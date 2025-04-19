10 лучших исторических дорам с высоким рейтингом

Исторические дорамы — это увлекательное путешествие в мир древних эпох, дворцовых интриг и эпических судеб. Собрали 10 интересных корейских проектов про историю, которые завораживают драматизмом, романтикой и богатой культурой. Кстати, в некоторых из них снялись популярные k-pop-айдолы.

Королева Сондок

Год: 2009.

Страна: Южная Корея.

Режиссер: Ким Гын Хон.

В главных ролях: Ли Е Вон, Ко Хен Джон, Пак Е Джин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2.

Рейтинг IMDb: 8.5.

Фото Кадр из сериала «Королева Сондок», реж. Ким Гын Хон/ KOKOWA

Дорама повествует о действительно существовавшей первой в истории Кореи женщине-правительнице Сондок. Согласно «Самгук Саги» — древнейшему памятнику корейской историографии — Великая королева правила с 632 по 647 год. Ли Е Вон играет принцессу Докман, которая в раннем детстве была сослана из дворца, чтобы спастись от наложницы Мисиль, жаждущей власти. Верный слуга и воспитатель спустя годы рассказывает Докман об ее истинном предназначении. Молодая принцесса задается целью не только вернуть себе законное место на троне и свергнуть Мисиль, но и добиться справедливости для своей сестры-близнеца.

Несмотря на то что «Королева Сондок» вышла давно, она продолжает быть самой высоко оцениваемой исторической дорамой. Всего за один сезон и 62 эпизода она получила 30 престижных наград, среди которых корейские кинопремии MBC Drama Awards и Seoul International Drama Awards.

Влюбленные

Год: 2023.

Страна: Южная Корея.

Режиссер: Ким Сонен.

В главных ролях: Мин Нам Гун, Ан Ын Чжин, Ли Хак Чу.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.7.

Рейтинг IMDb: 8.9.

Фото Кадр из сериала «Влюбленные», реж. Ким Сонен/ KOKOWA

В отличие от многих других дорам, посвященных периоду процветания в истории Кореи, действие «Влюбленных» разворачивается во времена смуты, вызванной японским вторжением в Чосон. Проект рассказывает о том, как даже в самые трудные времена люди смеются, влюбляются и продолжают жить полноценно. Роль главных героев исполнили Ан Ын Чжин и Мин Нам Гун — они прекрасно сыграли сильных духом персонажей, проходящих через все трудности вместе. Дорама насыщена отсылками к роману американской писательницы Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», который стал вдохновением для сценаристки.

«Влюбленные» были номинированы в 24 различных категориях на премиях Bakesang Arts Awards, The Grimae Awards и MBC Drama Awards, победив в 16 номинациях.

Мистер Солнечный Свет

Год: 2018.

Страна: Южная Корея.

Режиссер: Ли Ынбок, Чон Джи Хен.

В главных ролях: Ли Бен Хон, Ким Тхэ Ри, Ю Ен Сок.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4.

Рейтинг IMDb: 8.7.

Фото Кадр из сериала «Мистер Солнечный Свет», реж. Ли Ынбок, Чон Джи Хен/ Netflix

Чхве Юджин, роль которого исполнил Ли Бен Хон (широко известный по проектам «Рэд 2» и «Игра в Кальмара»), был рабом, но сбежал в Америку после неприятного инцидента. Спустя годы он стал офицером морской пехоты. В Чосон он возвращается на задание, но вскоре влюбляется в дворянку. На протяжении всей дорамы Юджин попутно раскрывает несколько заговоров, а также попадает в любовный треугольник.

За время показа по телевидению «Мистер Солнечный Свет» стал третьей по рейтингу дорамой за всю историю корейского кабельного телевидения, а также завоевал награды на Korea Drama Awards, Asia Artist Awards, and The Seoul Awards.

Алое сердце

Год: 2016.

Страна: Южная Корея.

Режиссер: Ким Гю Тхэ.

В главных ролях: Ли Джун Ги, Ли Джи Ын, Кан Ха Ныль.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.9.

Рейтинг IMDb: 8.6.

Фото Кадр из сериала «Алое сердце», реж. Ким Гю Тхэ/SBS

Эта дорама для тех, кому хочется посмотреть фантастику, соединенную с красивой историей любви. «Алое сердце» повествует об обычной консультантке из магазина парфюмерии Ко Хаджин, которая после солнечного затмения попадает во времена империи Коре, в 941 год. Главную роль играет знаменитая корейская актриса и певица IU. Героиня влюбляется в одного из принцев, но также очаровывается незнакомцем, который скрывает свое лицо за маской. Любовная линия дорамы протекает параллельно с политическими интригами и борьбой за престол.

Проект «Алое сердце» завоевал огромный успех и получил большое количество наград на SBS Drama Awards.

Дерево с глубокими корнями

Год: 2011.

Страна: Южная Корея.

Режиссер: Чан Тхэ Ю.

В главных ролях: Хан Сок Кю, Чан Хек, Щин Сэ Ген.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.

Рейтинг IMDb: 8.0.

Фото Кадр из сериала «Дерево с глубокими корнями, реж. Чан Тхэ Ю/ KOKOWA

История повествует о временах правления короля Седжона. Эта дорама точно придется по душе тем, кто любит пощекотать себе нервы. Сюжет «Дерева с глубокими корнями» разворачивается вокруг королевской гвардии, которая расследует серию убийств ученых из Джипхендона. Персонаж Чан Хека когда-то был рабом короля, который убил всех своих родственников и слуг. Но юноша выжил, пообещав себе отомстить безрассудному правителю. В захватывающей дораме также есть и любовная линия, но главный акцент ставится не на ней.

«Дерево с глубокими корнями» получило огромное признание критиков — и в 2011, и в 2012 годах было удостоено 11 наград на кинопремиях Кореи.

Красная манжета

Год: 2021-2022.

Страна: Южная Корея.

Режиссер: Чон Джиин, Сон Енхва.

В главных ролях: Ли Джун Хо, Ли Сэ Ен, Кан Хун.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3.

Рейтинг IMDb: 8.5.

Фото Кадр из сериала «Красная манжета», реж. Чон Джиин, Сон Енхва/ Rakuten Viki

Дорама основана на жизни и любви реально существующего короля Чонджо и королевской знатной супруги Ыйбин Сон. События «Красной манжеты» разворачиваются в государстве Чосон и повествуют о двух членах королевского двора. И Сан, праведный принц, планирует изменить законы королевства, как только отберет трон у жестокого деда. Он влюбляется в мудрую придворную даму и добивается, чтобы она стала его наложницей. Главные роли исполнили Ли Джун Хо и Ли Сэен. Дорама также интересна тем, что все события в ней показаны с женской точки зрения.

«Красная манжета» получила 8 наград MBC Drama Awards, став любимым телесериалом 2021 года.

Императрица Ки

Год: 2013-2014.

Страна: Южная Корея.

Режиссер: Хан Хи, Ли Сонджун.

В главных ролях: Ха Джи Вон, Чу Джин Мо, Чи Чхан Ук.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.6.

Рейтинг IMDb: 8.4.

Фото Кадр из сериала «Императрица Ки», реж. Хан Хи, Ли Сонджун/Rakuten Viki

Зрителя увлечет путь главной героини от обычной кореянки до могущественной императрицы китайской династии Юань. Ки Сынян приходит к власти несмотря на то, что она произошла не из высшего класса. В дораме не один любовный треугольник — Ки борется с соперницей за сердце императора, в то время как за ее расположение бьются два правителя. Все это подкрепляется захватывающей политической драмой.

«Императрица Ки» имела большой успех, забрав 7 престижных наград на премиях MBC Drama Awards, the Seoul International Drama Awards и Korea Drama Awards.

Расположение короля

Год: 2021.

Страна: Южная Корея.

Режиссер: Сон Хенук, Ли Хенсок.

В главных ролях: Пак Ын Бин, Роун, Нам Юн Су.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8.

Рейтинг IMDb: 8.0.

Фото Кадр из сериала «Расположение короля», реж. Сон Хенук, Ли Хенсок/Netflix

Основой для написания сюжета этой дорамы послужила древняя корейская примета — если у королевы рождается двойня, то всю династию будет ждать большое несчастье. Именно поэтому «Расположение короля» начинается с того, что правитель приказывает убить младенца-девочку, которая родилась вместе с наследным принцем. Но мать не смогла это допустить, поэтому спрятала принцессу и растила ее вместе с прислугой втайне от супруга. Спустя годы девушка возвращается во дворец, став служанкой. Но когда ее брат-близнец умирает, ей приходится буквально стать принцем — одеваться как мужчина и воспитываться как будущий король.

Дорама выиграла 6 номинаций на премии KBS Drama Awards, заинтересовав критиков и вдохновив публику.

Новичок-историк Ку Хэрен

Год: 2019.

Страна: Южная Корея.

Режиссер: Кан Ильсу, Хан Хенхи.

В главных ролях: Щин Сэ Ген, Ча Ыну, Пак Киун.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.

Рейтинг IMDb: 8.1.

Фото Кадр из сериала «Новичок-историк Ку Хэрен», реж. Кан Ильсу, Хан Хенхи/Netflix

Эта дорама — прекрасный выбор для новичка в мире исторических корейских сериалов, особенно для фаната K-pop: в проекте снялся известный корейский певец Ча Ыну, также являющийся участником группы Astro. Действие происходит в начале XIX века. Главная героиня Ку Хэрен мечтает быть историком, но встречает общественное осуждение потому, что она девушка. Несмотря на упреки со стороны окружающих ее людей, она упорно стремится к своей цели. Хэрен встречает принца Ли Рима — именно тогда начинается история их любви.

На премии MBS Drama Awards дорама «Новичок-историк Ку Хэрен» выиграла 4 награды, в том числе за лучшую экранную пару.

Отряд Хваран

Год: 2016-2017.

Страна: Южная Корея.

Режиссер: Юн Сон Щик.

В главных ролях: Пак Со Джун, Пак Хен Щик, Ко А Ра.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4.

Рейтинг IMDb: 8.0.

Фото Кадр из сериала «Отряд Хваран», реж. Юн Сон Щик/Rakuten Viki

Историческая дорама повествует об элитном отряде королевства Силла и, разумеется, о любовном треугольнике между двумя воинами и молодой девушкой А Ро. Организация хваран действительно существовала, собирая вокруг себя корейскую молодежь. Группу талантливых парней в народе прозвали «цветочными рыцарями». «Отряд Хваран» заставит зрителя и посмеяться, и подумать, и прослезиться. Они вместе переживают взросление, первую влюбленность и разные испытания. Один из «цветочных рыцарей» даже станет королем Чи Чжыном. Для фанатов известной корейской группы BTS будет интересно увидеть Ким Тэхена, исполнившего роль одного из участников отряда.

«Отряд Хваран» не получил ни одной престижной награды, но стал абсолютным хитом как в Корее, так и за рубежом — как из-за прекрасного сюжета, так и из-за блестящего актерского состава.