Лучшие фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом

В среду, 18 октября исполняется 63 года актеру, режиссеру, мастеру боевых искусств и обладателю самых знаменитых мышц из Брюсселя — Жан-Клоду Ван Дамму.

За свою карьеру бельгиец снялся более чем в 50 фильмах, провел 55 боев, в 53 из которых победил, и трижды становился чемпионом мира.

Бельгийский актер, режиссер и боец стал одним из самых узнаваемых лиц в мире боевого искусства и кино и продолжает вдохновлять поклонников по всему миру своим харизматичным стилем и невероятными трюками. Жан-Клод Ван Дамм, также известный как «мускулы из Брюсселя», снялся во множестве фильмов, и его карьера на киноэкране была настолько яркой, что многие фильмы стали классикой жанра.

Биография

Родился сегодняшний герой в далеком 1960 году в одном из муниципалитетов Брюссельского столичного региона Бельгии в семье бухгалтера и владельца цветочного магазина. В возрасте десяти лет родители отвели юного Жан-Клода Камиля Франсуа Ван Варенберга в школу карате. Также бельгиец занимался муай-тай, кунг-фу, кикбоксингом и тхэквондо, кроме того Ван Дамм в течении пяти лет осваивал искусство классического балета.

Фото Global Look Press

С 16 лет Жан-Клод попал в сборную Бельгии по карате, в составе которой завоевал чемпионство Европы и получил черный пояс. Молодой бельгиец продолжил спортивную карьеру и весьма успешно себя показал на этом поприще.

Но настоящую славу бойцу принесли совсем не спортивные успехи. Благодаря знакомству с Чаком Норрисом, спарринг-партнером которого Ван Дамм был в начале 1980-х годов, Жан-Клод попал в киноиндустрию. Актерский путь мускулистого европейца начался с эпизодической роли в одном из боевиков Норриса под названием «Без вести пропавшие». А первую заметную роль он исполнил в фильме 1986 года «Не отступать и не сдаваться», сыграв русского бойца Ивана Крашинского. Но настоящая слава и звание иконы боевиков были еще впереди.

Лучшие фильмы Жан-Клода Ван Дамма

Кровавый спорт (1988)

В 1988 году на экраны выходит фильм, сделавший Жан-Клода звездой боевиков. Картина, общий бюджет которой составлял чуть более миллиона долларов и на которую изначально никто не возлагал надежд, стала удивительно успешной. Общие сборы фильма составили более 50 миллионов долларов, а Ван Дамм из никому не известного актера переквалифицировался в звезду боевиков.

Фото Кадр из фильма «Кровавый спорт»

В частности, именно «Кровавому спорту» мы обязаны появлением образа Джонни Кейджа в игре Mortal Kombat и, наверное, всей игры. Ведь изначально разработчики из Midway хотели создать игру вокруг персонажа, которого должен был сыграть Бельгиец. Но, увы, Ван Дамм не смог принять участие в задумке, и концепт поменяли.

В «Кровавом спорте» Жан-Клод исполнил роль американского бойца, участвующего в смертельном турнире, проходящем в Гонконге. Сюжет фильма основан на биографии Фрэнка Дюкса, выступившего также и постановщиком боевых сцен картины. Впоследствии якобы реальные события из жизни мастера боевых искусств стали подвергаться сомнению, ведь факты доказывали, что все, о чем заявлял Дюкс, оказалось вымыслом, и его попытки обвинить разоблачителей в клевете закончились провалом. Несмотря на то что биографичность фильма оказалась фейком, а фигура Дюкса стала спорной, это не помешало «Кровавому спорту» стать успешным проектом и заслужить любовь ценителей боевиков.

Кикбоксер (1989)

Вышедший годом позже «Кикбоксер» закрепил статус Ван Дамма как звезды боевиков и экранного мастера боевых искусств. Бельгийский актер исполнил роль Курта Слоуна, чей брат Эрик — чемпион мира по кикбоксингу — приезжает в Таиланд для сражения с местным мастером боевых искусств по имени Тонг По. Эрик проигрывает и оказывается прикован к инвалидной коляске. Тем временем Курт решает отомстить за брата.

Фильмы Жан-Клода, как правило, любят совсем не за сюжетные перипетии, драматический накал и актерскую игру, главное в них — боевые сцены. И тут «Кикбоксер» на высоте!

Фото Кадр из фильма «Кикбоксер»

Фильм 1989 года оказался успешен и породил целую франшизу о боевых искусствах. Впрочем Ван Дамм не принимал участия в продолжениях (кроме перезапуска 2016 года), а сами фильмы проигрывали в качестве первой части и не получили известности.

Двойной удар (1991)

Фильм 1991 года рассказывает историю братьев-близнецов, разлученных в раннем детстве, после того как их родители были убиты по заказу партнера отца. Спустя два десятилетия Чед и Алекс Вагнеры встречаются в Гонконге и объединяются для мести за своих родителей.

Фильм был снят Шелдоном Леттичем, который до этого уже работал с Жан-Клодом как автор сценария «Кровавого спорта», а также написал сценарий и срежиссировал еще один из фильмов бельгийца — «Самоволка». Сам же Ван Дамм выступил в «Двойном ударе» еще и в качестве соавтора сценария, постановщика боевых сцен и даже продюсера.

Фото Кадр из фильма «Двойной удар»

Лента собрала в прокате более 80 миллионов долларов, став самым кассовым из фильмов режиссера. А образом одного из братьев, Алекса Вагнера, был вдохновлен антагонист из второй части франшизы «Неудержимые» — Жан Виллен, также сыгранный Ван Даммом.

Универсальный солдат (1992)

Научно-фантастический фильм рассказывает историю о секретных разработках правительства, в ходе которых убитые во Вьетнаме солдаты США возвращаются к жизни, лишенные воспоминаний и превращенные в идеальные машины для выполнения секретных операций — универсальных солдат. К Люку Деверо (Жан-Клод Ван Дамм) и Эндрю Скотту (Дольф Лундгрен) частично возвращается память, после чего «универсальные солдаты» выходят из-под контроля.

У фильма вышло еще три части, одна из которых является альтернативным продолжением первой ленты и игнорирует события сиквела. А «Универсальный солдат 4» выступает в качестве самостоятельного фильма и сюжетно никак не связан с другими.

Фото Кадр из фильма «Универсальный солдат»

Благодаря растущему опыту съемок и работе над актерской игрой бельгиец получает роли во все более дорогих проектах, которые уже нельзя причислить к боевикам класса B. Вслед за размерами бюджета картин рос и гонорар «бельгийских мышц», а сам актер окончательно занял место героев боевиков по соседству с такими величинами, как Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне.

Ж. К. В. Д. (2008)

Во второй половине «девяностых» популярность жанра, принесшего Ван Дамму славу, резко падает, что сказывается и на карьере актера. И несмотря на развитие актерской игры и даже режиссерский дебют («В поисках приключений»), новые проекты Жан-Клода не добиваются успеха, что ведет к спаду в его карьерной истории.

В 2008 году выходит псевдодокументальная драма «Ж. К. В. Д.». Образ Жан-Клода Ван Дамма в новом проекте далек от классического героя его фильмов. Актер исполнил роль бывшей звезды боевиков, погрязшей в долгах, судебных разбирательствах и прочих житейских трудностях. Фактически актер играет самого себя, а события фильма перемежаются с его реальной жизнью. Только вот экранного Ван-Дамма обвиняют в ограблении, что добавляет перчинки повествованию.

Фото Кадр из фильма «Ж. К. В. Д.»

Фильм выделяется нестандартным подходом как к боевикам, так и к образу самого актера, чья работа была отдельно отмечена. Стоит сказать, что «Ж. К. В. Д.» стал первым за десять лет фильмом с Ван-Даммом, который вышел в прокат в кинотеатрах.

Для ценителей боевиков бельгийский актер и мастер боевых искусств навсегда останется легендой жанра, запомнившейся яркими схватками и победами через боль и страдания. И пусть большую часть карьеры Жан-Клода нельзя назвать вершиной актерского мастерства, он, как и его фильмы, сильны в другом. Ведь его герои и экранные образы вдохновили целое поколение обратиться к изучению боевых искусств, а сам актер стал героем для множества молодых ребят, решивших в той или иной степени связать свою жизнь со спортом.

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