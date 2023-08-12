Лучшие фильмы про акул: топ-10 захватывающих кинокартин о подводных хищниках

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Бескрайний океан всегда интересовал людей, какие бы опасности он в себе ни таил. Одна из них особенно привлекательна для режиссеров: акулы выступают в качестве ведущих персонажей напряженных драм, пугающих хорроров и даже исторических фильмов.
Собрали несколько культовых лент и свежих блокбастеров об опасных хищниках.
Год: 1975.
Страна: США.
Режиссер: Стивен Спилберг.
В ролях: Рой Шайдер, Роберт Шоу, Ричард Дрейфусс и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3.
Рейтинг IMDb: 8.1.
Действие знаковой картины Стивена Спилберга разворачивается в курортном городке накануне Дня независимости, однако празднование омрачает появление гигантской акулы-людоеда. На ее поиски отправляются шериф местной полиции, ученый-океанолог и профессиональный охотник на акул.
«Челюсти» стали первым в истории фильмом, сборы которого достигли отметки в 100 млн долларов. Кроме того, лента была отмечена тремя премиями «Оскар» («Лучший звук», «Лучший оригинальный саундтрек», «Лучший монтаж»), имея в активе четыре номинации (главная награда за «Лучший фильм» в итоге ушла драме «Пролетая над гнездом кукушки»).
Год: 1999.
Страна: США, Мексика.
Режиссер: Ренни Харлин.
В ролях: Томас Джейн, Саффрон Берроуз, Сэмюэл Л. Джексон, Стеллан Скарсгард и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0.
Рейтинг IMDb: 5.9.
На сей раз персонажам не нужно искать акул — те уже заперты в клетках подводной лаборатории, сотрудники которой разрабатывают препарат от болезни Альцгеймера и используют хищников в качестве подопытных. Только вот манипуляции ученых не проходят бесследно: теперь акулы способны перехитрить людей, и однажды они вырываются на свободу.
В отличие от большинства фильмов, в которых подводные монстры создаются с помощью компьютерной графики или реалистичных муляжей, одна из сцен «Глубокого синего моря» была снята в присутствии настоящей акулы: проплыть рядом с ней пришлось исполнителю главной роли Томасу Джейну.
Год: 2011.
Страна: ЮАР, Великобритания.
Режиссер: Джон Стокуэлл.
В ролях: Холли Берри, Оливье Мартинес и другие.
Рейтинг «?Кинопоиска»: 4.9.
Рейтинг IMDb: 4.3.
Обладательница «Оскара» Холли Берри сыграла опытного дайвера и эксперта по белым акулам, завязавшего с опасным хобби после трагической гибели напарника. Однако, как известно, есть предложения, от которых невозможно отказаться, и когда на горизонте появляется миллионер, жаждущий экстрима, главная героиня соглашается помочь ему с погружением.
Как и в случае с предыдущим фильмом, «Заклинательница акул» содержит кадры, в которых засветились настоящие белые акулы. Правда, критики не оценили натуралистичность картинки: рейтинг ленты на сайте Rotten Tomatoes составляет 0%.
Год: 2018.
Страна: США, Китай.
Режиссер: Джон Тертлтауб.
В ролях: Джейсон Стэйтем, Ли Бинбин, Рэйн Уилсон, Руби Роуз и другие.
Рейтинг «?Кинопоиска»: 5.9.
Рейтинг IMDb: 5.6.
Этим летом на экраны вышла картина «Мег 2: Бездна», но пока вспомним, с чего все началось. В оригинальном фильме речь идет о доисторической 23-метровой акуле, которую все считали вымершей. Монстр нападает на глубоководный батискаф, спасти который предстоит подводнику в исполнении Джейсона Стэтхэма.
Лента получила смешанные отзывы и даже номинировалась на анти-премию «Золотая малина», и все же это не помешало создателям продолжить историю, а теперь уже ходят слухи о запуске в работу третьей части франшизы.
Год: 2016.
Страна: США.
Режиссер: Жауме Кольет-Серра.
В ролях: Блейк Лайвли, Оскар Хаэнада, Джозеф Салас и другие.
Рейтинг «?Кинопоиска»: 6.3.
Рейтинг IMDb: 6.3.
Камерный триллер о противостоянии большой белой акулы и серфенгистки, загнанной на небольшой островок, пришелся по душе и зрителям, и критикам. До начала съемок сценарий «Отмели» входил в «кровавый список» — подборку лучших нереализованных сценариев к фильмам ужасов.
Что касается акулы, созданной с помощью компьютерной графики, Жауме Кольет-Серра подчеркнул, что это — самка. Дело в том, что женские особи данного вида гораздо крупнее мужских и, по словам режиссера, даже выглядят страшнее.
Год: 2017.
Страна: Великобритания.
Режиссер: Йоханнес Робертс.
В ролях: Мэнди Мур, Клэр Холт, Крис Дж. Джонсон и другие.
Рейтинг «?Кинопоиска»: 5.9.
Рейтинг IMDb: 5.6.
Как и в «Отмели», действие «Синей бездны» разворачивается в Мексике, только вместо одинокой любительницы серфинга зрители наблюдают за сестрами, которые целенаправленно хотят посмотреть на акул, опустившись под воду в специальной клетке. Как водится в подобных историях, приключение организовано нелегально, а оборудование оставляет желать лучшего.
В оригинале картина называется «47 метров вниз»: именно на такой глубине оказываются девушки, когда обрывается трос. В 2019 году вышел сиквел, главную роль в котором исполнила звезда сериала «Шершни» Софи Нелисс.
Год: 2016.
Страна: США.
Режиссер: Марио Ван Пиблз.
В ролях: Николас Кейдж, Том Сайзмор, Томас Джейн и другие.
Рейтинг «?Кинопоиска»: 5.8.
Рейтинг IMDb: 5.3.
Если вы внимательно смотрели ленту «Челюсти», то помните историю, которую поведал один из главных героев — ветеран Второй мировой войны и охотник на акул Квинт, служивший на крейсере «Индианаполис». Спилбергу не пришлось ничего выдумывать: корабль, доставивший части атомной бомбы, позднее сброшенной на Хиросиму, вошел в историю из-за катастрофы с наиболее массовой гибелью личного состава.
Военная драма «Крейсер» дает зрителям более полное представление о произошедшем: торпедированное японцами судно пошло ко дну, а оставшиеся в живых на протяжении нескольких дней ждали помощи под палящим солнцем, отбиваясь от акул.
Год: 2004.
Страна: ЮАР.
Режиссер: Джек Шолдер.
В ролях: Колин Эглсфилд, Марк Декстер, Дженна Харрисон, Джон Рис-Дэвис и другие.
Рейтинг «?Кинопоиска»: 5.2.
Рейтинг IMDb: 5.5.
Другая картина, основанная на реальных событиях, переносит зрителей в 1916 год, когда огромная акула-убийца терроризировала жителей побережья Нью-Джерси. Сюжет в целом повторяет историю, рассказанную в «Челюстях»: местные власти не торопятся закрывать пляжи, опасаясь убытков, а на поиски хищника отправляются добровольцы.
В одной из главных ролей снялся валлийский актер Джон Рис-Дэвис, сыгравший Салаха в приключенческой франшизе об Индиане Джонсе и гнома Гимли в фантастической саге «Властелин колец».
Год: 2023.
Страна: США, Доминикана, Мексика.
Режиссер: Адриан Грюнберг.
В ролях: Джош Лукас, Фернанда Уррехола, Хулио Седильо и другие.
Рейтинг «?Кинопоиска»: 5.3.
Рейтинг IMDb: 3.7.
Самый свежий релиз в подборке, как и «Мег: Монстр глубины», посвящен доисторическому виду акул: мегалодон считается одним из самых крупных подводных хищников за всю историю Земли. Оригинальное название фильма — «Черный демон» — отсылает к древним ацтекским легендам.
По сюжету главный герой с семьей отправляется на отдых в Мексику, однако их настораживает, что в городе совсем нет туристов. Выясняется, что местную нефтяную платформу облюбовала гигантская акула.
Год: 2011.
Страна: Австралия, Сингапур.
Режиссер: Кимбл Рендалл.
В ролях: Завьер Сэмюэл, Шарни Винсон, Адриан Пэнг, Ци Юу и другие.
Рейтинг «?Кинопоиска»: 5.3.
Рейтинг IMDb: 5.2.
Жителям небольшого австралийского городка не позавидуешь: сначала на них обрушилось мощное цунами, в результате чего несколько человек оказались заперты в супермаркете, а затем на затопленные улицы прорвались акулы.
В картине засветились звезды популярных сериалов: Джулиана МакМэхона зрители могут помнить по «Зачарованным» и «Частям тела», а Фиби Тонкин — по «Дневникам вампира» и «Древним».
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