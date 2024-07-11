Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Статьи
Лучшие фильмы про напарников: кино про напарников — список
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

7 мин.

8 лучших фильмов про напарников

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Типа крутые легавые»
Фото Кадр из фильма «Типа крутые легавые»
Кадр из фильма «Славные парни»
Фото Кадр из фильма «Славные парни»
Кадр из фильма «Патруль»
Фото Кадр из фильма «Патруль»
Кадр из фильма «Мачо и ботан»
Фото Кадр из фильма «Мачо и ботан»
Кадр из фильма «Типа крутые легавые»
Фото Кадр из фильма «Типа крутые легавые»
Кадр из фильма «Полиция Майами: Отдел нравов»
Фото Кадр из фильма «Полиция Майами: Отдел нравов»
Кадр из фильма «Тренировочный день»
Фото Кадр из фильма «Тренировочный день»
Кадр из фильма «Плохие парни»
Фото Кадр из фильма «Плохие парни»
Кадр из фильма «Семь»
Фото Кадр из фильма «Семь»
1/9
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Лучшие друзья, коллеги, а порой — враги, вынужденные работать вместе: собрали несколько картин о напарниках, которые борются с преступностью, охотятся за серийными убийцами и даже распутывают масштабные заговоры.

8 фильмов о&nbsp;выживании на&nbsp;любой вкус. 8 фильмов о выживании на любой вкус

Семь

Год: 1995.
Страна: США.
Режиссер: Дэвид Финчер.
В главных ролях: Брэд Питт, Морган Фриман, Гвинет Пэлтроу, Кевин Спейси, Р. Ли Эрми.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.
Рейтинг IMDb: 8,6.

Фото Кадр из фильма «Семь»

Культовый триллер Дэвида Финчера повествует о работе двух полицейских: за несколько дней до выхода на пенсию Уильям Сомерсет получает в напарники начинающего детектива Дэвида Миллза. Вдвоем им предстоит найти изощренного маньяка, каждое убийство которого связано с одним из семи смертных грехов.

Морган Фриман и Брэд Питт, сыгравшие напарников, получили номинацию на премию канала MTV в категории «Лучший экранный дуэт». Чуть больше повезло Кевину Спейси, который забрал награду «Лучший злодей», а сама картина одержала победу в категории «Лучший фильм». Также в копилке «Семи» есть номинации на «Оскар» и BAFTA.

Плохие парни

Год: 1995.
Страна: США.
Режиссер: Майкл Бэй.
В главных ролях: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Теа Леони, Чеки Карио, Джо Пантольяно.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Плохие парни»

В 1995 году Майкл Бэй выпустил комедийный боевик «Плохие парни», который положил начало целой франшизе: в 2003-м Уилл Смит и Мартин Лоуренс вернулись в сиквеле «Плохие парни 2», в 2020-м вышел третий фильм «Плохие парни навсегда», ну а самая свежая часть — «Плохие парни до конца» — датируется июнем этого года.

Напомним, что в центре сюжета два детектива из Майами. Маркус Бернетт — примерный семьянин, а Майк Лоури — плейбой. Чтобы поймать жестокого наркобарона и спасти девушку, друзьям предстоит на время поменяться местами. Стоит отметить, что на премии канала MTV в 1996 году Уилл Смит и Мартин Лоуренс оказались в той же номинации («Лучший экранный дуэт»), что и звезды триллера «Семь».

Тренировочный день

Год: 2001.
Страна: США.
Режиссер: Антуан Фукуа.
В главных ролях: Дензел Вашингтон, Итан Хоук, Скотт Гленн, Том Беренджер, Харрис Юлин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Тренировочный день»

Криминальная драма «Тренировочный день» рассказывает об одном дне из жизни двух лос-анджелесских полицейских. Джейк Хойт только перешел в отдел по борьбе с наркотиками, и его напарником становится опытный Алонсо Харрис, который, правда, не всегда использует в работе законные методы. Разумеется, новичок сразу же оказывается в гуще событий.

Картина принесла Дензелу Вашингтону второй «Оскар», а Итану Хоуку — первую номинацию на заветную статуэтку. На премии канала MTV все тот же Вашингтон выиграл в категории «Лучший злодей», а рэпер Снуп Догг получил премию за лучшую эпизодическую роль, оставив позади Дэвида Боуи («Образцовый самец») и Кайли Миноуг («Мулен Руж»).

Полиция Майами: Отдел нравов

Год: 2006.
Страна: США, Германия, Парагвай, Уругвай.
Режиссер: Майкл Манн.
В главных ролях: Колин Фаррелл, Джейми Фокс, Гун Ли, Наоми Харрис, Киран Хайндс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.
Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из фильма «Полиция Майами: Отдел нравов»

В основу криминальной драмы Майкла Манна лег сериал «Полиция Майами», который выходил на американском телевидении в 1984-1990 годах. Манн был одним из продюсеров оригинального проекта о двух полицейских под прикрытием, поэтому неудивительно, что именно он снял полнометражный фильм, получивший подзаголовок «Отдел нравов».

Колин Фаррелл и Джейми Фокс сыграли детективов Сонни Крокетта и Рикардо Таббса. По сюжету им предстоит выдать себя за контрабандистов, чтобы приблизиться к лидеру наркокартеля. Только вот один из напарников влюбляется в девушку криминального босса, и теперь вся операция под угрозой.

Типа крутые легавые

Год: 2007.
Страна: Великобритания, Франция, США.
Режиссер: Эдгар Райт.
В главных ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Джим Бродбент, Тимоти Далтон, Пэдди Консидайн.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Типа крутые легавые»

Комедийный боевик «Типа крутые легавые» — вторая часть франшизы Эдгара Райта «Кровь и мороженное». Начало серии положил проект «Зомби по имени Шон», а завершающим фильмом стал «Армагеддец». При этом главные роли во всех трех лентах исполнили Саймон Пегг и Ник Фрост, а во второстепенных засветились Мартин Фриман, Билл Найи и другие британские актеры.

Центральный персонаж картины — лондонский констебль Николас Эйнджел, который настолько одержим своей работой, что начальство переводит его в тихую деревушку в графстве Глостершир. Однако внезапно там происходит серия убийств, и детектив, конечно же, сразу берется за расследование. Его напарником становится наивный полицейский Дэнни Баттерман — сын местного инспектора и большой любитель боевиков.

Мачо и ботан

Год: 2012.
Страна: США.
Режиссеры: Фил Лорд, Кристофер Миллер.
В главных ролях: Джона Хилл, Ченнинг Татум, Бри Ларсон, Дэйв Франко, Роб Риггл.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Мачо и ботан»

«Мачо и ботан» — еще один фильм в сегодняшней подборке, снятый по мотивам популярного в прошлом сериала. Речь идет о «Джамп стрит, 21»: проект выходил в 1987-1991 годах, а одну из главных ролей в нем исполнил Джонни Депп. Разумеется, создатели полнометражной версии не смогли обойти этот факт стороной и пригласили актера вернуться к образу Тома Хэнсона в небольшом эпизоде.

И все же главными героями картины стали напарники Мортон Шмидт и Грег Дженко. В детстве они ненавидели друг друга, а в полицейской академии неожиданно подружились. Теперь они возвращаются в свою старую школу под прикрытием, чтобы вычислить поставщика нового синтетического наркотика.

Патруль

Год: 2012.
Страна: США.
Режиссер: Дэвид Эйр.
В главных ролях: Джейк Джилленхол, Майкл Пенья, Анна Кендрик, Натали Мартинес, Фрэнк Грилло.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Патруль»

Действие экшен-драмы «Патруль», стилизованной под мокьюментари (жанр, изображающий вымышленные события в виде документального фильма — Прим. Ред.), разворачивается в криминальном районе Лос-Анджелеса. Именно здесь несут службу Брайан Тейлор и Майк Завала — двое полицейских, которые снимают все, что с ними происходит.

Часть материала действительно была отснята на камеры, которые носили на своих жилетах исполнители главных ролей — Джейк Джилленхол и Майкл Пенья. При этом оператором «Патруля» выступил уроженец Москвы Роман Васьянов, в фильмографии которого можно найти такие голливудские проекты, как «Ярость» и «Отряд самоубийц».

Славные парни

Год: 2016.
Страна: США, Великобритания.
Режиссер: Шейн Блэк.
В главных ролях: Райан Гослинг, Рассел Кроу, Ким Бейсингер, Энгаури Райс, Мэтт Бомер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Славные парни»

И вновь Лос-Анджелес! Только на этот раз комедийный боевик «Славные парни» переносит зрителей в 1970-е. Правда, воссоздавать город той эпохи пришлось в Атланте (штат Джорджия). Впоследствии картина получила номинацию на премию «Сатурн» в категории «Лучший приключенческий фильм или боевик».

Что касается сюжета, то частный детектив Холланд Марч, в одиночку воспитывающий дочь Холли, вынужден объединить усилия с избившим его наемником Джексоном Хили, чтобы распутать простое дельце о пропаже девушки. Только вот напарники оказываются втянутыми в крупный заговор с участием сотрудницы министерства юстиции.

В&nbsp;каком порядке смотреть фильмы о&nbsp;Ганнибале Лектере. В каком порядке смотреть фильмы о Ганнибале Лектере: хронология
Фильмы
0
Новости холдинга
Эксперт рассказал, как тон голоса может привлечь внимание противоположного пола
Безумное побоище футболистов с болельщиками. Что случилось в матче Кубка Америки-2024 Уругвай – Колумбия
ФСБ России показала кадры задержания готовившего атаку на храм в Майкопе мужчины
Daily Mail указала на сигнал России Стармеру по конфликту на Украине
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО