10 лучших фильмов про бандитов

Криминальные истории всегда привлекали зрителей по всему миру. Это доказывает успех саги «Крестный отец» или, например, таких сериалов, как «Нарко», «Острые козырьки» и «Бригада». Кинематографисты создают оригинальные проекты, экранизируют скандальные книги и обращаются к биографиям реально существовавших бандитов — из любого проекта может получиться захватывающая картина, которая принесет создателям ряд престижных наград.

Выбрали несколько интересных фильмов об американских гангстерах, итальянских мафиози, южнокорейских коллекторах и других преступниках, среди которых нашлось место как классическим лентам, так и недавним хитам кинопроката.

Джентльмены

Год: 2019.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Гай Ричи.

В главных ролях: Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Хью Грант, Мишель Докери, Колин Фаррелл и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Джентльмены»

Гай Ричи специализируется на историях про бандитов и четких пацанов: его режиссерская карьера началась с криминальных картин «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». После череды экспериментов (шпионская ретрокомедия «Агенты А.Н.К.Л.», историческое фэнтези «Меч короля Артура» и киноадаптация «Аладдина») Ричи вернулся к излюбленной теме, а одним из его самых успешных проектов последних лет стали «Джентльмены».

Сюжет разворачивается вокруг колоритных персонажей, среди которых — крупный наркоторговец Микки Пирсон (Мэттью Макконахи), китайский криминальный авторитет Сухой Глаз (Генри Голдинг), ушлый частный детектив Флетчер (Хью Грант) и многие другие.

На «Кинопоиске» «Джентльмены» занимают 30-е место в списке 250 лучших фильмов. Кроме того, сейчас в разработке находится одноименный сериальный спин-офф: ожидается, что несколько эпизодов поставит сам Гай Ричи.

Банды Нью-Йорка

Год: 2002.

Страна: США, Германия, Великобритания, Нидерланды, Италия.

Режиссер: Мартин Скорсезе.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Мартин Скорсезе, Кэмерон Диас, Джим Бродбент, Джон Си Райли, Лиам Нисон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Банды Нью-Йорка»

В фильмографии Мартина Скорсезе тоже немало криминальных лент: это и классические «Славные парни» с Робертом Де Ниро, и более современные «Отступники» и «Ирландец». Однако сегодня предлагаем вспомнить историческую драму «Банды Нью-Йорка».

Дэниэл Дэй-Льюис сыграл предводителя местных протестантов по прозвищу Мясник Билл, а Леонардо Ди Каприо — сына его противника, лидера ирландских католиков из банды «Мертвые кролики». Еще в детстве он становится свидетелем того, как Мясник Билл убивает его отца, и растет с мыслью о мести.

«Банды Нью-Йорка» претендовали на «Оскар» сразу в десяти номинациях, но остались без единой победы. В категории «Лучший фильм» картину обошел мюзикл «Чикаго», а в режиссерской категории Мартина Скорсезе обошел Роман Полански с военной драмой «Пианист». Чуть больше повезло Дэй-Льюису, который получил премию Гильдии актеров и BAFTA.

Неприкасаемые

Год: 1987.

Страна: США.

Режиссер: Брайан Де Пальма.

В главных ролях: Кевин Костнер, Шон Коннери, Чарльз Мартин Смит, Энди Гарсиа, Роберт Де Ниро, Ричард Брэдфорд и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Неприкасаемые»

Подборку бандитских историй сложно представить без фильма об Аль Капоне. Известный американский гангстер стал центральным персонажем «Неприкасаемых»: в картине Брайана Де Пальмы его сыграл Роберт Де Ниро. Кевин Костнер перевоплотился в Эллиота Несса — специального агента Министерства финансов, которому удалось отправить Аль Капоне за решетку.

И все же главной звездой ленты стал Шон Коннери. Образ опытного полицейского Джима Мэлоуна принес ему «Золотой глобус» и «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Бешеные псы

Год: 1991.

Страна: США.

Режиссер: Квентин Тарантино.

В главных ролях: Харви Кейтель, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Крис Пенн, Стив Бушеми, Квентин Тарантино и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,3.

Фото Кадр из фильма «Бешеные псы»

Дебютный полнометражный фильм Квентина Тарантино повествует о нескольких преступниках, собравшихся провернуть ограбление. Разумеется, в реальности идеальный план оборачивается настоящей катастрофой.

С финансированием съемок начинающему режиссеру помог Харви Кейтель: актер, который в итоге сыграл Мистера Белого, остался под большим впечатлением от случайно попавшего к нему в руки сценария и выступил сопродюсером «Бешеных псов».

Квентина Тарантино отметили призами нескольких международных фестивалей (в Торонто, Стокгольме, Авиньоне и других городах). Без наград не остались и актеры: Харви Кейтель получил каталонскую Премию Святого Георгия, а Стив Бушеми — американскую премию «Независимый дух».

Бумер

Год: 2003.

Страна: Россия.

Режиссер: Петр Буслов.

В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов, Сергей Горобченко, Яна Шивкова и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Бумер»

Популярным сеттингом для российских фильмов про бандитов стали, конечно же, лихие девяностые: именно о них Алексей Балабанов снял «Жмурки» и дилогию «Брат». Не обошли стороной эту тему и в сериале «Бригада». Еще одну криминальную историю, действие которой разворачивается в 1999-м, рассказали в ленте «Бумер».

По сюжету четверо друзей решают залечь на дно после очередной разборки и, чтобы уехать из города, используют недавно угнанный BMW. Однако череда их решений приводит к трагической развязке.

В 2006 году на экраны вышел сиквел «Бумера» о вышедшем на свободу персонаже Владимира Вдовиченкова по прозвищу Кот.

Враг государства №1

Год: 2008.

Страна: Франция, Канада, Италия.

Режиссер: Жан Франсуа-Рише.

В главных ролях: Венсан Кассель, Сесиль де Франс, Жерар Депардье, Жиль Леллуш, Рой Дюпюи, Елена Анайя и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Враг государства №1»

Главным героем дилогии «Враг государства №1» (вторая часть получила подзаголовок «Легенда») стал французский гангстер Жак Мерин. Выходец из благополучной семьи, посещавший престижную католическую школу, встал на криминальный путь еще в начале 60-х, но от ограбления банков и ювелирных магазинов перешел к захвату заложников (среди которых были судьи) и похищениям людей с целью выкупа.

В основу фильма легла книга, которую написал сам Жак Мерин. Легендарного преступника, получившего в 70-х статус врага государства №1, сыграл Венсан Кассель, а съемки проходили во Франции, Канаде, Соединенных Штатах, Испании, Великобритании и Алжире — Мерин действительно проворачивал дела во всех этих странах.

Гоморра

Год: 2008.

Страна: Италия.

Режиссер: Маттео Гарроне.

В главных ролях: Сальваторе Абруццезе, Симоне Саккеттино, Сальваторе Руокко, Винченцо Фабричино и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Гоморра»

Итальянская мафия нередко фигурирует в крупных голливудских фильмах, но и сами итальянцы сняли несколько криминальных фильмов. Так, например, «Гоморра» посвящена деятельности неаполитанской группировки с похожим названием.

Автор одноименного романа, послужившего литературной основой картины, даже пострадал от реальных членов преступной организации «Каморра»: те вынесли писателю смертный приговор, и теперь Роберто Савиано находится под круглосуточной охраной полиции.

Что касается картины, то «Гоморра» получила «Гран-при Каннского кинофестиваля» и четыре награды Европейской киноакадемии (в том числе — в категории «Лучший фильм»), а также представляла Италию на «Золотом глобусе», «Сезаре» и BAFTA.

Джонни Д.

Год: 2009.

Страна: США, Япония.

Режиссер: Майкл Манн.

В главных ролях: Джонни Депп, Кристиан Бэйл, Марион Котийяр, Стивен Лэнг, Джейсон Кларк, Билли Крудап и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Джонни Д.»

Еще одним гангстером, чьим преступлениям посвятили отдельный фильм, стал американец Джон Диллинджер, который ограбил около двадцати банков. Кроме того, в ленте «Джонни Д.» засветились такие реально существовавшие бандиты, как Красавчик Флойд (Ченнинг Татум), Малыш Нельсон (Стивен Грэм) и другие.

Джона Диллинджера, в 1930-х провозглашенного врагом общества номер один, сыграл Джонни Депп, а в его противников — директора ФБР Джона Эдгара Гувера и лучшего агента Мелвина Первиса — перевоплотились Билли Крудап и Кристиан Бейл.

Город воров

Год: 2010.

Страна: США.

Режиссер: Бен Аффлек.

В главных ролях: Бен Аффлек, Ребекка Холл, Джон Хэмм, Джереми Реннер, Блейк Лайвли, Пит Постлетуэйт и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Город воров»

Вторым полнометражным проектом в режиссерской карьере Бена Аффлека стала криминальная драма «Город воров», действие которой разворачивается в Бостоне. Четверо друзей (одного из которых сыграл сам Аффлек) выросли в неблагополучном районе и неизбежно стали преступниками. Парни грабят банки, инкассаторские машины и даже бейсбольный стадион.

Чтобы вжиться в образ отсидевшего за убийство Джема, Джереми Реннер общался с реальными преступниками из Чарльстауна. В итоге актер, знакомый зрителям по роли Клинта Бартона из киновселенной Marvel, был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус», но на обеих премиях уступил Кристиану Бэйлу.

Криминальный город

Год: 2017

Страна: Южная Корея

Режиссер: Кан Юнсон.

В главных ролях: Ма Донсок, Юн Гесан, Чо Джэюн, Чхве Гвихва и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Криминальный город»

Вышедший шесть лет назад боевик «Криминальный город» положил начало целой франшизе: центральным персонажем всех трех фильмов (четвертый уже в разработке) стал детектив Ма Сокто, которого сыграл Ма Донсок, засветившийся в зомби-хорроре «Поезд в Пусан» и Marvel-блокбастере «Вечные».

В дебютной части, основанной на реальных событиях, Ма Сокто разбирается с мигрантами-коллекторами, который решили не мелочиться и убили главаря одной из местных группировок. Сиквел переносит зрителей из Сеула во Вьетнам: на этот раз полицейский должен отконвоировать на родину сдавшегося местным властям корейского преступника.

В этом году состоялась премьера триквела, который получил подзаголовок «Разборки в Пусане»: новыми противниками Ма Сокто становятся японские мафиози, которые завезли в город новый синтетический наркотик.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!