10 лучших фильмов про апокалипсис

Фильмы о конце света предлагают нам мрачные, но захватывающие истории о выживании человечества в экстремальных условиях. В этой статье мы рассмотрим десять лучших фильмов с рейтингом не ниже 6.5 балла «Кинопоиска», которые представляют собой истории об апокалипсисе — от зомби-апокалипсиса до пришествия инопланетян и глобальных экологических катастроф.

28 дней спустя

Страна: Великобритания.

Год: 2002.

Жанр: ужасы, научная фантастика, триллер.

Режиссер: Дэнни Бойл.

Главные роли: Киллиан Мерфи, Наоми Харрис, Брендан Глисон, Кристофер Экклстон и другие.

Оценка IMDb: 7.5.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5.

Бюджет: $ 8 миллионов.

Курьер в исполнении Киллиана Мерфи выходит из комы и обнаруживает, что буквально за пару недель наступила эпидемия вируса ярости, который превращает людей в зомби.

Сценарист «28 дней спустя» Алекс Гарленд черпал вдохновение у классика зомби-фильмов Джорджа Ромера («Ночь живых мертвецов»). Создатели расценивали фильм как дань уважения жанру зомби-хорроров, но вместе с этим привнесли в него революционное видение монстров. В этом фильме впервые зомби были не медленной и пассивной толпой, а быстрыми и опасными инфицированными существами.

Фото Кадр из фильма «28 дней спустя»

Фильм получил награду за лучший фильм ужасов премии «Сатурн», в номинации «Лучший фильм» премии «Хьюго» и номинации «Лучший фильм» фестиваля «Сандэнс». При бюджете в $ 8 миллионов фильм собрал более $ 80 миллионов, став для студии коммерчески успешным проектом.

День независимости

Страна: США.

Год: 1996.

Жанр: научная фантастика, боевик.

Режиссер: Роланд Эммерих.

Главные роли: Уилл Смит, Джефф Голдблюм, Билл Пуллман и другие.

Оценка IMDb: 7.0.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.

Бюджет: $ 75 миллионов.

«День независимости» — это ставший классическим фильм об апокалипсисе, где Земля подвергается инопланетному вторжению. По сюжету огромные космические корабли прилетают на Землю и начинают разрушать города, угрожая всему человечеству. Президент США (Билл Пуллман), пилот (Уилл Смит) и ученый (Джефф Голдблюм) объединяются, чтобы найти способ противостоять врагу и спасти человечество.

Фото Кадр из фильма «День независимости»

«День независимости» оказал значительное влияние на жанр и вписал в историю знаменитую сцену разрушения Белого дома, а также получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Любители экшена оценят зрелищные сцены боев и взрывов, которые происходят на фоне драмы о мужестве и солидарности.

2012

Страна: США.

Год: 2009.

Жанр: фантастика, боевик, приключения.

Режиссер: Роланд Эммерих.

Главные роли: Джон Кьюсак, Аманда Пит, Чиветель Эджиофор и другие.

Оценка IMDb: 5.8.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9.

Бюджет: $ 200 миллионов.

Фильм рассказывает о серии глобальных катастроф, вызванных гигантскими сейсмическими активностями, раскаленной магмой и наводнениями, из-за чего Земля стоит на грани уничтожения. Согласно календарю майя, это апокалипсис, и случится он 21 декабря 2012 года. Главные герои, в том числе писатель Джексон Кертис (Джон Кьюсак), его семья и небольшая группа выживших, должны сразиться с природными катастрофами и найти способы спастись.

Фото Кадр из фильма «2012»

Фильм демонстрирует грандиозные спецэффекты и поражает масштабностью, что делает его идеальным для любителей блокбастеров. «2012» получил номинацию на «Оскар» в категории визуальных эффектов и, несмотря на невысокий рейтинг среди зрителей, считается одним из главных фильмов о конце света.

Послезавтра

Страна: США.

Год: 2004.

Жанр: научная фантастика, боевик, приключения.

Режиссер: Роланд Эммерих.

Главные роли: Деннис Куэйд, Джейк Джилленхол, Эмми Россум, Села Уорд и другие.

Оценка IMDb: 6.5.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.

Бюджет: $ 125 миллионов.

Еще один фильм немецкого режиссера Роланда Эммериха, в котором он представляет причиной апокалипсиса глобальное потепление. По сюжету ученый-палеоклиматолог отправляется спасать сына во время экстремального похолодания на фоне обледенелой Америки.

Визуальные эффекты смотрятся потрясающе для 2004 года, а в 2005-м фильм «Послезавтра» получил премию BAFTA — «Лучшее достижение в области специальных визуальных эффектов» — и премию MTV Movie Awards за лучшую экшен-сцену (сцена разрушения Лос-Анджелеса).

Фото Кадр из фильма «Послезавтра»

Фильм-катастрофа поднимает актуальные экологические вопросы и показывает, как быстро мир может измениться, — а это действительно леденящее кровь осознание.

Не смотрите наверх

Страна: США.

Год: 2021.

Жанр: комедия, научная фантастика, драма.

Режиссер: Адам Маккей.

Главные роли: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип, Джона Хилл, Кейт Бланшетт, Тимоти Шаламе и другие.

Оценка IMDb: 7.2.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5.

Бюджет: $ 75 миллионов.

«Не смотрите наверх» — это сатирическая комедия со звездным составом о двух астрономах, которые обнаруживают приближение кометы, способной уничтожить Землю. Они пытаются предупредить мирное население и правительство о наступающей катастрофе, но сталкиваются с апатией, политическими интригами и медиаистерией.

Фото Кадр из фильма «Не смотрите наверх»

Фильм был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» и собрал почти $ 800 миллионов при бюджете в $ 75 миллионов. Критики же оценили «Не смотрите наверх» за то, что фильм смешивает черную комедию с серьезной темой климатических изменений, ставя зрителей перед зеркалом современного общества и его равнодушной реакцией на угрозы.

Армагеддон

Страна: США.

Год: 1998.

Жанр: научная фантастика, боевик, приключения.

Режиссер: Майкл Бэй.

Главные роли: Брюс Уиллис, Бен Аффлек, Лив Тайлер, Стив Бушеми и другие.

Оценка IMDb: 6.7.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8.

Бюджет: $ 140 миллионов.

«Армагеддон» представляет собой фильм о последней попытке спасения Земли от гибели, которую несет приближающийся астероид. Герои Брюса Уиллиса и Бена Аффлека ведут команду нефтяных буровиков в космос, чтобы предотвратить катастрофу.

Фото Кадр из фильма «Армагеддон»

Мастер впечатляющих взрывов и масштабных разрушений Майкл Бэй добавил в фильм невероятные спецэффекты и динамику, поэтому неудивительно, что «Армагеддон» был номинирован на «Оскар» за лучшие визуальные и звуковые эффекты. Майкл Бэй получил за фильм премию «Сатурн» как лучший режиссер, а также забрал награду за лучший научно-фантастический фильм. Несмотря на критику научного сообщества, фильм собрал в прокате $ 553,7 миллиона при бюджете в $ 140 миллионов.

Война миров

Страна: США.

Год: 2005.

Жанр: научная фантастика, боевик, триллер.

Режиссер: Стивен Спилберг.

Главные роли: Том Круз, Дакота Фаннинг, Тим Роббинс, Джастин Чэтвин и другие.

Оценка IMDb: 6.5.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.

Бюджет: $ 132 миллиона.

Мастер драмы Стивен Спилберг снял историю о массовом инопланетном вторжении на Землю. Главный герой, отец-разведчик и его дети оказываются в эпицентре атаки трехногих машин-пришельцев и вынуждены бежать, искать убежище и спасаться от разрушения. Том Круз играет отца, борящегося за выживание своей семьи во времена хаоса и паники.

Фото Кадр из фильма «Война миров»

Научно-фантастическая драма и экранизация одноименной книги Герберта Уэллса заслуживает внимания. Фильм создает невероятную атмосферу страха и напряжения, подчеркивая хрупкость человечества перед неизвестным врагом.

Меланхолия

Страна: Дания, Швеция, Франция, Германия.

Год: 2011.

Жанр: драма, фантастика.

Режиссер: Ларс фон Триер.

Главные роли: Кирстен Данст, Шарлотта Генсбур, Александр Скарсгард и другие.

Оценка IMDb: 7.1.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0.

Бюджет: $ 7,4 миллиона.

Ларс фон Триер в «Меланхолии» исследует психологический апокалипсис через отношения сестер во время приближения планеты Меланхолия к Земле. Сталкиваясь с физической и эмоциональной угрозой, Клэр и Джастин по-разному подходят к жизни и к наступающей катастрофе.

Фото Кадр из фильма «Меланхолия»

Это необычный фильм про апокалипсис, так что рекомендуем его тем, кто ищет эмоциональную глубину, непредсказуемый сюжет и возможность задуматься над философскими вопросами о смысле жизни и смерти. «Меланхолия» получила приз Европейской киноакадемии — «Лучший фильм», а также взяла награду в Каннах за лучшую женскую роль (Кирстен Данст).

Война миров Z

Страна: США.

Год: 2013.

Жанр: научная фантастика, боевик, ужасы.

Режиссер: Марк Форстер.

Главные роли: Брэд Питт, Мирей Инос, Стерлинг Джеринс, Дэниэл Сайс и другие.

Оценка IMDb: 7.0.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0.

Бюджет: $ 190 миллионов.

Фильм «Война миров Z» — это научно-фантастический боевик с элементами хоррора, вышедший в 2013 году и основанный на одноименной книге Макса Брукаса. Фильм рассказывает историю о мировой пандемии зомби: неизвестный вирус поразил человечество, а зараженные становятся быстрыми и агрессивными зомби за 12 секунд. В попытках выжить и противостоять страшной угрозе герой Брэда Питта пытается спасти свою семью и перемещается по всему миру, где каждая страна по-разному борется с зомби.

Фото Кадр из фильма «Война миров Z»

Фильм собрал $ 540 миллионов по всему миру при бюджете в $ 190 миллионов и был относительно положительно принят зрителями. В отзывах его отмечают за интересный взгляд на зомби-апокалипсис, впечатляющие сцены бушующих зомби и то, что он подчеркивает важность научного метода в решении проблемы выживания.

Армагеддец

Страна: Великобритания.

Год: 2013.

Жанр: комедия, научная фантастика.

Режиссер: Эдгар Райт.

Главные роли: Саймон Пегг, Ник Фрост, Розамунд Пайк, Мартин Фриман и другие.

Оценка IMDb: 6.9.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7.

Бюджет: $ 20 миллионов.

Гэри Кинг собирает старых друзей, чтобы вернуться в свой родной город и завершить эпический пивной забег, который они не смогли одолеть в день своего школьного выпускного еще в девяностые. Ностальгия главных героев, смешанная с сожалениями о прошлом, 11 пинтами пива и нашествием инопланетян, приводит к апокалипсису.

Эдгар Райт умело сочетает элементы комедии, драмы и научной фантастики, создавая смешное и пугающее кино. Ну а непревзойденный дуэт Саймона Пегга и Ника Фроста в очередной раз заставляет нас поверить в настоящую дружбу.

Фото Кадр из фильма «Армагеддец»

Бюджет добротной комедии из «Трилогии Корнетто» (туда входят также «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые» Эдгара Райта) составил $ 20 миллионов, а собрал фильм всего в два раза больше.

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