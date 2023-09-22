9 лучших фильмов про спорт с высоким рейтингом

Мы уже не раз публиковали киноподборки, посвященные отдельным видам спорта: от боевых искусств и гонок до серфинга и шахмат. На этот раз решили не ограничиваться конкретной дисциплиной и собрали несколько вдохновляющих историй, в том числе основанных на реальных событиях. Героями этих фильмов стали боксеры, фигуристы, легкоатлеты и многие другие.
Год: 2005.
Страна: США, Германия.
Режиссер: Томас Картер.
В главных ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Роб Браун, Роберт Ричард, Рик Гонсалес и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 7,3
В конце 90-х Кен Картер, недавно ставший тренером школьной команды по баскетболу, принял беспрецедентное решение, которое вызвало шквал осуждения: в самый разгар сезона он запретил игрокам выходить на площадку из-за плохой успеваемости и закрыл им доступ в спортзал. В итоге парни пропустили несколько игр, но все же приняли условие наставника и взялись за учебу.
Настоящий тренер Картер лично выбрал на главную роль Сэмюэля Л. Джексона и присутствовал на съемках каждый день, а реальные игроки команды Richmond Oilers даже засветились в фильме (в финальной сцене они сыграли болельщиков на трибунах).
Еще три фильма о баскетболе:
«Игра по чужим правилам» / США / 2006
«Движение вверх» / Россия / 2017
«Прорваться в НБА» / США / 2022
Год: 2017.
Страна: США, Великобритания, Катар.
Режиссер: Крэйг Гиллеспи.
В главных ролях: Марго Робби, Себастиан Стэн, Эллисон Дженни, Джулианна Николсон и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,5.
Биографическая драма посвящена скандальной американской фигуристке Тоне Хардинг. В январе 1994 года ее телохранитель и бывший муж напали на главную конкурентку Тони — Нэнси Керриган. В итоге перспективная спортсменка, признанная соучастницей, была лишена титула чемпионки США и пожизненно отстранена от соревнований. Однако это не сломило Хардинг, которая впоследствии перешла в профессиональный бокс.
Во время подготовки к съемкам Марго Робби тренировалась с фигуристкой и хореографом Сарой Кавахарой. Старания актрисы были отмечены номинациями на «Оскар» и «Золотой глобус», но главной звездой фильма, собравшей все престижные награды, стала Эллисон Дженни, сыгравшая мать Тони.
Еще три фильма о фигурном катании:
«Золотой лед» / США / 1992
«Ледяные замки» / США, Канада / 2010
«Лед» / Россия / 2017
Год: 2016.
Страна: Канада, Германия, Франция.
Режиссер: Стивен Хопкинс.
В главных ролях: Стефан Джеймс, Джейсон Судейкис, Элай Гори, Шанис Бэнтон и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 7,1.
В 1936 году афроамериканец Джесси Оуэнс приехал в Берлин, чтобы принять участие в летних Олимпийских играх, и на глазах у Адольфа Гитлера стал четырехкратным чемпионом. Изначально роль легендарного легкоатлета должен был сыграть Джон Бойега, но тот сделал выбор в пользу участия в саге «Звездные войны». Тренера Оуэнса сыграл Джейсон Судейкис, известный зрителям по другому спортивному проекту — сериалу «Тед Лассо».
Активное участие в разработке картины принимали дочери Джесси Оуэнса: они не только одобрили сценарий, но и неоднократно посещали съемочную площадку, где рассказывали Стефану Джеймсу о своем отце.
Еще три фильма о легкой атлетике:
«Огненные колесницы» / Великобритания / 1981
«Префонтейн» / США / 1997
«Тренер» / США / 2014
Год: 2005.
Страна: США.
Режиссер: Рон Ховард.
В главных ролях: Рассел Кроу, Рене Зеллвегер, Пол Джаматти, Крэйг Бирко и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 8,0.
В основе этой ленты — история американского боксера ирландского происхождения Джимми Брэддока. Действие разворачивается во время Великой депрессии, когда успешный в прошлом спортсмен начал браться за любую работу, чтобы прокормить семью. Однако судьба дала Брэддоку второй шанс: в 1935 году он вышел на бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе против очевидного фаворита Макса Бэра.
На роль Джимми Брэддока претендовали Клайв Оуэн, Мэтт Дэймон, Билли Боб Торнтон и Марк Уолберг, однако всех обошел лауреат «Оскара» Рассел Кроу. Участие в фильме принесло ему очередную (пятую по счету) номинацию на «Золотой глобус».
Еще три фильма о боксе:
«Малышка на миллион» / США / 2004
«Боец» / США / 2010
«Левша» / США, Гонконг / 2015
Год: 2012.
Страна: Россия.
Режиссер: Николай Лебедев.
В главных ролях: Данила Козловский, Олег Меньшиков, Светлана Иванова, Владимир Меньшов и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 7,4.
Центральным персонажем отечественной спортивной драмы стал советский хоккеист Валерий Харламов, а главным событием — первый матч Суперсерии СССР — Канада 1972 года. Картина получила Приз зрительских симпатий на фестивале «Кинотавр», две премии «Жорж» («Лучший российский экшен», «Лучшая российская драма») и шесть «Золотых орлов», в том числе в категории «Лучший фильм».
Однако многие восприняли ленту неоднозначно, в том числе непосредственные участники повествования. Так, например, защитник Александр Гусев не оценил сценарий, поэтому на экране списанному с него персонажу дали фамилию Гуськов.
Еще три фильма о хоккее:
«Могучие утята» / США / 1992
«Чудо» / Канада, США / 2004
«Вышибала» / США, Канада / 2011
Год: 2015.
Страна: Великобритания, Германия, США.
Режиссер: Декстер Флетчер.
В главных ролях: Тэрон Эджертон, Хью Джекман, Кристофер Уокен, Джо Хартли и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,3.
В 1988 году британец Эдди Эдвардс добился права представлять свою страну на Олимпийских играх в Калгари, даже несмотря на небольшой опыт и невысокие результаты. На тот момент Британия уже больше 60 лет не выставляла спортсменов в дисциплине «прыжки с трамплина». Однако Эдди, получивший прозвище Орел, запомнился зрителям и вошел в историю, заняв далеко не первое место.
Картина была номинирована на премию журнала Empire в категории «Лучший британский фильм», но уступила драме «Я, Дэниел Блэйк», ранее отмеченной «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля.
Еще два фильма о прыжках с трамплина:
«Матти» / Финляндия / 2006
«Государственный представитель» / Южная Корея / 2009
Год: 2013.
Страна: США.
Режиссер: Брайан Хелгеленд.
В главных ролях: Чедвик Боузман, Харрисон Форд, Николь Бахари, Лукас Блэк и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 7,5.
В 1940-х руководитель бейсбольной команды Brooklyn Dodgers заявил, что хочет заполучить темнокожего игрока, и его выбор пал на Джеки Робинсона. Парню сразу намекнули, что надо быть готовым к оскорблениям и провокациям, исходящим как от болельщиков, так и от одноклубников. В итоге Робинсон стал первым темнокожим спортсменом в Главной лиге бейсбола и был включен в Национальный зал славы бейсбола.
Главная роль в фильме досталась ныне покойному Чедвику Боузману, а вот его оппонента — Бена Чапмена — сыграл Алан Тьюдик, знакомый зрителям по научно-фантастическому сериалу «Светлячок». Поговаривают, что Боузман и Тьюдик даже вне съемок намеренно относились друг к другу с подчеркнутым холодком.
Еще три фильма о бейсболе:
«Их собственная лига» / США / 1992
«Человек, который изменил все» / США / 2011
«Крученый мяч» / США / 201
Год: 2017.
Страна: Швеция, Дания, Финляндия, Чехия.
Режиссер: Янус Мец.
В главных ролях: Сверрир Гуднасон, Шайа ЛаБаф, Стеллан Скарсгард, Тува Новотны и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 6,9.
В центре еще одной спортивной ленты — противостояние шведа Бьорна Борга и американца Джона Макинроя в финальном матче Уимблдонского турнира 1980 года. Известных теннисистов сыграли Сверрир Гуднасон («Сожги все мои письма») и Шайа ЛаБаф («Константин: Повелитель тьмы», «Трансформеры»), а тренера Борга — Стеллан Скарсгард («Чернобыль», «Андор»).
За подготовку актеров отвечали финские теннисисты Яркко Ниеминен и Вели Палохеймо. Старания непрофессиональных спортсменов не остались незамеченными: Гуднасон получил номинацию на премию Европейской киноакадемии в категории «Лучшая мужская роль», но награда в итоге досталась итальянцу Марчелло Фонте («Догмэн»).
Еще три фильма о теннисе:
«Уимблдон» / Великобритания, Франция, США / 2004
«Битва полов» / Великобритания, США / 2017
«Король Ричард» / США / 2021
Год: 2009.
Страна: США.
Режиссер: Клинт Иствуд.
В главных ролях: Морган Фриман, Мэтт Дэймон, Тони Кгороге, Патрик Мофокенг и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 7,3.
Формально перед нами биографическая драма о Нельсоне Манделе, разворачивающаяся в то время, когда он занимал пост президента ЮАР. Однако центральным событием, вокруг которого и строится фильм, является 3-й чемпионат мира по регби 1995 года. Южно-Африканская Республика, с которой как раз сняли международные санкции, не только была допущена до участия, но и стала хозяйкой международного турнира.
Нельсона Манделу сыграл Морган Фриман, а капитана сборной команды ЮАР — Мэтт Дэймон. Оба актера получили номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», а сама картина претендовала на престижную французскую награду «Сезар» в категории «Лучший фильм года на иностранном языке», однако уступила «Социальной сети» Дэвида Финчера.
Еще два фильма о регби:
«Неугасающий» / США / 2008
«Начать сначала» / Россия / 2022
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