».
В новом проекте изучается влияние сказочной экранизации «Волшебник страны Оз» на работы Дэвида Линча. Лента 1939 года с Джуди Гарлэнд в главной роли стала для кинематографиста одним из главных источников вдохновения. Более подробно в знакомых темах и образах помогают разобраться приглашенные эксперты, среди которых — кинокритики и инди-режиссеры.
Год: 2013.
Страна: Япония.
Режиссер: Мами Сунада.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.
Рейтинг IMDb: 7,7.
Документальная картина «Царство грез и безумия» переносит зрителей в волшебный мир Хаяо Миядзаки и студии Ghibli. В центре повествования — работа над мультфильмами «Ветер крепчает» самого Миядзаки и «Сказание о принцессе Кагуя» его коллеги Исао Такахаты.
Напомним, что оба аниме боролись за премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм», однако в 2014-м «Ветер крепчает» уступил «Холодному сердцу», а год спустя «Сказание о принцессе Кагуя» не смогло обойти другой диснеевский проект «Город героев».
Год: 2002.
Страна: Франция, Италия, Великобритания.
Режиссер: Дэмиэн Петтигрю.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,0.
Федерико Феллини по праву можно назвать самым известным итальянским режиссером. В его копилке — пять премий «Оскар» (одна из которых — почетная), «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля, главный приз Московского фестиваля, несколько наград Венецианского киносмотра и ряд других престижных наград.
«Я великий лжец» — портрет выдающегося кинематографиста, в котором комментарии самого Феллини сопровождаются рассказами работавших с ним актеров, в частности — Роберто Бениньи («Голос луны») и Дональда Сазерленда («Казанова Феллини»).
Год: 2001.
Страна: США.
Режиссер: Ян Харлан.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 8,0.
За документальный фильм о жизни и творчестве Стэнли Кубрика взялся человек, знакомый с ним лично. Ян Харлан — это родной брат Кристианы Кубрик (вдовы культового режиссера) и по совместительству исполнительный продюсер четырех его последних проектов («Барри Линдон», «Сияние», «Цельнометаллическая оболочка», «С широко закрытыми глазами»).
Лента «Стэнли Кубрик: Жизнь в кино» предлагает зрителям не только истории создания знаковых работ кинематографиста, но и интервью с известными актерами, когда-либо снимавшимися у Кубрика. Среди них — Джек Николсон, Том Круз, Николь Кидман, Малкольм Макдауэлл и другие.