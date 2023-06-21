5 лучших фильмов об искусственном интеллекте по версии нейросети

Интерес человечества к технологиям растет изо дня в день. Мы решили спросить у нейросети ChatGPT, какие ленты об искусственном интеллекте, по ее мнению, являются лучшими.

«Бегущий по лезвию 2049», 2017 год

Рейтинг на Кинопоиске: 7.8.

Фильм Дени Вильнева («Дюна») является сиквелом культовой картины Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». В основу экранизаций лег научно-фантастический роман Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Любопытно, что обе ленты провалились в прокате, но все равно снискали большую любовь зрителей.

Фото Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Действие «Бегущего по лезвию 2049» происходит в Лос-Анджелесе спустя 30 лет после событий оригинального фильма. К образу Рика Декарда вернулся Харрисон Форд, а вот главную роль исполнил Райан Гослинг. Его персонаж — офицер полиции Кей — отправляется на поиски Декарда. Вместе они должны разобраться с секретной информацией. Иначе порядок, установленный между людьми и андроидами, будет нарушен.

«Игра Эндера», 2013 год

Рейтинг на Кинопоиске: 6.7.

Еще одна экранизация романа, только теперь писателя-фантаста Орсона Скотта Карда, и еще один проект с участием Харрисона Форда. Однако в этот раз события разворачиваются в 2135 году, когда Земля уже пережила несколько нападений инопланетной расы «жукеров» и готовится к новой атаке.

Фото Кадр из фильма «Игра Эндера»

Последняя надежда человечества — курсант специальной военной школы Эндер Виггин, роль которого исполнил звезда сериала «Половое воспитание» Эйса Баттерфилд. Также в фильме засветились оскароносные актеры Бен Кингсли и Виола Дэвис.

«Экзистенция», 1999 год

Рейтинг на Кинопоиске: 7.1.

Ленту канадского режиссера Дэвида Кроненберга высоко оценили критики: в 1999 году она получила приз Берлинского кинофестиваля за выдающиеся художественные достижения, а также попала в топ-10 фильмов года по версии авторитетного французского журнала о кино «Кайе дю синема».

Фото Кадр из фильма «Экзистенция»

В центре сюжета — игра виртуальной реальности «Экзистенция» (в оригинале — eXistenZ). После неудачного покушения на создательницу проекта система дает сбой. Оценить степень поломки предстоит стажеру и главной героине. Образы разработчиков на себя примерили Дженнифер Джейсон Ли и Джуд Лоу.

«Призрак в доспехах», 2017 год

Рейтинг на Кинопоиске: 6.4.

Научно-фантастический боевик Руперта Сандерса («Белоснежка и охотник») основан на одноименной манге. Скарлетт Йоханссон досталась роль киборга во главе элитного подразделения полиции. Выполняя очередное задание по поимке преступника, она начинает задумываться о том, кем была в прошлой жизни.

Фото Кадр из фильма «Призрак в доспехах»

Хотя многие отметили визуальный стиль и тщательно продуманные технологии, фильм не только провалился в прокате, но и получил нелестные отзывы от критиков.

«Она», 2013 год

Рейтинг на Кинопоиске: 7.6.

Фантастическая мелодрама Спайка Джонса («Быть Джоном Малковичем») была отмечена «Оскаром» за лучший сценарий. А Национальный совет кинокритиков США назвал ее лучшим фильмом 2013 года.

Фото Кадр из фильма «Она»

Идея о романтических отношениях между человеком и искусственным интеллектом пришла режиссеру еще в начале нулевых, когда он прочитал статью о программе для мгновенного обмена сообщениями. Роль одинокого писателя исполнил Хоакин Феникс, а Скарлетт Йоханссон (которая, как и Харрисон Форд, дважды засветилась в этой подборке) озвучила операционную систему по имени Саманта.

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