10 лучших фильмов про супергероев

Вселенная супергероев с начала двухтысячных завоевала сердца кинолюбителей по всему миру. Фильмы о героях с необычными способностями, защищающих мир от зла, стали неотъемлемой частью современной кинематографии. От захватывающих сюжетов до впечатляющих визуальных эффектов — супергеройские фильмы предоставляют зрителям отличный аттракцион с морем эмоций.

Составили список стоящих фильмов о супергероях — от Темного Рыцаря до Человека-паука. Готовьтесь погрузиться в мир могущественных героев, невероятных приключений и борьбы за справедливость.

Майор Гром: Чумной доктор

Год: 2021.

Страна: Россия.

Режиссер: Олег Трофим.

В главной роли: Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев и другие.

Жанр: супергеройский, боевик.

Оценка IMDb: 6.3.

Оценка «Кинопоиска»: 7.2.

«Майор Гром» — российский супергеройский фильм о приключениях майора полиции Игоря Грома, который, скрывая свою настоящую личность, становится мстителем, борясь с преступностью в городе. Он обладает необычными способностями и использует их для борьбы с преступниками, которые угрожают безопасности горожан.

Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»

Фильм получил популярность среди российских зрителей и стал одним из немногих представителей супергеройского жанра в российском кинематографе. Он показал, что и в России есть потенциал для создания увлекательных супергеройских историй.

Люди Икс

Год: 2000.

Страна: США.

Режиссер: Брайан Сингер.

В главных ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Иэн МакКеллен, Фамке Янссен, Джеймс Марсден, Холли Берри и другие.

Жанр: боевик, приключения, фантастика.

Оценка IMDb: 7.3.

Оценка «Кинопоиска»: 7.7.

Фильм Брайана Сингера рассказывает о людях с генетическими мутациями, дающими их носителям уникальные способности. Он стал голливудским дебютом Хью Джекмана, сыгравшего Росомаху, — этот персонаж оказался визитной карточкой серии.

Фото Кадр из фильма «Люди Икс»

Кроме первой широкой известности Джекмана фильм, ставший кассовым хитом, заложил основу супергеройского кино 2000-х годов и дал старт популярности этого жанра. Персонажи не выглядят плоскими даже по современным стандартам, что особенно радует, учитывая количество героев, которыми наполнен фильм. А темы, раскрываемые в фильме, все еще достойны внимания и обсуждения.

Человек-паук

Год: 2002.

Страна: США.

Режиссер: Сэм Рэйми.

В главной роли: Тоби Магуайр, Уиллем Дефо, Кирстен Данст, Джеймс Франко.

Жанр: боевик, приключения, фантастика.

Оценка IMDb: 7.4.

Оценка «Кинопоиска»: 7.7.

Ставшая легендарной картина Сэма Рейми сделала из Питера Паркера не только одного из самых популярных героев комиксов, но и лицо супергеройского блокбастера. Ведь если «Люди Икс» заложили основу, то «Человек-паук» взял ее и, переосмыслив, вывел на новый уровень.

Фото Кадр из фильма «Человек-паук»

При сборах в 825 миллионов долларов, первые 100 из которых были собраны в первые же три дня проката (хороший показатель даже для сегодняшних дней), фильм стал хитом и закрепился в рейтинге самых кассовых фильмов года. Несмотря на скепсис в отношении Тоби Магуайера в роли Питера, зрители и критики оценили его актерскую игру, а для многих он навсегда остался тем самым Человеком-пауком.

Хранители

Год: 2009.

Страна: США.

Режиссер: Зак Снайдер.

В главных ролях: Патрик Уилсон, Малин Акерман, Мэттью Гуд, Джеффри Дин Морган.

Жанр: боевик, драма, научная фантастика.

Оценка IMDb: 7.6.

Оценка «Кинопоиска»: 7.7.

Супергеройский эпик Зака Снайдера снят по графическому роману «лучшего писателя комиксов» Фрэнка Миллера. Фильм повествует о параллельной вселенной, где супергерои — реальность, а часы судного дня показывают почти полночь.

Фото Кадр из фильма «Хранители»

Действие «Хранителей» происходит в 1985 году, а мир напоминает реальный, но до предела гиперболизированный и мрачный. Не все гладко и в жизни супергероев: часть из них оказывается втянута в заговор, который им и придется расследовать.

Альтернативный взгляд на супергероику и мрачная история, выполненная в фирменной манере Зака Снайдера, не оставят зрителя равнодушным.

Железный человек

Год: 2008.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Джон Фавро.

В главной роли: Роберт Дауни-младший, Гвинет Пэлтроу, Джефф Бриджес.

Жанр: боевик, приключения, научная фантастика.

Оценка IMDb: 7.9.

Оценка «Кинопоиска»: 8.0.

Первый фильм киновселенной Marvel дал начало эпохе супергеройских франшиз и сделал из Железного человека, до этого далекого от вершин популярности, новую суперзвезду в мире героев со сверхспособностями.

Как несложно догадаться, фильм рассказывает историю становления Тони Старка как гения, плейбоя, миллиардера и филантропа в сверхтехнологичном костюме.

Фото Кадр из фильма «Железный человек»

Как бы вы ни относились к кинофраншизам, стоит сказать спасибо режиссеру Джону Фавро и великолепному Роберту Дауни-младшему, сделавшему Тони Старка лицом Marvel, за такой яркий и увлекательный старт вселенной Мстителей на широком экране.

Дэдпул

Год: 2016.

Страна: США.

Режиссер: Тим Миллер.

В главной роли: Райан Рейнольдс, Морена Баккарин, Эд Скрейн.

Жанр: боевик, комедия, приключения.

Оценка IMDb: 8.0.

Оценка «Кинопоиска»: 7.6.

Нестандартная супергероика наполнена черным юмором и к тому же регулярно ломает четвертую стену. Фильм рассказывает историю Уэйда Уилсона — бывшего солдата и наемника, который, чтобы справиться с неожиданной болезнью, соглашается на эксперимент с мутацией ДНК, который делает из него неубиваемого супергероя, точнее антигероя.

Фото Кадр из фильма «Дедпул»

Райан Рейнольдс уже примерял на себя образ этого героя в первом сольном фильме про Росомаху, только в тот раз персонаж вышел совсем не таким, каким был в комиксах. Поэтому в сольном фильме было принято решение перезагрузить героя, но Рейнольдс остался на своем месте и, похоже, теперь идеально попал в образ.

Фильм собрал хорошую кассу и даже стал самым финансово успешным на момент релиза фильмом с рейтингом R.

Стражи Галактики

Год: 2014.

Страна: США.

Режиссер: Джеймс Ганн.

В главных ролях: Крис Прэтт, Зои Салдана, Дейв Батиста, Карен Гиллан, Вин Дизель, Брэдли Купер.

Жанр: боевик, приключения, комедия.

Оценка IMDb: 8.0.

Оценка «Кинопоиска»: 7.9.

Вернемся к Disney и его киновселенной Marvel. В 2008 году благодаря Фавро и Дауни завертелись шестеренки этой франшизы, а в 2014-м они стали работать нестандартно уже благодаря творческому взгляду Джеймса Ганна.

«Стражи галактики» стали первым фильмом супергеройской вселенной, перенесшим действие далеко от Земли, на территорию бескрайних космических просторов. Это позволило рассказать уникальную историю про космических наемников, которые случайно объединились в команду в ходе странного стечения обстоятельств и в конце концов нашли друг в друге настоящую семью.

Фото Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Кроме смены локации, фильм выделяется ярким подходом к персонажам, которые вовсе не похожи на рыцарей без страха и упрека. Авторы не стесняются иронизировать над героями и событиями, и все это подкрепляется хорошим юмором и не менее качественным саундтреком из хитов прошлого.

Логан

Год: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Джеймс Мэнголд.

В главных ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Дафни Кин.

Жанр: боевик, драма, научная фантастика.

Оценка IMDb: 8.1.

Оценка «Кинопоиска»: 7.7.

Заключительная глава в истории (как мы думали раньше, но, похоже, нас ждет возвращение героя в триквеле Дедпула) Росомахи, так полюбившегося всем еще со времен «Людей икс» 2000 года.

Логан (одно из имен героя) стар, его способности уже не те, и кажется, будто он доживает свои последние дни. Герой давно отошел от дел и живет тихой жизнью, пока рядом не появляется юная мутантка Лора, ради защиты которой ему снова придется обнажить лезвия и стать тем самым Росомахой.

Фото Кадр из фильма «Логан»

Фильм далек от стандартной супергероики и похож скорее на вестерн в темных тонах, так что не стоит ждать от картины Джеймса Мэнголда вселенского эпика. «Логан» — глубокая история о сломанных людях, которым, несмотря на их исключительность, нет места в меняющемся мире.

«Логан» был положительно принят критиками и зрителями, стал самым рецензируемым фильмом в серии лент о «Людях Икс» и даже получил номинацию на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий — первым из супергеройских фильмов.

Мстители: Финал

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссеры: Энтони и Джо Руссо.

В главных ролях: Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон.

Жанр: боевик, приключения, фантастика.

Оценка IMDb: 8.4.

Оценка «Кинопоиска»: 7.9.

Завершение третьей фазы киновселенной Марвел, самый большой супергеройский капустник франшизы и, пожалуй, высшая ее точка на данный момент.

Лента стала самым кассовым релизом в истории, уступив лишь легендарному «Аватару» Джеймса Кэмерона, и то лишь после повторного проката последнего. «Финал» завершает сюжеты 21 фильма кинофраншизы и вместе с первой частью дилогии «Мстители: Война бесконечности» рассказывает о борьбе команды супергероев со злодеем вселенского масштаба Таносом.

Фото Кадр из фильма «Мстители: Финал»

Кроме ярких спецэффектов и раскрытия сюжетных веток, лента впервые в истории Marvel показывает по-настоящему интересного и сложного злодея, что немудрено, учитывая, что Танос был главным антагонистом всех 22 предыдущих фильмов франшизы. Увы, завершение третьей фазы стало и завершением истории Тони Старка, каким мы его знали до этого.

Темный рыцарь

Год: 2008.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Кристофер Нолан.

В главных ролях: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Аарон Экхарт, Гари Олдман.

Жанр: боевик, криминал, драма.

Оценка IMDb: 9.0.

Оценка «Кинопоиска»: 8.5.

И вот она, вершина рейтинга — вторая часть супергеройской трилогии Кристофера Нолана про Брюса Уэйна и его альтер-эго Бэтмена (надеемся, это не спойлер и вы были в курсе) и, возможно, один из лучших фильмов режиссера.

Именно в этом фильме появляется главный враг рыцаря Готэма — Джокер в исполнении несравненного Хита Леджера, ставшего первым актером, получившим «Оскар» за роль в супергеройском фильме (увы, посмертно).

Фото Кадр из фильма «Темный рыцарь»

Работа Нолана заслужила повсеместное признание, стала одним из самых высокооцененных фильмов и собрала более миллиарда долларов в прокате.

И да, если вы не смотрели первую часть трилогии под названием «Бэтмен: Начало» и вам не хочется — не беда, фильм прекрасно работает и как самостоятельное произведение, к тому же с Бэтменом и Джокером знакомы, пожалуй, почти все.

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