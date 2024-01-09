10 главных фильмов с Анджелой Бассетт

9 января в Лос-Анджелесе пройдет церемония, на которой раздадут почетные «Оскары». Имена лауреатов по традиции огласили заранее, и в этом году среди них — американская актриса Анджела Бассетт.

За долгие годы своей карьеры Бассетт, начавшая сниматься в середине 80-х, дважды боролась за заветную статуэтку, но в 1994-м она уступила Холли Хантер («Пианино»), а в 2023-м — Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»). И вот теперь киноакадемики все-таки решили отметить актрису.

По такому случаю вспоминаем главные проекты Анджелы Бассетт, в фильмографии которой нашлось место пронзительным драмам, биографическим картинам и даже супергеройским блокбастерам.

Ребята с улицы

Год: 1991.

Страна: США.

Режиссер: Джон Синглтон.

В главных ролях: Кьюба Гудинг мл., Айс Кьюб, Моррис Честнат, Лоренс Фишебрн, Анджела Бассетт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Ребята с улицы»

Первую по-настоящему заметную роль Анджела Бассетт сыграла в драме «Ребята с улицы», действие которой разворачивается в криминальном районе Лос-Анджелеса под названием Южный Централ. Сюжет строится вокруг друзей: кто-то из них мечтает выбиться в люди, а кто-то поддается влиянию улиц.

В копилке картины — премия канала MTV в категории «Лучший режиссер-дебютант» и две номинации на «Оскар» («Лучший режиссер» и «Лучший сценарий»).

Малкольм Икс

Год: 1992.

Страна: США, Япония.

Режиссер: Спайк Ли.

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Анджела Бассетт, Альберт Холл, Эл Фримен мл., Делрой Линдо.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Малкольм Икс»

Биографическая драма Спайка Ли посвящена деятельности Малкольма Икса — борца за права темнокожего населения. Роль известного активиста принесла Дензелу Вашингтону «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля и номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».

Анджела Бассетт сыграла Бетти Шабазз — правозащитницу и супругу Малкольма Икса. Кстати, прообраз героини лично консультировала создателей в работе над фильмом.

На что способна любовь

Год: 1993.

Страна: США.

Режиссер: Брайан Гибсон.

В главных ролях: Анджела Бассетт, РаВен Лерримор Келли, Кора Ли Дэй, Кэнди Александр.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «На что способна любовь»

В ленте «На что способна любовь» Бассетт наконец-то вышла на первый план: актриса сыграла королеву рок-н-ролла Тину Тернер. Стоит отметить, что на роль певицы претендовали Уитни Хьюстон и Холли Берри. Но Лоренс Фишберн согласился играть Айка Тернера только после того, как узнал, что Тину сыграет Анджела Бассетт (до этого они вместе снимались в «Ребятах с улицы»).

Музыкальный байопик принес актрисе «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» (за заветную статуэтку боролся и Фишберн, но уступил Тому Хэнксу). К слову, Бассетт стала первой афроамериканкой, победившей в категории «Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)».

Странные дни

Год: 1995.

Страна: США.

Режиссер: Кэтрин Бигелоу.

В главных ролях: Рэйф Файнс, Анджела Бассетт, Джульетт Льюис, Том Сайзмор.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Странные дни»

Научно-фантастический триллер «Странные дни» чуть не поставил крест на карьере кинематографистки Кэтрин Бигелоу, которая несколько лет спустя стала первой женщиной, получившей «Оскар» в режиссерской категории. Фильм провалился в прокате и получил противоречивые отзывы.

Однако и Бигелоу, и Бассетт получили по премии «Сатурн»: Бассетт — за роль Мейс, которая помогает главному герою — Ленни Неро в исполнении Рэйфа Файнса — расследовать убийство его знакомой с помощью устройства, записывающего воспоминания и эмоции.

В ожидании выдоха

Год: 1995.

Страна: США.

Режиссер: Форест Уитакер.

В главных ролях: Уитни Хьюстон, Анджела Бассетт, Лоретта Дивайн, Лела Рошон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1.

Рейтинг IMDb: 6,0.

Фото Кадр из фильма «В ожидании выдоха»

Режиссерская работа Фореста Уитакера («Последний король Шотландии», «Дворецкий», «Изгой-один») стала неожиданным коммерческим успехом. Экранизация одноименного романа Терри Макмиллан повествует о четырех подругах в непростых жизненных ситуациях.

Бассетт сыграла Бернадин Харрис, отказавшуюся от собственной карьеры ради семьи и поддержки мужа, а тот ушел от нее к белой женщине, с которой познакомился на работе.

Музыка сердца

Год: 1999.

Страна: США.

Режиссер: Уэс Крэйвен.

В главных ролях: Мэрил Стрип, Айдан Куинн, Анджела Бассетт, Глория Эстефан.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Музыка сердца»

Уэс Крэйвен подарил миру несколько культовых ужастиков, однако в его фильмографии нашлось место и другим жанрам. Так, например, в 1999 году он выпустил мелодраму «Музыка сердца» о женщине, которая после развода решает круто изменить свою жизнь: она переезжает в Восточный Гарлем и устраивается учителем музыки.

Главная роль в картине принесла Мэрил Стрип номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и премию Гильдии актеров, а вот Анджела Бассетт сыграла директора школы.

Медвежатник

Год: 2001.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Фрэнк Оз.

В главных ролях: Роберт Де Ниро, Эдвард Нортон, Марлон Брандо, Анджела Бассетт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Медвежатник»

Центральным персонажем криминальной ленты «Медвежатник» выступает Ник Уэллс — профессиональный взломщик сейфов, который мечтает покончить с темным прошлым, но все же соглашается еще на одно дело.

Ника сыграл Роберт Де Ниро, а Бассетт досталась роль его подружки Дианы, которая, разумеется, разочарована решением мужчины. Фильм принес актрисе премию NAACP Image Award от Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения: ранее она выигрывала ее и за «Музыку сердца», и за «В ожидании выдоха», и за «Малкольма Икса».

Черная Пантера

Год: 2018.

Страна: США.

Режиссер: Райан Куглер.

В главных ролях: Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго, Летиша Райт, Анджела Бассетт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Черная Пантера»

В 2018 году Анджела Бассетт присоединилась к киновселенной Marvel, сыграв в супергеройской картине «Черная Пантера». Актриса перевоплотилась в Рамонду — королеву Ваканды и мать Т'Чаллы (Чедвик Боузман) и Шури (Летиша Райт).

Первая часть принесла Бассетт и ее коллегам премию Гильдии актеров в категории «Лучший актерский состав», а вот сиквел с подзаголовком «Ваканда навеки» — уже личный «Золотой глобус» и номинации на «Оскар» и BAFTA. Стоит отметить, что она стала первой актрисой из проектов Marvel, получившей признание Американской киноакадемии.

Миссия невыполнима: Последствия

Год: 2018.

Страна: США, Китай, Франция, Норвегия, Великобритания.

Режиссер: Кристофер Маккуорри.

В главных ролях: Том Круз, Генри Кавилл, Саймон Пегг, Винг Реймз, Ребекка Фергюсон, Анджела Бассетт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

В том же году Бассетт присоединилась еще к одной масштабной франшизе: в боевике «Миссия невыполнима: Последствия» она сыграла директора ЦРУ Эрику Слоун, которая отправляет в команду Итана Ханта своего агента — Августа Уокера в исполнении Генри Кавилла.

Этим летом на экраны вышло продолжение шпионской истории, но в первой части «Смертельной расплаты» места для героини Бассетт не нашлось. Однако нельзя исключать ее возможного возвращения в будущем.

Душа

Год: 2020.

Страна: США, Япония.

Режиссер: Пит Доктер, Кемп Пауэрс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Душа»

Бассетт не раз занималась озвучкой игровых и анимационных проектов: так, например, ее голосом говорит один из трансформеров в фантастическом боевике «Бамблби». Пару лет назад актриса приняла участие в работе над мультфильмом «Душа», который в итоге получил «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Главного героя — учителя музыки Джо Гарднера — озвучил Джейми Фокс, а Бассетт подарила свой голос саксофонистке Доротее Уильямс.