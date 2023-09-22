9 лучших фильмов про спорт с высоким рейтингом

Мы уже не раз публиковали киноподборки, посвященные отдельным видам спорта: от боевых искусств и гонок до серфинга и шахмат. На этот раз решили не ограничиваться конкретной дисциплиной и собрали несколько вдохновляющих историй, в том числе основанных на реальных событиях. Героями этих фильмов стали боксеры, фигуристы, легкоатлеты и многие другие.

Баскетбол: «Тренер Картер»

Год: 2005.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Томас Картер.

В главных ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Роб Браун, Роберт Ричард, Рик Гонсалес и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,3

Фото Кадр из фильма «Тренер Картер»

В конце 90-х Кен Картер, недавно ставший тренером школьной команды по баскетболу, принял беспрецедентное решение, которое вызвало шквал осуждения: в самый разгар сезона он запретил игрокам выходить на площадку из-за плохой успеваемости и закрыл им доступ в спортзал. В итоге парни пропустили несколько игр, но все же приняли условие наставника и взялись за учебу.

Настоящий тренер Картер лично выбрал на главную роль Сэмюэля Л. Джексона и присутствовал на съемках каждый день, а реальные игроки команды Richmond Oilers даже засветились в фильме (в финальной сцене они сыграли болельщиков на трибунах).

Еще три фильма о баскетболе:

«Игра по чужим правилам» / США / 2006

«Движение вверх» / Россия / 2017

«Прорваться в НБА» / США / 2022

Фигурное катание: «Тоня против всех»

Год: 2017.

Страна: США, Великобритания, Катар.

Режиссер: Крэйг Гиллеспи.

В главных ролях: Марго Робби, Себастиан Стэн, Эллисон Дженни, Джулианна Николсон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Тоня против всех»

Биографическая драма посвящена скандальной американской фигуристке Тоне Хардинг. В январе 1994 года ее телохранитель и бывший муж напали на главную конкурентку Тони — Нэнси Керриган. В итоге перспективная спортсменка, признанная соучастницей, была лишена титула чемпионки США и пожизненно отстранена от соревнований. Однако это не сломило Хардинг, которая впоследствии перешла в профессиональный бокс.

Во время подготовки к съемкам Марго Робби тренировалась с фигуристкой и хореографом Сарой Кавахарой. Старания актрисы были отмечены номинациями на «Оскар» и «Золотой глобус», но главной звездой фильма, собравшей все престижные награды, стала Эллисон Дженни, сыгравшая мать Тони.

Еще три фильма о фигурном катании:

«Золотой лед» / США / 1992

«Ледяные замки» / США, Канада / 2010

«Лед» / Россия / 2017

Легкая атлетика: «Сила воли»

Год: 2016.

Страна: Канада, Германия, Франция.

Режиссер: Стивен Хопкинс.

В главных ролях: Стефан Джеймс, Джейсон Судейкис, Элай Гори, Шанис Бэнтон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Сила воли»

В 1936 году афроамериканец Джесси Оуэнс приехал в Берлин, чтобы принять участие в летних Олимпийских играх, и на глазах у Адольфа Гитлера стал четырехкратным чемпионом. Изначально роль легендарного легкоатлета должен был сыграть Джон Бойега, но тот сделал выбор в пользу участия в саге «Звездные войны». Тренера Оуэнса сыграл Джейсон Судейкис, известный зрителям по другому спортивному проекту — сериалу «Тед Лассо».

Активное участие в разработке картины принимали дочери Джесси Оуэнса: они не только одобрили сценарий, но и неоднократно посещали съемочную площадку, где рассказывали Стефану Джеймсу о своем отце.

Еще три фильма о легкой атлетике:

«Огненные колесницы» / Великобритания / 1981

«Префонтейн» / США / 1997

«Тренер» / США / 2014

Бокс: «Нокдаун»

Год: 2005.

Страна: США.

Режиссер: Рон Ховард.

В главных ролях: Рассел Кроу, Рене Зеллвегер, Пол Джаматти, Крэйг Бирко и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Нокдаун»

В основе этой ленты — история американского боксера ирландского происхождения Джимми Брэддока. Действие разворачивается во время Великой депрессии, когда успешный в прошлом спортсмен начал браться за любую работу, чтобы прокормить семью. Однако судьба дала Брэддоку второй шанс: в 1935 году он вышел на бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе против очевидного фаворита Макса Бэра.

На роль Джимми Брэддока претендовали Клайв Оуэн, Мэтт Дэймон, Билли Боб Торнтон и Марк Уолберг, однако всех обошел лауреат «Оскара» Рассел Кроу. Участие в фильме принесло ему очередную (пятую по счету) номинацию на «Золотой глобус».

Еще три фильма о боксе:

«Малышка на миллион» / США / 2004

«Боец» / США / 2010

«Левша» / США, Гонконг / 2015

Хоккей: «Легенда № 17»

Год: 2012.

Страна: Россия.

Режиссер: Николай Лебедев.

В главных ролях: Данила Козловский, Олег Меньшиков, Светлана Иванова, Владимир Меньшов и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Легенда № 17»

Центральным персонажем отечественной спортивной драмы стал советский хоккеист Валерий Харламов, а главным событием — первый матч Суперсерии СССР — Канада 1972 года. Картина получила Приз зрительских симпатий на фестивале «Кинотавр», две премии «Жорж» («Лучший российский экшен», «Лучшая российская драма») и шесть «Золотых орлов», в том числе в категории «Лучший фильм».

Однако многие восприняли ленту неоднозначно, в том числе непосредственные участники повествования. Так, например, защитник Александр Гусев не оценил сценарий, поэтому на экране списанному с него персонажу дали фамилию Гуськов.

Еще три фильма о хоккее:

«Могучие утята» / США / 1992

«Чудо» / Канада, США / 2004

«Вышибала» / США, Канада / 2011

Прыжки с трамплина: «Эдди Орел»"

Год: 2015.

Страна: Великобритания, Германия, США.

Режиссер: Декстер Флетчер.

В главных ролях: Тэрон Эджертон, Хью Джекман, Кристофер Уокен, Джо Хартли и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Эдди Орел»

В 1988 году британец Эдди Эдвардс добился права представлять свою страну на Олимпийских играх в Калгари, даже несмотря на небольшой опыт и невысокие результаты. На тот момент Британия уже больше 60 лет не выставляла спортсменов в дисциплине «прыжки с трамплина». Однако Эдди, получивший прозвище Орел, запомнился зрителям и вошел в историю, заняв далеко не первое место.

Картина была номинирована на премию журнала Empire в категории «Лучший британский фильм», но уступила драме «Я, Дэниел Блэйк», ранее отмеченной «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля.

Еще два фильма о прыжках с трамплина:

«Матти» / Финляндия / 2006

«Государственный представитель» / Южная Корея / 2009

Бейсбол: «42»

Год: 2013.

Страна: США.

Режиссер: Брайан Хелгеленд.

В главных ролях: Чедвик Боузман, Харрисон Форд, Николь Бахари, Лукас Блэк и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «42»

В 1940-х руководитель бейсбольной команды Brooklyn Dodgers заявил, что хочет заполучить темнокожего игрока, и его выбор пал на Джеки Робинсона. Парню сразу намекнули, что надо быть готовым к оскорблениям и провокациям, исходящим как от болельщиков, так и от одноклубников. В итоге Робинсон стал первым темнокожим спортсменом в Главной лиге бейсбола и был включен в Национальный зал славы бейсбола.

Главная роль в фильме досталась ныне покойному Чедвику Боузману, а вот его оппонента — Бена Чапмена — сыграл Алан Тьюдик, знакомый зрителям по научно-фантастическому сериалу «Светлячок». Поговаривают, что Боузман и Тьюдик даже вне съемок намеренно относились друг к другу с подчеркнутым холодком.

Еще три фильма о бейсболе:

«Их собственная лига» / США / 1992

«Человек, который изменил все» / США / 2011

«Крученый мяч» / США / 201

Теннис: «Борг/Макинрой»

Год: 2017.

Страна: Швеция, Дания, Финляндия, Чехия.

Режиссер: Янус Мец.

В главных ролях: Сверрир Гуднасон, Шайа ЛаБаф, Стеллан Скарсгард, Тува Новотны и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Борг/Макинрой»

В центре еще одной спортивной ленты — противостояние шведа Бьорна Борга и американца Джона Макинроя в финальном матче Уимблдонского турнира 1980 года. Известных теннисистов сыграли Сверрир Гуднасон («Сожги все мои письма») и Шайа ЛаБаф («Константин: Повелитель тьмы», «Трансформеры»), а тренера Борга — Стеллан Скарсгард («Чернобыль», «Андор»).

За подготовку актеров отвечали финские теннисисты Яркко Ниеминен и Вели Палохеймо. Старания непрофессиональных спортсменов не остались незамеченными: Гуднасон получил номинацию на премию Европейской киноакадемии в категории «Лучшая мужская роль», но награда в итоге досталась итальянцу Марчелло Фонте («Догмэн»).

Еще три фильма о теннисе:

«Уимблдон» / Великобритания, Франция, США / 2004

«Битва полов» / Великобритания, США / 2017

«Король Ричард» / США / 2021

Регби: «Непокоренный»

Год: 2009.

Страна: США.

Режиссер: Клинт Иствуд.

В главных ролях: Морган Фриман, Мэтт Дэймон, Тони Кгороге, Патрик Мофокенг и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Непокоренный»

Формально перед нами биографическая драма о Нельсоне Манделе, разворачивающаяся в то время, когда он занимал пост президента ЮАР. Однако центральным событием, вокруг которого и строится фильм, является 3-й чемпионат мира по регби 1995 года. Южно-Африканская Республика, с которой как раз сняли международные санкции, не только была допущена до участия, но и стала хозяйкой международного турнира.

Нельсона Манделу сыграл Морган Фриман, а капитана сборной команды ЮАР — Мэтт Дэймон. Оба актера получили номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», а сама картина претендовала на престижную французскую награду «Сезар» в категории «Лучший фильм года на иностранном языке», однако уступила «Социальной сети» Дэвида Финчера.

Еще два фильма о регби:

«Неугасающий» / США / 2008

«Начать сначала» / Россия / 2022

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